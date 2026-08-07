SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений

Более 30 миллионов россиян отлучат от мессенджеров и соцсетей по требованию властей. Операторы связи в бешенстве в офлайн Несовершеннолетние россияне в скором будущем могут лишиться возможности получать различные SMS-рассылки, а также SMS-сообщения, необходимые для регистрации и авторизации в интер

В России появился новый способ кражи аккаунтов Telegram без пароля и SMS осную программу якобы «Обновление телеметрии Windows» для хищения аккаунтов в Telegram без пароля и SMS, предупреждают в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информа

Россиян хотят заставить подтверждать «значимые действия» в интернете через мессенджер «Макс». Альтернатива будет всего одна подтверждения «значимых действий» в интернете и оставить им для этого только нацмессенджер «Макс» и SMS-сообщения. Как пишет Forbes, инициатива исходит от Минцифры России, притом продвигает оно

Спамеры вернули себе 2007 год. В стране взрывной рост рекламы по SMS на фоне блокировок интернета Заспамить любой ценой В России выросли объемы рекламы, которая досаждает россиянам по SMS. Короткие текстовые сообщения внутри становятся все более популярным каналом доставки спа

75% россиян готовы оформить заем через SMS . По данным опроса, три четверти респондентов готовы рассмотреть возможность оформления займа через SMS-сообщения, а для большинства такой канал мог бы стать основным способом получения денег в

Вместо писем и посылок – SMS и мессенджеры. «Почта России» превратилась в мобильного оператора всего два тарифных плана. Первый в первый входят 1 ТБ мобильного интернета и 500 минут звонков, а второй создан для пенсионеров и носит название «Социальный пакет». Он включает 200 минут звонков, 200 SMS, 3 ГБ мобильного интернета, а также «Виртуальный помощник», защищающий от звонков спамеров и мошенников. Подключить его можно только при предъявлении пенсионного удостоверения. На сайте «По

«Укажите код из SMS для зачисления»: мошенники обещают 300 тыс. руб. ко Дню России нтереснее: получать повышенный кешбэк, «праздничные бонусы» или скидки от партнеров. При этом на странице указано, что участие в опросе требуется подтвердить «учетной записью с помощью ввода паролей, SMS-кодов и полных банковских реквизитов». Четвертый вопрос предлагает пользователю ответить, готов ли он «принять участие в праздничном предложении». Под предлогом зачисления 5 тыс. руб. от ба

Выпущен карманный SSD для параноиков. Его можно уничтожить вместе со всеми данными по SMS из любой точки мира вствительной информации. SSD позволяет моментально удалить ее без физического контакта – при помощи SMS. Новинка носит название T-Create Expert P35SG. За счет функции самоуничтожения по SMS<

В Москве на День Победы отключат мобильный интернет и SMS, включая «белые списки» 9 мая В Москве 9 мая 2026 г. будет ограничен доступ к мобильному интернету, сообщило Минцифры. В этот день не будет работать даже «белый список» интернет-сайтов и сервис обмена короткими сообщениями SMS. Такие меры объясняются необходимостью обеспечения безопасности во время празднования Дня Победы в Великой Отечественной Войне. При этом домашний интернет и Wi-Fi должны будут продолжать ра

Исследование Mindbox: как бизнес реагирует на рост цен на SMS и блокировки мессенджеров Бизнес перенаправляет коммуникации в условно бесплатные каналы — email и мобильные пуши — на фоне подорожания SMS и блокировки мессенджеров. Так, за 2025 г. клиенты Mindbox отправили в 26 раз больше email-сообщений, чем SMS, а количество отправленных пуш уведомлений впервые превысило email — и с

У злоумышленников изъяли имитацию базовой станции для рассылки мошеннических SMS а с сюрпризом Власти Канады арестовали трех человек, которые занимались распространением фишинговых SMS-сообщений, используя устройство, имитирующее базовую станцию сотовой связи. Устройство, п

Сервис «МТС Маркетолог» запустил подписку на SMS с гарантированной доставкой без интернета Сервис «МТС Маркетолог» объявил о запуске подписки на абонента – новую модель тарификации SMS-рассылок по собственной базе. Теперь стоимость сообщения своим клиентам снижается по мере

В России готовится запрет SMS-кодов и звонков на домашний телефон. Кого коснется ссии, поскольку на них самозапрет не распространяется. Как пишет Forbes, он не действует на номера Союзного государства, в которое на 23 марта 2026 г. входили только Россия и Белоруссия. Нет 18 – нет SMS Другое готовящееся нововведение касается SIM-карт, которыми пользуются дети. К последним в России относят людей в возрасте до 18 лет. Изменение прямым текстом запрещает им получение SMS<

