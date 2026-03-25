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Фондовая биржа Фондовый рынок акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний трейдинг, трейдер секьюритизация company shares and bonds securities

Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities

 

 

 

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25.03.2026 Основатель «Делимобиль» перекупил подешевевший пакет акций компании

г Руссия» кредитную линию объемом до 1,1 млрд руб. Она необходима для реструктуризации обязательств по облигациям. Притом Трани подчеркивает, что приоритетом для компании является привлечение б
19.03.2026 Создатель «Яндекс» привлечет на бирже до $4,6 млрд на покупку GPU

Nebius размещает облигации на сумму $4,3 млрд Компания Nebius объявила о ценновых параметров выпуска конвертир
10.03.2026 «Воксис» досрочно погасил облигации серии 001Р-02 на 200 млн руб.

ООО «Воксис» реализовало call-опцион и досрочно погасило биржевые облигации серии 001Р-02 объемом 200 млн руб. Погашение состоялось в дату окончания 12-го купонного периода. Об этом CNews сообщили представители «Воксис». Выпуск облигаций серии 001Р-0
05.12.2025 Власти США стали блокировать высокорисковые криптовалютные фонды

криптовалют и акций, входящих в фонд. В SEC сочли, что речь идёт о неприемлемой степени риска. ETF (биржевой торгуемый фонд) - это тип фонда, который торгуется на фондовых биржах, причём так же
28.11.2025 Veon выкупает собственные акции и облигации на $100 миллионов

руппы стали расти. В августе 2025 г. они достигали $58, то есть дошли до уровня осени 2021 г. Затем акции упали до $39, сейчас они торгуются по цене $53. Финансовые показатели Veon В 2024 г. вы
27.11.2025 Эмитенты ценных бумаг начнут сдавать отчетность в формате XBRL в 2026 году

том CNews сообщили представители ООО «Синтегро консалтинг». Для эмитентов эмиссионных ценных бумаг, ценные бумаги которых включены в котировальные списки первого или второго уровней, на сайте р
20.11.2025 Рынок криптовалют потерял $1,2 трлн всего за месяц

дований в Vanda Вирадж Пател (Viraj Patel), потоки в защитные биржевые фонды, отслеживающие широкий фондовый рынок, одновременно выросли, добавил он.
17.11.2025 МТС разместила биржевые облигации серии 002Р-14

ров в наши долговые инструменты, оптимизировать срок долга, а также размер и структуру процентных ставок», – отметил директор департамента корпоративных финансов и казначейства МТС Александр Смирнов. Облигации включены в котировальный список первого уровня Московской Биржи. Выпуску присвоены наивысшие кредитные рейтинги от агентств «Эксперт РА», НКР и АКРА. Организатором выпуска и агентом п
11.11.2025 Сбербанк запустил на платформе QDealing индикативные котировки на облигации в режиме реального времени

е — АО «Сбербанк КИБ». Теперь участники финансового рынка могут в режиме реального времени получать цены от одного из ведущих маркетмейкеров по более чем 100 инструментам, включая ОФЗ и корпоративные облигации. Это повышает прозрачность рынка и упрощает процесс принятия инвестиционных решений. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Пользователи QDealing могут напрямую согласовать и
11.09.2025 Основатель «Яндекса» привлечет $3 млрд, чтобы купить оборудование и земельные участки

ius привлекает инвестиции Компания Nebius сообщила о намерении одновременно выпустить новые акции и облигации для привлечения инвестиций. В частности, будет осуществлено публичное размещение ак
15.08.2025 Lender Invest запустила продукт Pre-IPO: первым эмитентом стала EdTech компания Altairika

Инвестиционная платформа Lender Invest открыла для частных инвесторов новый продукт — размещения акций на стадии Pre-IPO. Первым эмитентом в этом формате стала Altairika — участник рынка VR-образования в России, резидент «Сколково» и владелец виртуальной энциклопедии для школ. Об этом CNews сообщили представители Lender

30.07.2025 «Яндекс Финтех» проведет новую сделку по секьюритизации портфеля потребительских кредитов

