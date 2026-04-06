Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics - Биосенсор - Biosensor

Инженерные кадры промышленной биотехнологии (экспресс-информация ИСИЭЗ НИУ ВШЭ) ий и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ проанализировал кадровые потребности организаций промышленной биотехнологии в России и выяснил, спрос на каких инженеров и какие их компетенции наиболее вы

3D-микропечать: в МФТИ создан литограф для фотоники и биоинженерии е фотополимеры, созданные в ходе разработки литографа совместно с Нижегородским институтом металлоорганической химии им. Г.А. Разуваева РАН. МФТИ 3D-микропечать: в МФТИ создан литограф для фотоники и биоинженерии Одна из основных особенностей нового литографа - возможность работы в режиме 3D-принтера, что позволяет создавать формы с размерами элементов меньше, чем способен увидеть невооруже

ЦБ аннулировал допэмиссию «Артген биотех» Компания «Артген биотех» не стала продлевать срок размещения, установленный решением о выпуске дополнительных акций в количестве 17,35 млн штук, отказавшись от увеличения уставного капитала путем размещения акц

«Артген биотех» и Фонд «Сколково» подписали договор о стратегическом партнерстве «Артген биотех» и Фонд «Сколково» заключили соглашение о сотрудничестве по развитию технологических лидеров. Об этом CNews сообщили представители «Артген биотех». Соглашение направлено на создан

Разработчик тестов на коронавирус подключил корпоративную почту в облаке #CloudMTS ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о том, что крупная биотехнологическая компания «Система-биотех» за четыре дня перевела корпоративные коммуникации на платформу CommuniGate Pro в облаке #CloudMTS. Об этом CNews сообщили представители МТС. «Система-биотех» – это научно-исследо

«Первый Бит» улучшил учет в ФИЦ Биотехнологии РАН «Первый Бит» внедрил в Федеральном исследовательском центре «Фундаментальные основы биотехнологии» РАН (ФИЦ Биотехнологии РАН) систему «БИТ.Наука». Это позволило автоматизировать управленческий учет и контроль за деятельностью научных сотрудников организации. Стратегиче

«Росэлектроника» показала на выставке «Биотехмед» первые образы экзопротезов осэлектроника» (входит в госкорпорацию Ростех) представила новую технологию, позволяющую воссоздать утраченные органы лица. Первые опытные образцы экзопротезов компания представила в рамках выставки «Биотехмед», которая проходит в эти дни в Геленджике.Новые экзопротезы предназначены для пациентов с врожденными и приобретенными челюстно-лицевыми дефектами. Они замещают отсутствующую часть ли

В России появится онлайн-магистратура по биоинформатике на образовательной платформе Stepik я новая онлайн-программа по анализу данных, после которой биологи смогут поступить в первую в России онлайн-магистратуру по биоинформатике, организованную Академическим университетом РАН и Институтом биоинформатики. В середине сентября состоится уже второй запуск годовой онлайн-программы по основам программирования, после которой участники получат официальный диплом о профессиональной переп

«1С-Рарус» автоматизировал финансовый учет в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Компания «1С-Рарус» завершила внедрение программы «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» (Новосибирская область, г. Кольцово). На предприятии работает свыше 1,6 тыс. сотрудников, которые заняты в сфере биомолекулярных исследований, вирусологии, генной и клето

Биосенсоры будут использовать искусственные реснички расширяться - в ответ на раздражители. Также искусственная ресничка обладает флуоресценцией, то есть поглощает и излучает свет, меняет цвет под воздействием ультрафиолетовых лучей. Новый ресничковый биосенсор поможет ученым выявлять, например, наличие токсинов или даже нехватку кислорода в окружающей среде. В перспективе станет возможным создание датчиков уровня глюкозы, наличия наркотиков

В Москве пройдёт форум "Биотехнология и Общество" преля 2010 г. в Москве. Цель мероприятия: ознакомление широких кругов общественности с достижениями биотехнологии. Это актуально в связи с периодически возникающими в обществе дискуссиями по по

В Пущино прошла конференция "Биотехнология – 2008" Темой конференции "Биотехнология – 2008", проходившей в институте биоорганической химии имени академиков Шемякина и Овчинникова РАН в г.Пущино, стало внедрение научных достижений в области биотехнологий в произво

24 апреля откроется Международный Конгресс по биотехнологии, биоэнергетике и биоэкономике апреля 2008 г. в Москве, в Центре Международной Торговли состоится Первый международный конгресс по биотехнологии, биоэнергетике и биоэкономике "ЕвразияБио'2008". Конгресс проводится Обществом

24 апреля откроется конгресс ЕвразияБио'2008 апреля 2008 г. в Москве, в Центре Международной Торговли состоится Первый международный конгресс по биотехнологии, биоэнергетике и биоэкономике "ЕвразияБио'2008". Современный мир переживает гло

24 апреля откроется конгресс по биотехнологии, биоэнергетике и биоэкономике апреля 2008 г. в Москве, в Центре Международной Торговли состоится Первый международный конгресс по биотехнологии, биоэнергетике и биоэкономике "ЕвразияБио'2008". Конгресс проводится Обществом

На Марс отправится новый биосенсор PL в г. Пасадена и предназначенный для поиска жизни на Марсе, отправится на Красную планету на борту европейского исследовательского самоходного аппарата ExoMars. Запуск аппарата намечен на 2013 год. Биосенсор уже продемонстрировал свои возможности, обнаружив присутствие живых организмов в пустыне Атакама в Чили.

