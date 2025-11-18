EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными - UN/EDIFACT - United Nations/Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport

«ЭлНетМед» определила наиболее востребованные частной медициной цифровые сервисы без каких цифровых сервисов не обойтись современной частной клинике. Лидерами стали онлайн-запись, электронный обмен данными с партнерами и личный кабинет для пациента. Компания провела опрос

Компания «ИнфоТеКС» выпустила новый продукт – ViPNet EDI Flow Компания «ИнфоТеКС» объявляет о выпуске программного комплекса ViPNet EDI Flow версии 1.0. ViPNet EDI Flow является управляющим компонентом системы автоматизации выпуска сертификатов ViPNet САВС и обеспечивает выполнение всех процессов, связанных с выпуско

«Реж-Хлеб» ускорил доставку свежего хлеба в крупные сети почти в два раза благодаря электронному документообороту «СберКорус» По данным оператора электронного документооборота количество передаваемых EDI-документов хлебозавода в сервисе «Сфера Торговля» выросло на 36% в I квартале 2025 г. по

«СберКорус» запустил для компаний-поставщиков в ритейле бесплатный образовательный курс «Академия EDI» ксперт «СберКорус» делится практическими советами и отвечает на самые популярные вопросы о работе с EDI-системой: какие типы EDI-документов существуют, как вести работу с EDI-сист

Сеть «Реми» и ГК «Невада» расширяют возможности для поставщиков на Дальнем Востоке: подключение к «Тензору» Торговые сети Дальнего Востока «Реми» и ГК «Невада» заключили партнерство с оператором ЭДО и EDI Saby (продукт компании «Тензор»). Кроме того, еще несколько крупных сетей региона находят

«СберКорус» и «Лента» увеличили трафик электронного документооборота EDI/ЭДО торговой сети на 21% фровых документов, а на долю «Сфера Торговля» приходится 20% всего трафика EDI-документов в России (Electronic Data Interchange ‒ технология автоматизированного обмена электронными сообщениями

«СКБ Контур» отсудила деньги за неоплаченное использование своей ПО для документооборота бщениями и обеспечения юридически значимого электронного документооборота между организациями. EDI (Electronic Data Interchange) это система, позволяющая поставщикам и заказчикам обмениваться э

«СберКорус» перевёл 174 торговые сети и более 3 тыс. их поставщиков на отечественное ПО овые сети и более 3 тыс. поставщиков ритейлеров на систему для обмена данными с подрядчиками «Сфера EDI». Сейчас к системе «Сфера EDI» подключены 174 торговые сети и более 3,3 тыс. поста

EDI-провайдер для ритейла Docrobot вошел в группу компаний «СКБ Контур» ма сделки не разглашается. Об этом CNews сообщили представители «Контура». Docrobot (ООО «Э-КОМ») — EDI- и ЭДО-провайдер для ритейла, оператор информационной системы электронных перевозочных до

Docrobot выпустил новую версию модуля интеграции с «1С» для обмена электронными документами и EDI-сообщениями работчик SaaS-сервисов и оператор электронного документооборота (ЭДО), выпустил обновленную версию интеграционного модуля, который позволяет работать с юридически значимыми электронными документами и EDI-сообщениями в одном окне своей «1С». Версия модуля 2.1 поддерживает 639 типовых сценариев работы с документами и включает в себя 432 унифицированных шаблона. Об этом CNews сообщили представ

Объем документооборота между торговыми сетями и поставщиками вырос на 10% с начала 2023 года х и поставках в системе обмена электронными коммерческими документами с торговыми партнерами «Сфера EDI», которой пользуются 170 крупнейших российских торговых сетей и 3000 их поставщиков. Об э

«Сберкорус» и «Самолет» внедрили EDI-систему для обмена данными с поставщиками и подрядчиками ма для компаний и физических лиц «Сберкорус» и девелоперская группа «Самолет» внедрили EDI-систему (Electronic data interchange) для обмена данными о поставках строительных материалов от постав