бор заявок продлится до 8 августа 2025 г. В конце 2024 г. «Яндекс Финтех» завершил первую сделку по секьюритизации потребительских кредитов «Яндекс Банка». Эмитентом выступил СФО «Сплит Финанс

08.07.2025 ПАО «Софтлайн» объявляет о промежуточных результатах обратного выкупа и подтверждает намерение продолжать покупки акций компании на Московской бирже

ПАО «Софтлайн», инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, объявляет о промежуточных результатах обратного выкупа акций компании, который был запущен в октябре 2024 г. Всего с начала выкупа подконтрольное общество группы, ООО «Инвестпроекты» (бывш. ООО «Софтлайн Проекты»), приобрело более 7,9 млн акций ПАО
27.06.2025 Positive Technologies успешно разместила новый выпуск облигаций

кательность нашего бизнеса для всех типов инвесторов, которым сегодня доступны как облигации, так и акции компании», — сказал Юрий Мариничев, директор по связям с инвесторами Positive Technolog
27.06.2025 МТС успешно закрыла книгу заявок по облигациям 002Р-12

ние курса ЦБ на смягчение денежно-кредитной политики приведет и к сокращению процентных расходов по долгу», – сказал директор департамента корпоративных финансов и казначейства МТС Александр Смирнов. Облигации включены в котировальный список первого уровня Московской Биржи. Выпуску присвоены наивысшие кредитные рейтинги от трех рейтинговых агентств: «Эксперт РА», НКР и АКРА. Организаторами

23.06.2025 «Т-Инвестиции» представили обновление инструментов для трейдеров

приложении теперь также можно выставлять заявки одним нажатием в стакане. Склеенные графики. Теперь трейдеры смогут видеть непрерывную историю цен фьючерсов, несмотря на квартальные экспирации

19.06.2025 Новый выпуск облигаций, обеспеченных потребительскими кредитами Сбербанка, можно приобрести онлайн

ают, что и профессиональные участники рынка, и инвесторы оценят перспективность этого инструмента и секьюритизация станет дополнительным источником привлечения финансирования для банков, которы
18.06.2025 Бизнес получил возможность инвестировать в облигации онлайн

вестирования, бизнес может выбрать бумагу, которая соответствует его целям. Весь процесс — от открытия брокерского счета и размещения средств до вывода денег — целиком происходит в "цифре"». Доступны облигации с фиксированным и плавающим купоном, что позволяет подобрать оптимальный инструмент исходя из инвестиционных целей и предпочтений: зафиксировать высокую доходность на срок обращения <
30.05.2025 «Сбер» запустил структурные облигации на биткоин

Сбербанк сообщил о запуске нового инвестиционного продукта — банк запустил структурные облигации, доходность которых напрямую зависит от динамики стоимости биткоина. Новый инструмент уже доступен ограниченному кругу квалифицированных инвесторов на внебиржевом рынке. Следующие раз
13.05.2025 Частные инвесторы в апреле вложили в акции и облигации на Московской бирже 181,5 млрд рублей

том CNews сообщили представители Московской биржи. Физлица по итогам месяца инвестировали в акции и облигации 181,5 млрд руб. Из них в акции вложено 23,8 млрд руб.; в облигации — 168,4 м
25.04.2025 МТС разместила биржевые облигации 002Р-10 на 15 млрд рублей

ании, что традиционно позволяет размещать новые выпуски на минимальных уровнях для корпоративного сектора», - сказал директор департамента корпоративных финансов и казначейства МТС Александр Смирнов. Облигации включены в котировальный список первого уровня Московской Биржи. Выпуску присвоены наивысшие кредитные рейтинги от трех рейтинговых агентств: «Эксперт РА», НКР и АКРА. Организаторами

17.03.2025 ПАО «Софтлайн» объявляет о замещении еврооблигаций Белоруссии из своего портфеля на обращающиеся на Московской бирже ценные бумаги на сумму 6 млрд руб. по номиналу

