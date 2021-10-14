Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
SMS
Short Message Service
Служба коротких сообщений
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 2882, упоминаний - 4315
SMS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Фролова Светлана 41 24
|Морошкин Александр 106 10
|Путин Владимир 1821 8
|Дягилев Василий 83 8
|Лосев Сергей 43 6
|Решетин Олег 38 6
|Дорохина Юлия 42 6
|Голомолзин Анатолий 52 6
|Артамонова Анна 127 6
|Верестникова Дарья 13 6
|Никифоров Николай 1126 6
|Зайцев Андрей 39 5
|Кирсанова Светлана 54 5
|Николаев Вячеслав 56 5
|Мельников Александр 63 5
|Таболин Сергей 17 5
|Вольфсон Влад 55 5
|Крылов Павел 21 5
|Новиков Павел 67 5
|Мякишева Марина 84 4
|Лацанич Василь 92 4
|Захаров Павел 54 4
|Енгибарян Ваге 9 4
|Фридман Михаил 54 4
|Козлов Михаил 153 4
|Мамонтов Игорь 28 4
|Патешман Виталий 32 4
|Кузнецов Станислав 64 4
|Малышев Сергей 46 4
|Орловский Виктор 229 4
|Таврин Иван 83 4
|Свириденко Кирилл 37 4
|Матросов Александр 42 4
|Яровая Ирина 63 3
|Бокова Людмила 80 3
|Паршиков Сергей 10 3
|Харитонов Александр 46 3
|Сергунина Наталья 163 3
|Дмитриев Кирилл 93 3
|Попов Анатолий 98 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758402, в очереди разбора - 662092.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 758402, в очереди разбора - 662092.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru