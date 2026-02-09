Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190304
ИКТ 14680
Организации 11374
Ведомства 1494
Ассоциации 1079
Технологии 3550
Системы 26591
Персоны 82727
География 3027
Статьи 1574
Пресса 1270
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2758
Мероприятия 879

Т-Банк Т-Технологии Каталитик Пипл МКООО Точка Банк MPSTATS МПСТАТС

Т-Банк - Т-Технологии - Каталитик Пипл МКООО - Точка Банк - MPSTATS - МПСТАТС

 

Евгений Спорыхин, Системный аналитик, MPSTATS "Как компании применяют ИИ" Конференция CNews 11.02.2025 | Москва "Технологии искусственного интеллекта 2025"

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


09.02.2026 «Точка Банк» купил 100% компании MPStats 3
12.01.2026 В «Поиске Яндекса» появились ценовые подсказки «ОК-цена» для лекарств, косметики и парфюмерии 1
18.11.2025 Новые сервисы в системе интернет-банкинга «СберБизнес» помогут предпринимателям увеличить прибыль 1
07.11.2025 500% за два года: аксессуары для ПК вытесняют товары красоты из топа продаж в регионах 1
28.08.2025 В России обвал рынка ноутбуков. Продажи на дне, виноваты ключевая ставка и курс доллара 1
19.02.2025 Какие ИИ-проекты приносят реальный экономический эффект 1
11.10.2024 Рынок SaaS растет за счет СRM и аналитики маркетплейсов 1
11.10.2024 Российский рынок SaaS за год вырос почти в полтора раза 1
31.10.2023 Исследование: продажи на маркетплейсах выросли практически вдвое 1
04.09.2023 Университет «Синергия» подписал соглашение о стратегическом партнерстве с Mpstats 1

Публикаций - 10, упоминаний - 12

Т-Банк и организации, системы, технологии, персоны:

GetCourse - Геткурс 18 2
Yandex - Яндекс 8584 2
Softline - Софтлайн 3324 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1268 2
Тензор 140 2
1С - Smartway Travel Group - Смартвэй 15 2
Flocktory - Флоктори 24 2
TopSeller - ТопСеллер 3 1
СКБ Контур - Moneyplace - Маниплейс 7 1
Nikta AI - Звено 1 1
TravelLine - Трэвел Лайн Системс 12 1
n8n 5 1
Ростелеком 10409 1
Академия криптографии РФ - Академия криптографии Российской Федерации - АКРФ 27 1
SAP SE 5461 1
Huawei 4279 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14583 1
Lenovo Group 2373 1
Apple Inc 12730 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2110 1
9108 1
Корус Консалтинг ГК 1366 1
Acer Group - Acer Inc 2672 1
Directum - Директум 1183 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 329 1
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 269 1
Эвотор - Evotor 211 1
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 684 1
1С-Битрикс - Bitrix 628 1
Такском - Taxcom 245 1
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 109 1
ММК Информсервис 53 1
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 249 1
SimbirSoft - СимбирСофт 105 1
CommuniGate Systems - СталкерСофт 200 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 237 1
Infomaximum - Инфомаксимум 55 1
Retail Services - Ритейл Сервисез 12 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 341 1
Mindbox - Майндбокс 26 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1072 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1681 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8299 3
НТЦ ЦК АНО - Национальный технологический центр цифровой криптографии 25 1
Татспиртпром - Алкоторг 14 1
СтройПроектСервис 1 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3023 1
Газпром ПАО 1424 1
Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 101 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 406 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2739 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 479 1
GFG - Lamoda - Купишуз 198 1
Русагро Группа Компаний 341 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 549 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 450 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 284 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 264 1
LEGO 255 1
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA, IDOL) 91 1
Снежная Королева - СК Трейд 59 1
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 89 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 280 1
Лента - OBI - ОБИ - Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров 61 1
Splat Global - Сплат-Косметика - BioMio 20 1
L’Oreal 58 1
Газпром Инвест - Газпром инвестхолдинг 26 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 186 1
Mixit - Миксит 3 1
Тануки 24 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1524 1
Novabev Group - НоваБев Групп - Beluga Group - Белуга Групп - ВинЛаб 46 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13024 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5316 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1145 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 337 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 371 1
Консорциум исследований безопасности ИИ - Консорциум исследований безопасности технологий искусственного интеллекта 14 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1485 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34028 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13028 4
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7657 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18694 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17183 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73756 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23214 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8145 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13389 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4463 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2054 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23035 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11325 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5688 2
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1217 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4516 2
Instant Messenger Corporate Secure - Защищенные корпоративные мессенджеры - Корпоративные коммуникации 204 1
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 776 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Agentic AI - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 528 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9393 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10145 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4954 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4694 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6929 1
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1688 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31991 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17167 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11472 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14999 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8470 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3559 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1093 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 746 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5977 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9806 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1322 1
DevOps - Development и Operations 1096 1
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1238 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8203 1
FreePik 1496 2
Интеллектуальные технологии - Лахта.spb Платформа МТО 7 2
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 324 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 246 1
МегаФон Облако - МегаФон Деловое облако - МегаФон Cloud 33 1
SAP Ariba 301 1
Сбер - Сбер ID - Сбербанк ID - Sber ID - Sberbank ID - СберБизнес ID 114 1
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 142 1
Qsoft - amoCRM 132 1
LinguaLeo 29 1
Infomaximum - Proceset Process mining 46 1
Сбер - SberPay - Плати QR - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 218 1
SAP HANA Big Data Intelligence - SAP Data Intelligence 11 1
ICE - Intercontinental Exchange - NYSE American - American Stock Exchange Networking Index (AMEX) 57 1
АТОЛЛис - ОТ-Ойл АТОЛЛ Платформа 9 1
OpenAI - ChatGPT 578 1
AutoFAQ - Xplain 12 1
Писарева Елизавета 2 1
Чесноков Антон 1 1
Исаев Кирилл 12 1
Димов Илья 1 1
Глухов Егор 2 1
Спорыхин Евгений 1 1
Таракановская Ксения 1 1
Бархатов Игорь 1 1
Берестень Антон 1 1
Мосендз Татьяна 2 1
Колосовская Олеся 1 1
Муравьев Дмитрий 2 1
Черобаев Дмитрий 1 1
Лоевская Анна 66 1
Калинин Александр 179 1
Беляев Владислав 98 1
Михайлов Сергей 57 1
Бочкин Александр 50 1
Свинцов Андрей 52 1
Завадских Андрей 15 1
Иванов Максим 14 1
Яремко Максим 13 1
Бутенко Анна 16 1
Еремеев Дмитрий 5 1
Миронов Павел 6 1
Сурова Надежда 11 1
Аветисян Арутюн 41 1
Зеленько Игорь 11 1
Петухов Илья 9 1
Колесников Виктор 2 1
Фомичев Илья 3 1
Граденко Михаил 42 1
Шихалиев Фрэнк 7 1
Липкин Сергей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 158259 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18353 1
Европа 24678 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1102 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1372 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46076 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3256 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8218 1
Китай - Тайвань 4145 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2992 1
Россия - УФО - Челябинская область 1415 1
Атлантический океан - Северное море - Немецкое море 68 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6140 3
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2305 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5415 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6338 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4915 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6989 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 2
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1322 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4264 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 62 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3775 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11782 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7806 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 879 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2975 1
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 431 1
Страхование - Автострахование - КАСКО - автоКАСКО - страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 237 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9690 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1553 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5300 1
Здравоохранение - БАД - Биологически активные добавки к пище - Biologically active food additives - Функциональный пищевой продукт 119 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2796 1
Экономический эффект 1215 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 574 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6260 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3401 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 302 1
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 356 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11448 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1180 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4676 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1015 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 449 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5732 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 1
Ведомости 1292 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8411 2
Эвотор - Платформа ОФД - Чек индекс 18 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 255 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3761 1
CNews SaaS рейтинг 28 1
РАН - Российская академия наук 2034 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 204 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 73 1
РШУ - Русская школа управления 45 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2142 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1417996, в очереди разбора - 726720.
Создано именных указателей - 190304.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Как бесплатно преобразовать речь в текст: лучшие ИИ-сервисы

Обзор планшета TECNO MEGAPAD Pro (T1201): взвешенный взгляд на устройство среднего класса

Обзор роутера HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro: и умный, и красивый

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще