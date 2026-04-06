Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics - Биосенсор - Biosensor

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06.04.2026 Инженерные кадры промышленной биотехнологии (экспресс-информация ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)

ий и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ проанализировал кадровые потребности организаций промышленной биотехнологии в России и выяснил, спрос на каких инженеров и какие их компетенции наиболее вы
15.04.2025 3D-микропечать: в МФТИ создан литограф для фотоники и биоинженерии

е фотополимеры, созданные в ходе разработки литографа совместно с Нижегородским институтом металлоорганической химии им. Г.А. Разуваева РАН. МФТИ 3D-микропечать: в МФТИ создан литограф для фотоники и биоинженерии Одна из основных особенностей нового литографа - возможность работы в режиме 3D-принтера, что позволяет создавать формы с размерами элементов меньше, чем способен увидеть невооруже
19.02.2025 ЦБ аннулировал допэмиссию «Артген биотех»

Компания «Артген биотех» не стала продлевать срок размещения, установленный решением о выпуске дополнительных акций в количестве 17,35 млн штук, отказавшись от увеличения уставного капитала путем размещения акц
14.02.2025 «Артген биотех» и Фонд «Сколково» подписали договор о стратегическом партнерстве

«Артген биотех» и Фонд «Сколково» заключили соглашение о сотрудничестве по развитию технологических лидеров. Об этом CNews сообщили представители «Артген биотех». Соглашение направлено на создан
14.03.2023 Разработчик тестов на коронавирус подключил корпоративную почту в облаке #CloudMTS

ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о том, что крупная биотехнологическая компания «Система-биотех» за четыре дня перевела корпоративные коммуникации на платформу CommuniGate Pro в облаке #CloudMTS. Об этом CNews сообщили представители МТС. «Система-биотех» – это научно-исследо
08.04.2019 «Первый Бит» улучшил учет в ФИЦ Биотехнологии РАН

«Первый Бит» внедрил в Федеральном исследовательском центре «Фундаментальные основы биотехнологии» РАН (ФИЦ Биотехнологии РАН) систему «БИТ.Наука». Это позволило автоматизировать управленческий учет и контроль за деятельностью научных сотрудников организации. Стратегиче
15.09.2017 «Росэлектроника» показала на выставке «Биотехмед» первые образы экзопротезов

осэлектроника» (входит в госкорпорацию Ростех) представила новую технологию, позволяющую воссоздать утраченные органы лица. Первые опытные образцы экзопротезов компания представила в рамках выставки «Биотехмед», которая проходит в эти дни в Геленджике.Новые экзопротезы предназначены для пациентов с врожденными и приобретенными челюстно-лицевыми дефектами. Они замещают отсутствующую часть ли
30.08.2016 В России появится онлайн-магистратура по биоинформатике на образовательной платформе Stepik

я новая онлайн-программа по анализу данных, после которой биологи смогут поступить в первую в России онлайн-магистратуру по биоинформатике, организованную Академическим университетом РАН и Институтом биоинформатики. В середине сентября состоится уже второй запуск годовой онлайн-программы по основам программирования, после которой участники получат официальный диплом о профессиональной переп
12.08.2013 «1С-Рарус» автоматизировал финансовый учет в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор»

Компания «1С-Рарус» завершила внедрение программы «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» (Новосибирская область, г. Кольцово). На предприятии работает свыше 1,6 тыс. сотрудников, которые заняты в сфере биомолекулярных исследований, вирусологии, генной и клето
27.09.2010 Биосенсоры будут использовать искусственные реснички

расширяться - в ответ на раздражители. Также искусственная ресничка обладает флуоресценцией, то есть поглощает и излучает свет, меняет цвет под воздействием ультрафиолетовых лучей. Новый ресничковый биосенсор поможет ученым выявлять, например, наличие токсинов или даже нехватку кислорода в окружающей среде. В перспективе станет возможным создание датчиков уровня глюкозы, наличия наркотиков
02.02.2010 В Москве пройдёт форум "Биотехнология и Общество"

