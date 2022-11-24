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Фондовая биржа Фондовый рынок акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний трейдинг, трейдер секьюритизация company shares and bonds securities

Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities

 

 

 


24.11.2022 МТС предложила своим еврокредиторам перейти на расчеты в рублях
10.10.2022 Softline объявляет о выделении российской части бизнеса из группы компаний Softline и выпуске Бонусных ценных бумаг SLH
21.06.2022 Американцы вложились в стартап бывшего замминистра связи России, чьи акции упали в 5 раз
10.06.2022 МТС уходит с Нью-Йоркской фондовой биржи
15.03.2022 Владелец Mail.ru, «Вконтакте» и «Одноклассников» объявил, что ему угрожает дефолт
14.03.2022 Softline придумала, как избежать санкций, и удержалась на Лондонской бирже
01.03.2022 На крупнейших биржах США прекращены торги акциями «Яндекса», МТС, Ozon
23.12.2021 Большинство россиян предпочитает инвестировать в акции и облигации
18.11.2021 Российский интегратор заработал десятки миллионов долларов на акциях зарубежного конкурента
04.10.2021 Семья экс-президента Казахстана стала совладельцем крупнейшего сотового оператора страны
30.09.2021 Всемирно известный российский интегратор решился на двойное IPO
14.07.2021 «Ростелеком» размещает биржевые облигации на 15 млрд рублей
24.05.2021 «Почте России» разрешили делать бессрочные долги
02.04.2021 МТС привлекла 4,5 миллиарда, чтобы подключить к интернету школы, полицию и Росгвардию
24.03.2021 Российский госфонд вложился в Telegram, который совсем недавно запрещали в России
03.03.2021 Постсоветский сотовый оператор уходит с Лондонской биржи
11.02.2021 Информационные технологии помогли россиянам массово выйти на фондовый рынок
09.02.2021 Варяги не смогли конвертировать акции Veon: не нашлось ни одного желающего
28.01.2021 Selectel разместит облигации на Мосбирже
25.11.2020 «Максимателеком» разместила биржевые облигации на 2,5 миллиарда рублей
07.10.2020 «Ростелеком» размещает биржевые облигации на 10 млрд рублей
02.10.2020 Резидент «Сколково» выпустил коммерческие облигации на 50 млн рублей
29.09.2020 «Сименс Энергетика» выходит на фондовый рынок
24.09.2020 Mail.ru привлекает $600 млн. Зачем они ей нужны?
17.07.2020 Goldman Sachs заработает $100 млн на акциях HeadHunter
06.02.2020 «Ростелеком» размещает биржевые облигации на 15 млрд рублей
16.01.2020 Основатель Qiwi продал акции компании за $25,7 млн
27.11.2019 «Ростелеком» размещает биржевые облигации на 10 миллиардов рублей
30.07.2019 Danycom разместил облигации на 1 млрд рублей
27.03.2019 «Ростелеком» разместил биржевые облигации на 15 млрд рублей
31.01.2019 Американцы бросились скупать акции Luxoft
18.01.2019 Международная группа, включающая украинцев, украла миллионы долларов с помощью ИТ-госсистемы США
17.01.2019 Как Luxoft разрывалась между покупателями, чтобы дорого продаться в Америку
30.11.2018 США обвинили «Яндекс» и Samsung в работе в Сирии
24.08.2018 «Мегафон» представил результаты приобретения акций и депозитарных расписок
16.07.2018 «Мегафон» уходит с Лондонской биржи
04.07.2018 МТС и УК «Система Капитал» разработали доступные инвестиционные продукты
16.05.2018 МТС разместил первые в России коммерческие облигации по технологии блокчейн
07.03.2018 «Ростелеком» размещает биржевые облигации на 10 млрд рублей
29.01.2018 Банк «Открытие» заработал почти 2 миллиарда на акциях Qiwi