«МТС Маркетолог» запустил конструктор SMS-опросов платформе для малого и среднего бизнеса «МТС Маркетолог» запустился новый инструмент – конструктор SMS-опросов. Теперь в личном кабинете в разделе «Рассылки по своей базе Pro» любой клиент мож

90-е возвращаются: россияне увеличили длительность голосовых вызовов из-за проблем с интернетом в Москве привели к изменениям в трафике абонентов, пишет РБК. Пользователи в столице стали чаще пользоваться SMS и звонить по телефону, компенсируя ограничения в доступе к онлайн-сервисам. По данным, пр

Эксперты «Перспективного мониторинга» обнаружили новый недетектируемый антивирусами Android-троян APK-файл семейства Pulsar SMS Stealer обнаружили эксперты компании «Перспективный мониторинг» (входит в ГК «ИнфоТеКС»).

Wings Solutions на платформе Digital Q.Palette обновила интерфейс доставки уведомлений Рынок корпоративных коммуникаций быстро меняется. Рост стоимости SMS, усиление требований к локализации и безопасности данных, необходимость снижать критические зависимости от внешних сервисов, а также новые проекты в сфере цифровых технологий, например, циф

Notificore запустила интеграцию с amoCRM для автоматизации SMS-коммуникаций Коммуникационная платформа Notificore анонсировала запуск виджета для amoCRM. Интеграция позволяет компаниям отправлять SMS клиентам напрямую из CRM-системы, автоматизировать коммуникации на разных этапах воронки продаж и вести историю всех взаимодействий. Бизнес требует мгновенной реакции: клиент оставил заявку

В России женщины чаще мужчин сообщают мошенникам секретные коды из SMS еже, чем мужчины, сталкивались с различными аферистами. При этом россиянки чаще становились жертвами мошенников и отдавали им деньги. Женщины чаще доверяли звонившим аферистам и передавали им коды из SMS и push-уведомлений. Мужчины же чаще подвергались атакам в мессенджерах и становились жертвами обмана на сайтах и в приложениях. В среднем обманутые россияне отдавали мошенникам до 20 тыс. р

ИИ-модуль и Apache Kafka: обновления в EW SMS Firewall усилили защиту от фрода Компания Eastwind представила обновление EW SMS Firewall, решения для фильтрации и монетизации SMS-трафика. Среди нововведений: ИИ

В России впервые аннулировали кредит, оформленный по SMS кибермошенниками , мошенники дистанционно оформили на имя женщины кредит. Часть этих средств была направлена на оплату страховки, а основная сумма переведена на счет третьей компании. Москвичка же не получала никаких SMS-уведомлений о проведении операции или запросов на подтверждение действий. Жертвы обмана Москвичка перевела мошенникам почти 18 млн руб., став жертвой обмана с якобы инвестициями в криптовал

Россиянам придется подтверждать «значимые» действия в интернете через Max или SMS ых значимых действий в интернете, сообщил «Интерфакс». Подтверждение будет осуществляться кодами из SMS. Одновременно будут отправляться сообщения в госмессенджере Max. Перечень таких действий

Т2 обновляет тарифную линейку атит!» с тройным безлимитом теперь доступен к подключению по более выгодной цене. Состав тарифов линеек «Мой» и «Везде онлайн» оператор пополнил удвоением интернет-трафика и ежемесячным пакетом в 100 SMS. Т2 обновил и тариф Premium, добавив в него безлимитный интернет. Об этом CNews сообщили представители T2. Т2 делает свой флагманский тариф «Хватит!» выгоднее. Абонентская плата у новых або

Россияне не смогут со смартфона входить на «Госслуги» по SMS: нужно ставить Max Ограничение на отправку SMS-кодов на вход в «Госуслуги» Минцифры приняло решение «постепенно отказаться» от подтверждения входа на Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ, портал «Госуслуги») с помощ

DLBI: мошенники используют «период охлаждения» сим-карт в новой схеме обмана Российский сервис разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI сообщает о появлении новой мошеннической схемы, в рамках которой российским пользователям мобильной связи рассылаются поддельные SMS о включении «периода охлаждения» их телефонных номеров, якобы в связи с выездом за границу. Об этом CNews сообщили представители DLBI. В SMS, приходящих с российских мобильных номеро

«Добрый вечер, я диспетчер»: мошенники используют новый сценарий с проверкой отопления Специалисты департамента Fraud Protection компании F6 обнаружили новую уловку телефонных мошенников: вместо кода из SMS они используют ссылки на поддельные сайты. Злоумышленники под видом диспетчеров сообщают о проверке отопительной системы, запугивают пользователей взломом личного кабинета госсервиса и угол