и информационной безопасности, объявляет о замещении еврооблигаций Белоруссии из портфеля группы на облигации, обращающиеся на Московской бирже. Об этом CNews сообщили представители «Софтлайн».
11.02.2025 Хакер признался, что взломал аккаунт Комиссии по ценным бумагам и биржам США, чтобы публиковать фейковое посты о биткоине

ены на крупнейшую в мире криптовалюту. После закрытия торговой сессии на Уолл-стрит 9 января в социальной сети X появилось сообщение, опубликованное на странице SEC: «Сегодня SEC выдала разрешение на листинг биткоин-фондов ETF на всех зарегистрированных национальными биржах ценных бумаг». Это заявление стало неожиданностью для инвесторов, ожидавших судьбоносного решения регулятора 10 января
28.10.2024 ПАО «Софтлайн» объявляет о приобретении свыше 927 тыс. акций компании на Московской бирже

зали о первых результатах обратного выкупа акций ПАО «Софтлайн» с рынка, который был недавно объявлен. Дополнительный спрос, создаваемый ООО «Софтлайн Проекты» в рамках выкупа, поддерживает котировку акции компании, а также создает дополнительную ликвидность. Решение об обратном выкупе было принято, в том числе, в интересах акционеров нашей компании, которые так же, как и мы, считают ПАО «С
16.09.2024 Совет директоров ПАО «Софтлайн» утвердил цену размещения акций компании на уровне рыночной

звивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет, что в рамках дополнительного выпуска, инициированного в июне 2024 г., Совет директоров ПАО «Софтлайн» утвердил цену размещения акций компании на уровне 142,3 руб. за одну акцию. Цена размещения была определена как цена закрытия торгов основной сессии акциями ПАО «Софтлайн» на «Московской бирже» на 12 сентября 2024 г. О
03.09.2024 ПАО «Софтлайн» сообщает, что регистрация проспекта ценных бумаг, завершившаяся 2 сентября 2024 г., осуществлена в рамках объявленного 27 июня 2024 г. решения Совета директоров

астеры с особым фокусом на ритейл и промышленность. Стратегическая цель вышеобозначенных кластеров – занятие лидирующих позиций в своем сегменте, а задача, которую мы ставим перед их руководителями – листинг на Московской бирже, что обеспечит создание акционерной стоимости отдельных подразделений и рост капитализации группы в целом. А это, безусловно, в интересах всех наших акционеров». Арт
05.08.2024 По всему миру идет обвал фондовых рынков. Среди виновных Apple, Google и Microsoft, потратившие десятки миллиардов на бесполезный ИИ

кции компаний, котирующиеся на фондовом рынке Тайваня, потеряли в цене 8,4%. Значительно подешевели ценные бумаги крупнейшего в мире контрактного производителя чипов TSMC – на 9,75%. Южнокорейс
26.07.2024 Зарубежный осколок Softline избавил своих акционеров от связей с Россией

023 г. Noventiq заключила соглашение о слиянии со SPAC-компанией Corner Growth Acquisition, имевший листинг на американской бирже Nasdaq. SPAC-компании не имеют активов, но входят на биржу с це
02.07.2024 Qiwi без объяснений выгоняют с Nasdaq

возможность. Также компания рассматривает влияние делистинга с Nasdaq на имеющийся у Qiwi вторичный листинг на Московской бирже. Как Qiwi выходила на биржи и уходила с них Платежная система Qiw
27.06.2024 «Софтлайн» потратила миллиарды, скупая суверенный долг России

я с созданной американцами SPAC-компанией Corner Growth Acquisition, у которой нет активов, но есть листинг на американской бирже Nasdaq.
24.06.2024 ПАО «Софтлайн» объявляет о результатах реализации оферты о приобретении акций компании по фиксированной цене для участников SPO

еньшую сторону до ближайшего количества акций, кратного количеству акций, составляющему стандартный биржевой лот для торговли в режиме основных торгов, установленный ПАО «Московская Биржа» на м
17.06.2024 «Лукойл-РНП-Трейдинг» оцифровала сквозные процессы прямых и агентских продаж на Elma365

«Лукойл-РНП-Трейдинг», оптовый трейдер и оператор продаж нефтегазовой и нефтехимической продукции группы «Лукойл», осуществил цифровизацию продаж с использованием российской Low-code-платформы Elma365. Про
17.06.2024 ПАО «Софтлайн» объявляет об открытии окна реализации оферты о приобретении акций компании по фиксированной цене для участников SPO

PO, завершившегося в декабре 2023 г. Об этом CNews сообщили представители «Софтлайн». С момента SPO акции компании прибавили в цене около 22%. Ключевые параметры оферты С 10-00 17 июня 2024 г.

24.05.2024 Зарубежный осколок Softline может лишиться партнера для выхода на Nasdaq

проводят IPO. Затем такие компании ищут партнера для слияния, который таким образом хочет получить листинг на бирже. CGAC провела IPO в конце 2020 г. и привлекла $400 млн. В ходе размещения бы
15.04.2024 «Группа Астра» объявляет о начале вторичного предложения обыкновенных акций (SPO) основного акционера на «Московской бирже»

ндекс «Московской биржи», что расширит круг потенциальных инвесторов, которые могут инвестировать в акции компании. Предложение не размывает доли существующих акционеров. Ожидается, что в резул
29.03.2024 «Ростелеком» размеcтил биржевые облигации на сумму 10 млрд рублей, ставка купона составит 14,4% годовых

евым облигациям серии 002Р-14R объемом 10 млрд руб. в размере 14,4% годовых. По условиям размещения срок обращения облигаций составит 2 года с даты начала размещения, номинал одной облигации —

19.03.2024 СПВБ и «Атомайз» реализовали первую сделку с ЦФА

обного привлечения ликвидности за один день. Отбор заявок прошел в первой половине дня, а во второй эмитент уже получил денежные средства, и ЦФА были зачислены на кошелек инвестора. Встроенный

30.01.2024 Стартап экс-замминистра связи России изгнали с Nasdaq

al осуществила поглощение американской SPAC-компании CIIG Merger, у которой не было активов, но был листинг на бирже Nasdaq. За счет этого Arrival стала публичной компанией. Всего за 2021 г. Ar
26.12.2023 Торговая платформа RuTerminal интегрирована с Telegram

обычной переписке в Telegram могут удалять свои сообщения в случае неудачной сделки. Кроме того, те трейдеры, которым удобнее работать с мобильного устройства, а не за компьютером, не будут про
22.12.2023 Стартап экс-замминистра связи России объявил о неспособности платить по долгам

блигационный заем был выпущен объемом $320 млн со сроком погашения в 2026 г. Доход составляет 3,5%. Облигации могут быть конвертированы в акции. Сам облигационный заем является «зеленым», то ес