Публикаций - 5629, упоминаний - 7218

Фондовая биржа упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23678 477
Intel Corporation 11722 388
Cisco Systems 4911 359
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8146 330
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9734 323
Aros SEQ - SEC Consult Services 1693 294
IBM - International Business Machines Corp 9233 265
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10212 256
Oracle Corporation 6366 251
Yahoo! 3691 237
Apple Inc 11324 222
Oracle - Sun Microsystems 2207 211
Google LLC 11070 189
HP - Hewlett-Packard 3602 188
Amazon Inc - Amazon.com 2828 187
Dell EMC 4945 174
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7123 173
Yandex - Яндекс 5878 166
АФК Система ПАО 1741 152
Ростелеком - Связьинвест 1704 145
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5614 142
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1433 139
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1296 136
Dell Technologies - Dell Computer 2021 135
Прогноз 1674 131
Lenovo Motorola 3505 127
Verizon - WorldCom 487 121
AMD - Advanced Micro Devices 3898 116
Meta Platforms - Facebook 4349 111
VK - Mail.ru Group 3232 110
AT&T Inc 1662 107
HP Compaq Computer Corp 1918 99
Applied Materials 278 95
JDSU - JDS Uniphase 218 87
HP Inc. 5578 86
AOL Inc 1588 85
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - 888 84
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2975 84
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2818 83
SAP SE 4954 79
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1917 793
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1226 519
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6276 288
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 681 191
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5995 175
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 399 146
eBay Inc 1602 144
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 542 141
Morgan Stanley - Морган Стэнли 456 140
Merrill Lynch 433 133
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1030 124
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 444 120
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2458 113
Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 211 101
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners 243 90
ГПБ - Газпромбанк 958 75
Credit Suisse First Boston (CSFB) - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 218 72
Альфа-Групп 667 72
Россети Ленэнерго 2376 70
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 299 67
Qiwi 934 66
Citi - Citigroup 292 66
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 342 63
Альфа-Банк 1615 63
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 220 62
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1779 60
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Frankfurt - Франкфуртская фондовая биржа 160 60
Deutsche Bank - Дойче Банк 376 60
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест 287 57
Открытие ФК - Банк Открытие 2842 56
Visa International 1881 54
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 853 51
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 938 49
First Call 239 48
Enron - Enrongate 122 43
101Hotels.com 713 38
GM - General Motors 448 38
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1884 38
DST Global - Digital Sky Technologies 211 38
ПСБ - Промсвязьбанк 747 36
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 954 462
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18339 242
U.S. FRB - The Federal Reserve Board - ФРС США - Федеральная резервная система США 389 168
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3814 163
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10552 146
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9414 79
Президент Российской Федерации 3788 78
Судебная власть - Judicial power 2129 77
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 988 70
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1694 54
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 136 51
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1340 50
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4636 48
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2046 46
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3036 45
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 505 34
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1082 34
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 701 33
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 33
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 877 30
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2487 29
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 62 27
Федеральное казначейство России 1581 27
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 562 25
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1929 25
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 245 24
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2466 24
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2458 23
Верховный суд Российской Федерации 789 22
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3091 22
Администрация Президента РФ 984 22
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 137 20
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 407 19
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1611 18
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2858 18
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 567 18
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 662 18
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 230 18
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2754 18
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 529 17
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2595 967
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6107 117
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 65 26
Ассоциация менеджеров 97 20
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 191 19
ISM - Institute for Supply Management - Институт менеджеров по снабжению 26 13
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 982 13
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1801 9
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 36 9
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 565 8
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 25 7
ФОИ - Фонд общественных интересов 18 6
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 97 6
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 251 6
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 67 6
Единая Россия - Политическая партия 269 6
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 217 5
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 108 5
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 4
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 233 4
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 67 4
АФТ - Ассоциация Финтех 61 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1373 4
Linux Foundation 174 3
АРБ - Ассоциация российских банков 208 3
РСА - Российский союз автостраховщиков 112 3
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 50 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 441 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 245 3
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 165 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 2
ICIJ - International Consortium of Investigative Journalists - Международный консорциум журналистских расследований 8 2
TIA - Telecommunications Industry Association 86 2
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 2
Free TON Community 5 2
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 2
SEMI - Semiconductor Equipment and Materials International 41 2
Демократическая политическая партия США 118 2
ФИО - Федерация Интернет Образования 64 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 203 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 80102 1182
Web service - Веб-сервис - интернет-сервис - онлайн-сервис - интернет-портал - интернет-компания 6690 536
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 54599 525
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25678 507
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 40146 405
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22544 329
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26295 319
