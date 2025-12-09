Разделы

Russ ГК Wildberries & Russ Вайлдберриз Банк WB Банк Стандарт Кредит


Вайлдберриз Банк (WB Банк) специализируется на предоставлении услуг физическим и юридическим лицам с фокусом на сегменте e-com.

09.12.2025 На Wildberries появилась функция для совместного сбора денег на подарок 1
09.10.2025 Онлайн-магазины смогут принимать оплату через «WB Кошелек» на своих сайтах и в приложениях 2
09.10.2025 Власти хотят запретить скидки в Ozon и Wildberries при оплате выпущенными ими картами 2
09.10.2025 Wildberries & Russ запустит «WB Копилку» для инвестиций в компании интернет-торговли 1
12.08.2025 Георгий Горшков назначен председателем правления «Вайлдберриз Банка» 2
01.08.2025 Ozon превращается в модный банк. Он начинает раздавать кредитки и спасать россиян от дефицита банкоматов 1
22.07.2025 Председателем правления «Вайлдберриз Банка» станет Георгий Горшков 1
27.06.2025 Переобулись в полете. Под давлением властей Wildberries отменила новые нелепые требования к продавцам 3
26.06.2025 Wildberries обязала продавцов работать только через собственный банк. Власти категорически против 3
20.06.2025 Wildberries приступила к выпуску собственных банковских карт. Сотрудники их уже получают 4
04.04.2025 Wildberries запустила WB Pay для быстрой оплаты на сайтах и в приложениях 1
20.02.2025 Wildberries & Russ вступила в Ассоциацию участников рынка электронных денег 1
07.11.2024 Wildberries открыла собственную сеть АЗС 1
12.10.2023 Wildberries без предупреждения ввела драконовские комиссии за оплату картами Visa и Mastercard 2
02.05.2023 Банки «Яндекса», «Озона» и Wildberries ушли в убытки 1
26.04.2022 В Польше запретили деятельность «Касперского», «1С» и Wildberries 2
Инициативы ЦБ РФ придают дополнительное ускорение банковской отрасли

 1
