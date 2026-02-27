Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190973
ИКТ 14730
Организации 11410
Ведомства 1494
Ассоциации 1082
Технологии 3553
Системы 26625
Персоны 83055
География 3031
Статьи 1576
Пресса 1275
ИАА 748
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2767
Мероприятия 882

Яндекс Банк Акрополь КБ

Яндекс Банк - Акрополь КБ

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


27.02.2026 ЦБ РФ включил «Яндекс Банк» в список значимых кредитных организаций на рынке платежных услуг 2
01.08.2025 Ozon превращается в модный банк. Он начинает раздавать кредитки и спасать россиян от дефицита банкоматов 2
30.07.2025 «Яндекс Финтех» проведет новую сделку по секьюритизации портфеля потребительских кредитов 1
22.07.2025 Евросоюз ввел санкции против банков Ozon и «Яндекса», майнинговых дата-центров и разработчика электромобилей 1
27.06.2025 Переобулись в полете. Под давлением властей Wildberries отменила новые нелепые требования к продавцам 2
26.06.2025 Wildberries обязала продавцов работать только через собственный банк. Власти категорически против 2
20.02.2024 «Яндекс» запустил срочные «Сейвы» с более высокими ставками 1
14.09.2023 «Яндекс» выпустил полноценную замену Apple Pay и Samsung Pay, бежавших из России 1
24.08.2023 «Яндекс» создал сервис накопления денег для граждан. Выплаты происходят в 30 раз чаще, чем в банке 1
07.06.2023 Для курьеров-партнеров «Яндекс доставки» стали доступны моментальные выплаты на карту «Яндекс про» 1
02.05.2023 Банки «Яндекса», «Озона» и Wildberries ушли в убытки 1
02.03.2023 В России введут штрафы за использование Telegram и WhatsApp. Пока для банков и госкомпаний 1
24.01.2023 «Яндекс такси» запускает новый финансовый сервис для водителей-партнеров 2
25.04.2022 Начинается драка за банк Олега Тинькова. Его хотят получить главный акционер МТС, «Яндекс», Промсвязьбанк и «Альфа-банк» 2
30.12.2021 Андрей Фомичев -

Инициативы ЦБ РФ придают дополнительное ускорение банковской отрасли

 1
29.12.2021 Выбор CNews: сделки года на российском ИТ-рынке. Голосование 1
16.12.2021 Банк «Яндекса» возглавил выходец из Сбербанка, Альфа-банка и «Дом.рф» 4
08.11.2021 Глава «Хоум кредит» в интервью CNews: В банке минимум 50% людей должны быть связаны с ИТ 1
29.09.2021 Открылся «Яндекс банк» 3
09.11.2016 150 российских банков выбрали специализированные ИТ-решения для подключения к ГИС ЖКХ 1

