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EDI Electronic data interchange ЭОД Электронный обмен данными UN/EDIFACT United Nations/Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport

EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными - UN/EDIFACT - United Nations/Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport

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18.11.2025 «ЭлНетМед» определила наиболее востребованные частной медициной цифровые сервисы

без каких цифровых сервисов не обойтись современной частной клинике. Лидерами стали онлайн-запись, электронный обмен данными с партнерами и личный кабинет для пациента. Компания провела опрос

10.07.2025 Компания «ИнфоТеКС» выпустила новый продукт – ViPNet EDI Flow

Компания «ИнфоТеКС» объявляет о выпуске программного комплекса ViPNet EDI Flow версии 1.0. ViPNet EDI Flow является управляющим компонентом системы автоматизации выпуска сертификатов ViPNet САВС и обеспечивает выполнение всех процессов, связанных с выпуско
14.05.2025 «Реж-Хлеб» ускорил доставку свежего хлеба в крупные сети почти в два раза благодаря электронному документообороту «СберКорус»

По данным оператора электронного документооборота количество передаваемых EDI-документов хлебозавода в сервисе «Сфера Торговля» выросло на 36% в I квартале 2025 г. по

28.04.2025 «СберКорус» запустил для компаний-поставщиков в ритейле бесплатный образовательный курс «Академия EDI»

ксперт «СберКорус» делится практическими советами и отвечает на самые популярные вопросы о работе с EDI-системой: какие типы EDI-документов существуют, как вести работу с EDI-сист
20.02.2025 Сеть «Реми» и ГК «Невада» расширяют возможности для поставщиков на Дальнем Востоке: подключение к «Тензору»

Торговые сети Дальнего Востока «Реми» и ГК «Невада» заключили партнерство с оператором ЭДО и EDI Saby (продукт компании «Тензор»). Кроме того, еще несколько крупных сетей региона находят
20.01.2025 «СберКорус» и «Лента» увеличили трафик электронного документооборота EDI/ЭДО торговой сети на 21%

фровых документов, а на долю «Сфера Торговля» приходится 20% всего трафика EDI-документов в России (Electronic Data Interchange ‒ технология автоматизированного обмена электронными сообщениями

09.01.2025 «СКБ Контур» отсудила деньги за неоплаченное использование своей ПО для документооборота

бщениями и обеспечения юридически значимого электронного документооборота между организациями. EDI (Electronic Data Interchange) это система, позволяющая поставщикам и заказчикам обмениваться э
06.08.2024 «СберКорус» перевёл 174 торговые сети и более 3 тыс. их поставщиков на отечественное ПО

овые сети и более 3 тыс. поставщиков ритейлеров на систему для обмена данными с подрядчиками «Сфера EDI». Сейчас к системе «Сфера EDI» подключены 174 торговые сети и более 3,3 тыс. поста
08.05.2024 EDI-провайдер для ритейла Docrobot вошел в группу компаний «СКБ Контур»

ма сделки не разглашается. Об этом CNews сообщили представители «Контура». Docrobot (ООО «Э-КОМ») — EDI- и ЭДО-провайдер для ритейла, оператор информационной системы электронных перевозочных до
05.04.2024 Docrobot выпустил новую версию модуля интеграции с «1С» для обмена электронными документами и EDI-сообщениями

работчик SaaS-сервисов и оператор электронного документооборота (ЭДО), выпустил обновленную версию интеграционного модуля, который позволяет работать с юридически значимыми электронными документами и EDI-сообщениями в одном окне своей «1С». Версия модуля 2.1 поддерживает 639 типовых сценариев работы с документами и включает в себя 432 унифицированных шаблона. Об этом CNews сообщили представ
01.09.2023 Объем документооборота между торговыми сетями и поставщиками вырос на 10% с начала 2023 года

х и поставках в системе обмена электронными коммерческими документами с торговыми партнерами «Сфера EDI», которой пользуются 170 крупнейших российских торговых сетей и 3000 их поставщиков. Об э
20.03.2023 «Сберкорус» и «Самолет» внедрили EDI-систему для обмена данными с поставщиками и подрядчиками

ма для компаний и физических лиц «Сберкорус» и девелоперская группа «Самолет» внедрили EDI-систему (Electronic data interchange) для обмена данными о поставках строительных материалов от постав
06.02.2023 TerraLink xDE готов к работе с новыми форматами документов и обмену EDI-сообщениями

