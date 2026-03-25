Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities

Основатель «Делимобиль» перекупил подешевевший пакет акций компании г Руссия» кредитную линию объемом до 1,1 млрд руб. Она необходима для реструктуризации обязательств по облигациям. Притом Трани подчеркивает, что приоритетом для компании является привлечение б

Создатель «Яндекс» привлечет на бирже до $4,6 млрд на покупку GPU Nebius размещает облигации на сумму $4,3 млрд Компания Nebius объявила о ценновых параметров выпуска конвертир

«Воксис» досрочно погасил облигации серии 001Р-02 на 200 млн руб. ООО «Воксис» реализовало call-опцион и досрочно погасило биржевые облигации серии 001Р-02 объемом 200 млн руб. Погашение состоялось в дату окончания 12-го купонного периода. Об этом CNews сообщили представители «Воксис». Выпуск облигаций серии 001Р-0

Власти США стали блокировать высокорисковые криптовалютные фонды криптовалют и акций, входящих в фонд. В SEC сочли, что речь идёт о неприемлемой степени риска. ETF (биржевой торгуемый фонд) - это тип фонда, который торгуется на фондовых биржах, причём так же

Veon выкупает собственные акции и облигации на $100 миллионов руппы стали расти. В августе 2025 г. они достигали $58, то есть дошли до уровня осени 2021 г. Затем акции упали до $39, сейчас они торгуются по цене $53. Финансовые показатели Veon В 2024 г. вы

Эмитенты ценных бумаг начнут сдавать отчетность в формате XBRL в 2026 году том CNews сообщили представители ООО «Синтегро консалтинг». Для эмитентов эмиссионных ценных бумаг, ценные бумаги которых включены в котировальные списки первого или второго уровней, на сайте р

Рынок криптовалют потерял $1,2 трлн всего за месяц дований в Vanda Вирадж Пател (Viraj Patel), потоки в защитные биржевые фонды, отслеживающие широкий фондовый рынок, одновременно выросли, добавил он.

МТС разместила биржевые облигации серии 002Р-14 ров в наши долговые инструменты, оптимизировать срок долга, а также размер и структуру процентных ставок», – отметил директор департамента корпоративных финансов и казначейства МТС Александр Смирнов. Облигации включены в котировальный список первого уровня Московской Биржи. Выпуску присвоены наивысшие кредитные рейтинги от агентств «Эксперт РА», НКР и АКРА. Организатором выпуска и агентом п

Сбербанк запустил на платформе QDealing индикативные котировки на облигации в режиме реального времени е — АО «Сбербанк КИБ». Теперь участники финансового рынка могут в режиме реального времени получать цены от одного из ведущих маркетмейкеров по более чем 100 инструментам, включая ОФЗ и корпоративные облигации. Это повышает прозрачность рынка и упрощает процесс принятия инвестиционных решений. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Пользователи QDealing могут напрямую согласовать и

Основатель «Яндекса» привлечет $3 млрд, чтобы купить оборудование и земельные участки ius привлекает инвестиции Компания Nebius сообщила о намерении одновременно выпустить новые акции и облигации для привлечения инвестиций. В частности, будет осуществлено публичное размещение ак

Lender Invest запустила продукт Pre-IPO: первым эмитентом стала EdTech компания Altairika Инвестиционная платформа Lender Invest открыла для частных инвесторов новый продукт — размещения акций на стадии Pre-IPO. Первым эмитентом в этом формате стала Altairika — участник рынка VR-образования в России, резидент «Сколково» и владелец виртуальной энциклопедии для школ. Об этом CNews сообщили представители Lender

«Яндекс Финтех» проведет новую сделку по секьюритизации портфеля потребительских кредитов бор заявок продлится до 8 августа 2025 г. В конце 2024 г. «Яндекс Финтех» завершил первую сделку по секьюритизации потребительских кредитов «Яндекс Банка». Эмитентом выступил СФО «Сплит Финанс

ПАО «Софтлайн» объявляет о промежуточных результатах обратного выкупа и подтверждает намерение продолжать покупки акций компании на Московской бирже ПАО «Софтлайн», инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, объявляет о промежуточных результатах обратного выкупа акций компании, который был запущен в октябре 2024 г. Всего с начала выкупа подконтрольное общество группы, ООО «Инвестпроекты» (бывш. ООО «Софтлайн Проекты»), приобрело более 7,9 млн акций ПАО

Positive Technologies успешно разместила новый выпуск облигаций кательность нашего бизнеса для всех типов инвесторов, которым сегодня доступны как облигации, так и акции компании», — сказал Юрий Мариничев, директор по связям с инвесторами Positive Technolog

