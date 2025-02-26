CentroBit AGORA
AGORA является разработчиком и вендором ENTERPRISE платформы для автоматизации электронной B2B/B2C коммерции и электронных закупок. Готовые продукты на базе платформы AGORA: SRM, ЭТП, КИМ, Маркетплейсы, B2B-портал, PIM-система с возможностями гибкого лицензирования как по подписке SaaS, так и с приобретением On-premise лицензии.
CentroBit и организации, системы, технологии, персоны:
|Ведомости 1026 1
|Российская газета 272 1
|Rambler - Секрет фирмы 39 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 395 1
|Gizmodo 130 1
|Российская газета - Russia Beyond the Headlines 4 3
|DigiTimes Research 23 1
|Harris Interactive 81 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3227 1
|IDC - International Data Corporation 4911 1
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