в силу обязательных требований. Дополнительно в новой версии продукта реализован функционал обмена EDI-сообщениями через сервис «Контур.EDI», чтобы упростить и ускорить процессы по пост
01.02.2023 «Сберкорус» перевел на российское программное обеспечение 170 торговых сетей и 4000 их поставщиков

ов на отечественное программное обеспечение для обмена данными о заказах и товарах — систему «Сфера EDI». Об этом CNews сообщили представители «Сберкоруса». Всего к системе подключено 170 федер
12.12.2022 «Такском» и «1С» приобрели оператора EDI

ра систем автоматизации электронного документооборота. Цель сделки – интеграция решений Cislink для EDI-обмена в ИТ-продукты и сервисы «Такском». Приобретатели Cislink будут предлагать организа
25.11.2022 30 ноября 2022 года в Москве ИнфоТеКС проведет семинар «ViPNet EDI для электронного взаимодействия государства, граждан и бизнеса»

Эксперты ИнфоТеКС расскажут про ViPNet EDI G2G – решение, предназначенное для организации межведомственного электронного взаимодействия и предоставления государственных услуг в электронном виде, а также продемонстрируют примеры прак
16.11.2022 Компания «ИнфоТеКС» приглашает принять участие в конференции «ViPNet EDI для электронного взаимодействия государства, граждан и бизнеса»

Компания «ИнфоТеКС» приглашает принять участие в конференции «ViPNet EDI для электронного взаимодействия государства, граждан и бизнеса», которая состоится 30 ноября по адресу г. Москва, ул. Отрадная, 2Б стр. 1, конференц-зал «ИнфоТеКС». Возможно участие онлайн.
10.11.2022 «Сберкорус» подключил «Детский мир» к своей системе обмена документами с поставщиками

мультивертикального цифрового ритейлера «Детский мир» с помощью полностью российской системы «Сфера EDI». В 2021 г. объем обмена электронными документами «Детского мира» и его поставщиков в сер
02.11.2022 «Сберкорус» бесплатно подключит поставщиков и производителей к ЭДО с ритейлерами и маркетплейсами

компаниям доступ к системе электронного документооборота с торговыми сетями и маркетплейсами «Сфера EDI» на год за 1 руб. EDI-система электронного обмена данными является основным програ
07.07.2022 «Сберкорус» перевела сеть супермаркетов «Кировский» на свою систему обмена документами

ми с контрагентами для сети супермаркетов «Кировский» с помощью полностью российской системы «Сфера EDI». Сеть супермаркетов «Кировский» насчитывает 172 магазина и торговых центра в Екатеринбур
22.06.2022 «Сберкорус» подключил «Красное и белое» к своей системе обмена документами с поставщиками

с контрагентами для сети магазинов “Красное и Белое” с помощью полностью российской системы «Сфера EDI». Об этом CNews сообщили представители «Сберкоруса». «Красное и белое» использует разные

17.05.2022 «Сберкорус» и «Азбука вкуса» подключили поставщиков к российской системе обмена электронными документами

дали возможность обмена электронными документами с поставщиками с помощью российской системы «Сфера EDI». Уже переведено 85% документооборота ритейлера. Объем обмена электронными документами «А
13.04.2022 «СберКорус» перевел на российское программное обеспечение 80 торговых сетей и 1000 их поставщиков

акже более 1000 их поставщиков на собственную разработку — систему обмена заказами и данными «Сфера EDI». Общий объем переведенного документооборота компаний превысил 2,2 млн документов. Об это
07.04.2022 «1С» и Docrobot выпустили модуль для обмена EDI-сообщениями и документами прямо из программ «1С»

Компания «1С» в партнерстве с Docrobot выпустила модуль «1С:EDI» для обмена EDI-сообщениями и юридически значимыми документами прямо из «1С:Предпр
07.04.2022 «Яндекс.Маркет» перешел на электронный обмен документами с контрагентами на платформе «СберКорус»

стемы «Сфера Курьер». Об этом CNews сообщили представители «СберКоруса». «Яндекс.Маркет» использует EDI-систему «Сфера EDI» от «СберКорус» с июля 2019 г., а с 3 апреля 2022 г. маркетплейс переш
17.01.2022 «Сберкорус» завершил перевод «Мираторга» на электронный обмен данными с оптовыми покупателями