TerraLink xDE готов к работе с новыми форматами документов и обмену EDI-сообщениями в силу обязательных требований. Дополнительно в новой версии продукта реализован функционал обмена EDI-сообщениями через сервис «Контур.EDI», чтобы упростить и ускорить процессы по пост

«Сберкорус» перевел на российское программное обеспечение 170 торговых сетей и 4000 их поставщиков ов на отечественное программное обеспечение для обмена данными о заказах и товарах — систему «Сфера EDI». Об этом CNews сообщили представители «Сберкоруса». Всего к системе подключено 170 федер

«Такском» и «1С» приобрели оператора EDI ра систем автоматизации электронного документооборота. Цель сделки – интеграция решений Cislink для EDI-обмена в ИТ-продукты и сервисы «Такском». Приобретатели Cislink будут предлагать организа

30 ноября 2022 года в Москве ИнфоТеКС проведет семинар «ViPNet EDI для электронного взаимодействия государства, граждан и бизнеса» Эксперты ИнфоТеКС расскажут про ViPNet EDI G2G – решение, предназначенное для организации межведомственного электронного взаимодействия и предоставления государственных услуг в электронном виде, а также продемонстрируют примеры прак

Компания «ИнфоТеКС» приглашает принять участие в конференции «ViPNet EDI для электронного взаимодействия государства, граждан и бизнеса» Компания «ИнфоТеКС» приглашает принять участие в конференции «ViPNet EDI для электронного взаимодействия государства, граждан и бизнеса», которая состоится 30 ноября по адресу г. Москва, ул. Отрадная, 2Б стр. 1, конференц-зал «ИнфоТеКС». Возможно участие онлайн.

«Сберкорус» подключил «Детский мир» к своей системе обмена документами с поставщиками мультивертикального цифрового ритейлера «Детский мир» с помощью полностью российской системы «Сфера EDI». В 2021 г. объем обмена электронными документами «Детского мира» и его поставщиков в сер

«Сберкорус» бесплатно подключит поставщиков и производителей к ЭДО с ритейлерами и маркетплейсами компаниям доступ к системе электронного документооборота с торговыми сетями и маркетплейсами «Сфера EDI» на год за 1 руб. EDI-система электронного обмена данными является основным програ

«Сберкорус» перевела сеть супермаркетов «Кировский» на свою систему обмена документами ми с контрагентами для сети супермаркетов «Кировский» с помощью полностью российской системы «Сфера EDI». Сеть супермаркетов «Кировский» насчитывает 172 магазина и торговых центра в Екатеринбур

«Сберкорус» подключил «Красное и белое» к своей системе обмена документами с поставщиками с контрагентами для сети магазинов “Красное и Белое” с помощью полностью российской системы «Сфера EDI». Об этом CNews сообщили представители «Сберкоруса». «Красное и белое» использует разные

«Сберкорус» и «Азбука вкуса» подключили поставщиков к российской системе обмена электронными документами дали возможность обмена электронными документами с поставщиками с помощью российской системы «Сфера EDI». Уже переведено 85% документооборота ритейлера. Объем обмена электронными документами «А

«СберКорус» перевел на российское программное обеспечение 80 торговых сетей и 1000 их поставщиков акже более 1000 их поставщиков на собственную разработку — систему обмена заказами и данными «Сфера EDI». Общий объем переведенного документооборота компаний превысил 2,2 млн документов. Об это

«1С» и Docrobot выпустили модуль для обмена EDI-сообщениями и документами прямо из программ «1С» Компания «1С» в партнерстве с Docrobot выпустила модуль «1С:EDI» для обмена EDI-сообщениями и юридически значимыми документами прямо из «1С:Предпр

«Яндекс.Маркет» перешел на электронный обмен документами с контрагентами на платформе «СберКорус» стемы «Сфера Курьер». Об этом CNews сообщили представители «СберКоруса». «Яндекс.Маркет» использует EDI-систему «Сфера EDI» от «СберКорус» с июля 2019 г., а с 3 апреля 2022 г. маркетплейс переш

