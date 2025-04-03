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LinguaLeo
LinguaLeo и организации, системы, технологии, персоны:
|Абдулнасыров Айнур 7 6
|Белоусов Сергей 242 6
|Чихачев Дмитрий 29 4
|Галицкий Александр 107 3
|Ставиский Дмитрий 5 3
|Репин Дмитрий 4 2
|Рябенький Игорь 17 2
|Дрокова Мария 5 2
|Молчанов Дмитрий 3 1
|Лобушкин Георгий 15 1
|Логинов Артем 8 1
|Колесников Алексей 22 1
|Рейман Леонид 1051 1
|Сысоев Игорь 38 1
|Арефьев Андрей 52 1
|Данилов Игорь 23 1
|Dell Michael - Делл Майкл 191 1
|Арефьев Игорь 14 1
|Близнюк Андрей 12 1
|Гонебный Игорь 8 1
|Ковлягина Татьяна 8 1
|Костров Алексей 8 1
|Медведев Сергей 8 1
|Леви Гавриил 23 1
|Боровиков Игорь 131 1
|Robertson Gus - Робертсон Гас 9 1
|Зубарев Илья 25 1
|Levie Aaron - Леви Аарон 8 1
|Орлов Артем 2 1
|Орлова Влада 2 1
|Шашкина Ирина 1 1
|Кондратьев Виталий 2 1
|Ибрагимов Рамиль 2 1
|Смирнов Антон 9 1
|Абашкин Антон 4 1
|Алешин Владимир 20 1
|Пюскюлян Ирина 19 1
|Красинский Илья 1 1
|Шелестов Денис 2 1
|Артемьева Екатерина 1 1
|Crunchbase 74 1
|23ABC News 171 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 989 1
|Российская газета - Russia Beyond the Headlines 4 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8171 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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