Цифровая платформа для компаний и физических лиц «Сберкорус» завершила внедрение своего решения для электронного обмена данными и документами «Сфера EDI» в компании «Мираторг», российском производителе мясной продукции. Теперь производственные и торговые подразделения компании могут обмениваться электронными документами. Более 90 супермарке
10.08.2021 «Тензор» и «Супер маг плюс» разработали интеграционное решение

еграционного решения, которое позволит пользователям учетной системы «СуперМаг плюс» обмениваться и EDI, и юридически значимыми документами, в том числе и по маркированной продукции. Ранее поль
01.10.2020 «Корус Консалтинг» интегрирует Microsoft Dynamics AX и СЭД «Интернэшнл Ресторант Брэндс»

зует проект интеграции модуля электронного документооборота в Microsoft Dynamics AX 2012 R2 с ЭДО и EDI для «Интернэшнл Ресторант Брэндс» – франчайзингового партнера Yum! Brands (KFC). Обновлен
26.12.2017 «Первый БИТ» обеспечил обмен данными EDI краснодарского филиала STIHL со штаб-квартирой

«Первый БИТ» реализовал электронный обмен данными EDI краснодарского филиала STIHL со штаб-квартирой в Германии на базе платформы «1С:Предприят
23.05.2017 «Консист Бизнес Групп» и E-Com объединили усилия в проектной реализации электронного документооборота

ия и сервисного обслуживания ИТ-решений по электронному документообороту, в том числе по технологии EDI, сообщили CNews в E-Com. Компании намерены совместно развивать свои проектные решения с з
24.04.2017 Euroshop перешел на систему электронного заказа «Контур.EDI»

Euroshop объявил о переходе на систему электронного заказа «Контур.EDI». Euroshop включает 25 магазинов в Москве и Московской области, Нижнем Новгороде, Саранск
15.03.2017 «Каравай» сократил время поставки хлеба с помощью EDI

что компания группа компаний «Каравай», предприятие хлебной отрасли России, перевела в формат EDI (Electronic Data Interchange/электронный обмен данными) большую часть работы по приему заказов
28.02.2017 Infor выпустила новое EDI-решение для пользователей ERP-системы Infor M3

Компания Infor, поставщик программных приложений с облачным и локальным развертыванием для различных сфер бизнеса, объявила о выпуске нового решения электронного документооборота (EDI) для пользователей Infor M3, которое позволит промышленным предприятиям более рационально обслуживать своих клиентов. Новое решение запускается на базе специализированного связующего ПО Inf
15.02.2017 «Грат Вест» автоматизировал документооборот с заказчиками благодаря Контур.EDI

«Грат Вест» объявил о завершении проекта по внедрению сервиса электронного заказа Контур.EDI для работы с 12 наиболее крупными клиентами. Как рассказали CNews в компании, электронный документооборот помог избавиться от потерь документов, из-за которых появляются кассовые разрывы и

31.01.2017 E-Com за год увеличил базу интеграционных решений в полтора раза

ничных сетей. Это в полтора раза больше, чем в 2015 г. В основе проектов — внедрение системы обмена EDI-сообщениями и юридически значимыми документами в электронном виде. За год было реализован
26.01.2017 «Батыр» переводит документооборот на ЭДО «СКБ Контур»

стему электронного документооборота компании «СКБ Контур». Как рассказали CNews в компании, сегодня EDI.Контур используется для работы с 200 из 350 поставщиков. Количество электронных заказов «
23.12.2016 Edisoft поможет поставщикам сети «Бегемот» перейти на EDI

Edisoft объявил об успешном завершении внедрения системы обмена EDI-сообщениями для дистрибьюторской компании «Стар Вэй», являющейся дочерним предприятием фе
14.11.2016 Edisoft обеспечивает электронный обмен данными между «Тандер» и поставщиками

отрудничестве. Провайдер начал подключать поставщиков розничной сети к электронному обмену данными (EDI) по прямому соединению, сообщили CNews в Edisoft. Edisoft работает по основным направлени
08.11.2016 Edisoft завершил автоматизацию бизнес-процессов Ariston

ЭДО-провайдер и разработчик Edisoft объявил о завершении проекта по переводу Ariston Thermo на электронный обмен данными со своими клиентами в России. Завод по производству накопительных в
02.11.2016 Hoff внедрила Columbus EDI Studio для электронного обмена данными с поставщиками

