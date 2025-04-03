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Индексная книга (каталог) CNews*
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LinguaLeo



03.04.2025 Только 1% пользователей регулярно изучают курсы по ИТ – big data Т2 1
11.10.2024 Рынок SaaS растет за счет СRM и аналитики маркетплейсов 1
29.07.2024 «Авито Работа» и LinguaLeo: в России спрос на специалистов, знающих английский, вырос на 36% 1
17.08.2023 Изучаем иностранные языки: приложения для всей семьи 1
06.10.2022 Объем трафика на мобильные игры в августе 2022 г. был в два раза больше, чем в январе 2022 г.: исследование Yota 1
02.11.2021 Бывший топ-менеджер «Вконтакте» назначен на должность директора по продукту Ventra Go! 1
21.10.2019 Основатель Ligualeo избежал тюрьмы за убийство родной сестры 1
25.06.2019 «Ситимобил» назначил нового директора по продукту 1
06.12.2018 «Яндекс.Телефон» появился в сетях «М.Видео» и «Эльдорадо» 1
26.01.2017 Выручка Lingualeo в 2016 г. выросла на 19% 1
30.05.2016 Венчурный ИТ-фонд российского школьника привлек нового инвестора 1
25.04.2016 Lingualeo перезапускает образовательную платформу по изучению английского языка 1
18.05.2015 Мобильные приложения: клиентов удержит только сервис 1
10.12.2014 В 2016 г. объем мирового рынка онлайн-образования превысит $50 млрд 1
09.12.2014 Легендарный российский веб-сервер Nginx привлек $20 млн инвестиций 1
30.10.2014 Лучшие iPad-приложения для школьников: выбор ZOOM 1
06.10.2014 На языковом сервисе LinguaLeo появились видеоматериалы с интерактивными субтитрами от образовательной платформы Coursera 1
04.07.2014 Runa Capital создает новый венчурный фонд на $200 млн 1
24.06.2014 Бывший вице-президент Evernote возглавил LinguaLeo 1
16.06.2014 LinguaLeo анонсировал запуск сервиса в Турции 1
18.02.2014 К команде LinguaLeo присоединился бывший вице­президент Evernote 1
23.05.2013 Резидент бизнес-инкубатора ВШЭ получил свыше 9 млн руб. инвестиций 1
25.04.2013 «Дневник.ру» запустил центр приложений 1
10.12.2012 Опубликован рейтинг российских ИТ-стартапов за 2012 г. 1
23.08.2012 «Российский Instagram» начинает мировую экспансию 1
20.08.2012 Как российский сервис изучения английского языка тратит $3 млн инвестиций 1
13.08.2012 Фонд Runa Capital продал первую компанию 1
08.08.2012 Рейман и Runa Capital вложили $3 млн в «облачную» телефонию 1
14.06.2012 Runa Capital инвестировал $3 млн в сервис изучения английского языка 1

Публикаций - 29, упоминаний - 29

LinguaLeo и организации, системы, технологии, персоны:

Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 6
Nginx - Энджайникс 169 5
Ecwid - Эквид 34 5
Jelastic 27 4
Microsoft - Capptain 5 4
Yandex - Яндекс 7546 3
Softline - Софтлайн 2899 3
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 342 3
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 231 3
Meta Platforms - Facebook 4450 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4045 2
Acronis - Акронис 450 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1493 2
Dropbox 500 2
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 76 2
Яндекс - Метабар 11 2
Google LLC 11883 1
Microsoft Corporation 24743 1
Cisco Systems 5137 1
Dr.Web - Доктор Веб 1258 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 677 1
Salesforce.com 428 1
Cloudflare 113 1
HP 3Com 677 1
Altair Engineering 29 1
Zynga Game Network 132 1
Box inc - box.com - box.net 362 1
Lookout 35 1
HPE - Juniper Networks 427 1
LiveTex - ЛайвТекс 33 1
Adobe Macromedia 218 1
ZeptoLab 14 1
Polaroid 66 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 864 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 390 1
Arabsat - Arab Satellite Communications Organization - Арабская организация спутниковой связи 72 1
Цифра ГК 2453 1
Uniweb 3 1
ХайТэк - Hi-Tech 203 1
Zingaya 12 1
Runa Capital 158 9
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1399 3
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 134 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2442 2
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 165 2
Coursera 52 2
Digital October - Группа Цифровой Октябрь 90 2
Ситимобил - Служба такси 159 1
Связной ГК 1372 1
Anywayanyday - AWAD 33 1
Альфа-Банк 1786 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 484 1
BlaBlaCar - Сервис поиска попутчиков 38 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 581 1
Совкомбанк - Рокет - Рокетбанк 63 1
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 298 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 187 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 188 1
Шелест Венчурз - Ангельский фонд 1 1
Quelle - Квелли - Майл Ордер Сервис 22 1
e.ventures 11 1
ЯКласс 68 1
Prostor Capital - Простор Капитал 28 1
NEA - New Enterprise Associates 22 1
Index Ventures 49 1
BV Capital - Eventure Capitale 10 1
MSD Capital 14 1
Белый Медведь 18 1
AltaIR Capital 14 1
Афимолл ТРЦ 24 1
UFG Asset Management 11 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 924 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 709 1
GetCourse - Геткурс 6 1
Снежная Королева - СК Трейд 55 1
Novabev Group - НоваБев Групп - Beluga Group - Белуга Групп - ВинЛаб 25 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 225 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Московский венчурный фонд - Moscow Seed Fund - Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы 31 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11349 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15965 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67690 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14021 4
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9279 4
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1807 4
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1025 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4858 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24459 3
Data monetization - Монетизация данных 1667 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12211 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6937 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21529 3
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7456 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4566 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8246 2
Mobile First - Мобильные устройства прежде всего - Направление в дизайне и разработке 31 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4395 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2922 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24748 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24495 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25728 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16186 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28110 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10684 2
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 844 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17222 2
Freemium - Бизнес-модель "базовая функциональность доступна бесплатно, остальное-за деньги" 40 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7227 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20071 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2984 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28338 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12637 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1095 1
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 368 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6760 1
BSD license - Berkeley Software Distribution license - Программная лицензия университета Беркли 174 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5168 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 992 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1401 1
Google Android 14156 8
Apple iOS 7903 5
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1622 3
Groupon - Групон - ДарБери - скидочный сервис 217 3
Microsoft Windows 2000 8661 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7135 2
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 779 2
Apple iPad 3875 2
Apple - App Store 2917 2
Google Chrome - браузер 1576 2
Bending Spoons - Evernote 196 2
Duolingo - Дуолинго 13 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1571 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 651 1
Ланит - Treolan Irbis A - умный домашний голосовой помощник 15 1
Яндекс.Плюс 198 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 836 1
Google Play - Google Store - Android Market 3323 1
Microsoft Edge - браузер 1998 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2094 1
Mozilla Firefox - браузер 1893 1
Apple iCloud 271 1
Last.fm 52 1
Яндекс.Бар 28 1
PTC MathCAD 24 1
CentroBit - AGORA 19 1
Pinterest 67 1
BitPay - система обработки биткоиновых платежей - криптокошелёк 8 1
Hulu - онлайн-кинотеатр 96 1