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 18049 304
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17743 275
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ 3587 252
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 10170 218
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 20569 217
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26499 208
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21727 202
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13710 196
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9123 174
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17720 169
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 8463 160
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10233 160
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 3836 150
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 15256 150
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 3842 150
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19399 148
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно 4219 144
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer 4515 141
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7642 140
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 12612 139
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13505 139
PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 4991 134
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17576 128
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15208 127
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11784 126
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-dri 5826 124
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22344 124
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4320 122
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9172 118
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 3745 115
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8790 104
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4101 103
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 5629 99
Microsoft Windows 2000 12780 412
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4822 184
Apple iPhone 6 6253 172
Age of Kings 3456 142
Google Android 12765 109
Apple iOS 6939 82
Apple iPhone - серия смартфонов 6687 79
Microsoft Windows 14613 78
Nokia Alcatel-Lucent SA 1301 70
SAP Ariba 285 64
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6684 62
Linux OS 8435 57
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 48
Microsoft Exchange 1346 46
Oracle PeopleSoft 385 45
Apple - App Store 2648 42
Google Play - Google Store - Android Market 3003 42
Microsoft Windows BitLocker 1290 34
Groupon - Групон - скидочный сервис 200 33
Apple iPad 3757 31
Google Marketing Platform - DoubleClick 248 30
VK - Mail.ru Одноклассники 1498 29
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1563 26
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 1090 26
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4229 25
1С Первый Бит - БИТ.Финанс 201 24
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1801 24
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 138 23
Oracle Java - язык программирования 2792 23
Google YouTube - Видеохостинг 2470 22
Fujitsu ISM - Fujitsu Software Infrastructure Manager 95 22
VIA C3 - семейство x86-совместимых микропроцессоров 58 21
Московская Биржа - ММВБ-Телекоммуникации 58 21
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1991 21
Apple iPod 1531 21
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1888 21
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 541 21
Microsoft Office 3488 20
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 550 20
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3958 19
Путин Владимир 2782 65
Greenspan Alan - Гринспен Алан 103 53
Jobs Steve - Джобс Стив 1000 44
Усманов Алишер 295 41
Bush George - Буш Джордж 305 40
Волож Аркадий 230 35
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 295 33
Кочетков Владислав 248 31
Gates William Henry - Гейтс Билл 905 29
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 564 28
Мильнер Юрий 132 28
Рейман Леонид 1033 28
Медведев Дмитрий 1634 26
Евтушенков Владимир 204 25
Briggs David - Бриггс Дэвид 58 24
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 23
Делицын Леонид 118 23
Солонин Сергей 92 23
Боровиков Игорь 106 23
Dell Michael - Делл Майкл 190 22
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 313 22
Юрченко Евгений 132 20
Брюквин Юрий 291 20
Дуров Павел 255 20
Таврин Иван 106 20
Buffett Warren - Баффет Уоррен 64 20
Hogan Art - Хоган Арт 47 19
Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 114 19
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 369 18
Chambers John - Чемберс Джон 118 17
Свердлов Денис 189 16
Catz Safra - Катц Сафра 40 16
Изосимов Александр 193 16
Граванова Юлия 20 16
Добкин Аркадий 72 16
Hurd Mark - Херд Марк 95 15
Larry Page - Ларри Пейдж 188 14
Потапов Владимир 41 14
Карачинский Анатолий 94 14
Каримова Гульнара 92 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50509 1794
Россия - РФ - Российская федерация 125268 1657
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39921 635
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17222 493
Европа 21466 408
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13045 299
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15322 249
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15394 222
Германия - Федеративная Республика 12145 211
Япония 13018 208
Украина 7349 184
США - Нью-Йорк 3100 169
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13301 160
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6399 135
Нидерланды 3331 125
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 382 119
Канада 4728 108
Азия - Азиатский регион 5087 102
Ближний Восток 2679 102
Южная Корея - Республика 6324 93
Индия - Республика 5121 93
Швеция - Королевство 3543 90
Великобритания - Лондон 2376 85
Франция - Французская Республика 7109 85
США - Калифорния 4684 78
Казахстан - Республика 4957 78
Китай - Тайвань 3793 76
Финляндия - Финляндская Республика 3487 70
Норвегия - Королевство 1773 69
Беларусь - Белоруссия 4432 69
Африка - Африканский регион 3297 68
Америка Северная 3117 68
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1631 64
Италия - Итальянская Республика 4241 63
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3440 59
Ирак - Республика 695 58
Турция - Турецкая республика 2107 55
Европа Восточная 3006 53
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2397 52
Америка 2159 49
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42844 1675
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14339 1446
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21063 675
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 6951 569
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 42640 540
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1752 439
Кредитование - Сrediting - Заём 5962 288
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4144 268
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4314 262
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5332 258
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1077 251
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 524 236
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5607 200
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8970 184
Internet Economy - Интернет-экономика 5574 179
Финансовые показатели 2111 168
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2050 164
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 5468 163
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5268 158
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация 6536 146
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24671 141
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15402 140
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 826 138
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6575 137
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 6973 132
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10789 127
U.S. SEC - ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 247 119
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5123 117
Абонентская база - Абонентская плата 5327 114
ISDEX интернет-индекс 250 109
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10142 103
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11010 103
