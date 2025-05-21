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Все категории 174967
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Маслов Игорь


УПОМИНАНИЯ


21.05.2025 «Т-Банк» запускает обновленную программу научной магистратуры в МФТИ 1
15.10.2024 МГУ имени М.В. Ломоносова и «Т-Банк» начинают сотрудничество в сфере информационной безопасности и искусственного интеллекта 1
27.09.2019 Райффайзенбанк увеличил ИТ-штат в три раза 1
02.04.2015 Контакт-центр ДТЭК, созданный «Астерос», сократил время ожидания абонента до 10 секунд 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Маслов Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

ScrumTrek - Скрамтрек 9 1
Raiffeisen Informatik - Raiffeisen TechCenter, RTC - Райффайзен-техцентр - Raiffeisen Software Solution 8 1
SAP SE 5327 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 1
Астерос Украина 7 1
ФОРС - Центр разработки 646 1
Raiffeisen Group - Raiffeisen Bank International - Raiffeisen Zentralbank Oesterreich - Raiffeisen Bank Austria 93 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1234 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Импэксбанк 21 1
ДТЭК - Донбасская топливно–энергетическая компания 8 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 934 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67827 2
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1093 1
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1248 1
TMS - Test Management System - Системы управления тестированием - Тестирование программного обеспечения - TestOps - test operations 430 1
Маршрутизация - Routing 517 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2971 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12970 1
Кластеризация - Кластерный анализ - Cluster analysis 364 1
DQ - Data Quality - Качество данных - Актуальность данных 366 1
MLOps - NLP - Natural Language Processing - NLU - Natural Language Understanding - Обработка естественного языка - Компьютерная лингвистика - Инжиниринг языка 227 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5302 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14811 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6454 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52634 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28896 1
iPaaS - Integration Platform as a Service - Интеграционные платформы как сервис 373 1
Контактный центр - Outbound-услуги - сервис выполнения исходящих телефонных вызовов - Автодозвон - Предиктивный обзвон 364 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8630 1
LeSS - Large-Scale Scrum - "скрам на больших масштабах" - фреймворк скрама в больших проектах 1 1
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 651 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30492 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5027 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7042 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24895 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4096 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 816 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10395 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1888 1
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 690 1
Python - высокоуровневый язык программирования 997 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2097 1
Соколов Игорь 22 1
Бондарев Кирилл 1 1
Рогачев Сергей 1 1
Кононенко Сергей 1 1
Химаныч Владимир 9 1
Кныш Николай 3 1
Каткова Светлана 9 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44128 2
Россия - РФ - Российская федерация 148622 1
Украина 7664 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1151 1
Австрия - Австрийская Республика 1315 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49142 2
Энергетика - Energy - Energetically 5220 1
Кредитование - Потребительское кредитование - потребительский кредит 157 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6858 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16691 1
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 213 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30064 1
Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 591 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14074 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4987 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24739 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6096 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7634 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 995 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 110 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1561 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1360470, в очереди разбора - 756078.
Создано именных указателей - 174967.
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