IIPC Internet Archive Архива интернета archive.org National Emergency Library Национальная аварийная библиотека
Архив Интернета (Internet Archive) — некоммерческая организация, cобирающая копии веб-страниц, графические материалы, видео- и аудиозаписи и программное обеспечение в сети интернет для долгосрочного архивирования собранного материала и бесплатного доступа к своим базам данных для широкой публики.
СОБЫТИЯ
|11.10.2024
|
Взломан знаменитый «архив интернета» - Wayback Machine. Пострадали данные 31 миллиона пользователей
в результате которой злоумышленнику досталась аутентификационная база с 31 млн уникальных записей. Internet Archive это некоммерческая организация, предоставляющая всеобщий доступ к накопленно
|12.11.2021
|
«Архив интернета» просит о помощи. К 25-летию сервис получил угрозу многомиллионного штрафа
«Открытая библиотека» нарушает авторское право и лишает их законных доходов. Представлять интересы «Архива интернета» в суде вызвалась авторитетная американская некоммерческая правозащитная орг
|04.10.2021
|
«Архив интернета» показал, какой ужасающей станет Сеть в 2046 году
ков пунктов, и далеко не факт, что прогнозы сбудутся только при выполнении каждого из них. Прогнозы Архива интернета При закрытии одного баннера на его месте тут же появляется другой. Окна, тре
|18.09.2020
|
Найден способ сделать сайт в интернете полностью «неубиваемыми» и вечными
Интеграция Cloudflare Always Online с Internet Archive Американская некоммерческая организация Internet Archive («Архив инте
|02.06.2020
|
Западные книжные издательства сживают со света «машину времени» интернета
апущенный им сторонний сервис «Открытая библиотека» (Open Library), пишет портал The Verge. Против «Архива интернета» выступили издательства Hachette (Франция, основано в 1826 г.), Penguin Rand
|23.08.2019
|
«Архив интернета» могут навечно заблокировать в России
ективов Ассоциация по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ) хочет добиться блокировки в России «Архива интернета» (Internet Archive). Причина блокировки – присутствие в контенте ресурса коп
|30.11.2016
|
Крупнейший в мире архив интернета бежит из США из-за Трампа
Internet Archive собрался в КанадуАмериканская некоммерческая организация Internet Archive собирается создать копию своего архива в Канаде из-за победы Дональда Трампа (Donald Trump) на выборах президента США. Владелец ресурса Брюстер Кейл (Brewster Kahle) отметил в