оваров для дома Hoff внедрила систему электронного обмена данными с поставщиками на основе Columbus EDI Studio для снижения трудозатрат на рутинную обработку документов и сокращения объемов нек

Публикаций - 487, упоминаний - 832

EDI и организации, системы, технологии, персоны:

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Coca-Cola Company 261 7
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ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13922 301
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36055 174
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64868 173
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26095 114
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2408 102
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7805 90
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12195 89
Электронный документ - Electronic document 1575 78
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18069 74
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4319 73
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33391 62
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13868 55
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24324 53
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25532 51
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17959 42
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4867 41
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12160 39
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13586 37
Оповещение и уведомление - Notification 5889 36
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12814 34
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5170 34
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8232 33
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12852 33
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - ЮЗЭДО - Юридически значимый электронный документооборот - Специализированный оператор связи 429 32
Бухгалтерия - УПД - Универсальный передаточный документ 193 31
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2900 31
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34797 31
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5621 30
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13682 29
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5269 29
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13083 29
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13225 27
ТОРГ - Унифицированная форма товарной накладной - ЭТОРГ12 - Электронные товарные накладные 160 27
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3114 27
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8618 25
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1453 24
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6218 24
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2628 23
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10172 22
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1803 22
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 390 49
СКБ Контур - Docrobot EXite - Exite-Evolution 30 25
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Сфера Документы - Сфера EDI 47 20
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6243 20
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 18
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2548 18
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1101 18
1С:ERP Управление предприятием 836 17
Microsoft Dynamics 1197 16
Microsoft Windows 16863 16
Linux OS 11506 14
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3553 13
Google Android 15221 13
Apple iOS 8565 13
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1515 11
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 11
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 238 10
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1009 10
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1397 9
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 175 9
СКБ Контур - Контур.Ритейл 10 9
Microsoft Office 4156 9
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2502 8
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Сфера курьер ЭДО 47 8
Oracle Java - язык программирования 3465 7
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 7
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 943 7
Ediweb - FactorPlat 18 7
СКБ Контур - Docrobot FactorEx ЭДО-факторинга 13 7
Apple iPhone 6 4861 6
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1313 6
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 309 6
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 318 6
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 698 6
Microsoft Windows 2000 8678 6
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 488 6
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Сфера Торговля 9 6
Apple macOS 2412 6
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - ЭлНетМед - N3.Health - Цифровое здравоохранение для частных клиник - N3.ИЭМК - N3.Портал врача - N3.Health ОДИИ - N3.Health СЭП - N3.Health СЗПВ - N3.Health ТМК - N3.Health ОДСК 60 5
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 622 5
Кишковский Эдуард 17 15
Рязанова Юлия 12 11
Кушпель Юрий 10 9
Шелковников Евгений 39 7
Семенов Александр 166 6
Ралкин Михаил 6 6
Белобров Александр 6 6
Андреев Владимир 101 5
Козлов Константин 15 5
Сотин Денис 216 4
Нестеров Алексей 175 4
Козырев Алексей 328 4
Медведев Дмитрий 1664 4
Мраморов Дмитрий 35 4
Шифман Эдуард 17 4
Поляков Владимир 13 4
Шевченко Антон 21 4
Якубовский Леонид 5 4
Коченков Андрей 10 4
Тарасов Виталий 49 4
Бондарева Виктория 8 4
Путин Владимир 3452 4
Нуралиев Борис 298 3
Трофимова Людмила 50 3
Каюмов Шамиль 53 3
Прохорова Алла 66 3
Чаркин Евгений 317 3
Дьяченко Валерий 96 3
Халматов Максим 64 3
Урьяс Вадим 98 3
Клепиков Алексей 121 3
Слышкин Василий 129 3
Назарова Анна 52 3
Соловьев Алексей 97 3
Васильев Владислав 58 3
Мискевич Евгений 50 3
Генкина Екатерина 43 3
Рубин Адар 47 3
Машурин Сергей 21 3
Заржецкий Александр 37 3
Россия - РФ - Российская федерация 165658 311
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47506 50
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14800 40
Европа 24943 40
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54674 28
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19493 18
Германия - Федеративная Республика 13197 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19071 12
Беларусь - Белоруссия 6279 12
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4477 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4195 10
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8545 9
Казахстан - Республика 6025 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13805 8
Европа Восточная 3138 7
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3332 7
Франция - Французская Республика 8166 7
Россия - СФО - Новосибирск 4863 7
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3172 6
Украина 7918 6
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2823 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2356 6
Швеция - Королевство 3777 6
Россия - УФО - Свердловская область 1942 6
Америка Северная - Североамериканский регион 3412 5
Финляндия - Финляндская Республика 3694 5
