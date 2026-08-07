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SMS Short Message Service Служба коротких сообщений

SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений

СОБЫТИЯ

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07.08.2026 Более 30 миллионов россиян отлучат от мессенджеров и соцсетей по требованию властей. Операторы связи в бешенстве

в офлайн Несовершеннолетние россияне в скором будущем могут лишиться возможности получать различные SMS-рассылки, а также SMS-сообщения, необходимые для регистрации и авторизации в интер
27.07.2026 В России появился новый способ кражи аккаунтов Telegram без пароля и SMS

осную программу якобы «Обновление телеметрии Windows» для хищения аккаунтов в Telegram без пароля и SMS, предупреждают в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информа
06.07.2026 Россиян хотят заставить подтверждать «значимые действия» в интернете через мессенджер «Макс». Альтернатива будет всего одна

подтверждения «значимых действий» в интернете и оставить им для этого только нацмессенджер «Макс» и SMS-сообщения. Как пишет Forbes, инициатива исходит от Минцифры России, притом продвигает оно
17.06.2026 Спамеры вернули себе 2007 год. В стране взрывной рост рекламы по SMS на фоне блокировок интернета

Заспамить любой ценой В России выросли объемы рекламы, которая досаждает россиянам по SMS. Короткие текстовые сообщения внутри становятся все более популярным каналом доставки спа
11.06.2026 75% россиян готовы оформить заем через SMS

. По данным опроса, три четверти респондентов готовы рассмотреть возможность оформления займа через SMS-сообщения, а для большинства такой канал мог бы стать основным способом получения денег в
10.06.2026 Вместо писем и посылок – SMS и мессенджеры. «Почта России» превратилась в мобильного оператора

всего два тарифных плана. Первый в первый входят 1 ТБ мобильного интернета и 500 минут звонков, а второй создан для пенсионеров и носит название «Социальный пакет». Он включает 200 минут звонков, 200 SMS, 3 ГБ мобильного интернета, а также «Виртуальный помощник», защищающий от звонков спамеров и мошенников. Подключить его можно только при предъявлении пенсионного удостоверения. На сайте «По
10.06.2026 «Укажите код из SMS для зачисления»: мошенники обещают 300 тыс. руб. ко Дню России

нтереснее: получать повышенный кешбэк, «праздничные бонусы» или скидки от партнеров. При этом на странице указано, что участие в опросе требуется подтвердить «учетной записью с помощью ввода паролей, SMS-кодов и полных банковских реквизитов». Четвертый вопрос предлагает пользователю ответить, готов ли он «принять участие в праздничном предложении». Под предлогом зачисления 5 тыс. руб. от ба
09.06.2026 Выпущен карманный SSD для параноиков. Его можно уничтожить вместе со всеми данными по SMS из любой точки мира

вствительной информации. SSD позволяет моментально удалить ее без физического контакта – при помощи SMS. Новинка носит название T-Create Expert P35SG. За счет функции самоуничтожения по SMS<
07.05.2026 В Москве на День Победы отключат мобильный интернет и SMS, включая «белые списки»

9 мая В Москве 9 мая 2026 г. будет ограничен доступ к мобильному интернету, сообщило Минцифры. В этот день не будет работать даже «белый список» интернет-сайтов и сервис обмена короткими сообщениями SMS. Такие меры объясняются необходимостью обеспечения безопасности во время празднования Дня Победы в Великой Отечественной Войне. При этом домашний интернет и Wi-Fi должны будут продолжать ра
05.05.2026 Исследование Mindbox: как бизнес реагирует на рост цен на SMS и блокировки мессенджеров

Бизнес перенаправляет коммуникации в условно бесплатные каналы — email и мобильные пуши — на фоне подорожания SMS и блокировки мессенджеров. Так, за 2025 г. клиенты Mindbox отправили в 26 раз больше email-сообщений, чем SMS, а количество отправленных пуш уведомлений впервые превысило email — и с
29.04.2026 У злоумышленников изъяли имитацию базовой станции для рассылки мошеннических SMS

а с сюрпризом Власти Канады арестовали трех человек, которые занимались распространением фишинговых SMS-сообщений, используя устройство, имитирующее базовую станцию сотовой связи. Устройство, п
21.04.2026 Сервис «МТС Маркетолог» запустил подписку на SMS с гарантированной доставкой без интернета