Россиян лишат мобильного интернета после поездок за границу и «цифрового детокса». SMS тоже отберут сточники на отечественном телеком-рынке. Помимо этого, у них отнимут еще и возможность пользоваться SMS-сообщениями – останется исключительно классическая голосовая связь. CNews писал, что для

«Финлид» от «Точка Банка» добавил поддержку смс-подписи платежей в «1С» », но раньше, чтобы подписать и отправить их, все равно нужно было заходить в интернет-банк. Наши внутренние исследования показали, что бухгалтерам в компаниях зачастую удобнее подписать платеж через смс в «1С», чтобы не совершать лишние действия. Мы прислушались, и теперь платеж можно и сформировать, и подписать в одном месте, благодаря «1С:ДиректБанк». Ввел смс-код — и деньги ушли»

Иностранные SIM-карты в России перестали принимать SMS Блокировка для иностранных SIM-карт На иностранные SIM-карты в России не приходят SMS даже после окончания «периода охлаждения». На это жалуются, как выяснил «Коммерсант», пользователи в тематических чатах. Они говорят также о наличии проблем с мобильным интернетом. Пользова

Eastwind внедрил EW SMS Firewall в сеть с нестандартной архитектурой Компания Eastwind завершила проект по внедрению антифрод-решения EW SMS Firewall в сеть африканского телеком-оператора. Особенность проекта — нестандартная архитектура: передача сообщений в сети осуществлялась с помощью Apache Kafka вместо традиционного SS7-про

Мошенники вышли на совершенно новый уровень. Они строят собственные сотовые сети для рассылки SMS снове своего рода портативных базовых станций, пишет TechSpot. В даркнете такие устройства называют SMS-бластерами. Это небольшие приборы, которые могут поместиться в рюкзаке или багажнике авто

Назван самый опасный троян для российских пользователей Android. Он крадет деньги через SMS вшись в 36 раз по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Троян запрашивает разрешения на доступ к SMS-сообщениям и push-уведомлениям на зараженном Android-смартфоне, чтобы красть средства чер

Wildberries & Russ раскрыла мошенническую схему с выманиванием кодов из СМС через внутренние чаты в приложениях банков, сервисов объявлений и доставки ый способ обмана россиян. Мошенники начали использовать внутренние чаты в приложениях, где взаимодействие между пользователями реализовано с помощью системы диалогов, чтобы выманивать у жертв коды из SMS. Такое возможно, например, в ряде приложений банков, сервисов объявлений, доставки, транспортных компаний и так далее. Об этом CNews сообщили представители Wildberries. Пользователю в чате

Без мобильного интернета россияне вернулись в 90-е. В стране бешеными темпами растет популярность древней технологии SMS. Опрос Вперед, в прошлое В России фиксируется стремительный рост популярности SMS-сообщений на почве отсутствия мобильного интернета. Как сообщили CNews представители «Рос

Пермский край бьет SMS-рекорды: абоненты «Ростелекома» отправили более 6,5 млн сообщений за август 2025 года Пермский край продемонстрировал рекордную активность в отправке SMS среди абонентов «Ростелекома» на Урале. По итогам августа 2025 г. пользователи написали более 6,5 млн сообщений – это на 11% больше, чем за аналогичный период 2024 г. В среднем в день уходи

Без SMS и регистрации: как злоумышленники используют мобильный трафик для моментальных подписок ргей Самохвал. — При этом услуга не имеет к реальному банку никакого отношения. И, что самое тревожное, подписка действительно оформится моментально, без какой-либо авторизации и подтверждений в виде SMS с кодом, если вы используете мобильный трафик». Специалисты подчеркивают, что задуматься о защите своих сайтов следует всем, потому что владельцы интернет-площадок обычно даже не подозреваю

В России массовая блокировка SMS от банков и сервисов. Из-за нового закона не приходят коды подтверждения и авторизации Всех под одну гребенку Россияне оказались под угрозой невозможности получения SMS от банков с кодами подтверждения операций. Аналогичную проблему могут обнаружить и пользо

«1С-Рарус» выпустил сервис «DOC4B-ПЭП» для безбумажного подписания документов с физлицами в автобизнесе Сервис от «1С-Рарус» позволяет подписывать документы с физическими лицами за одну минуту, используя уникальный код из SMS. Готовый модуль расширения стал доступен пользователям Корп-версий программ «Альфа-Авто, ред. 6». Для знакомства с сервисом предоставляется возможность бесплатно подписать до 10 тестовых до

Минцифры: с 1 августа можно отказаться от рекламных SMS Минцифры сообщило о том, что с 1 августа 2025 г. абоненты российских операторов связи могут отказаться от получения любых SMS-рассылок, а с 1 сентября — от массовых обзвонов. Это закреплено в первом пакете мер по борьбе с кибермошенничеством. Такие сообщения и вызовы часто применяют для навязывания ненужных услуг