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4270 101
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1487 100
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8082 100
Страхование - Страховое дело - Insurance 5255 100
Рыночная капитализация - Market capitalization 475 100
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9434 96
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 2043 96
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2624 88
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 451
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11028 318
CNET Networks - CNET News 1640 235
Thomson Reuters - Рейтер 5787 205
CBS MarketWatch 310 133
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 528 120
91Mobiles 1721 118
Bloomberg 1133 104
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1252 96
FT - Financial Times 1176 91
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 623 61
Известия ИД 490 56
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 821 55
AP - Associated Press 1994 43
NYT - The New York Times 1005 40
Forbes - Форбс 651 39
Коммерсантъ - Издательский дом 1314 31
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2713 27
Mercury Center 309 25
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1186 24
Total Telecom 613 24
SiliconValley.com - SV.com 239 22
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 526 21
Times 651 20
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 687 20
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 578 19
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 852 18
CNBC - Consumer News and Business Channel 172 18
Vivendi SA - Vivendi Universal 318 17
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 632 15
Briefing 29 14
The Register 1426 13
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 99 13
Yahoo! Finance 118 12
Dow Jones - Barron's 25 12
Fortune 208 12
Silicon 511 12
Ведомости 602 11
ZDnet 596 11
РИА Новости 812 11
Internet Stock Report 994 483
S&P 500 553 271
S&P - Standard and Poor’s 483 210
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7520 107
IDC - International Data Corporation 4860 58
Moody's Investors Service 135 51
Gartner - Гартнер 3490 44
Bear Stearns 79 42
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2362 42
Thomson Financial - Thomson First Call 206 39
Juniper Research 508 31
Conference Board - Conference Board's Consumer Research Center 75 29
Dow Jones & Company - Доу Джонс 156 28
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 19
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 942 18
Dow Jones - WSJ - Wall Street Strategies 41 17
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 37 13
Nasdaq Philadelphia semiconductor 39 13
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 388 11
Piper Jaffray 101 10
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 538 9
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 96 8
Fortune Global 500 283 8
Gartner - Dataquest 348 7
IHS iSuppli 397 7
Forrester Research 814 7
AC&M Consulting - ACM-Consulting 261 5
Conference Board - LEI - Leading Economic Indicators - Индекс опережающих индикаторов экономического развития 8 5
Fortune Global 100 139 5
Mobile Research Group 67 4
eMarketer 201 4
comScore 394 3
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 94 3
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 428 3
CCI - Consumer Confidence Index - Индекс потребительской уверенности - Индекс уверенности потребителей 10 3
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 270 2
NPD DisplaySearch 282 2
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 94 2
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 169 2
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 33 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 331 54
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1306 12
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 733 12
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 920 10
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 423 10
РАН - Российская академия наук 1813 7
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 70 6
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 683 5
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 450 5
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 74 5
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 443 4
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 594 4
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 137 4
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 304 4
TED Talks 37 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 381 3
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 229 3
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 201 3
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 199 2
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 64 2
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 90 2
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 68 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 493 2
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 28 2
KIGAM - Korean Institute of Geoscience and Mineral Resources - Корейский институт геологии и минеральных ресурсов - Южнокорейский институт науки о Земле и минеральных ресурсов 2 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 169 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 205 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 286 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 233 2
МГРИ - Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе - МГГРУ, РГГРУ и МГРИ-РГГРУ - Московская государственная геологоразведочная академия, МГГА 7 2
ЯГТУ - Ярославский государственный технический университет 5 1
Technion - Israel Institute of Technology - Технион - Израильский технологический институт 38 1
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского - Военно-космический кадетский корпус имени Петра Великого - Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны 44 1
РЭШ - Российская электронная школа 22 1
Тинькофф Образование - Тинькофф Поколение - Tinkoff Generation 4 1
БГУ - Белорусский государственный университет 28 1
UC San Diego - UCSD - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 72 1
МБИ - Международный банковский институт имени Анатолия Собчака 1 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 38 1
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - НИИИС ФНПЦ ФГУП им. Ю.Е. Седакова - НИИ измерительных систем им. Ю.Е. Седакова - Научно-исследовательский институт измерительных систем им. Ю. Е. Седакова 11 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11774 492
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2113 47
Рождество Христово - Рождественские каникулы 619 30
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 622 11
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 95 9
Международный женский день - 8 марта 282 9
День молодёжи - 27 июня 698 7
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 417 6
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1816 6
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 797 6
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1030 5
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 217 5
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 170 5
CNews AWARDS - награда 422 4
Связь-Экспокомм 94 3
Forex Expo 4 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 883 3
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 110 2
РИФ - Российский Интернет Форум 57 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 229 2
Неделя российского ритейла - Retail Week - Russian Retail Awards 5 2
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 2
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 94 2
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 157 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 333 2
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Венчурная ярмарка 25 1
SAP Coach Jam 1 1
Robotics Expo 5 1
DigEn Forum - Digital Enterprise Forum by Docflow 9 1
Intel Developer Forum - IDF 274 1
День смеха - 1 апреля 5 1
MacWorld Expo 35 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 74 1
ИнфоКом 86 1
La Biennale di Venezia - Венецианская биеннале современного искусства 4 1
ЭОС Весенний документооборот 14 1
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2023 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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