МТС успешно закрыла книгу заявок по облигациям 002Р-12 ние курса ЦБ на смягчение денежно-кредитной политики приведет и к сокращению процентных расходов по долгу», – сказал директор департамента корпоративных финансов и казначейства МТС Александр Смирнов. Облигации включены в котировальный список первого уровня Московской Биржи. Выпуску присвоены наивысшие кредитные рейтинги от трех рейтинговых агентств: «Эксперт РА», НКР и АКРА. Организаторами

«Т-Инвестиции» представили обновление инструментов для трейдеров приложении теперь также можно выставлять заявки одним нажатием в стакане. Склеенные графики. Теперь трейдеры смогут видеть непрерывную историю цен фьючерсов, несмотря на квартальные экспирации

Новый выпуск облигаций, обеспеченных потребительскими кредитами Сбербанка, можно приобрести онлайн ают, что и профессиональные участники рынка, и инвесторы оценят перспективность этого инструмента и секьюритизация станет дополнительным источником привлечения финансирования для банков, которы

Бизнес получил возможность инвестировать в облигации онлайн вестирования, бизнес может выбрать бумагу, которая соответствует его целям. Весь процесс — от открытия брокерского счета и размещения средств до вывода денег — целиком происходит в "цифре"». Доступны облигации с фиксированным и плавающим купоном, что позволяет подобрать оптимальный инструмент исходя из инвестиционных целей и предпочтений: зафиксировать высокую доходность на срок обращения <

«Сбер» запустил структурные облигации на биткоин Сбербанк сообщил о запуске нового инвестиционного продукта — банк запустил структурные облигации, доходность которых напрямую зависит от динамики стоимости биткоина. Новый инструмент уже доступен ограниченному кругу квалифицированных инвесторов на внебиржевом рынке. Следующие раз

Частные инвесторы в апреле вложили в акции и облигации на Московской бирже 181,5 млрд рублей том CNews сообщили представители Московской биржи. Физлица по итогам месяца инвестировали в акции и облигации 181,5 млрд руб. Из них в акции вложено 23,8 млрд руб.; в облигации — 168,4 м

МТС разместила биржевые облигации 002Р-10 на 15 млрд рублей ании, что традиционно позволяет размещать новые выпуски на минимальных уровнях для корпоративного сектора», - сказал директор департамента корпоративных финансов и казначейства МТС Александр Смирнов. Облигации включены в котировальный список первого уровня Московской Биржи. Выпуску присвоены наивысшие кредитные рейтинги от трех рейтинговых агентств: «Эксперт РА», НКР и АКРА. Организаторами

ПАО «Софтлайн» объявляет о замещении еврооблигаций Белоруссии из своего портфеля на обращающиеся на Московской бирже ценные бумаги на сумму 6 млрд руб. по номиналу и информационной безопасности, объявляет о замещении еврооблигаций Белоруссии из портфеля группы на облигации, обращающиеся на Московской бирже. Об этом CNews сообщили представители «Софтлайн».

Хакер признался, что взломал аккаунт Комиссии по ценным бумагам и биржам США, чтобы публиковать фейковое посты о биткоине ены на крупнейшую в мире криптовалюту. После закрытия торговой сессии на Уолл-стрит 9 января в социальной сети X появилось сообщение, опубликованное на странице SEC: «Сегодня SEC выдала разрешение на листинг биткоин-фондов ETF на всех зарегистрированных национальными биржах ценных бумаг». Это заявление стало неожиданностью для инвесторов, ожидавших судьбоносного решения регулятора 10 января

ПАО «Софтлайн» объявляет о приобретении свыше 927 тыс. акций компании на Московской бирже зали о первых результатах обратного выкупа акций ПАО «Софтлайн» с рынка, который был недавно объявлен. Дополнительный спрос, создаваемый ООО «Софтлайн Проекты» в рамках выкупа, поддерживает котировку акции компании, а также создает дополнительную ликвидность. Решение об обратном выкупе было принято, в том числе, в интересах акционеров нашей компании, которые так же, как и мы, считают ПАО «С

Совет директоров ПАО «Софтлайн» утвердил цену размещения акций компании на уровне рыночной звивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет, что в рамках дополнительного выпуска, инициированного в июне 2024 г., Совет директоров ПАО «Софтлайн» утвердил цену размещения акций компании на уровне 142,3 руб. за одну акцию. Цена размещения была определена как цена закрытия торгов основной сессии акциями ПАО «Софтлайн» на «Московской бирже» на 12 сентября 2024 г. О

