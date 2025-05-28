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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 175515
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Кныш Николай


УПОМИНАНИЯ


28.05.2025 «Лемана Про» заменила зарубежные ИТ-решения на «Яндекс 360» 1
06.09.2024 Retail 4.0: как технологии меняют ритейл, кто и как зарабатывает на AI и роботизации 1
09.11.2021 «Рексофт» автоматизировала новый логистический центр «Почты России» в Самаре 1
27.09.2019 Райффайзенбанк увеличил ИТ-штат в три раза 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Кныш Николай и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Sl Soft - Robin - Робин 196 1
ScrumTrek - Скрамтрек 9 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 343 1
Yandex - Яндекс 7723 1
Hoff Tech - Хофф Тех 42 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 265 1
Softline - Polymatica - Полиматика 179 1
Рексофт - Reksoft 424 1
Ростех - Автоматика Концерн 1670 1
Raiffeisen Informatik - Raiffeisen TechCenter, RTC - Райффайзен-техцентр - Raiffeisen Software Solution 8 1
Почта России - Почта Диджитал - Почтатех - Почтовые технологии 35 1
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 65 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 223 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 893 1
Импэксбанк 21 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 103 1
Лента - Сеть розничной торговли 2146 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 295 1
Finn Flare - ФФ Стайл 43 1
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 155 1
Почта России ПАО 2161 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 934 1
Raiffeisen Group - Raiffeisen Bank International - Raiffeisen Zentralbank Oesterreich - Raiffeisen Bank Austria 93 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2880 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68049 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12394 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5705 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52800 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5034 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31847 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8866 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1117 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10643 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20647 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4880 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14928 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5503 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2223 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7062 1
LeSS - Large-Scale Scrum - "скрам на больших масштабах" - фреймворк скрама в больших проектах 1 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10425 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1889 1
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 652 1
TMS - Test Management System - Системы управления тестированием - Тестирование программного обеспечения - TestOps - test operations 431 1
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1248 1
DQ - Data Quality - Качество данных - Актуальность данных 371 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1098 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2254 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 818 1
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 414 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9654 1
Softline - Polymatica Analytics - Polymatica BI - аналитическая платформа 40 1
CentroBit - AGORA 19 1
Softline - Sl Soft - MD Audit - МД Аудит 16 1
Салихов Рафаиль 1 1
Ведищева Евгения 1 1
Тульцев Алексей 1 1
Щедрин Иван 1 1
Лощаков Евгений 2 1
Смирнов Вячеслав 42 1
Чисников Дмитрий 2 1
Семенов Александр 158 1
Бондарев Кирилл 1 1
Маслов Игорь 4 1
Рогачев Сергей 1 1
Кононенко Сергей 1 1
Химаныч Владимир 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 148947 4
Россия - ПФО - Самарская область 1376 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14252 1
Австрия - Австрийская Республика 1315 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2816 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1156 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44203 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1403 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24787 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4999 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5926 1
Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 594 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 409 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7640 1
Логистика - Курьерские услуги - From door to door - От двери до двери 138 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14113 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6108 1
Кредитование - Потребительское кредитование - потребительский кредит 157 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6866 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16719 1
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 213 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49223 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1362113, в очереди разбора - 754798.
Создано именных указателей - 175515.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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