Публикаций - 20, упоминаний - 31

Яндекс Банк и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 8652 15
VK - Mail.ru Group 3539 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4633 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14712 2
Apple Inc 12780 2
Telegram Group 2675 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1846 2
Google LLC 12360 2
ЭР-Телеком Холдинг - Лартех - Лартех телеком 17 1
ЦИП - АэроСкан 8 1
ЦКБР - Центр комплексных беспилотных решений 5 1
Крафтек 3 1
Samsung Electronics 10736 1
Ростелеком 10451 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3169 1
МегаФон 10142 1
Microsoft Corporation 25356 1
Xiaomi 2048 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 254 1
ИКС 418 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1718 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 889 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2624 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9257 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1044 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 457 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 687 1
KPMG 272 1
McKinsey & Company Int 282 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 296 1
Salesforce 460 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 419 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 865 1
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 198 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 525 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Рубин МФ НПП - Научно-производственная организация 58 1
МФ технологии - МФТ 37 1
Snapchat 146 1
Linx - Связь ВСД 160 1
Jovi - Ноосфера 9 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8335 10
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1408 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1704 6
Ozon Банк - Озон Банк - Оней Банк - Еком Банк 48 6
Russ ГК - Wildberries & Russ - Вайлдберриз Банк - WB Банк - Стандарт Кредит 21 5
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1100 4
Альфа-Банк 1894 3
ГПБ - Газпромбанк 1194 2
Auchan Holding - Ашан Ритейл 327 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 733 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1544 2
НИПЕбанк - Нефтепромбанк 10 1
ЭнергоТрансБанк 5 1
Новокиб Банк - Новокузнецкий коммерческий инновационный банк 2 1
Банк Кузнецкий - Кузнецкий мост банк 7 1
Сбер - Sberbank International - Sberbank Europe - Sberbank Switzerland - Sber Trading Swiss AG Сбер - Sberbank Hungary - Сбербанк Венгрия 8 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3033 1
Газпром ПАО 1429 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 673 1
Связной ГК 1385 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1147 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1819 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 949 1
Visa International 1977 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 188 1
ПСБ - Промсвязьбанк 918 1
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 174 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 582 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 205 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1912 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 436 1
Яндекс.Лавка 286 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 192 1
РТС-тендер - федеральная электронная торговая площадка 64 1
Block - Square 199 1
FMR - Fidelity Managment & Research 33 1
Т-Банк - Тинькофф - Т-Страхование - Тинькофф страхование - Тинькофф Онлайн Страхование 36 1
Four Seasons Hotels and Resorts 11 1
Система Капитал УК - Sistema Capital 14 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5350 5
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 536 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2271 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13082 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5090 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2977 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1679 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3582 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5284 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 102 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1151 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 259 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3287 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 377 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 159 1
Единая Россия - Политическая партия 318 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5921 9
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4476 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74173 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57810 5
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2853 5
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5354 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18978 3
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2709 3
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1591 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25779 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9829 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13078 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23389 3
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1132 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5726 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12338 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22070 3
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1289 3
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Отсрочка платежа - Installment plan 521 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17249 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12129 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32213 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1484 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11534 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34163 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2053 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3150 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32070 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23129 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12412 2
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1222 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5709 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14984 2
FinTech - QR-код - QR-платеж - Платежи по QR-коду - Оплата по QR-коду - Универсальный QR 114 1
FinTech - Банковская карта - Кредитка - кредитная карта - credit card 138 1
Торговля - RetailTech - Try&Buy - Попробуй и Купи 8 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4987 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4701 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4858 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6242 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1203 7
Google Android 14851 4
Yandex Pay - Яндекс Пэй 98 4
FreePik 1541 3
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 904 3
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 823 3
Яндекс ID - Я ID - Яндекс.Паспорт 112 3
Яндекс Про 31 2
Apple iOS 8338 2
НСПК - Мир Pay - Mir Pay - Мобильный платёжный сервис 127 2
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 708 2
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 229 2
Python - высокоуровневый язык программирования 1175 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 398 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3464 1
Rakuten Viber 656 1
Apple - App Store 3023 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1916 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1242 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5949 1
Oracle Java - язык программирования 3361 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 318 1
Microsoft Teams - MS Teams 632 1
Apple Pay 508 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2107 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 855 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 886 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1132 1
Samsung Pay 295 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 414 1
Tencent - WeChat - мессенджер 168 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 232 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Connect 73 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 308 1
Microsoft Skype for Business - Skype для бизнеса - Microsoft Lync Server - Microsoft Office Communication Server 193 1
VK Pay - платежная система ВКонтакте 55 1
Яндекс.Плюс 229 1
SAS RTDM - SAS Real-Time Decision Manager 37 1
Т-Банк - Т-Инвестиции - Тинькофф БПИФ - Тинькофф Индекс - Tinkoff Invest 46 1
Threema - Мессенджер 21 1
Тиньков Олег 49 3
Ким Татьяна - Бакальчук Татьяна 52 2
Танцырев Виктор 1 1
Богомолова Наталия 1 1
Титов Николай 2 1
Дуров Павел 316 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 922 1
Волож Аркадий 262 1
Черепенников Антон 86 1
Усманов Алишер 306 1
Болышев Максим 16 1
Давыдович Евгений 28 1
Горелкин Антон 114 1
Фомичев Андрей 73 1
Громов Михаил 12 1
Пешнев-Подольский Дмитрий 3 1
Бурмистров Михаил 41 1
Паланкоев Ахмет 2 1
Артемов Сергей 18 1
Захаров Никита 3 1
Кривошея Егор 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 158931 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46210 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18856 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18420 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53636 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13598 2
Беларусь - Белоруссия 6090 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4340 2
Россия - СФО - Новосибирск 4725 2
Турция - Турецкая республика 2510 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4124 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2452 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3063 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3323 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1652 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2953 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3437 1
Китай - Тайвань 4154 1
Великобритания - Лондон 2412 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3005 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2716 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2253 1
Нидерланды 3652 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1595 1
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 358 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51498 20
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26124 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55238 7
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7321 7
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3731 5
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 565 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5444 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6279 3
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6527 3
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1072 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6711 2
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1717 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20482 2
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1051 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 630 2
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 307 2
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 492 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15316 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8408 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32089 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17488 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8201 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8568 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8256 2
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1445 2
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 627 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4274 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3685 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5833 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10537 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6308 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3813 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3779 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11821 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7832 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2987 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3749 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 736 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4433 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5935 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2225 3
Ведомости 1310 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1095 1
INFOLine-Аналитика 69 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 173 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 72 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 237 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 104 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 69 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 261 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 77 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 272 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 638 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 65 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - ВУНЦ ВВС ВВА - Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина 25 1
HEC Paris - Hautes Etudes Commerciales de Paris - Высшая коммерческая школа Парижа 3 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2598 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1421956, в очереди разбора - 726670.
Создано именных указателей - 190973.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор беспроводной акустической системы Hisense HT Saturn: новый уровень комфорта и погружения

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: хиты продаж

Показать еще

Наука

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня
Показать еще