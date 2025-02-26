CentroBit - AGORA

AGORA является разработчиком и вендором ENTERPRISE платформы для автоматизации электронной B2B/B2C коммерции и электронных закупок. Готовые продукты на базе платформы AGORA: SRM, ЭТП, КИМ, Маркетплейсы, B2B-портал, PIM-система с возможностями гибкого лицензирования как по подписке SaaS, так и с приобретением On-premise лицензии.