Сервис «МТС Маркетолог» объявил о запуске подписки на абонента – новую модель тарификации SMS-рассылок по собственной базе. Теперь стоимость сообщения своим клиентам снижается по мере
23.03.2026 В России готовится запрет SMS-кодов и звонков на домашний телефон. Кого коснется

ссии, поскольку на них самозапрет не распространяется. Как пишет Forbes, он не действует на номера Союзного государства, в которое на 23 марта 2026 г. входили только Россия и Белоруссия. Нет 18 – нет SMS Другое готовящееся нововведение касается SIM-карт, которыми пользуются дети. К последним в России относят людей в возрасте до 18 лет. Изменение прямым текстом запрещает им получение SMS<
23.03.2026 «МТС Маркетолог» запустил конструктор SMS-опросов

платформе для малого и среднего бизнеса «МТС Маркетолог» запустился новый инструмент – конструктор SMS-опросов. Теперь в личном кабинете в разделе «Рассылки по своей базе Pro» любой клиент мож
18.03.2026 90-е возвращаются: россияне увеличили длительность голосовых вызовов из-за проблем с интернетом в Москве

привели к изменениям в трафике абонентов, пишет РБК. Пользователи в столице стали чаще пользоваться SMS и звонить по телефону, компенсируя ограничения в доступе к онлайн-сервисам. По данным, пр
10.03.2026 Эксперты «Перспективного мониторинга» обнаружили новый недетектируемый антивирусами Android-троян

APK-файл семейства Pulsar SMS Stealer обнаружили эксперты компании «Перспективный мониторинг» (входит в ГК «ИнфоТеКС»).
26.02.2026 Wings Solutions на платформе Digital Q.Palette обновила интерфейс доставки уведомлений

Рынок корпоративных коммуникаций быстро меняется. Рост стоимости SMS, усиление требований к локализации и безопасности данных, необходимость снижать критические зависимости от внешних сервисов, а также новые проекты в сфере цифровых технологий, например, циф
19.02.2026 Notificore запустила интеграцию с amoCRM для автоматизации SMS-коммуникаций

Коммуникационная платформа Notificore анонсировала запуск виджета для amoCRM. Интеграция позволяет компаниям отправлять SMS клиентам напрямую из CRM-системы, автоматизировать коммуникации на разных этапах воронки продаж и вести историю всех взаимодействий. Бизнес требует мгновенной реакции: клиент оставил заявку
17.02.2026 В России женщины чаще мужчин сообщают мошенникам секретные коды из SMS

еже, чем мужчины, сталкивались с различными аферистами. При этом россиянки чаще становились жертвами мошенников и отдавали им деньги. Женщины чаще доверяли звонившим аферистам и передавали им коды из SMS и push-уведомлений. Мужчины же чаще подвергались атакам в мессенджерах и становились жертвами обмана на сайтах и в приложениях. В среднем обманутые россияне отдавали мошенникам до 20 тыс. р
13.02.2026 ИИ-модуль и Apache Kafka: обновления в EW SMS Firewall усилили защиту от фрода

Компания Eastwind представила обновление EW SMS Firewall, решения для фильтрации и монетизации SMS-трафика. Среди нововведений: ИИ
02.02.2026 В России впервые аннулировали кредит, оформленный по SMS кибермошенниками

, мошенники дистанционно оформили на имя женщины кредит. Часть этих средств была направлена на оплату страховки, а основная сумма переведена на счет третьей компании. Москвичка же не получала никаких SMS-уведомлений о проведении операции или запросов на подтверждение действий. Жертвы обмана Москвичка перевела мошенникам почти 18 млн руб., став жертвой обмана с якобы инвестициями в криптовал
30.12.2025 Россиянам придется подтверждать «значимые» действия в интернете через Max или SMS

ых значимых действий в интернете, сообщил «Интерфакс». Подтверждение будет осуществляться кодами из SMS. Одновременно будут отправляться сообщения в госмессенджере Max. Перечень таких действий