SoundCloud 24 1
PwC Accelerator 2 1
Nginx Plus 13 1
Ventra Go! 12 1
Xperi TiVo 82 1
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 275 1
Google YouTube - Видеохостинг 2782 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 518 1
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 67 1
Bandai Namco Entertainment - Tamagotchi - Тамагочи - игрушка, виртуальный домашний питомец 39 1
Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 135 1
Абдулнасыров Айнур 7 6
Белоусов Сергей 242 6
Чихачев Дмитрий 29 4
Галицкий Александр 107 3
Ставиский Дмитрий 5 3
Репин Дмитрий 4 2
Рябенький Игорь 17 2
Дрокова Мария 5 2
Молчанов Дмитрий 3 1
Лобушкин Георгий 15 1
Логинов Артем 8 1
Колесников Алексей 22 1
Рейман Леонид 1051 1
Сысоев Игорь 38 1
Арефьев Андрей 52 1
Данилов Игорь 23 1
Dell Michael - Делл Майкл 191 1
Арефьев Игорь 14 1
Близнюк Андрей 12 1
Гонебный Игорь 8 1
Ковлягина Татьяна 8 1
Костров Алексей 8 1
Медведев Сергей 8 1
Леви Гавриил 23 1
Боровиков Игорь 131 1
Robertson Gus - Робертсон Гас 9 1
Зубарев Илья 25 1
Levie Aaron - Леви Аарон 8 1
Орлов Артем 2 1
Орлова Влада 2 1
Шашкина Ирина 1 1
Кондратьев Виталий 2 1
Ибрагимов Рамиль 2 1
Смирнов Антон 9 1
Абашкин Антон 4 1
Алешин Владимир 20 1
Пюскюлян Ирина 19 1
Красинский Илья 1 1
Шелестов Денис 2 1
Артемьева Екатерина 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 146892 19
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52377 8
Бразилия - Федеративная Республика 2381 8
Турция - Турецкая республика 2394 5
Европа 21861 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43727 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17272 4
Франция - Французская Республика 7883 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14200 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13379 3
Германия - Федеративная Республика 12744 3
Испания - Королевство 3727 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14252 2
Япония 13332 2
Украина 7646 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3541 2
Италия - Итальянская Республика 4368 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3346 2
Израиль 2744 2
США - Калифорния 4635 2
Москва - СЗАО - Строгино 47 2
Казахстан - Республика 5595 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2960 1
Беларусь - Белоруссия 5766 1
Бразилия - Рио-де-Жанейро 89 1
Европа Западная 1482 1
Земля - планета Солнечной системы 10430 1
Южная Корея - Республика 6692 1
Азия - Азиатский регион 5582 1
Россия - ПФО - Татарстан - Альметьевск 114 1
Польша - Республика 1964 1
Таиланд - Королевство 830 1
Португалия - Португальская Республика 923 1
Молдавия - Республика Молдова 712 1
США - Вашингтон - Сиэтл 400 1
Черногория 127 1
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 665 1
Созвездие Большая Медведица - Ursa Major 37 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2900 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Дюртюли 4 1
Английский язык 6701 16
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29644 11
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16547 10
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5159 9
Инвестиции венчурные - Venture investments 2147 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11059 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48691 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4732 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6404 3
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 287 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13842 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4911 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10002 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5093 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1463 2
Китайский язык - китайские, синитские, синитические языки 94 2
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 908 2
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 763 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2962 1
MOOCs - Massive Open Online Courses - Массовые открытые онлайн-курсы 8 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2864 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 511 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24468 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3066 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14720 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8792 1
Аренда 2455 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11100 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1984 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51900 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7130 1
Аудит - аудиторский услуги 2743 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1246 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 548 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5753 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1757 1
Бериллий - Beryllium - химический элемент 18 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2779 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1927 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1612 1
Crunchbase 74 1
23ABC News 171 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 989 1
Российская газета - Russia Beyond the Headlines 4 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8171 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1102 3
Сбер - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 32 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1539 1
РАН - Российская академия наук 1906 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 101 1
Eduson Academy - Эдюсон 5 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 2
CNews AWARDS - награда 524 1
РИФ - Российский Интернет Форум 85 1
День молодёжи - 27 июня 916 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 82 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1350857, в очереди разбора - 760778.
Создано именных указателей - 172222.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад

Разгадана космическая загадка, почему скопления галактик остаются горячими

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность
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37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

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