ПАО «Софтлайн» сообщает, что регистрация проспекта ценных бумаг, завершившаяся 2 сентября 2024 г., осуществлена в рамках объявленного 27 июня 2024 г. решения Совета директоров астеры с особым фокусом на ритейл и промышленность. Стратегическая цель вышеобозначенных кластеров – занятие лидирующих позиций в своем сегменте, а задача, которую мы ставим перед их руководителями – листинг на Московской бирже, что обеспечит создание акционерной стоимости отдельных подразделений и рост капитализации группы в целом. А это, безусловно, в интересах всех наших акционеров». Арт

По всему миру идет обвал фондовых рынков. Среди виновных Apple, Google и Microsoft, потратившие десятки миллиардов на бесполезный ИИ кции компаний, котирующиеся на фондовом рынке Тайваня, потеряли в цене 8,4%. Значительно подешевели ценные бумаги крупнейшего в мире контрактного производителя чипов TSMC – на 9,75%. Южнокорейс

Зарубежный осколок Softline избавил своих акционеров от связей с Россией 023 г. Noventiq заключила соглашение о слиянии со SPAC-компанией Corner Growth Acquisition, имевший листинг на американской бирже Nasdaq. SPAC-компании не имеют активов, но входят на биржу с це

Qiwi без объяснений выгоняют с Nasdaq возможность. Также компания рассматривает влияние делистинга с Nasdaq на имеющийся у Qiwi вторичный листинг на Московской бирже. Как Qiwi выходила на биржи и уходила с них Платежная система Qiw

«Софтлайн» потратила миллиарды, скупая суверенный долг России я с созданной американцами SPAC-компанией Corner Growth Acquisition, у которой нет активов, но есть листинг на американской бирже Nasdaq.

ПАО «Софтлайн» объявляет о результатах реализации оферты о приобретении акций компании по фиксированной цене для участников SPO еньшую сторону до ближайшего количества акций, кратного количеству акций, составляющему стандартный биржевой лот для торговли в режиме основных торгов, установленный ПАО «Московская Биржа» на м

«Лукойл-РНП-Трейдинг» оцифровала сквозные процессы прямых и агентских продаж на Elma365 «Лукойл-РНП-Трейдинг», оптовый трейдер и оператор продаж нефтегазовой и нефтехимической продукции группы «Лукойл», осуществил цифровизацию продаж с использованием российской Low-code-платформы Elma365. Про

ПАО «Софтлайн» объявляет об открытии окна реализации оферты о приобретении акций компании по фиксированной цене для участников SPO PO, завершившегося в декабре 2023 г. Об этом CNews сообщили представители «Софтлайн». С момента SPO акции компании прибавили в цене около 22%. Ключевые параметры оферты С 10-00 17 июня 2024 г.

Зарубежный осколок Softline может лишиться партнера для выхода на Nasdaq проводят IPO. Затем такие компании ищут партнера для слияния, который таким образом хочет получить листинг на бирже. CGAC провела IPO в конце 2020 г. и привлекла $400 млн. В ходе размещения бы

«Группа Астра» объявляет о начале вторичного предложения обыкновенных акций (SPO) основного акционера на «Московской бирже» ндекс «Московской биржи», что расширит круг потенциальных инвесторов, которые могут инвестировать в акции компании. Предложение не размывает доли существующих акционеров. Ожидается, что в резул

«Ростелеком» размеcтил биржевые облигации на сумму 10 млрд рублей, ставка купона составит 14,4% годовых евым облигациям серии 002Р-14R объемом 10 млрд руб. в размере 14,4% годовых. По условиям размещения срок обращения облигаций составит 2 года с даты начала размещения, номинал одной облигации —

СПВБ и «Атомайз» реализовали первую сделку с ЦФА обного привлечения ликвидности за один день. Отбор заявок прошел в первой половине дня, а во второй эмитент уже получил денежные средства, и ЦФА были зачислены на кошелек инвестора. Встроенный

Стартап экс-замминистра связи России изгнали с Nasdaq al осуществила поглощение американской SPAC-компании CIIG Merger, у которой не было активов, но был листинг на бирже Nasdaq. За счет этого Arrival стала публичной компанией. Всего за 2021 г. Ar

Торговая платформа RuTerminal интегрирована с Telegram обычной переписке в Telegram могут удалять свои сообщения в случае неудачной сделки. Кроме того, те трейдеры, которым удобнее работать с мобильного устройства, а не за компьютером, не будут про