«Сберкорус» завершил перевод «Мираторга» на электронный обмен данными с оптовыми покупателями Цифровая платформа для компаний и физических лиц «Сберкорус» завершила внедрение своего решения для электронного обмена данными и документами «Сфера EDI» в компании «Мираторг», российском производителе мясной продукции. Теперь производственные и торговые подразделения компании могут обмениваться электронными документами. Более 90 супермарке

«Тензор» и «Супер маг плюс» разработали интеграционное решение еграционного решения, которое позволит пользователям учетной системы «СуперМаг плюс» обмениваться и EDI, и юридически значимыми документами, в том числе и по маркированной продукции. Ранее поль

«Корус Консалтинг» интегрирует Microsoft Dynamics AX и СЭД «Интернэшнл Ресторант Брэндс» зует проект интеграции модуля электронного документооборота в Microsoft Dynamics AX 2012 R2 с ЭДО и EDI для «Интернэшнл Ресторант Брэндс» – франчайзингового партнера Yum! Brands (KFC). Обновлен

«Первый БИТ» обеспечил обмен данными EDI краснодарского филиала STIHL со штаб-квартирой «Первый БИТ» реализовал электронный обмен данными EDI краснодарского филиала STIHL со штаб-квартирой в Германии на базе платформы «1С:Предприят

«Консист Бизнес Групп» и E-Com объединили усилия в проектной реализации электронного документооборота ия и сервисного обслуживания ИТ-решений по электронному документообороту, в том числе по технологии EDI, сообщили CNews в E-Com. Компании намерены совместно развивать свои проектные решения с з

Euroshop перешел на систему электронного заказа «Контур.EDI» Euroshop объявил о переходе на систему электронного заказа «Контур.EDI». Euroshop включает 25 магазинов в Москве и Московской области, Нижнем Новгороде, Саранск

«Каравай» сократил время поставки хлеба с помощью EDI что компания группа компаний «Каравай», предприятие хлебной отрасли России, перевела в формат EDI (Electronic Data Interchange/электронный обмен данными) большую часть работы по приему заказов

Infor выпустила новое EDI-решение для пользователей ERP-системы Infor M3 Компания Infor, поставщик программных приложений с облачным и локальным развертыванием для различных сфер бизнеса, объявила о выпуске нового решения электронного документооборота (EDI) для пользователей Infor M3, которое позволит промышленным предприятиям более рационально обслуживать своих клиентов. Новое решение запускается на базе специализированного связующего ПО Inf

«Грат Вест» автоматизировал документооборот с заказчиками благодаря Контур.EDI «Грат Вест» объявил о завершении проекта по внедрению сервиса электронного заказа Контур.EDI для работы с 12 наиболее крупными клиентами. Как рассказали CNews в компании, электронный документооборот помог избавиться от потерь документов, из-за которых появляются кассовые разрывы и

E-Com за год увеличил базу интеграционных решений в полтора раза ничных сетей. Это в полтора раза больше, чем в 2015 г. В основе проектов — внедрение системы обмена EDI-сообщениями и юридически значимыми документами в электронном виде. За год было реализован

«Батыр» переводит документооборот на ЭДО «СКБ Контур» стему электронного документооборота компании «СКБ Контур». Как рассказали CNews в компании, сегодня EDI.Контур используется для работы с 200 из 350 поставщиков. Количество электронных заказов «

Edisoft поможет поставщикам сети «Бегемот» перейти на EDI Edisoft объявил об успешном завершении внедрения системы обмена EDI-сообщениями для дистрибьюторской компании «Стар Вэй», являющейся дочерним предприятием фе

Edisoft обеспечивает электронный обмен данными между «Тандер» и поставщиками отрудничестве. Провайдер начал подключать поставщиков розничной сети к электронному обмену данными (EDI) по прямому соединению, сообщили CNews в Edisoft. Edisoft работает по основным направлени

Edisoft завершил автоматизацию бизнес-процессов Ariston ЭДО-провайдер и разработчик Edisoft объявил о завершении проекта по переводу Ariston Thermo на электронный обмен данными со своими клиентами в России. Завод по производству накопительных в