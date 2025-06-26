Разделы

Бизнес Законодательство Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

Wildberries обязала продавцов работать только через собственный банк. Власти категорически против

ФАС предостерегла Wildberries от попыток принудить продавцов открывать счет в подконтрольном маркетплейсу банке. Это нововведение вступит в силу 30 июня 2025 г., и ФАС видит в этом потенциальное нарушение закона о конкуренции. Сторонние юристы разделяют мнение ведомства.

Wildberries под наблюдением

Российский маркетплейс Wildberries получил официальное предостережение от Федеральной антимонопольной службы России (ФАС), пишет «Коммерсант». Оно связано с нововведением, заставляющим продавцов в обязательном порядке открывать счет в связанном с Wildberries банке.

В официальном заявлении ФАС сказано: «В обновленной оферте маркетплейс обязал продавцов открывать счета в одноименном банке. Компания разместила документ на своей площадке и указала, что с 30 июня 2025 г. без открытия счета в «Вайлдберриз Банке» невозможна регистрация новых продавцов, а также продолжение работы ранее присоединившихся к маркетплейсу предпринимателей. Если требуемая операция не будет совершена, доступ к их личным кабинетам будет ограничен».

pvz700.jpg
© Primakov / Фотобанк Фотодженика
Wildberries оказалась под прицелом ФАС. Во второй раз за полгода

Это совершенно новое требование – раньше таких ограничений не было. Отметим также, что Wildberries входит в тройку крупнейших в России маркетплейсов наряду с Ozon и «Яндекс Маркетом». У этих сервисов тоже есть свои банки – в апреле 2021 г. Ozon купил «Оней банк» и превратил его в «Ozon банк», а в сентябре 2021 г. аналогичную сделку совершил «Яндекс». Он приобрел банк «Акрополь» и переименовал его в «Яндекс банк». Однако ни «Яндекс», ни Ozon не заставляют продавцов открывать счета в своих банках.

Мнение властей

В заявлении ФАС сказано, что грядущее нововведение Wildberries может идти вразрез с действующим в России законодательством. В частности, ведомство видит в потенциальные признаки нарушения закона «О защите конкуренции», а именно – ч. 2 ст. 25.7 №135-ФЗ.

На момент выхода материала ФАС ограничилась лишь выдачей Wildberries официального предостережения. Как пишет «Коммерсант», если ведомство увидит признаки «дальнейшего противоправного поведения», к торговой площадке будут применены «меры антимонопольного реагирования».

Какое предостережение?

К моменту выхода материала предостережение ФАС в адрес Wildberries не поступало. По крайней мере, так заявляют представители сервиса.

«Компания изучит предостережение, как только оно поступит в наш адрес», – сообщили CNews представители Wildberries.

В компании попытались оправдать нововведение тем, что «открытие счета для регистрации на платформе необходимо исключительно для проверки новых продавцов, поскольку банк обладает доступом к информационным базам для более тщательной проверки».

«У нового продавца нет обязательств по использованию открытого в «Вайлдберриз Банке» счета, для работы на платформе продавец может использовать расчетный счет в любом другом российском банке, в котором он обслуживается, а также закрыть этот счет после регистрации», – сказали CNews в Wildberries, добавив также, что «отсутствие счета не является основанием для блокировки личного кабинета».

«Это необходимо, чтобы снизить риски мошенничества, – сказали «Коммерсанту» представители маркетплейса. – С 30 июня (2025 г. – прим. CNews) мы добавляем идентификацию силами «Вайлдберриз-банка» через открытие счета. Проведение такой проверки силами самой «Вайлдберриз» затруднительно, поскольку у платформы нет доступа ко многим базам данных».

Юристы что-то подозревают

Опрошенные «Коммерсантом» специалисты в области юриспруденции разделяют мнение ФАС о противоречии нововведений Wildberries российскому законодательству. В частности, управляющий партнер адвокатского бюро a.t.Legal Николай Титов уверен, что новое требование «фактически связывает получение доступа к маркетплейсу (основная услуга) с использованием услуг «Вайлдберриз Банка» (открытие счета, дополнительная услуга)».

Как ФАС контролирует работу Ozon и Wildberries

В начале февраля 2025 г. ФАС выдала предупреждение Wildberries и Ozon предупреждение в связи с навязыванием обоими площадками своим продавцам участия в акциях. В соответствии с изменениями в политике обеих площадок товары стали продаваться со скидками и автоматически включаться в категорию распродажи без предварительного согласия продавцов, причем за их счет.

ФАС посчитала, что такие действия несут существенные риски для предпринимателей: они лишаются права управления ценами на собственные товары. По мнению ФАС, участие в акциях доминирующих маркетплейсов, в том числе автоматических, возможно только при условии подтверждения от них.

Российский ПАК на оптических носителях будет хранить электронные документы органов власти
Цифровизация

До 28 февраля 2025 г. обе площадки должны были создать прозрачный механизм участия продавцов в скидочных мероприятиях. Со своей стороны Wildberries и Ozon ходатайствовали о продлении срока исполнения предупреждений ФАС в виду необходимости обеспечения полной технической реализации требований службы. ФАС одобрила эти ходатайства.

В начале 2024 г. ФАС признала Ozon и Wildberries компаниями, занимающими 80% на рынке онлайн-ритейла. Их доля составила 80%, что позволило принимать к данным компаниями более строгие меры антимонопольного регулирования. Кроме того, в марте 2024 г. перестал действовать мораторий на мероприятия государственного контроля в отношении аккредитованных ИТ-компаний.

После этого ФАС выдавала обоим маркетплейсам различные предписания. Так, в начале 2024 г. было выдано предписание Ozon, вызванное навязыванием продавцам участия в услуге «Баллы за скидки», неопределенностью условий расторжения договоров и ограничениях при размещении контактной информации продавца. Также были установлены признаки необоснованного отказа в заключении договоров с продавцами.

Также в 2024 г. Wildberries было выдано предписание в связи с постоянным изменением тарифов на логистические услуги и услуги хранения. Кроме того, Wildberries установила несоразмерные условия наложения санкций на продавцов за взлом их личных кабинетов и ввела ограничения на размещение ими контактной информации. В обоих случаях маркетплейсы исполнили данные им предписания.

Геннадий Ефремов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Анна Кулашова, «Лаборатория Касперского»: Решения класса XDR становятся все более востребованными

Ozon не получит 4,5 миллиарда от компании, управлявшей его сгоревшим складом

Исследование: как генИИ помогает улучшить клиентский сервис

После скандала Трампа и Маска у властей США возникли вопросы к беспилотным такси Tesla

Евгений Свидерский, ITGlobal.com в интервью Market.CNews — о том, как арендовать суперкомпьютер и есть ли альтернатива Nvidia

Работникам Конгресса США запретили использовать WhatsApp из-за высокого риска утечки данных

Конференции

ERP-системы 2025

СУБД: технологии, миграция и администрирование

Цифровизация финансового сектора
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор флагманского робота-пылесоса Dreame X50 Ultra Complete: будущее наступает сегодня

Обзор смартфона IQOO Neo 10: сбалансированное сочетание мощности и функциональности

Когда розеток мало: лучшие универсальные зарядные устройства для нескольких гаджетов

Показать еще

Наука

Как пережить массовое вымирание: ученые выяснили, как восстанавливается жизнь после катастрофы

Ликбез RnD.CNews: почему ядро атома не круглое

Найдены окаменелые зубы крокодила, похожего на собаку — его рост выше 6 метров
Показать еще