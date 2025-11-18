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EDI Electronic data interchange ЭОД Электронный обмен данными UN/EDIFACT United Nations/Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|18.11.2025
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«ЭлНетМед» определила наиболее востребованные частной медициной цифровые сервисы
без каких цифровых сервисов не обойтись современной частной клинике. Лидерами стали онлайн-запись, электронный обмен данными с партнерами и личный кабинет для пациента. Компания провела опрос
|10.07.2025
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Компания «ИнфоТеКС» выпустила новый продукт – ViPNet EDI Flow
Компания «ИнфоТеКС» объявляет о выпуске программного комплекса ViPNet EDI Flow версии 1.0. ViPNet EDI Flow является управляющим компонентом системы автоматизации выпуска сертификатов ViPNet САВС и обеспечивает выполнение всех процессов, связанных с выпуско
|14.05.2025
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«Реж-Хлеб» ускорил доставку свежего хлеба в крупные сети почти в два раза благодаря электронному документообороту «СберКорус»
По данным оператора электронного документооборота количество передаваемых EDI-документов хлебозавода в сервисе «Сфера Торговля» выросло на 36% в I квартале 2025 г. по
|28.04.2025
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«СберКорус» запустил для компаний-поставщиков в ритейле бесплатный образовательный курс «Академия EDI»
ксперт «СберКорус» делится практическими советами и отвечает на самые популярные вопросы о работе с EDI-системой: какие типы EDI-документов существуют, как вести работу с EDI-сист
|20.02.2025
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Сеть «Реми» и ГК «Невада» расширяют возможности для поставщиков на Дальнем Востоке: подключение к «Тензору»
Торговые сети Дальнего Востока «Реми» и ГК «Невада» заключили партнерство с оператором ЭДО и EDI Saby (продукт компании «Тензор»). Кроме того, еще несколько крупных сетей региона находят
|20.01.2025
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«СберКорус» и «Лента» увеличили трафик электронного документооборота EDI/ЭДО торговой сети на 21%
фровых документов, а на долю «Сфера Торговля» приходится 20% всего трафика EDI-документов в России (Electronic Data Interchange ‒ технология автоматизированного обмена электронными сообщениями
|09.01.2025
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«СКБ Контур» отсудила деньги за неоплаченное использование своей ПО для документооборота
бщениями и обеспечения юридически значимого электронного документооборота между организациями. EDI (Electronic Data Interchange) это система, позволяющая поставщикам и заказчикам обмениваться э
|06.08.2024
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«СберКорус» перевёл 174 торговые сети и более 3 тыс. их поставщиков на отечественное ПО
овые сети и более 3 тыс. поставщиков ритейлеров на систему для обмена данными с подрядчиками «Сфера EDI». Сейчас к системе «Сфера EDI» подключены 174 торговые сети и более 3,3 тыс. поста
|08.05.2024
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EDI-провайдер для ритейла Docrobot вошел в группу компаний «СКБ Контур»
ма сделки не разглашается. Об этом CNews сообщили представители «Контура». Docrobot (ООО «Э-КОМ») — EDI- и ЭДО-провайдер для ритейла, оператор информационной системы электронных перевозочных до
|05.04.2024
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Docrobot выпустил новую версию модуля интеграции с «1С» для обмена электронными документами и EDI-сообщениями
работчик SaaS-сервисов и оператор электронного документооборота (ЭДО), выпустил обновленную версию интеграционного модуля, который позволяет работать с юридически значимыми электронными документами и EDI-сообщениями в одном окне своей «1С». Версия модуля 2.1 поддерживает 639 типовых сценариев работы с документами и включает в себя 432 унифицированных шаблона. Об этом CNews сообщили представ
|01.09.2023
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Объем документооборота между торговыми сетями и поставщиками вырос на 10% с начала 2023 года
х и поставках в системе обмена электронными коммерческими документами с торговыми партнерами «Сфера EDI», которой пользуются 170 крупнейших российских торговых сетей и 3000 их поставщиков. Об э
|20.03.2023
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«Сберкорус» и «Самолет» внедрили EDI-систему для обмена данными с поставщиками и подрядчиками
ма для компаний и физических лиц «Сберкорус» и девелоперская группа «Самолет» внедрили EDI-систему (Electronic data interchange) для обмена данными о поставках строительных материалов от постав
|06.02.2023
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TerraLink xDE готов к работе с новыми форматами документов и обмену EDI-сообщениями
в силу обязательных требований. Дополнительно в новой версии продукта реализован функционал обмена EDI-сообщениями через сервис «Контур.EDI», чтобы упростить и ускорить процессы по пост
|01.02.2023
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«Сберкорус» перевел на российское программное обеспечение 170 торговых сетей и 4000 их поставщиков
ов на отечественное программное обеспечение для обмена данными о заказах и товарах — систему «Сфера EDI». Об этом CNews сообщили представители «Сберкоруса». Всего к системе подключено 170 федер
|12.12.2022
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«Такском» и «1С» приобрели оператора EDI
ра систем автоматизации электронного документооборота. Цель сделки – интеграция решений Cislink для EDI-обмена в ИТ-продукты и сервисы «Такском». Приобретатели Cislink будут предлагать организа
|25.11.2022
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30 ноября 2022 года в Москве ИнфоТеКС проведет семинар «ViPNet EDI для электронного взаимодействия государства, граждан и бизнеса»
Эксперты ИнфоТеКС расскажут про ViPNet EDI G2G – решение, предназначенное для организации межведомственного электронного взаимодействия и предоставления государственных услуг в электронном виде, а также продемонстрируют примеры прак
|16.11.2022
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Компания «ИнфоТеКС» приглашает принять участие в конференции «ViPNet EDI для электронного взаимодействия государства, граждан и бизнеса»
Компания «ИнфоТеКС» приглашает принять участие в конференции «ViPNet EDI для электронного взаимодействия государства, граждан и бизнеса», которая состоится 30 ноября по адресу г. Москва, ул. Отрадная, 2Б стр. 1, конференц-зал «ИнфоТеКС». Возможно участие онлайн.
