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Shopify
Shopify и организации, системы, технологии, персоны:
|W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 155 1
|FIDO Alliance - Fast IDentity Online 36 1
|АФТ - Ассоциация Финтех 172 1
|Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 118 1
|RiskIQ 9 1
|Fortune Global 500 286 1
|Forrester Research 821 1
|Gartner - Гартнер 3564 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8169 1
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 326 1
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