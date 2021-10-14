SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений

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14.10.2021 «Билайн» провел ребрендинг и тут же выпустил тарифный план с максимумом настроек. Подробности 1
11.10.2021 Полный крах устоев. В смартфонах Xiaomi Redmi больше не будет всеми любимой прошивки MIUI 1
08.10.2021 В России хотят использовать усиленную электронную подпись с помощью обычной SIM-карты 1
06.10.2021 На Урале заработал виртуальный голосовой ассистент для пациентов 1
05.10.2021 Tele2 запустила бесплатную переадресацию SMS с умных гаджетов и M2M-устройств 4
26.09.2021 Долой Excel: компании избавляются от самого популярного средства автоматизации отчетности 2
22.09.2021 МТС подключила автомобили Haval к интернету вещей 1
21.09.2021 Почему нужна двухфакторная аутентификация и какой способ выбрать 8
15.09.2021 Сервис «Всегда.Да» поможет клиентам «Эвотора» продавать товары в кредит 1
09.09.2021 «Билайн» запустил услугу по активации SIM-карты без похода в офис 1
08.09.2021 Представлена новая версия бесплатного Dr.Web Light 12.0 для Android 1
03.09.2021 «Мегафон» запустил бесплатный сервис по защите от спам-звонков 1
02.09.2021 Российские магазины завалены дешевыми кнопочными телефонами с вредоносным ПО 7
23.08.2021 Что делать, если вам досталась SIM-карта с чужим номером телефона: советы ZOOM 2
20.08.2021 Сбербанк создает безопасную и комфортную среду в школах с помощью новейших технологий 1
17.08.2021 «Билайн» запускает новые пакетные предложения для связи в международном роуминге 1
17.08.2021 Минцифры обяжет «Билайн», МТС, «Мегафон» и Tele2 открывать бесплатный доступ к госуслугам для активации SIM-карт 1
16.08.2021 Александр Миронов, SAS: Индивидуальные предложения не придумать заранее: их формируют алгоритмы прямо при общении с клиентом 1
13.08.2021 «Почта России» начала выдавать заказы из интернет-магазинов через почтоматы 1
13.08.2021 Что делать, если ваш смартфон взломали: советы ZOOM 2
12.08.2021 «Лаборатория Касперского» и ВТБ оценили объемы онлайн-мошенничества в первом полугодии 2021 1
10.08.2021 «Яндекс.маркет» запустил доставку по часам 1
09.08.2021 Чем опасен ваш старый номер мобильного телефона 4
06.08.2021 «Ростелеком» запустил конструктор пакетного предложения 1
04.08.2021 «Ростелеком» организовал контакт-центр для агрегатора «Около» 1
02.08.2021 «Бесплатный сотовый оператор» требует 8 миллиардов с МТС, «Мегафона» и Tele2 1
30.07.2021 Tele2 предложил клиентам самим выбирать название сети на экране телефона 1
30.07.2021 Отдыхаем на природе: как использовать смартфон без связи и интернета 2
29.07.2021 Власти отнимут рекламу у зарубежных сайтов и отдадут ее российским 1
27.07.2021 Придуман новый способ грабить россиян через мессенджеры. В опасности деньги миллионов пользователей 1
22.07.2021 Tele2 предлагает умное устройство для оплаты парковок 1
21.07.2021 Все крупнейшие сотовые операторы США переходят на «убийцу SMS» 3
20.07.2021 В России появилось приложение для продаж в рассрочку 2
15.07.2021 Check Point Research: Microsoft остается самым эксплуатируемым брендом в фишинговых атаках 1
14.07.2021 Продажи видеооборудования в розничной сети Tele2 выросли в 4 раза по итогам первого полугодия 2021 года 1
09.07.2021 Эксперты «Юmoney» рассказали о главных киберугрозахах в 2021 году 1
06.07.2021 Все об электронных подписях. Обзор Market.CNews 2
04.07.2021 Обзор телефона Panasonic KX-TF200: универсальная классика 1
01.07.2021 Tele2 арестовал деньги своего абонента, потому что они показались ему очень подозрительными 1
30.06.2021 Group-IB: мошенничество с подложной страницей подтверждения онлайн-платежей нанесло ущерб 400 млн руб клиентам российских банков 5