Квантовые биосенсоры помогут создать новые вакцины Ученые-иммунологи из онкологического центра Киммел при университете имени Томаса Джефферсона, США, создали с помощью нанотехнологий биосенсор, позволяющий решить одну из проблем иммунологии: как Т-клетки иммунной системы находят и атакуют патогенные вирусы. Как удалось установить, даже очень небольшой вирус может вызвать им

Квантовые биосенсоры помогут создать новые вакцины Ученые-иммунологи из онкологического центра Киммел при университете имени Томаса Джефферсона, США, создали с помощью нанотехнологий биосенсор, позволяющий решить одну из проблем иммунологии: как Т-клетки иммунной системы находят и атакуют патогенные вирусы. Как удалось установить, даже очень небольшой вирус может вызвать им

Биоинженерия помогает восстановить поврежденные суставы Бристольского университета продемонстрировала возможность восстановления поврежденных хрящевых тканей коленного сустава. Специалисты показали, что имплантированная хрящевая ткань, созданная методами биоинженерии, может расти в коленном суставе. Это приводит к регенерации хрящевой ткани сустава, поврежденной в результате посттравматического остеоартрита. Для создания новой ткани использовал

Биоинженерия помогает восстановить поврежденные суставы Бристольского университета продемонстрировала возможность восстановления поврежденных хрящевых тканей коленного сустава. Специалисты показали, что имплантированная хрящевая ткань, созданная методами биоинженерии, может расти в коленном суставе. Это приводит к регенерации хрящевой ткани сустава, поврежденной в результате посттравматического остеоартрита. Для создания новой ткани использовал

Китай разработал суперсервер для биоинформатики Пекинский институт генома и компьютерный технологичесикй институт под началом китайской Академии наук разработали суперсервер для биоинформатики. По словам ученых, новый суперсервер под названием 4000H предназначен сугубо для биоинформационных целей. Сервер имеет 90 центральных процессоров и 10 специальных акселераторов.

В России создадут центр прикладной биотехнологии Председатель правительства РФ Михаил Фрадков подписал постановление о создании федерального государственного научного учреждения «Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии», которое будет отнесено к ведению Роспотребнадзора. Определено, что предметом и целью деятельности учреждения является проведение фундаментальных и прикладных научных исследовани

Биотехнологии вновь в чести в России? строительству и наукоемким технологиям Мартин Шаккум. Комплексную программу возрождения российской биотехнологии предложило Минпромэнерго. Ее ключевым моментом является создание государственно

Биотехнологии вновь в чести в России? строительству и наукоемким технологиям Мартин Шаккум. Комплексную программу возрождения российской биотехнологии предложило Минпромэнерго. Ее ключевым моментом является создание государственно

Россия перейдет на «генетическую» еду? ии с громким названием «ГМ-продукты и сырье: настоящее и будущее» стал директор российского центра «Биоинженерия» Константин Скрябин. Глава «Биоинженерии», работающий в тесном контакте с америк

Россия перейдет на «генетическую» еду? ии с громким названием «ГМ-продукты и сырье: настоящее и будущее» стал директор российского центра «Биоинженерия» Константин Скрябин. Глава «Биоинженерии», работающий в тесном контакте с америк

В России «съедают» биотехнологий на $1,4 млрд. ва не были использованы «Старт рыночных реформ в России совпал с началом общемирового бума на рынке биотехнологии и на рынке Life Science Reasearch (исследования в сфере наук о жизни), который

"Биотехнология и Бизнес": источники финансирования и положение на компаний фондовом рынке кация, подготовленная компанией “Аберкейд Консалтинг”, анонсирует Третью международную конференцию ”Биотехнология и Бизнес”, организаторами которой являются ОАО "Биохиммаш" и ООО “Аберкейд Конс

Биотехнологический конгресс станет "научно-промышленным" /www.maxima-expo.ru/bio/rus/program.phtml), где было представлено около 430 докладов, выставка «Мир биотехнологии 2002» (http://www.maxima-expo.ru/bio/rus/expo.phtml), собравшая 112 компаний-уч

Россия и ЕС создают Биотехнологический консорциум еме 7-и секций, где каждая включает заседания и стендовые доклады, специализированной выставки «Мир биотехнологии». В работе конгресса принимают участие около 1000 ученых и специалистов, предпо