|10.11.2022
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«Сберкорус» подключил «Детский мир» к своей системе обмена документами с поставщиками
мультивертикального цифрового ритейлера «Детский мир» с помощью полностью российской системы «Сфера EDI». В 2021 г. объем обмена электронными документами «Детского мира» и его поставщиков в сер
|02.11.2022
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«Сберкорус» бесплатно подключит поставщиков и производителей к ЭДО с ритейлерами и маркетплейсами
компаниям доступ к системе электронного документооборота с торговыми сетями и маркетплейсами «Сфера EDI» на год за 1 руб. EDI-система электронного обмена данными является основным програ
|07.07.2022
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«Сберкорус» перевела сеть супермаркетов «Кировский» на свою систему обмена документами
ми с контрагентами для сети супермаркетов «Кировский» с помощью полностью российской системы «Сфера EDI». Сеть супермаркетов «Кировский» насчитывает 172 магазина и торговых центра в Екатеринбур
|22.06.2022
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«Сберкорус» подключил «Красное и белое» к своей системе обмена документами с поставщиками
с контрагентами для сети магазинов “Красное и Белое” с помощью полностью российской системы «Сфера EDI». Об этом CNews сообщили представители «Сберкоруса». «Красное и белое» использует разные
|17.05.2022
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«Сберкорус» и «Азбука вкуса» подключили поставщиков к российской системе обмена электронными документами
дали возможность обмена электронными документами с поставщиками с помощью российской системы «Сфера EDI». Уже переведено 85% документооборота ритейлера. Объем обмена электронными документами «А
|13.04.2022
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«СберКорус» перевел на российское программное обеспечение 80 торговых сетей и 1000 их поставщиков
акже более 1000 их поставщиков на собственную разработку — систему обмена заказами и данными «Сфера EDI». Общий объем переведенного документооборота компаний превысил 2,2 млн документов. Об это
|07.04.2022
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«1С» и Docrobot выпустили модуль для обмена EDI-сообщениями и документами прямо из программ «1С»
Компания «1С» в партнерстве с Docrobot выпустила модуль «1С:EDI» для обмена EDI-сообщениями и юридически значимыми документами прямо из «1С:Предпр
|07.04.2022
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«Яндекс.Маркет» перешел на электронный обмен документами с контрагентами на платформе «СберКорус»
стемы «Сфера Курьер». Об этом CNews сообщили представители «СберКоруса». «Яндекс.Маркет» использует EDI-систему «Сфера EDI» от «СберКорус» с июля 2019 г., а с 3 апреля 2022 г. маркетплейс переш
|17.01.2022
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«Сберкорус» завершил перевод «Мираторга» на электронный обмен данными с оптовыми покупателями
Цифровая платформа для компаний и физических лиц «Сберкорус» завершила внедрение своего решения для электронного обмена данными и документами «Сфера EDI» в компании «Мираторг», российском производителе мясной продукции. Теперь производственные и торговые подразделения компании могут обмениваться электронными документами. Более 90 супермарке
|10.08.2021
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«Тензор» и «Супер маг плюс» разработали интеграционное решение
еграционного решения, которое позволит пользователям учетной системы «СуперМаг плюс» обмениваться и EDI, и юридически значимыми документами, в том числе и по маркированной продукции. Ранее поль
|01.10.2020
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«Корус Консалтинг» интегрирует Microsoft Dynamics AX и СЭД «Интернэшнл Ресторант Брэндс»
зует проект интеграции модуля электронного документооборота в Microsoft Dynamics AX 2012 R2 с ЭДО и EDI для «Интернэшнл Ресторант Брэндс» – франчайзингового партнера Yum! Brands (KFC). Обновлен
|26.12.2017
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«Первый БИТ» обеспечил обмен данными EDI краснодарского филиала STIHL со штаб-квартирой
«Первый БИТ» реализовал электронный обмен данными EDI краснодарского филиала STIHL со штаб-квартирой в Германии на базе платформы «1С:Предприят
|23.05.2017
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«Консист Бизнес Групп» и E-Com объединили усилия в проектной реализации электронного документооборота
ия и сервисного обслуживания ИТ-решений по электронному документообороту, в том числе по технологии EDI, сообщили CNews в E-Com. Компании намерены совместно развивать свои проектные решения с з