Публикаций - 6692, упоминаний - 8736

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Oracle Corporation 7074 325
IBM - International Business Machines Corp 9699 320
Yahoo! 3726 292
Ростелеком 10948 291
Apple Inc 13154 286
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Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 258
Amazon Inc - Amazon.com 3277 242
Google LLC 12688 230
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HP - Hewlett-Packard 3662 205
Dell EMC 5180 204
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Ростелеком - Связьинвест 1719 192
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 172
Dell Technologies - Dell Computer 2219 167
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 167
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 167
AMD - Advanced Micro Devices 4641 151
Verizon - WorldCom 501 150
Lenovo Motorola 3566 148
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LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 246
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Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 176
Merrill Lynch 454 171
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 168
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Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 149
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 120
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Альфа-Банк 1979 96
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Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 22
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 47 21
Ассоциация менеджеров 107 20
ISM - Institute for Supply Management - Институт менеджеров по снабжению 29 18
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 16
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 13
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 12
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 12
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 11
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 10
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 25 9
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 8
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 7
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 7
Единая Россия - Политическая партия 321 7
SEMI - Semiconductor Equipment and Materials International 42 7
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 6
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 6
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 6
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 6
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 5
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 5
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 5
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 5
TIA - Telecommunications Industry Association 90 5
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 4
OPEC - The Organization of the Petroleum Exporting Countries - ОПЕК - Организация стран — экспортёров нефти 15 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 4
Linux Foundation - Free Standards Group 206 4
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 4
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 3
IABC - International Association of Business Communicators - Международная ассоциация бизнес-коммуникаций 7 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 3
Демократическая политическая партия США 122 3
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 599
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 590
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 495
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 472
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 450
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 399
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 392
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 349
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 343
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 339
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 322
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 303
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 292
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 275
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 266
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 263
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 263
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 243
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 239
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 231
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 230
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 225
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 219
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 211
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 211
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 203
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 202
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 201
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 200
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 176
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 173
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 168
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 164
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 160
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 158
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 156
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 155
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 153
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1842 148
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 147
Microsoft Windows 2000 8678 246
Google Android 15243 154
Apple iPhone 6 4861 112
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 107
Apple iOS 8583 105
Linux OS 11533 102
Microsoft Windows 16882 102
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 97
SAP Ariba 309 90
Apple - App Store 3109 60
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 55
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 52
Oracle PeopleSoft 426 52
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 48
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 45
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 300 44
Axiom JDK СЗИ 175 43
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 43
БИС - ITQuick - Jumse 52 40
Google Marketing Platform - DoubleClick - DARTmail - DARTsearch 254 39
Apple iPad 4011 38
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 38
Oracle Java - язык программирования 3469 37
Microsoft Office 4170 35
Groupon - Групон - ДарБери - скидочный сервис 218 35
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 35
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 32
Google YouTube - Видеохостинг 3002 32
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 32
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 31
FreePik 1841 30
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 425 30
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 30
Московская Биржа - ММВБ-Телекоммуникации - MOEXTL 57 29
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 29
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 644 28
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 28
Fujitsu ISM - Fujitsu Software Infrastructure Manager 98 28
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 27
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 27
Путин Владимир 3454 93
Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 64
Волож Аркадий 268 55
Шадаев Максут 1210 51
Сивцев Илья 174 51
Рейман Леонид 1065 49
Боровиков Игорь 137 48
Усманов Алишер 311 47
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 44
Карпов Роман 80 43
Натрусов Артем 313 43
Сотин Денис 216 43
Чурсин Дмитрий 87 43
Семенов Александр 166 42
Ульянов Николай 176 42
Тятюшев Максим 215 41
Гузовский Денис 79 41
Бурилов Андрей 117 41
Климов Андрей 88 41
Александров Александр 86 41
Bush George - Буш Джордж 336 41
Стоянов Алексей 56 40
Гаврилов Евгений 55 40
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Ульянычев Матвей 47 40
Долгов Александр 44 40
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Сельдемиров Александр 56 40
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Рустамов Рустам 548 40
Леонов Алексей 96 40
Добровинский Александр 48 40
Евдокимов Игорь 61 40
Булгаков Кирилл 133 40
Спирин Антон 88 40
Солонин Сергей 110 39
Россия - РФ - Российская федерация 166168 2610
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 2134
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 924
Европа 24964 564
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 391
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 346
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 303
Япония 13807 257
Германия - Федеративная Республика 13221 249
Украина 7928 244
США - Нью-Йорк 3180 224
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 218
Нидерланды 3746 169
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 163
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 157
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 410 151
Индия - Bharat 5869 136
