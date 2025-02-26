Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 169707
ИКТ 13222
Организации 10367
Ведомства 1447
Ассоциации 974
Технологии 3393
Системы 25160
Персоны 72628
География 2751
Статьи 1509
Пресса 1192
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2580
Мероприятия 842

CentroBit AGORA

CentroBit - AGORA

AGORA является разработчиком и вендором ENTERPRISE платформы для автоматизации электронной B2B/B2C коммерции и электронных закупок. Готовые продукты на базе платформы AGORA: SRM, ЭТП, КИМ, Маркетплейсы, B2B-портал, PIM-система с возможностями гибкого лицензирования как по подписке SaaS, так и с приобретением On-premise лицензии.


26.02.2025 SRM «по косточкам»: разбираем функциональность системы под современные потребности закупок 1
23.10.2024 Стратегическое партнерство Agora и Novardis 1
06.09.2024 Retail 4.0: как технологии меняют ритейл, кто и как зарабатывает на AI и роботизации 1
01.03.2023 Цифровизация закупок 2023–2025: импортозамещение и аналоги зарубежного ПО 1
14.10.2022 OCS представляет комплексные e-commerce и закупочные решения от AGORA 1
15.07.2022 «Девелоника» и Agora стали партнерами 1
19.03.2021 Программист «Крок» создал клиент Clubhouse для любой ОС 1
16.04.2018 «Центробит» представил платформу «ВТБ Бизнес-Коннект» для торговли на международных площадках 2
25.07.2014 CentroBIT запустил сервис интернет-торговли во Вьетнаме 2
25.12.2013 Мобильные стартапы США привлекли $7,7 млрд инвестиций в 2013 г. 1
19.12.2013 Опубликован обновлённый рейтинг российских ИТ-стартапов 1
10.12.2012 Опубликован рейтинг российских ИТ-стартапов за 2012 г. 1
27.08.2012 Новое решение Centrobit позволит оптовым компаниям оптимизировать работу с заказчиками 1
16.01.2009 Австралийский «гуглофон» задерживается на неопределенное время 1
26.12.2008 Продажи устройств на Google Android вырастут в 10 раз: аналитики 1
04.12.2008 Очередной «гуглофон» анонсирован в Австралии 1
04.12.2002 Digital Life: Новинки Comdex-2002 1
28.11.2002 Agora: еще один шанс стать лидером для HP 1
02.10.2000 Avaya представила новые решения поставщикам телекоммуникационных услуг следующего поколения для предприятий 1

