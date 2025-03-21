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Индексная книга (каталог) CNews*
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Shopify


21.03.2025 Россияне, не умеющие программировать, смогут массово создавать собственные интернет-магазины. Такой сервис готовит «Яндекс» 1
23.04.2024 Amazon создал особую компанию, чтобы засылать сотрудников к конкурентам для тайного сбора информации 1
31.10.2023 6 главных технологических трендов мобильных приложений на ближайшие годы 1
04.08.2023 Антон Созонтов – о том, как разрабатывать программы, которые попадут в «Величайшие хиты» программирования 1
04.05.2023 Пользователей стали пускать без пароля в YouTube, Gmail и Google Docs 1
06.04.2022 Кто больше всех вложился в метавселенные 1
01.11.2021 Александр Шуляк: Даже секунда простоя ведет к миллионным финансовым потерям 1
23.07.2021 Одна-единственная компания сумела за секунды обрушить пол-интернета. Поломались Google, Apple, Amazon 1
01.07.2021 «Сбер» закрыл сделку по приобретению InSales 1
15.06.2021 Стартап с белорусскими корнями Synder привлек $2 миллиона 1
08.06.2021 Отключилась половина мирового интернета. Недоступны десятки популярных сайтов и сервисов 1
18.03.2021 Cappasity меняет качество визуализации товаров на маркетплейсах 1
22.01.2021 Закрыт старейший в мире сайт с залежами компьютерных программ. Он был старше «Яндекса» и Google 1
26.09.2020 Антон Ермаков, Comindware -

Low-code в разы умножает производительность ИТ-департаментов

 1
15.06.2020 Smart IDReader интегрирован в платформу проверки возраста покупателя VerifyMyAge 1
10.03.2020 Сотни доменов Microsoft можно использовать для кибератак 1
30.08.2019 Google заплатит за уязвимости, найденные в Facebook, Instagram и WhatsApp 1
03.04.2019 Вредоносы, которым не придавали значения, приносят хозяевам сотни тысяч долларов ежемесячно 1
16.01.2018 Симбирская Долина. Как в Ульяновске создали с нуля и развивают ИТ-отрасль мирового уровня 1
13.05.2014 Сервис Bitcoin-платежей поднял $30 млн инвестиций 1
15.12.2011 Разработчик из российской глубинки вошел в Топ-3 приложений Facebook и получил $1,5 млн инвестиций 1
12.10.2010 Платежный шлюз ChronoPay интегрирован с CMS PrestaShop 1