преля 2010 г. в Москве. Цель мероприятия: ознакомление широких кругов общественности с достижениями биотехнологии. Это актуально в связи с периодически возникающими в обществе дискуссиями по по
13.11.2008 В Пущино прошла конференция "Биотехнология – 2008"

Темой конференции "Биотехнология – 2008", проходившей в институте биоорганической химии имени академиков Шемякина и Овчинникова РАН в г.Пущино, стало внедрение научных достижений в области биотехнологий в произво
22.04.2008 24 апреля откроется Международный Конгресс по биотехнологии, биоэнергетике и биоэкономике

апреля 2008 г. в Москве, в Центре Международной Торговли состоится Первый международный конгресс по биотехнологии, биоэнергетике и биоэкономике "ЕвразияБио'2008". Конгресс проводится Обществом

21.04.2008 24 апреля откроется конгресс ЕвразияБио'2008

апреля 2008 г. в Москве, в Центре Международной Торговли состоится Первый международный конгресс по биотехнологии, биоэнергетике и биоэкономике "ЕвразияБио'2008". Современный мир переживает гло
16.04.2008 24 апреля откроется конгресс по биотехнологии, биоэнергетике и биоэкономике

апреля 2008 г. в Москве, в Центре Международной Торговли состоится Первый международный конгресс по биотехнологии, биоэнергетике и биоэкономике "ЕвразияБио'2008". Конгресс проводится Обществом

27.02.2007 На Марс отправится новый биосенсор

PL в г. Пасадена и предназначенный для поиска жизни на Марсе, отправится на Красную планету на борту европейского исследовательского самоходного аппарата ExoMars. Запуск аппарата намечен на 2013 год. Биосенсор уже продемонстрировал свои возможности, обнаружив присутствие живых организмов в пустыне Атакама в Чили.
26.10.2006 Квантовые биосенсоры помогут создать новые вакцины

Ученые-иммунологи из онкологического центра Киммел при университете имени Томаса Джефферсона, США, создали с помощью нанотехнологий биосенсор, позволяющий решить одну из проблем иммунологии: как Т-клетки иммунной системы находят и атакуют патогенные вирусы. Как удалось установить, даже очень небольшой вирус может вызвать им
26.10.2006 Квантовые биосенсоры помогут создать новые вакцины

Ученые-иммунологи из онкологического центра Киммел при университете имени Томаса Джефферсона, США, создали с помощью нанотехнологий биосенсор, позволяющий решить одну из проблем иммунологии: как Т-клетки иммунной системы находят и атакуют патогенные вирусы. Как удалось установить, даже очень небольшой вирус может вызвать им
06.07.2006 Биоинженерия помогает восстановить поврежденные суставы

 Бристольского университета продемонстрировала возможность восстановления поврежденных хрящевых тканей коленного сустава. Специалисты показали, что имплантированная хрящевая ткань, созданная методами биоинженерии, может расти в коленном суставе. Это приводит к регенерации хрящевой ткани сустава, поврежденной в результате посттравматического остеоартрита. Для создания новой ткани использовал
06.07.2006 Биоинженерия помогает восстановить поврежденные суставы

 Бристольского университета продемонстрировала возможность восстановления поврежденных хрящевых тканей коленного сустава. Специалисты показали, что имплантированная хрящевая ткань, созданная методами биоинженерии, может расти в коленном суставе. Это приводит к регенерации хрящевой ткани сустава, поврежденной в результате посттравматического остеоартрита. Для создания новой ткани использовал
06.10.2005 Китай разработал суперсервер для биоинформатики

Пекинский институт генома и компьютерный технологичесикй институт под началом китайской Академии наук разработали суперсервер для биоинформатики. По словам ученых, новый суперсервер под названием 4000H предназначен сугубо для биоинформационных целей. Сервер имеет 90 центральных процессоров и 10 специальных акселераторов.