Индия - Bharat 5862 5
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3457 5
Россия - ПФО - Ульяновская область 675 4
Латвия - Латвийская Республика 834 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3436 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2524 4
Азия - Азиатский регион 5913 4
Япония 13790 4
Италия - Итальянская Республика 4502 4
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1512 4
Турция - Турецкая республика 2611 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 2285 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2270 3
Россия - УФО - Тюменская область 1362 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27209 152
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53314 138
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57511 125
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8924 66
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6564 62
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 414 61
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21570 49
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15996 46
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12283 44
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6540 39
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6578 36
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8812 32
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8802 31
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5561 28
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 991 27
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8472 26
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6152 25
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33636 24
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11278 24
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4595 23
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3020 23
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 224 23
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7505 23
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7778 22
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 411 22
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18096 20
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11623 19
Страхование - Страховое дело - Insurance 6503 17
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3564 17
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2420 16
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10300 16
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 446 14
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7396 14
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3970 13
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 429 13
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10855 13
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5097 13
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6650 13
Экономический эффект 1336 12
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3467 11
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11554 5
Ведомости 1457 4
TAdviser - Центр выбора технологий 468 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1135 2
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 2
Forbes - Форбс 996 2
Bloomberg 1620 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6083 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2380 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 70 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
Известия ИД 764 1
Variety 24 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 1
EWDN - East-West Digital News 8 1
Nikkei BP - Nikkei Asia Biztech - Nikkei BizTech News 232 1
Jerusalem Post - почта Иерусалима 10 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1257 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8601 20
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3947 8
Gartner - Гартнер 3656 8
IDC - International Data Corporation 4972 6
BCG - Boston Consulting Group 117 4
Forrester Research 833 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 363 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ в рознице, ритейле 12 2
B2B - Российский рынок 22 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1085 2
Markets&Markets Research 113 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
CNews Инновация года - награда 155 1
CNews SaaS рейтинг 28 1
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 1
Mordor Intelligence 35 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 53 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 90 1
MASMI Research Group - МАСМИ рисерч - MASMI Online the Monitor - МАСМИ Онлайн Монитор 45 1
Conference Board - LEI - Leading Economic Indicators - Индекс опережающих индикаторов экономического развития 12 1
Gartner - Giga Information Group 32 1
DSS Consulting - ДиЭсЭс Консалтинг 22 1
Smart Ranking - Смарт Ридинг 38 1
BMI International - BMI-TechKnowledge 4 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
Российский рынок ERP 24 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1470 4
РАН - Российская академия наук 2121 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 348 2
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 1
ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Zurich - Швейцарская высшая техническая школа Цюриха - Institute of Robotics and Intelligent Systems 54 1
Национальный институт имени Екатерины Великой 1 1
СГОК - Серпуховский городской открытый колледж 1 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 1
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 82 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 137 1
Минздрав РФ - НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи ФГБУ - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи 16 1
РАМН НИИ гриппа - НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева ФГБУ 8 1
Информзащита Учебный центр 38 1
РДТЕХ Учебный центр НОУ 11 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 110 1
РСВО ФГУП - НИИПС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт почтовой связи ФГУП 6 1
Минздрав РФ - РНИИТО - НМИЦ ТО им. Р. Р. Вредена ФГБУ - НИИ травматологии и ортопедии Вредена - Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена 4 1
Politecnico di Milano - Polytechnic University of Milan - Политехнический университет Милана - Миланский технический университет 3 1
РАН ИПИ - Институт проблем информатики 29 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 300 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 730 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1278 6
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2189 5
CNews AWARDS - награда 571 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 4
CNews Баттл 69 3
Docflow 148 3
День молодёжи - 27 июня 1080 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2659 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 185 1
CNews FORUM Кейсы 312 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 34 1
Capture the Flag - CTF 56 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 396 1
Gartner Symposium ITxpo 27 1
1С:Проект года 28 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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