11.12.2025 Т2 обновляет тарифную линейку

атит!» с тройным безлимитом теперь доступен к подключению по более выгодной цене. Состав тарифов линеек «Мой» и «Везде онлайн» оператор пополнил удвоением интернет-трафика и ежемесячным пакетом в 100 SMS. Т2 обновил и тариф Premium, добавив в него безлимитный интернет. Об этом CNews сообщили представители T2. Т2 делает свой флагманский тариф «Хватит!» выгоднее. Абонентская плата у новых або
08.12.2025 Россияне не смогут со смартфона входить на «Госслуги» по SMS: нужно ставить Max

Ограничение на отправку SMS-кодов на вход в «Госуслуги» Минцифры приняло решение «постепенно отказаться» от подтверждения входа на Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ, портал «Госуслуги») с помощ
17.11.2025 DLBI: мошенники используют «период охлаждения» сим-карт в новой схеме обмана

Российский сервис разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI сообщает о появлении новой мошеннической схемы, в рамках которой российским пользователям мобильной связи рассылаются поддельные SMS о включении «периода охлаждения» их телефонных номеров, якобы в связи с выездом за границу. Об этом CNews сообщили представители DLBI. В SMS, приходящих с российских мобильных номеро
13.11.2025 «Добрый вечер, я диспетчер»: мошенники используют новый сценарий с проверкой отопления

Специалисты департамента Fraud Protection компании F6 обнаружили новую уловку телефонных мошенников: вместо кода из SMS они используют ссылки на поддельные сайты. Злоумышленники под видом диспетчеров сообщают о проверке отопительной системы, запугивают пользователей взломом личного кабинета госсервиса и угол
07.11.2025 Россиян лишат мобильного интернета после поездок за границу и «цифрового детокса». SMS тоже отберут

сточники на отечественном телеком-рынке. Помимо этого, у них отнимут еще и возможность пользоваться SMS-сообщениями – останется исключительно классическая голосовая связь. CNews писал, что для

17.10.2025 «Финлид» от «Точка Банка» добавил поддержку смс-подписи платежей в «1С»

», но раньше, чтобы подписать и отправить их, все равно нужно было заходить в интернет-банк. Наши внутренние исследования показали, что бухгалтерам в компаниях зачастую удобнее подписать платеж через смс в «1С», чтобы не совершать лишние действия. Мы прислушались, и теперь платеж можно и сформировать, и подписать в одном месте, благодаря «1С:ДиректБанк». Ввел смс-код — и деньги ушли»
14.10.2025 Иностранные SIM-карты в России перестали принимать SMS

Блокировка для иностранных SIM-карт На иностранные SIM-карты в России не приходят SMS даже после окончания «периода охлаждения». На это жалуются, как выяснил «Коммерсант», пользователи в тематических чатах. Они говорят также о наличии проблем с мобильным интернетом. Пользова
13.10.2025 Eastwind внедрил EW SMS Firewall в сеть с нестандартной архитектурой

Компания Eastwind завершила проект по внедрению антифрод-решения EW SMS Firewall в сеть африканского телеком-оператора. Особенность проекта — нестандартная архитектура: передача сообщений в сети осуществлялась с помощью Apache Kafka вместо традиционного SS7-про
23.09.2025 Мошенники вышли на совершенно новый уровень. Они строят собственные сотовые сети для рассылки SMS

снове своего рода портативных базовых станций, пишет TechSpot. В даркнете такие устройства называют SMS-бластерами. Это небольшие приборы, которые могут поместиться в рюкзаке или багажнике авто
18.09.2025 Назван самый опасный троян для российских пользователей Android. Он крадет деньги через SMS

вшись в 36 раз по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Троян запрашивает разрешения на доступ к SMS-сообщениям и push-уведомлениям на зараженном Android-смартфоне, чтобы красть средства чер
11.09.2025 Wildberries & Russ раскрыла мошенническую схему с выманиванием кодов из СМС через внутренние чаты в приложениях банков, сервисов объявлений и доставки

ый способ обмана россиян. Мошенники начали использовать внутренние чаты в приложениях, где взаимодействие между пользователями реализовано с помощью системы диалогов, чтобы выманивать у жертв коды из SMS. Такое возможно, например, в ряде приложений банков, сервисов объявлений, доставки, транспортных компаний и так далее. Об этом CNews сообщили представители Wildberries. Пользователю в чате