Казахстан - Республика 6048 135
Канада 5081 133
Франция - Французская Республика 8177 132
Азия - Азиатский регион 5920 131
Южная Корея - Республика 7052 127
Беларусь - Белоруссия 6289 124
Ближний Восток 3154 120
Великобритания - Лондон 2432 114
Швеция - Королевство 3782 108
Финляндия - Финляндская Республика 3697 97
Китай - Тайвань 4245 91
Италия - Итальянская Республика 4508 87
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 86
Африка - Африканский регион 3641 85
Норвегия - Королевство 1858 84
США - Калифорния 4829 84
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 76
Кипр - Республика 636 76
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 75
Турция - Турецкая республика 2620 69
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 67
Испания - Королевство 3840 66
Ирак - Республика 709 66
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 2302
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 2102
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1005
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 850
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 792
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 631
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 518
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 419
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 373
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1273 357
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 535 336
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 298
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 281
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 278
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 272
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 271
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 262
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 253
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1108 253
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 228
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 220
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 203
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 199
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 197
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 183
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 169
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 164
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 164
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1768 163
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 158
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 157
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 153
ISDEX интернет-индекс 250 152
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 152
U.S. SEC - ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 281 147
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 145
Рыночная капитализация - Market capitalization 554 136
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 135
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 134
Доходность - ставка доходности - Rate of return 743 132
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 570
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 390
CNET Networks - CNET News 1643 302
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 242
Bloomberg 1627 162
Dow Jones - MarketWatch 334 160
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 147
FT - Financial Times 1296 115
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 103
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 81
Известия ИД 770 75
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 63
Forbes - Форбс 1002 60
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 55
NYT - The New York Times 1100 45
AP - Associated Press 2007 44
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 29
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 29
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 28
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 28
Total Telecom 613 26
SiliconValley.com - SV.com 239 25
Mercury Center 309 25
The Register - The Register Hardware 1784 24
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 24
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 23
Times 661 23
Ведомости 1466 22
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 21
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 19
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 18
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 16
Yahoo! Finance 122 15
Briefing 29 14
ZDnet 663 14
Wikipedia - Википедия 650 13
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 13
Dow Jones - Barron's 26 13
Liberty Media 71 12
РИА Новости 1033 12
Internet Stock Report 994 607
S&P 500 565 341
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 278
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 168
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 92
Thomson Financial - Thomson First Call 386 89
IDC - International Data Corporation 4975 67
Gartner - Гартнер 3658 55
Moody's Investors Service 136 55
Bear Stearns 79 46
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 42
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 37
Рустелеком ТК 305 35
Conference Board - Conference Board's Consumer Research Center 75 34
CCI - Consumer Confidence Index - Индекс потребительской уверенности - Индекс уверенности потребителей 56 33
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 62 29
Dow Jones - WSJ - Wall Street Strategies 41 26
Nasdaq OMX PHLX - Philadelphia semiconductor 39 26
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 23
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 21
CIBC World Markets 41 19
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 90 19
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 18
StockCharts 19 16
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 14
Needham & Company 36 11
Forrester Research 834 11
CNews Инновация года - награда 155 11
Refinitiv - Financial and Risk Thomson Reuters 17 9
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 9
Fortune Global 500 295 8
Conference Board - LEI - Leading Economic Indicators - Индекс опережающих индикаторов экономического развития 12 7
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 7
Gartner - Dataquest 353 7
ACSI - American Customer Satisfaction Index - Американский индекс удовлетворенности потребителей 19 6
Индекс потребительского доверия 20 5
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 5
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 5
comScore 379 4
eMarketer 206 4
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 65
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 23
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 19
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 18
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 17
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 59 16
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 13
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 13
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 10
РАН - Российская академия наук 2122 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 7
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 7
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 7
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 7
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 5
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 5
TED Talks 36 5
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 86 5
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 5
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 4
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 4
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 3
ВятГУ - Вятский государственный университет - Политехнический институт - Кировский политехнический институт - ВятГГУ, ВГГУ, Вятский государственный гуманитарный университет - 37 3
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 3
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 3
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 80 2
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского - Военно-космический кадетский корпус имени Петра Великого - Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны 46 2
KIGAM - Korean Institute of Geoscience and Mineral Resources - Корейский институт геологии и минеральных ресурсов - Южнокорейский институт науки о Земле и минеральных ресурсов 2 2
МГРИ - Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе - МГГРУ, РГГРУ и МГРИ-РГГРУ - Московская государственная геологоразведочная академия, МГГА 13 2
Т1 Цифровая академия 54 2
American University - Американский университет 14 2
РАНХиГС - ИБДА - Институт бизнеса и делового администрирования 9 2
МГУ - НИВЦ - Научно-исследовательский вычислительный центр Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 71 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 2
VK - Skillbox - Скилбокс 146 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 2
МГУ - Химический факультет - Лаборатория химической кибернетики 14 2
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 2
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 33 2
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