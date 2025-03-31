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МТС запустила ИИ-решение для фильтрации SMS-спама

ПАО «МТС», объявляет о запуске функции «Умный SMS-Фильтр» для пользователей приложения Membrana. Решение с помощью семантического анализа текста самостоятельно распознает навязчивую рекламу, например, сообщения о скидках и акциях, заблокирует их и доведет до абонента только важные SMS-сообщения от компаний и госучреждений. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В отличие от большинства SMS-фильтров, блокирующих рекламные SMS по номеру отправителя, встроенный в приложение Membrana «Умный SMS-Фильтр» благодаря сочетанию двух факторов: семантического анализа текста c помощью ИИ, а также анализа адреса отправителя, отличает раздражающую и навязчивую рекламу от полезных сообщений, поступающих абоненту от компаний и ведомств.

«Умный SMS-Фильтр» работает следующим образом: после поступления входящего сообщения в SMS-центр МТС он направляет его на платформу Membrana, затем, если сообщение отправлено с короткого или буквенного номера, платформа анализирует его содержание на предмет спама, а потом принимает решение о том, заблокировать его или довести до пользователя. При этом сообщения, направленные абоненту с обычных номеров (DEF, ABC), в том числе и иностранных номеров, не фильтруются.

Тренировкой ML-модели, лежащей в основе функции «Умный SMS-Фильтр», занимались команда из дата-сайентиста и двух разметчиков продукта Membrana. Тренировка модели заняла несколько месяцев и потребовала разметки и перепроверки 18 тыс. сообщений из тренировочной базы SMS, которые затем загрузили в модель. Число ошибок в решении сведено к минимуму: доля ложноположительных ошибок, то есть ситуаций, при которых важное сообщение помечается как спам, составляет менее 1%, ложноотрицательных — 8%.

«SMS — важный канал коммуникации для абонента. С помощью него он получает важные сообщения от банков, госучреждений, оператора и т.д. Но этот канал чаще всего забит раздражающими и бесполезными сообщениями, из-за которых абонент пропускает важную для него информацию. Например, напоминание от банка о необходимости оплатить взнос по ипотеке или информацию из поликлиники. Чтобы решить проблему мы натренировали для Membrana собственную ML-модель отличать важные SMS от раздражающих с помощью семантического анализа текста», — сказал директор продукта Membrana Павел Логинов.

Сервис «Умный SMS-Фильтр» подключается пользователем самостоятельно в приложении Membrana. Сейчас Membrana доступна для абонентов из Москвы и Московской области, в ближайшее время тариф подключить все абоненты МТС. Текущая стоимость использования Membrana составляет 1900 руб. в месяц. Разработчики наращивают возможности продукта. В списке ближайших обновлений есть аватар клонированного голоса абонента, защита от дипфейков и другие функции.

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