29.09.2005 В России создадут центр прикладной биотехнологии

Председатель правительства РФ Михаил Фрадков подписал постановление о создании федерального государственного научного учреждения «Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии», которое будет отнесено к ведению Роспотребнадзора. Определено, что предметом и целью деятельности учреждения является проведение фундаментальных и прикладных научных исследовани
10.02.2005 Биотехнологии вновь в чести в России?

строительству и наукоемким технологиям Мартин Шаккум. Комплексную программу возрождения российской биотехнологии предложило Минпромэнерго. Ее ключевым моментом является создание государственно
10.02.2005 Биотехнологии вновь в чести в России?

строительству и наукоемким технологиям Мартин Шаккум. Комплексную программу возрождения российской биотехнологии предложило Минпромэнерго. Ее ключевым моментом является создание государственно
14.05.2003 Россия перейдет на «генетическую» еду?

ии с громким названием «ГМ-продукты и сырье: настоящее и будущее» стал директор российского центра «Биоинженерия» Константин Скрябин. Глава «Биоинженерии», работающий в тесном контакте с америк
14.05.2003 Россия перейдет на «генетическую» еду?

ии с громким названием «ГМ-продукты и сырье: настоящее и будущее» стал директор российского центра «Биоинженерия» Константин Скрябин. Глава «Биоинженерии», работающий в тесном контакте с америк
12.05.2003 В России «съедают» биотехнологий на $1,4 млрд.

ва не были использованы «Старт рыночных реформ в России совпал с началом общемирового бума на рынке биотехнологии и на рынке Life Science Reasearch (исследования в сфере наук о жизни), который

21.03.2003 "Биотехнология и Бизнес": источники финансирования и положение на компаний фондовом рынке

кация, подготовленная компанией “Аберкейд Консалтинг”, анонсирует Третью международную конференцию ”Биотехнология и Бизнес”, организаторами которой являются ОАО "Биохиммаш" и ООО “Аберкейд Конс
04.11.2002 Биотехнологический конгресс станет "научно-промышленным"

/www.maxima-expo.ru/bio/rus/program.phtml), где было представлено около 430 докладов, выставка «Мир биотехнологии 2002» (http://www.maxima-expo.ru/bio/rus/expo.phtml), собравшая 112 компаний-уч
16.10.2002 Россия и ЕС создают Биотехнологический консорциум

еме 7-и секций, где каждая включает заседания и стендовые доклады, специализированной выставки «Мир биотехнологии». В работе конгресса принимают участие около 1000 ученых и специалистов, предпо
27.02.2001 Биотехнологии: "светлое будущее" или фондовый "пузырь"?

анения, входят компании пищевой промышленности, энергетики, сельского хозяйства и других направлений. Так в чем же суть этих чудо-технологий? Используя живые организмы, благодаря различным методикам, биотехнология позволяет делить продукты на отдельные компоненты - углеводы, жиры, белки и перерабатывать их в новые вещества. Кроме того, получив информацию о генных структурах, ученые предлага