Публикаций - 2882, упоминаний - 4315

SMS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 350
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 330
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4668 127
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 111
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 106
Microsoft Corporation 11039 104
Google LLC 7135 90
Samsung Electronics 5641 83
Yandex - Яндекс 4100 58
Telegram Group 702 51
Facebook 3765 51
Apple Inc - Эппл Рус 7685 51
VK - Mail.ru Group 2482 49
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 46
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2754 31
3728 28
Huawei 2727 27
Twitter 2204 24
ESET 989 23
SAP SE 3208 21
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 20
IBM 3530 18
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 15
Check Point Software Technologies 446 14
Amazon Inc - Amazon.com 1469 13
Naumen - Наумен 341 13
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 93 13
Nokia Corporation 2424 12
Oracle Corporation 3333 12
Danycom.Global - Дэни Колл ГК 40 11
МегаФон Москва - Соник Дуо 76 11
SEC Consult Services 929 11
Deutsche Telekom - T-Mobile 260 10
Genesys 144 10
Xiaomi 904 10
Danycom.Mobile - Дэни Колл - MVNO-оператор сотовой связи 35 10
Lenovo Group 1636 10
SafeTech - СэйфТек 44 10
Sprint Corporation 154 10
Verizon 369 9
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 94
РусславБанк - РСБ 147 41
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 39
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 36
Visa International 1345 34
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 24
Альфа-Банк 1123 22
Почта России ПАО 1570 21
Почта Банк 289 18
Юнистрим - Unistream 167 13
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 13
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 13
Открытие ФК 538 12
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 12
МТС банк 254 10
Qiwi 783 10
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 9
LinkedIn 520 9
Газпромбанк - ГПБ 692 8
Бинбанк 184 7
Wildberries 128 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 7
HeadHunter Group - HH Group 336 7
Связной ГК 877 7
ПСБ - Промсвязьбанк 613 7
ВТБ24 583 7
Ак Барс Банк 173 6
DHL Express 82 6
Банк Санкт-Петербург 120 6
РЖД - Российские железные дороги 1081 6
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 6
X5 Group 599 6
Яндекс.Такси 271 5
Совкомбанк ПАО 147 5
Сбербанк - Цифровой корпоративный банк 47 5
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 5
CyberPlat - КиберПлат 202 5
Мосэнергосбыт АО 77 5
X5 Group - Пятерочка 559 5
ВТБ Банк Москвы 371 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 42
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 39
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 36
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1685 29
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 22
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 20
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 15
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 15
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 14
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 13
Правительство РФ 2200 12
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 12
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 750 12
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 11
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 914 10
Арбитражный суд города Москвы 339 9
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 7
Президент Российской Федерации 1439 7
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 7
Правительство Москвы 649 7
Россвязь - Федеральное агентство связи 483 6
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 5
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 5
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 201 5
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 427 4
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 4
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 4
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 4
Счётная палата РФ 460 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 3
Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 35 3
Пентагон - Министерство обороны США 277 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 3
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 3
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 416 3
Минкультуры РФ - Министерство культуры 81 3
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 642 23
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 6
GSMA All IP Interconnect Russia 5 5
Единая Россия - Политическая партия 174 4
АРБ - Ассоциация российских банков 82 3
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 2
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 23 2
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
АСНА - Ассоциация независимых аптек 6 1
РПЦ - Русская православная церковь 23 1
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 7 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 69 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 45 1
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 15 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
ЛДПР 68 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 31 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 219
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3650 130
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 104
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2442 104
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 57
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