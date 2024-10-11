Разделы

IIPC Internet Archive Архива интернета archive.org National Emergency Library Национальная аварийная библиотека

IIPC - Internet Archive - Архива интернета - archive.org - National Emergency Library - Национальная аварийная библиотека

Архив Интернета (Internet Archive) — некоммерческая организация, cобирающая копии веб-страниц, графические материалы, видео- и аудиозаписи и программное обеспечение в сети интернет для долгосрочного архивирования собранного материала и бесплатного доступа к своим базам данных для широкой публики.

СОБЫТИЯ

11.10.2024 Взломан знаменитый «архив интернета» - Wayback Machine. Пострадали данные 31 миллиона пользователей

в результате которой злоумышленнику досталась аутентификационная база с 31 млн уникальных записей. Internet Archive это некоммерческая организация, предоставляющая всеобщий доступ к накопленно
12.11.2021 «Архив интернета» просит о помощи. К 25-летию сервис получил угрозу многомиллионного штрафа

«Открытая библиотека» нарушает авторское право и лишает их законных доходов. Представлять интересы «Архива интернета» в суде вызвалась авторитетная американская некоммерческая правозащитная орг
04.10.2021 «Архив интернета» показал, какой ужасающей станет Сеть в 2046 году

ков пунктов, и далеко не факт, что прогнозы сбудутся только при выполнении каждого из них. Прогнозы Архива интернета При закрытии одного баннера на его месте тут же появляется другой. Окна, тре
18.09.2020 Найден способ сделать сайт в интернете полностью «неубиваемыми» и вечными

Интеграция Cloudflare Always Online с Internet Archive Американская некоммерческая организация Internet Archive («Архив инте
02.06.2020 Западные книжные издательства сживают со света «машину времени» интернета

апущенный им сторонний сервис «Открытая библиотека» (Open Library), пишет портал The Verge. Против «Архива интернета» выступили издательства Hachette (Франция, основано в 1826 г.), Penguin Rand
23.08.2019 «Архив интернета» могут навечно заблокировать в России

ективов Ассоциация по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ) хочет добиться блокировки в России «Архива интернета» (Internet Archive). Причина блокировки – присутствие в контенте ресурса коп
30.11.2016 Крупнейший в мире архив интернета бежит из США из-за Трампа

Internet Archive собрался в КанадуАмериканская некоммерческая организация Internet Archive собирается создать копию своего архива в Канаде из-за победы Дональда Трампа (Donald Trump) на выборах президента США. Владелец ресурса Брюстер Кейл (Brewster Kahle) отметил в