Публикаций - 562, упоминаний - 638

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ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3132 5
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Биохиммаш - Биопланета - Институт Прикладной биохимии и машиностроения 5 5
Monsanto 16 4
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Газпром ПАО 1484 4
Boeing 1030 4
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ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 366 4
НАН - Национальная ассоциация наноиндустрии - Наноиндустрия Концерн 24 5
ISAAA - International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications - Международная служба оценки применения агробиотехнологий 4 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 4
АРИП НП - Агентство по развитию инновационного предпринимательства 7 3
AOP - Association of Online Publishers - Ассоциация онлайновых изданий Великобритании 3 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 403 3
РАВИ - Российская ассоциация венчурного инвестирования 18 3
ОБР - Общество биотехнологов России имени Ю.А. Овчинникова 2 2
АКИТ РФ - Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России - Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий 20 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 809 2
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 2
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 103 2
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 2
Greenpeace - Гринпис 130 2
NVCA - National Venture Capital Association - Национальная Ассоциация Венчурного капитала США 22 2
НАБА - Национальная ассоциация бизнес-ангелов 8 1
IFIA - International Federation of Inventors' Associations - Международная федерация ассоциаций изобретателей 6 1
IUPAP - International Union of Pure and Applied Chemistry - Международный союз теоретической и прикладной химии 6 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 150 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6506 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 284 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 77 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 20 1
Демократический выбор России - политическая партия 2 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
BVCA - British Private Equity & Venture Capital Association - Британская ассоциация венчурного капитала 2 1
EVCA - European Private Equity & Venture Capital Association - Европейская ассоциация венчурного капитала 1 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 1
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 1
AUTM - Association of University Technology Managers - Ассоциация университетских технологических менеджеров 1 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64446 105
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Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13795 41
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16932 40
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10227 40
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6485 38
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1566 37
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35870 36
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4741 36
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1823 35
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22454 35
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14163 35
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33236 33
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24215 33
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9845 31
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27224 31
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12999 27
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34517 26
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3395 26
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 739 26
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12751 25
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2472 25
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4743 24
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14708 24
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6450 23
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17998 23
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22787 23
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1921 21
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4993 20
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28091 20
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3784 20
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13132 20
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2042 20
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6383 20
Linux OS 11452 15
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5232 9
Microsoft Windows 2000 8678 8
Python - высокоуровневый язык программирования 1269 7
Microsoft Windows 16819 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6204 7
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2967 7
Google Android 15177 6
Intel x86 - архитектура процессора 2140 6
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1442 6
Intel Xeon E 197 6
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 6
Neiry Headband 7 5
Apple iOS 8546 5
Nvidia Tesla GPU 198 5
Microsoft Azure 1519 5
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 620 5
Google Earth - Google Планета Земля 490 5
Neiry Headphones 4 4
Oracle Java - язык программирования 3454 4
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 396 4
HPE ProLiant 407 4
ATPCO NGS - Next Generation Storefront 21 4
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 200 4
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 4
Intel Xeon Phi 39 4
Intel Pentium III 782 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 318 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 349 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 399 3
FreePik 1805 3
РСК ГК - РСК экзастрим 40 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem Clouden - ISPsystem BILLmanager 253 3
Google YouTube - Видеохостинг 2989 3
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 890 3
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 770 3
Apple iPhone 6 4861 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 346 3
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 807 3
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком MT_Free 65 3
Путин Владимир 3448 21
Медведев Дмитрий 1664 8
Онищенко Геннадий 35 8
Онищенко Владислав 98 7
Шалманов Сергей 202 7
Мишустин Михаил 781 6
Фурсенко Андрей 128 6
Агамирзян Игорь 74 6
Греф Герман 484 5
Дворкович Аркадий 216 5
Кудж Станислав 48 5
Скрябин Константин 7 5
Завальский Леонид 5 5
Nanguang Yao - Наньгуан Йао 4 4
Рейман Леонид 1065 4
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 4
Панков Александр 81 4
Федоров Алексей 140 4
Черникова Алевтина 51 4
Лужков Юрий 113 4
Аммосов Юрий 46 4
Садовничий Виктор 64 4
Исаев Камиль 20 4
Duan Gang - Дуань Ган 8 3
Опанасенко Всеволод 139 3
Дегтев Геннадий 271 3
Иванов Сергей 405 3
Евтушенков Владимир 216 3
Кирдяшов Федор 30 3
Шаров Андрей 19 3
Белов Василий 82 3
Батыров Ренат 10 3
Коробов Алексей 19 3