Публикаций - 22, упоминаний - 22

Shopify и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 11871 8
Microsoft Corporation 24723 5
Meta Platforms - Facebook 4448 5
PayPal 656 5
Amazon Inc - Amazon.com 3026 5
GitHub 841 4
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 800 4
Stripe 28 4
Yandex - Яндекс 7502 4
X Corp - Twitter 2870 3
Magento Inc 37 3
Fastly 11 3
Alibaba Group 429 2
VK - Mail.ru Group 3466 2
Dropbox 499 2
Accenture plc 682 2
Cloudflare 113 2
Akamai Technologies - Limelight Networks 155 2
Ecwid - Эквид 34 2
X-Cart - X-Payments 6 2
Apple Inc 12185 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1456 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 638 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1640 1
8327 1
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 375 1
Snapchat 131 1
HackerOne 32 1
Magecart - Хакерская группировка 9 1
SimbirSoft - СимбирСофт 77 1
Verisign 357 1
АИС Город 2 1
Simtech Development - Симтек Девелопмент 6 1
VerifyMyAge 6 1
Philips 2058 1
Cisco Systems 5135 1
Sony 6556 1
Yahoo! 3699 1
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 314 1
IBM - International Business Machines Corp 9453 1
eBay Inc 1622 3
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 248 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7436 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 449 2
Uber 331 2
Block - Square 197 2
Vimeo - Видеохостинг 69 2
Etsy 18 2
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 65 2
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 136 1
British Airways - British Midland International 126 1
FILA 3 1
Worldpay Group - RBS WorldPay - Bibit Global Payment Services - платежная процессинговая компания 16 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 1
Walt Disney Company 624 1
BMW Group 452 1
Microsoft - LinkedIn 652 1
UPS 206 1
McDonald’s - Макдоналдс 198 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1957 1
TMT Investments 113 1
Арнест ГК - ОПХ - Объединенные пивоварни–холдинг - Heineken - Объединенные Пивоварни Хейнекен 46 1
ЦУМ ТД - Центральный универсальный магазин Торговый дом 71 1
Runa Capital 158 1
Airbnb 90 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 277 1
Priceline.com - online travel agency 139 1
LEGO 246 1
Сургутнефтегаз - СНГ 269 1
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 87 1
Virgin Galactic - Virgin Orbit - LauncherOne 34 1
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 66 1
Delta Air Lines - авиакомпания 88 1
Меркури - Mercury 213 1
Index Ventures 49 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 142 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 126 1
Schibsted Media Group - Schibsted ASA 5 1
Flashpoint VC - Flashpoint Venture Capital - Buran Venture Capital 41 1
Smart Partnership Capital 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11821 1
Судебная власть - Judicial power 2323 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 247 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 81 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 558 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 197 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 142 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 155 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 36 1
АФТ - Ассоциация Финтех 172 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12172 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67380 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28173 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31207 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51528 5
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 767 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11302 4
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6263 4
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4941 3
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3160 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10390 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14064 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24420 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30077 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4816 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12699 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11225 3
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1398 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2981 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4797 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21452 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10644 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17189 3
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2919 3
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4634 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15918 2
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1160 2
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 368 2
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1233 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12799 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5152 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10226 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2945 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7202 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19920 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16243 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14498 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5414 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7472 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6741 2
WordPress Foundation - WordPress 226 5
Google YouTube - Видеохостинг 2778 3
ByteDance - TikTok 262 2
Microsoft Office 3771 2
Simtech CS-Cart CMS 14 2
Google Android 14122 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2093 2
Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 135 2
Hulu - онлайн-кинотеатр 96 2
Quora - сайт вопросов и ответов 16 2
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 589 2
Microsoft Windows 15782 2
Automattic - Wordpress WooCommerce 8 2
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 777 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7129 1
Google Play - Google Store - Android Market 3318 1
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 205 1
Microsoft Azure 1415 1
WhatsApp Messenger 1096 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 310 1
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 170 1
Tinder 48 1
Microsoft Office Word 782 1
Google Play Security Rewards Program - GPSRP - Программа вознаграждений поиска уязвимостей в Google Play 1 1
Google Analytics - Google Universal Analytics 104 1
Tumblr 42 1
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова - Ан-124 Руслан - транспортный самолет-гигант 69 1
JQuery 42 1
Salesforce Heroku 23 1
OpenCart - Maxistore - CMS 13 1
Duolingo - Дуолинго 12 1
Linux OS 10081 1
Milanuncios - веб-сайт для онлайн-объявлений в Испании 1 1
Sony Playstation Network - PSN 198 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1622 1
Apple macOS 2082 1
Apple iOS 7879 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2989 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 655 1
UMI.CMS 65 1
Путин Владимир 3206 1
Арлазаров Владимир 234 1
Зайцев Михаил 272 1
Морозов Сергей 59 1
Опенышева Светлана 64 1
Суворов Александр 19 1
Мальков Павел 2 1
Гавришин Артем 1 1
Ульянов Александр 1 1
Егоров Ярослав 2 1
Вильянов Сергей 15 1
Гончаров Иван 2 1
Каштанкин Илья 3 1
Ярушкина Надежда 1 1
Пугачев Емельян 1 1
Гайдар Аркадий 2 1
Кушниренко Алексей 1 1
Шишкин Вадим 1 1
Керенский Федор 1 1
Ozdemir Numan - Оздемир Нуман 1 1
Моргульчик Александр 27 1
Попов Анатолий 129 1
Branson Richard - Брэнсон Ричард - Бренсон Ричард 59 1
Астрейко Михаил 1 1
Кисель Илья 5 1
Шуляк Александр 1 1
Каплун Герман 55 1
Фазлыев Руслан 7 1
Инютин Артем 89 1
Noss Elliot - Носс Эллиот 5 1
Попов Константин 14 1
Yang Jerry - Янг Джерри 84 1
Ермаков Антон 13 1
Чихачев Дмитрий 29 1
Созонтов Антон 1 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 385 1
Насочевский Виктор 1 1
Рабцевич Артем 1 1
Czerwinski Pawel 3 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52337 13
Россия - РФ - Российская федерация 146393 12
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13368 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43602 4
Европа 21842 4
Индия - Bharat 5489 2
Германия - Федеративная Республика 12733 2
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1008 2
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 491 2
США - Калифорния 4635 2
Беларусь - Белоруссия 5750 2
США - Калифорния - Сан-Франциско 1416 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14245 2
Дания - Королевство 1302 1
Швеция - Королевство 3633 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17572 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3013 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3996 1
Канада 4904 1
Израиль 2743 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2773 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1389 1
Россия - СФО - Новосибирск 4352 1
Чехия - Чешская Республика 1311 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2522 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 620 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 856 1
Нидерланды 3539 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 565 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 706 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 384 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 467 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 329 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 594 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Симбирск 3 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Димитровград 68 1
Россия - СКФО - Чечня - Грозненский район - Грозный 241 1
Казахстан - Республика 5588 1
Франция - Французская Республика 7871 1
Украина 7643 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48568 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16493 5
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3682 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5145 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24395 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13772 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4899 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6371 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7102 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3585 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11071 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4898 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5069 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2374 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51739 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11042 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5698 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5945 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2859 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2516 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2430 2
Налогообложение - ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 82 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 461 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 262 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3669 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6463 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8701 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7040 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8678 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6779 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29536 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6023 1
Паспорт - Паспортные данные 2541 1
Аренда 2450 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14643 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4938 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 504 1
Английский язык 6687 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2217 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2290 1
NYT - The New York Times 1059 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11274 2
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 653 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2707 2
FT - Financial Times 1228 2
Reddit 318 2
Bloomberg 1304 2
The Guardian - Британская газета 367 2
Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 48 2
РБК Инновации 47 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1221 1
Crunchbase 74 1
The Next Web 84 1
Liliputing 62 1
Известия ИД 638 1
TechSpot 125 1
Times 625 1
Альфа-Банк - RB.RU - РБ.РУ 25 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1286 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 118 1
RiskIQ 9 1
Fortune Global 500 286 1
Forrester Research 821 1
Gartner - Гартнер 3564 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8169 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 326 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 546 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 145 1
УлГУ - Ульяновский государственный университет 10 1
УлГТУ ФГБОУ ВО - Ульяновский государственный технический университет 7 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 290 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 598 1
УлГПУ им. И.Н. Ульянова ВО ФГБОУ - Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова 3 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2458 2
День молодёжи - 27 июня 911 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 322 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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