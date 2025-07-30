«Яндекс Финтех» проведет новую сделку по секьюритизации портфеля потребительских кредитов

«Яндекс Финтех» анонсирует новое размещение облигаций, обеспеченных потребительскими кредитами. Объем выпуска составит до 9 млрд рублей. Эмитентом выступил СФО «Сплит Финанс». Рейтинговые агентства «АКРА» и «Эксперт РА» предварительно присвоили облигациям «Яндекс Финтех 2» наивысшие рейтинги — AAA (ru.sf) и ruAAA.sf (EXP) соответственно. Это первый выпуск секьюритизированных облигаций, который получил наивысший рейтинг сразу двух рейтинговых агентств. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Финтеха».

Облигации обеспечены портфелем потребительских кредитов «Яндекс Банка». Размер обеспечения составляет 138%, включая резервный фонд 10%, что повышает надежность инвестиций. Выпускаемые облигации амортизируемые, однако по ним предусмотрен револьверный период один год, в течение которого номинал облигации не будет снижаться, что обеспечивает большую предсказуемость для инвестора.

Ставка ежемесячного купона обеспеченных облигаций «Яндекс Финтеха» составит до 17,7% годовых. Ожидаемая эффективная доходность выпуска — до 19,2%, прогнозируемая дата погашения — сентябрь 2027 г.

Приобрести облигации можно будет у ведущих брокеров. Они доступны для покупки после прохождения тестирования или при наличии статуса квалифицированного инвестора.

Сбор заявок продлится до 8 августа 2025 г.

В конце 2024 г. «Яндекс Финтех» завершил первую сделку по секьюритизации потребительских кредитов «Яндекс Банка». Эмитентом выступил СФО «Сплит Финанс 1». Объем выпуска составил 7,7 млрд руб. Облигации получили наивысший рейтинг AAA (ru.sf) от агентства АКРА. Ставка купона составила 25% годовых, ожидаемая доходность на первичном размещении — до 28%, срок обращения — до марта 2027 г. В размещении приняли участие более 19 тыс. розничных и институциональных инвесторов. Среднемесячный оборот на вторичном рынке превышает 500 млн руб.