05.09.2025 Без мобильного интернета россияне вернулись в 90-е. В стране бешеными темпами растет популярность древней технологии SMS. Опрос

Вперед, в прошлое В России фиксируется стремительный рост популярности SMS-сообщений на почве отсутствия мобильного интернета. Как сообщили CNews представители «Рос
05.09.2025 Пермский край бьет SMS-рекорды: абоненты «Ростелекома» отправили более 6,5 млн сообщений за август 2025 года

Пермский край продемонстрировал рекордную активность в отправке SMS среди абонентов «Ростелекома» на Урале. По итогам августа 2025 г. пользователи написали более 6,5 млн сообщений – это на 11% больше, чем за аналогичный период 2024 г. В среднем в день уходи
25.08.2025 Без SMS и регистрации: как злоумышленники используют мобильный трафик для моментальных подписок

ргей Самохвал. — При этом услуга не имеет к реальному банку никакого отношения. И, что самое тревожное, подписка действительно оформится моментально, без какой-либо авторизации и подтверждений в виде SMS с кодом, если вы используете мобильный трафик». Специалисты подчеркивают, что задуматься о защите своих сайтов следует всем, потому что владельцы интернет-площадок обычно даже не подозреваю
05.08.2025 В России массовая блокировка SMS от банков и сервисов. Из-за нового закона не приходят коды подтверждения и авторизации

Всех под одну гребенку Россияне оказались под угрозой невозможности получения SMS от банков с кодами подтверждения операций. Аналогичную проблему могут обнаружить и пользо
04.08.2025 «1С-Рарус» выпустил сервис «DOC4B-ПЭП» для безбумажного подписания документов с физлицами в автобизнесе

Сервис от «1С-Рарус» позволяет подписывать документы с физическими лицами за одну минуту, используя уникальный код из SMS. Готовый модуль расширения стал доступен пользователям Корп-версий программ «Альфа-Авто, ред. 6». Для знакомства с сервисом предоставляется возможность бесплатно подписать до 10 тестовых до
01.08.2025 Минцифры: с 1 августа можно отказаться от рекламных SMS

Минцифры сообщило о том, что с 1 августа 2025 г. абоненты российских операторов связи могут отказаться от получения любых SMS-рассылок, а с 1 сентября — от массовых обзвонов. Это закреплено в первом пакете мер по борьбе с кибермошенничеством. Такие сообщения и вызовы часто применяют для навязывания ненужных услуг

31.07.2025 Whoosh запустил аренду электросамокатов по SMS для городов с ограничениями мобильного интернета

обильного интернета, сервис кикшеринга Whoosh запустил возможность начать и закончить поездку через SMS-сообщения. Так оператор сохраняет возможность пользоваться транспортом микромобильности у

