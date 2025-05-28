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Кныш Николай
УПОМИНАНИЯ
Кныш Николай и организации, системы, технологии, персоны:
|Softline - Polymatica Analytics - Polymatica BI - аналитическая платформа 40 1
|CentroBit - AGORA 19 1
|Softline - Sl Soft - MD Audit - МД Аудит 16 1
|Салихов Рафаиль 1 1
|Ведищева Евгения 1 1
|Тульцев Алексей 1 1
|Щедрин Иван 1 1
|Лощаков Евгений 2 1
|Смирнов Вячеслав 42 1
|Чисников Дмитрий 2 1
|Семенов Александр 158 1
|Бондарев Кирилл 1 1
|Маслов Игорь 4 1
|Рогачев Сергей 1 1
|Кононенко Сергей 1 1
|Химаныч Владимир 9 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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Создано именных указателей - 175515.
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