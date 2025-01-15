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Ecwid Эквид

Ecwid - Эквид


15.01.2025 Sellty: спрос на b2c-ecom решения вырастет на 20% до конца 2025 года 1
12.09.2024 Sellty: что делать СМБ-компаниям после ухода из России Ecwid и Wix 1
05.09.2024 Платформа Sellty стала доступна для розничных компаний 1
08.08.2024 Созданный россиянином конструктор онлайн-магазинов Ecwid вводит санкции против России 1
15.06.2021 Стартап с белорусскими корнями Synder привлек $2 миллиона 1
16.05.2018 На платформе Bento Cloud доступен сервис заказа интернет-магазинов Ecwid 1
09.12.2014 Легендарный российский веб-сервер Nginx привлек $20 млн инвестиций 1
04.07.2014 Runa Capital создает новый венчурный фонд на $200 млн 1
28.05.2014 Российский конструктор интернет-магазинов привлек $5 млн инвестиций 1
25.12.2013 Мобильные стартапы США привлекли $7,7 млрд инвестиций в 2013 г. 1
19.12.2013 Опубликован обновлённый рейтинг российских ИТ-стартапов 1
15.11.2013 Девять стартапов фонда «Сколково» попали в «горячую двадцатку» Mashable 1
29.03.2013 Антон Грачев возглавил татарстанский «ИТ-парк» 1
28.01.2013 Российский разработчик стал лидером рынка, уничтожив американского конкурента 1
04.10.2012 Минкомсвязи создало экспертный совет по развитию отрасли ИТ 1
15.08.2012 Американский гуру по продаже «облаков» возглавил российский стартап 3
13.08.2012 Фонд Runa Capital продал первую компанию 1
08.08.2012 Рейман и Runa Capital вложили $3 млн в «облачную» телефонию 1
14.06.2012 Runa Capital инвестировал $3 млн в сервис изучения английского языка 1
05.06.2012 Фонд основателя Parallels привлек еще $60 млн для инвестиций в стартапы 1
20.02.2012 Runa Capital и Parallels поддержат разработчиков APS-приложений 1
08.02.2012 Yola запустит решение для создания онлайн-магазинов на базе Ecwid 1
15.12.2011 Разработчик из российской глубинки вошел в Топ-3 приложений Facebook и получил $1,5 млн инвестиций 1
05.12.2011 Бизнес-инкубатор казанского «ИТ-парка» заполнен на 100% 1
27.07.2011 Magazinga запустила бесплатный YML-CSV конвертер 1
11.07.2011 Клиенты Magazingа смогут воспользоваться услугами ActiveCloud 1
13.05.2011 Magazinga и сервис email-маркетинга Marketion стали партнерами 1
11.04.2011 Только треть российских СМБ-компаний присутствует в интернете 1
30.03.2011 Мультиканальная система онлайн-продаж Emegamall открыла партнерскую программу 1
02.03.2011 В «Моем Мире@Mail.Ru» можно открывать онлайн-магазины через Emegamall 1
21.02.2011 Проект Emegamall откроет «В Контакте» 2,5 тыс. онлайн-магазинов 1
18.02.2011 Фонд Softline Venture Partners вложил $500 тыс. в стартап Emegamall 1
17.02.2011 Игорь Боровиков: Интернет-магазин может создать любой 2
27.12.2010 В Рунете запущен новый проект Emegamall для создания интернет-магазинов в соцсетях 1

Публикаций - 34, упоминаний - 37

Ecwid и организации, системы, технологии, персоны:

Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 10
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 9
Meta Platforms - Facebook 4438 8
Softline - Софтлайн 2810 7
Nginx - Энджайникс 164 6
Jelastic 27 6
Microsoft - Capptain 5 5
PayPal 654 4
Yandex - Яндекс 7339 4
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 222 4
Robokassa - Робокасса 51 3
VK - Mail.ru Group 3455 2
Microsoft Corporation 24624 2
Dr.Web - Доктор Веб 1254 2
Acronis - Акронис 448 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1038 2
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 337 2
Смартфин - 2can&ibox 48 2
Shopify 21 2
X-Cart - X-Payments 6 2
ИТ-парк имени Башира Рамеева в Казани ГАУ - Казанский технопарк в сфере высоких технологий 62 2
ХайТэк - Hi-Tech 200 2
Wix.com 14 2
РеалСпикер Групп - РеалСпикер Лаб - RealSpeaker 12 2
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 166 1
МойСклад - Логнекс 109 1
АйТи 1365 1
8213 1
Cisco Systems 5114 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1689 1
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 327 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 1
MobilityLab - МобилитиЛаб 57 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 1
Dropbox 498 1
Salesforce.com 427 1
Softline ActiveCloud - АктивХост РУ 118 1
Автодория 44 1
HP 3Com 677 1
Runa Capital 158 13
Softline VP - Softline Venture Partners - SVP - венчурный фонд 94 7
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 133 5
eBay Inc 1619 2
NanduQ - Qiwi 996 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 2
Digital October - Группа Цифровой Октябрь 90 2
Etsy 16 2
UFG Asset Management 11 2
Доктор на работе 15 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Почта России ПАО 2112 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 1
Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 48 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 140 1
РВК - Российская венчурная компания 549 1
DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 118 1
UPS 202 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 478 1
BlaBlaCar - Сервис поиска попутчиков 37 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 429 1
TMT Investments 113 1
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 68 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 84 1
e.ventures 11 1
МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МДТЗК - Московская дирекция театрально-концертных и спортивно-зрелищных касс - Ticketland.ru 36 1
Block - Square 197 1
Sequoia Capital 111 1
Prostor Capital - Простор Капитал 28 1
Index Ventures 48 1
NEA - New Enterprise Associates 22 1
BV Capital - Eventure Capitale 10 1
MSD Capital 14 1
Татэнерго - Татэнергосбыт 8 1
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова - Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 53 1
Татфондбанк АИКБ 80 1
Совкомбанк Совесть 271 1
Россети Ленэнерго 1700 1
iTech Capital 14 1
Smart Partnership Capital 1 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 2
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 144 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 285 1
Федеральное казначейство России 1772 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 195 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 62 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 308 1
Движение первых - Российское движение детей и молодежи 4 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 22
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10495 18
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 10
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2899 10
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1847 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 6
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1044 6
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4401 5
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 763 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 4
AJAX - Asynchronous Javascript and XML - подход к построению интерактивных пользовательских интерфейсов веб-приложений 170 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12738 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 3
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2913 3
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2781 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5029 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4481 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4974 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25335 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 2
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 833 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4749 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5031 2
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1721 2
AdTech - Programmatic advertising - Алгоритмическое размещение рекламы - Программатик - Способ закупки таргетированной digital-рекламы - Real-Time Bidding, RTB - Торг в реальном времени - Demand Side Platform, DSP - Supply Side Platform, SSP 249 2
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1157 1
LinguaLeo 28 5
WordPress Foundation - WordPress 223 4
Яндекс.Маркет 937 4
Joomla CMS 87 4
Google Android 13994 3
Google Shopping - Google Покупки 11 2
Tilda Publishing - сервис конструирования сайтов 23 2
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1621 2
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 160 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 2
Apple iPad 3860 2
Microsoft Skype 2067 2
Яндекс.Директ - Yandex Direct 283 2
Drupal - CMS-система 80 2
CentroBit - AGORA 18 2
Groupon - Групон - ДарБери - скидочный сервис 217 2
Корус Консалтинг - Sellty 30 2
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 825 1
RRC Bento Cloud 7 1
Apple iOS 7809 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 769 1
Google YouTube - Видеохостинг 2747 1
Microsoft Office 3734 1
Last.fm 52 1
Myspace - социальная сеть 636 1
Google Blogger - Google BlogSpot 109 1
Tumblr 42 1
SoundCloud 24 1
Amazon Kindle 184 1
Pinterest 66 1
BitPay - система обработки биткоиновых платежей - криптокошелёк 8 1
Hulu - онлайн-кинотеатр 96 1
Nginx Plus 13 1
Mobli - социальная сеть 5 1
Xperi TiVo 82 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 580 1
Bandai Namco Entertainment - Tamagotchi - Тамагочи - игрушка, виртуальный домашний питомец 39 1
Почта России EMS - Express Mail Service - Курьерская служба - Курьер онлайн 40 1
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Gauger Andreas - Гаугер Андреас 7 2
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Моргульчик Александр 27 1
Волож Аркадий 251 1
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Dell Michael - Делл Майкл 190 1
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Диденко Петр 11 1
Давидюк Глеб 8 1
Казак Максим 162 1
Прянишников Николай 292 1
Каплун Герман 55 1
Гришин Дмитрий 208 1
Агамирзян Игорь 74 1
Гудков Павел 17 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 28
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 14
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 487 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 6
Украина 7608 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 4
Европа 21767 4
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 3
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Беларусь - Белоруссия 5638 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 2
Германия - Федеративная Республика 12682 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 2
Бразилия - Федеративная Республика 2361 2
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США - Калифорния 4625 2
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США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1005 2
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Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Италия - Итальянская Республика 4352 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1110 1
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Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 559 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 697 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Симферополь 155 1
Ирландия - Республика 1010 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1776 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1116 1
Молдавия - Республика Молдова 709 1
США - Вашингтон - Сиэтл 400 1
Великобритания - Лондон 2386 1
Россия - СФО - Новосибирск 4290 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 12
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 12
Инвестиции венчурные - Venture investments 2129 11
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 3
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 903 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13487 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 3
Английский язык 6634 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3486 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8368 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 2
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2105 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 2
ММБ - малый бизнес и микробизнес 932 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1584 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1433 2
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 276 1
Здравоохранение - Болезнь Паркинсона 103 1
DMCA - Digital Millennium Copyright Act - Закон об авторском праве в цифровую эпоху 149 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1307 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1204 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1946 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1720 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4360 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1896 1
РБК Инновации 47 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
Ведомости 996 1
РИА Новости 917 1
Российская газета 270 1
Rambler - Секрет фирмы 39 1
Mashable 370 1
The Next Web 84 1
Российская газета - Russia Beyond the Headlines 4 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1041 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 169 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 152 1
КГФЭИ - Казанский государственный финансово-экономический институт 3 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 438 1
CNews AWARDS - награда 519 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
Росмолодежь ФАДМ - Зворыкинская премия - Зворыкинский проект - Зворыкинский инновационный проект 12 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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