Клебанов Илья 23 3
Бортник Иван 21 3
Вышегородцев Михаил 8 3
Калюжный Сергей 8 3
Абашкин Антон 4 3
Firman Keith - Фирмен Кит 4 2
Кузнецов Степан 5 2
Россия - РФ - Российская федерация 164981 328
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54517 130
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47358 112
Европа 24911 58
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18997 53
Япония 13768 37
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13767 35
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19420 34
Германия - Федеративная Республика 13162 31
Земля - планета Солнечной системы 10835 29
Индия - Bharat 5842 28
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4183 26
Франция - Французская Республика 8144 23
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14776 23
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8507 21
Россия - СФО - Новосибирск 4850 21
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3129 19
Швеция - Королевство 3773 16
Солнце - звезда Солнечной системы 5464 16
США - Калифорния 4815 15
Финляндия - Финляндская Республика 3692 14
Канада 5061 14
Беларусь - Белоруссия 6258 12
Израиль 2848 12
Украина 7909 11
Россия - СФО - Томская область - Томск 1050 11
Россия - ЦФО - Московская область - Оболенск 27 10
Казахстан - Республика 6009 9
Ирландия - Республика 1044 9
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3645 9
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1090 9
Африка - Африканский регион 3633 9
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2035 9
Бразилия - Федеративная Республика 2506 9
Нидерланды 3726 9
Сингапур - Республика 1946 8
Италия - Итальянская Республика 4496 8
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3161 8
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3423 7
Южная Корея - Республика 7025 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33477 277
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57284 165
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11223 127
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6677 107
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4962 105
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10237 101
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18042 96
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1708 80
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1283 74
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 873 71
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2258 69
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53118 68
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4485 55
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5729 53
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1452 51
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1321 51
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2300 49
Физика - Physics - область естествознания 2924 49
Энергетика - Energy - Energetically 5810 49
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2017 47
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21469 44
Зоология - наука о животных 2873 37
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10828 36
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3012 34
Молекула - Molecula 1099 33
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15916 33
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2099 30
Ботаника - Растения - Plantae 1158 29
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12226 27
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1318 26
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27095 24
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3374 24
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1017 24
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 721 24
Образование в России 2764 23
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1193 23
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 720 23
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1370 21
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2734 20
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 925 19
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Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 268 17
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CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 6
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 6
ГНЦ ПМБ - Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии 14 6
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 647 5
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Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 5
UC San Diego - UCSD - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 82 5
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 255 5
ITRI - Industrial Technology Research Institute - Институт прикладных технологических исследований 27 4
Keio University - Университет Кэйо 39 4
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 582 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 726 4
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 64 4
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 4
РАН ФИЦ Биотехнологии - Федеральный исследовательский центр - Фундаментальные основы биотехнологии РАН РФ - Институт биоинженерии им. К.Г. Скрябина 4 4
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 4
РАН ИБХФ - Институт биохимической физики имени Н.М. Эмануэля Российской Академии Наук 10 4
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 89 4
Tohoku University - Университет Тохоку 25 4
РАН ИРЭ имени В.А. Котельникова - Институт радиотехники и электроники имени В.А. Котельникова Российской академии наук - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 38 3
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 120 3
РАН ФТИ им. А. Ф. Иоффе - Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук 65 3
МГАВМиБ - МВА имени К. И. Скрябина - Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии 3 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 10
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 388 10
Высокие технологии XXI века 78 7
День молодёжи - 27 июня 1074 7
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2650 6
Startup Village - международная стартап-конференция 62 5
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 3
Московский Венчурный форум 9 3
Неогеография XXI - форум 65 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 631 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 185 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2185 2
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 2
ПРОФ-IT - Всероссийский форум региональной информатизации 25 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 394 2
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 42 2
Венчурная ярмарка 25 2
Государственная премия Российской Федерации - Награды президента Российской Федерации - Премия Президента Российской Федерации 23 1
ICDAR - International Conference on Document Analysis and Recognition 7 1
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Минвостокразвития РФ GoEast 1 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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