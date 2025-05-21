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Маслов Игорь
УПОМИНАНИЯ
Маслов Игорь и организации, системы, технологии, персоны:
|ScrumTrek - Скрамтрек 9 1
|Raiffeisen Informatik - Raiffeisen TechCenter, RTC - Райффайзен-техцентр - Raiffeisen Software Solution 8 1
|SAP SE 5327 1
|Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 1
|Астерос Украина 7 1
|ФОРС - Центр разработки 646 1
|Python - высокоуровневый язык программирования 997 1
|Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2097 1
|Соколов Игорь 22 1
|Бондарев Кирилл 1 1
|Рогачев Сергей 1 1
|Кононенко Сергей 1 1
|Химаныч Владимир 9 1
|Кныш Николай 3 1
|Каткова Светлана 9 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44128 2
|Россия - РФ - Российская федерация 148622 1
|Украина 7664 1
|Россия - СФО - Омская область - Омск 1151 1
|Австрия - Австрийская Республика 1315 1
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