|24.04.2017
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Euroshop перешел на систему электронного заказа «Контур.EDI»
Euroshop объявил о переходе на систему электронного заказа «Контур.EDI». Euroshop включает 25 магазинов в Москве и Московской области, Нижнем Новгороде, Саранск
|15.03.2017
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«Каравай» сократил время поставки хлеба с помощью EDI
что компания группа компаний «Каравай», предприятие хлебной отрасли России, перевела в формат EDI (Electronic Data Interchange/электронный обмен данными) большую часть работы по приему заказов
|28.02.2017
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Infor выпустила новое EDI-решение для пользователей ERP-системы Infor M3
Компания Infor, поставщик программных приложений с облачным и локальным развертыванием для различных сфер бизнеса, объявила о выпуске нового решения электронного документооборота (EDI) для пользователей Infor M3, которое позволит промышленным предприятиям более рационально обслуживать своих клиентов. Новое решение запускается на базе специализированного связующего ПО Inf
|15.02.2017
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«Грат Вест» автоматизировал документооборот с заказчиками благодаря Контур.EDI
«Грат Вест» объявил о завершении проекта по внедрению сервиса электронного заказа Контур.EDI для работы с 12 наиболее крупными клиентами. Как рассказали CNews в компании, электронный документооборот помог избавиться от потерь документов, из-за которых появляются кассовые разрывы и
|31.01.2017
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E-Com за год увеличил базу интеграционных решений в полтора раза
ничных сетей. Это в полтора раза больше, чем в 2015 г. В основе проектов — внедрение системы обмена EDI-сообщениями и юридически значимыми документами в электронном виде. За год было реализован
|26.01.2017
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«Батыр» переводит документооборот на ЭДО «СКБ Контур»
стему электронного документооборота компании «СКБ Контур». Как рассказали CNews в компании, сегодня EDI.Контур используется для работы с 200 из 350 поставщиков. Количество электронных заказов «
|23.12.2016
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Edisoft поможет поставщикам сети «Бегемот» перейти на EDI
Edisoft объявил об успешном завершении внедрения системы обмена EDI-сообщениями для дистрибьюторской компании «Стар Вэй», являющейся дочерним предприятием фе
|14.11.2016
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Edisoft обеспечивает электронный обмен данными между «Тандер» и поставщиками
отрудничестве. Провайдер начал подключать поставщиков розничной сети к электронному обмену данными (EDI) по прямому соединению, сообщили CNews в Edisoft. Edisoft работает по основным направлени
|08.11.2016
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Edisoft завершил автоматизацию бизнес-процессов Ariston
ЭДО-провайдер и разработчик Edisoft объявил о завершении проекта по переводу Ariston Thermo на электронный обмен данными со своими клиентами в России. Завод по производству накопительных в
|02.11.2016
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Hoff внедрила Columbus EDI Studio для электронного обмена данными с поставщиками
оваров для дома Hoff внедрила систему электронного обмена данными с поставщиками на основе Columbus EDI Studio для снижения трудозатрат на рутинную обработку документов и сокращения объемов нек
EDI и организации, системы, технологии, персоны:
|Кишковский Эдуард 17 15
|Рязанова Юлия 12 11
|Кушпель Юрий 10 9
|Шелковников Евгений 39 7
|Семенов Александр 166 6
|Ралкин Михаил 6 6
|Белобров Александр 6 6
|Андреев Владимир 101 5
|Козлов Константин 15 5
|Сотин Денис 216 4
|Нестеров Алексей 175 4
|Козырев Алексей 328 4
|Медведев Дмитрий 1664 4
|Мраморов Дмитрий 35 4
|Шифман Эдуард 17 4
|Поляков Владимир 13 4
|Шевченко Антон 21 4
|Якубовский Леонид 5 4
|Коченков Андрей 10 4
|Тарасов Виталий 49 4
|Бондарева Виктория 8 4
|Путин Владимир 3452 4
|Нуралиев Борис 298 3
|Трофимова Людмила 50 3
|Каюмов Шамиль 53 3
|Прохорова Алла 66 3
|Чаркин Евгений 317 3
|Дьяченко Валерий 96 3
|Халматов Максим 64 3
|Урьяс Вадим 98 3
|Клепиков Алексей 121 3
|Слышкин Василий 129 3
|Назарова Анна 52 3
|Соловьев Алексей 97 3
|Васильев Владислав 58 3
|Мискевич Евгений 50 3
|Генкина Екатерина 43 3
|Рубин Адар 47 3
|Машурин Сергей 21 3
|Заржецкий Александр 37 3
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