Публикаций - 9294, упоминаний - 12634

SMS и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1231
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 1102
МегаФон 10742 1027
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 483
Google LLC 12688 453
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 416
Telegram Group 2940 370
Microsoft Corporation 25775 361
Samsung Electronics 11064 352
Apple Inc 13154 343
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 320
Ростелеком 10948 309
Yandex - Яндекс 9216 307
Meta Platforms - Facebook 4621 294
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 280
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 212
9594 191
X Corp - Twitter 2938 177
Lenovo Motorola 3566 170
Siemens AG - Siemens Group 2673 170
VK - Mail.ru Group 3602 153
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 147
Huawei 4676 147
Dr.Web - Доктор Веб 1294 140
Sony 6739 138
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 134
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 133
LG Electronics 3735 132
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 122
Vodafone Group 1412 110
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 106
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 102
Oracle Corporation 7074 97
IBM - International Business Machines Corp 9699 91
HTC Corporation 1512 89
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 86
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 83
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 83
Webmoney - Вебмани.Ру 547 83
Cisco Systems 5372 81
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 392
Visa International 1993 183
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 177
Альфа-Банк 1979 130
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 121
NanduQ - Qiwi 1013 118
Почта России ПАО 2370 116
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 113
Связной ГК 1401 91
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 91
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 87
Евросеть 1421 84
МТС Трэвел - MTS Travel 292 66
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 61
Россети Ленэнерго 1699 60
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 58
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 55
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 54
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 54
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 54
РусславБанк - РСБ - Русский Славянский банк 165 52
ПСБ - Промсвязьбанк 963 51
ГПБ - Газпромбанк 1273 46
ВТБ - ВТБ24 671 44
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 41
РЖД - Российские железные дороги 2096 40
ВТБ - Почта Банк 514 40
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 39
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 38
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 35
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 34
Русский стандарт Банк 509 34
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 31
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 30
НСПК - Национальная система платежных карт 948 30
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 194 29
Dixis - Диксис - Dиксис 371 29
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 28
ПриватБанк - PrivatBank 197 28
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 26
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 336
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 266
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 210
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 181
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 145
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 127
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 115
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 114
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 113
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 112
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 111
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 111
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 109
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 107
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 99
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 93
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 73
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 68
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 58
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 50
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 49
Судебная власть - Judicial power 2500 48
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 47
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 41
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 41
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 39
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 35
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 34
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 33
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 31
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 29
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 28
Федеральное казначейство России 1949 27
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 26
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 25
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 23
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 21
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 20
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 20
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 19
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 802
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 59
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 24
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 17
Единая Россия - Политическая партия 321 17
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 16
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 16
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 11
ОПМС - Общество потребителей мобильной связи 17 10
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 8
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 8
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 7
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 7
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 7
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 7
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 6
ЛДПР 116 5
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 5
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 5
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 5
GSMA All IP Interconnect Russia 5 5
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 5
ОЗПП - Общество защиты прав потребителей 24 5
Коммунизм - Коммунистические партии 71 4
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 4
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 4
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 4
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 4
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 4
OWASP - Open Web Application Security Project 146 4
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 4
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 4
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 4
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 3
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 3
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 3
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 3
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 2864
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 2638
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26794 1753
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 1533
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 1447
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 1316
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 1193
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 1080
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1060
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 1007
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 946
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 914
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 839
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 835
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 803
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 802
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 789
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 722
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 716
Оповещение и уведомление - Notification 5944 694
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1259 677
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 659
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 606
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 601
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13248 574
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 567
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 564
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 563
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 556
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 549
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 544
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 540
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WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1531 535
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 529
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 518
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 513
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4472 510
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 490
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 480
Google Android 15243 1093
Apple iOS 8583 561
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 435
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 389
Microsoft Windows 16882 377
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 372
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 366
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 256
Oracle Java - язык программирования 3469 241
Apple - App Store 3109 226
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 205
Nokia Symbian OS 1411 185
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 184
Microsoft Windows 2000 8678 178
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 174
Apple iPhone 6 4861 169
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 144
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 142
Linux OS 11533 139
Rakuten Viber 665 139
Apple iPad 4011 132
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Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 131
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 125
Google YouTube - Видеохостинг 3002 112
Microsoft Office 4170 102
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 891 95
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 94
Microsoft Outlook 1506 88
Samsung SVR-диктофон 464 84
Google Android Package Kit - APK 295 83
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 82
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 79
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 77
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 75
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Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 73
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 68
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 644 68
Google Chrome - браузер 1701 62
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Ксенин Алекс 311 46
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РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 5
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 5
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 5
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 5
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 4
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 4
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 4
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 4
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 3
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 3
VK - Skillbox - Скилбокс 146 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 3
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 3
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 3
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 3
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 3
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 3
ДГУ - Дагестанский государственный университет 85 3
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 3
PU - Purdue University - Университет Пердью 144 3
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова - Пироговский Университет 41 3
ИИИ - Институт исследований интернета 66 3
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 3
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 3
Санкт-Петербург - Петропавловская крепость - памятник архитектуры 21 3
НИЦ РКП ФКП - Научно-исследовательский центр ракетно-космической промышленности 19 3
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 3
МЧС РФ - Государственная противопожарная служба МЧС России - ВНИИПО ФГБУ - НИИ противопожарной обороны - АГПС ВО ФГБОУ - Академия Государственной противопожарной службы 35 3
University of Dundee - Университет Данди 9 3
МГАВМиБ - МВА имени К. И. Скрябина - Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии 3 3
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 3
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