Публикаций - 19, упоминаний - 21

CentroBit и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 11832 4
CentroBit - Центробит 6 3
8273 3
Microsoft Corporation 24678 3
SAP SE 5287 2
Samsung Electronics 10294 2
Dell EMC 5037 2
HP - Hewlett-Packard 3626 2
Dell Technologies - Dell Computer 2137 2
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners 1372 2
Ecwid - Эквид 34 2
Смартфин - 2can&ibox 48 2
ХайТэк - Hi-Tech 201 2
Amazon Inc - Amazon.com 3015 1
МойСклад - Логнекс 110 1
Крок - Croc 1777 1
Apple Inc 12154 1
АйТи 1372 1
Xiaomi 1755 1
Meta Platforms - Facebook 4445 1
X Corp - Twitter 2849 1
Huawei 3955 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5682 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3958 1
Lenovo Motorola 3502 1
HTC Corporation 1499 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1574 1
HP Compaq Computer Corp 1916 1
HP Inc. 5694 1
Toshiba Corporation 2931 1
GitHub 832 1
MobilityLab - МобилитиЛаб 57 1
Telegram Group 2029 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1053 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1444 1
Logitech 421 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 677 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 1
Olympus 467 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2819 2
Digital October - Группа Цифровой Октябрь 90 2
Доктор на работе 15 2
eBay Inc 1622 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 213 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1957 1
Sequoia Capital 111 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7387 1
РЖД - Российские железные дороги 1914 1
Газпром ПАО 1345 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 268 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 205 1
Yokogawa Electric - Иокогава Электрик 26 1
СПбМТСБ - ТЭК-торг ЭТП 64 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 858 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 217 1
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 63 1
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 149 1
Finn Flare - ФФ Стайл 43 1
Лента - Сеть розничной торговли 2093 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 100 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 285 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3066 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3152 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 637 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11743 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 141 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2760 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6281 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 672 1
OMA - Open Mobile Alliance 26 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12110 10
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4517 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15824 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51055 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30991 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13973 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19649 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66795 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27967 4
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки 556 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10301 4
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2291 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12603 3
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1019 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6706 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6849 3
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 769 3
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6055 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4901 2
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3473 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8092 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11230 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9230 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8218 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16034 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11131 2
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 412 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7412 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7150 2
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 663 2
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1210 2
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1871 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10165 2
Оповещение и уведомление - Notification 4682 2
PIM - Product Information Management - Управление информацией об изделии 114 2
AdTech - Programmatic advertising - Алгоритмическое размещение рекламы - Программатик - Способ закупки таргетированной digital-рекламы - Real-Time Bidding, RTB - Торг в реальном времени - Demand Side Platform, DSP - Supply Side Platform, SSP 249 2
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 743 2
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 893 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4188 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12579 1
Google Android 14073 5
Docker - Платформа распределённых приложений 341 2
Linux OS 10028 2
Python - высокоуровневый язык программирования 952 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4990 2
Яндекс.Маркет 954 1
Microsoft Office 3758 1
Clubhouse - Клабхаус - Социальная сеть на голосовом общении 14 1
Apple iOS 7849 1
Apple macOS 2074 1
Oracle Java - язык программирования 3095 1
StatCounter 398 1
Google Android Studio - Среда разработки 23 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1894 1
ВТБ Бизнес 48 1
LinguaLeo 28 1
PwC Accelerator 2 1
Mobli - социальная сеть 5 1
Lexmark X - серия МФУ 16 1
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 390 1
Microsoft Windows 15733 1
Google Android Package Kit - APK 187 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1278 1
SAP Ariba 296 1
Python Django 40 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3245 1
Alibaba Group - Taobao Tmall Commerce Group 106 1
Samsung SVR-диктофон 456 1
SAP SRM - SAP Supplier Relationship Management - mySAP Supplier Relationship Management 33 1
Elastic Stack - ELK - Elastic X-Pack 4 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Direct Connect 3 1
Seiko Epson Stylus 149 1
Olympus Camedia 23 1
Softline - Sl Soft - MD Audit - МД Аудит 12 1
Nokia 6200 4 1
Nokia 3650 25 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр операторов персональных данных 57 1
BlackBerry - серия коммуникаторов 57 1
Softline - Polymatica Analytics - Polymatica BI - аналитическая платформа 38 1
Avaya ECLIPS 3 1
Трофимов Константин 6 5
Kogan Ruslan - Коган Руслан 2 2
Рыжкова Екатерина 4 1
Окунев Валентин 1 1
Овчинников Сергей 48 1
Орлик Сергей 83 1
Клюшников Григорий 2 1
Алиев Мирза 1 1
Киреев Иван 34 1
Ермакова Светлана 9 1
Гарипов Ренат 1 1
Репин Дмитрий 4 1
Armstrong Lance - Армстронг Лэнс 1 1
Абашкин Антон 4 1
Валейко Михаил 1 1
Williams Serena - Уильямс Серена - Вильямс Серена 5 1
Seth Rohan - Сет Рохан 4 1
Салихов Рафаиль 1 1
Лощаков Евгений 1 1
Чисников Дмитрий 2 1
Борченко Павел 38 1
Кныш Николай 3 1
Noorani Zeeshan - Нурани Зишан 2 1
Смирнов Вячеслав 41 1
Виноградова Екатерина 5 1
Агатов Борис 6 1
Уланов Вадим 4 1
Будник Иван 19 1
Крот Иван 9 1
Кулиев Александр 4 1
Дегтярь Владислав 2 1
Глызин Роман 1 1
Щедрин Иван 1 1
Тульцев Алексей 1 1
Ведищева Евгения 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145520 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52242 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3533 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17143 3
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 797 2
Япония 13310 2
Европа 21811 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14152 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 999 1
США - Калифорния 4631 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5198 1
Индия - Bharat 5472 1
Финляндия - Финляндская Республика 3610 1
Азия - Азиатский регион 5558 1
Африка - Африканский регион 3489 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1778 1
Америка Южная 854 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8572 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24262 5
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14493 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5113 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48345 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16404 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3446 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13661 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4864 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9898 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11007 2
Торговля оптовая - Wholesale trade 1182 2
Инвестиции венчурные - Venture investments 2135 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7045 2
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 481 2
Здравоохранение - Болезнь Паркинсона 104 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3665 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4915 1
Английский язык 6662 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6179 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4389 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2341 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1899 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1214 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5559 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5896 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5042 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1900 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2677 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6740 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51437 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 354 1
Импортозамещение - параллельный импорт 493 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3675 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2274 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 948 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2176 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 909 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1957 1
Инвестиции венчурные - Бизнес-ангел - Инвестор-ангел - ангельское финансирование - частный капитал 136 1
Ведомости 1026 1
Российская газета 272 1
Rambler - Секрет фирмы 39 1
TAdviser - Центр выбора технологий 395 1
Gizmodo 130 1
Российская газета - Russia Beyond the Headlines 4 3
DigiTimes Research 23 1
Harris Interactive 81 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3227 1
IDC - International Data Corporation 4911 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 2
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1342779, в очереди разбора - 765928.
Создано именных указателей - 169707.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие складные смартфоны в форм-факторе Fold: хиты продаж

Лучшая бытовая техника Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Самые защищенные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружена сверхмассивная черная дыра, которая стреляет лучом энергии прямо в Землю

Найдена еще одна затерянная цивилизация: она исчезла из-за драматических событий и древней войны

Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен
Показать еще