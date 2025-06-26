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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 177604
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A.T.Legal


УПОМИНАНИЯ


26.06.2025 Wildberries обязала продавцов работать только через собственный банк. Власти категорически против 1
20.11.2024 Центробанк требует четверть миллиарда со своего ИТ-поставщика, который обогатился, используя деньги ЦБ 1
06.05.2022 У сбежавшей из России Dell арестовали счета на 800 миллионов 1
02.11.2021 Как цифровизация меняет корпоративную культуру 1
20.10.2021 Участники конференции CNews «Современный цифровой офис: технологии и решения» познакомятся с возможностями VMware Workspace ONE 1
20.10.2019 Как цифровизация меняет работу офиса 1
02.10.2019 Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября 1
25.09.2019 Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября 1
23.09.2019 CNews соберет экспертов по цифровому офису. Идет регистрация 1
04.09.2019 Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября 1
26.08.2019 Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября 1
20.08.2019 Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября 1
02.08.2019 Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября 1
12.07.2019 Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября 1

Публикаций - 14, упоминаний - 14

A.T.Legal и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13355 7
Май - Май-Tech - Май-Тек 14 7
Транснефть Технологии 17 5
Intel Corporation 12334 3
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 225 2
Broadcom - VMware 2411 2
Apple Inc 12300 2
КриптоПРО - Крипто-ПРО 416 1
Microsoft Corporation 24901 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1155 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4199 1
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 265 1
ПИК BIMTeam - ПИК BIM-проектирование 2 1
МегаФон 9366 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 636 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 553 1
Dell EMC 5054 1
МегаФон - Талмер - Talmer 53 1
Dell Technologies - Dell Computer 2142 1
Telegram Group 2262 1
Google LLC 11987 1
Defender 138 1
ИКС - Форпост 74 1
ПИК Digital - ПИК Технологии 2 1
Dell Technologies Russia - Делл Россия 20 1
USM Telecom - ЮэСэМ Телеком 40 1
Apple Inc - Apple Russia - Эппл Рус 67 1
Терн ГК - Tern Group 77 1
IBM - International Business Machines Corp 9480 1
Fork-Tech - Форк-Тек - ФоркТек 13 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8949 1
IBM EMEA - ИБМ ВЕА - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 112 1
Почта России ПАО 2175 10
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 492 9
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 298 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2541 8
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 8
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 272 8
Уралхим - Уралкалий ПАО 101 8
ПСБ - Промсвязьбанк 873 8
АльфаСтрахование СГ 333 8
Совкомбанк ПАО 263 8
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 201 8
Mary Kay - Мэри Кэй 104 8
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 112 8
Valtec - Валтек 10 8
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 8
Raiffeisen Group - Raiffeisen Bank International - Raiffeisen Zentralbank Oesterreich - Raiffeisen Bank Austria 93 8
ОЗК - Объединенная зерновая компания 19 7
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 148 6
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 206 6
Волга-Днепр - авиакомпания 45 6
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 6
Hansa - Ханса 114 6
Toyota Bank - Toyota Kreditbank GmbH - Тойота Банк - Toyota Finance - Toyota Financial Services - Тойота Файнэншл Сервисез 10 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 476 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 934 1
GSK - GlaxoSmithKline - Глаксосмитклайн 30 1
Аркус - бизнес-центр 5 1
ТрансКонтейнер 38 1
ПИК Проект 3 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 244 1
Семенов и Певзнер - Semenov & Pevzner Law Firm 6 1
Газпром ГПМ РТВ - ГПМ Развлекательное телевидение 11 1
Терна ТПГ - Терна Светотехника - Терна СИС - Терна Специальные информационные системы 8 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1937 6
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1024 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5000 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2599 1
ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 17 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53594 11
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12977 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22001 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68872 10
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7861 10
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11952 10
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 791 10
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5911 8
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1327 8
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8438 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10647 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14137 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3830 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11650 2
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - ПравоТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности - LawTech - Legal Analytics 102 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13934 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2138 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32203 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12642 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1532 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1561 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16333 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29391 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2919 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4947 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1131 1
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1007 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9463 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15389 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21103 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7660 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3039 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11473 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21244 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9724 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9601 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21285 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7153 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3445 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25008 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 235 2
Broadcom - VMware Workspace Suite - VMware Workspace ONE 74 2
IBM Watson - IBM Watson Research Center 163 1
КриптоПро Ngate 16 1
Google Android 14339 1
Microsoft Windows 10 1815 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1388 1
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - Центр обеспечения безопасности Windows 268 1
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 162 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1308 1
Intel Core vPro - Серия процессоров 117 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1141 1
Google YouTube - Видеохостинг 2824 1
VK Teams 74 1
Microsoft Windows 15980 1
Intel Hardware Shield 5 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 530 1
Михалев Евгений 90 10
Кучерова Ольга 10 10
Кутмириди Ян 9 9
Нагаев Олег 30 9
Урьяс Вадим 98 8
Гаврилов Юрий 13 8
Муравьев Владимир 32 8
Панферов Алексей 22 8
Карпов Иван 78 8
Сергеев Сергей 143 8
Алифанов Кирилл 69 8
Лигачев Глеб 89 8
Иванов Андрей 58 8
Емелин Дмитрий 16 8
Комаров Илья 9 8
Мосягин Константин 20 8
Васильченко Юрий 10 8
Емельченков Сергей 140 8
Суровец Дмитрий 84 6
Халматов Максим 64 6
Куликов Александр 21 6
Куканов Алексей 14 6
Затуловский Аркадий 16 6
Кузнецов Роман 14 6
Ермолин Константин 6 6
Павлов Вадим 21 6
Пегасов Сергей 55 5
Залманов Андрей 37 5
Зубарева Елена 2 2
Самохин Павел 3 2
Мельников Александр 92 1
Македонский Сергей 47 1
Анисимов Алексей 14 1
Луцик Павел 13 1
Шапиро Яков 13 1
Табаков Александр 1 1
Нечитайленко Всеволод 3 1
Печенин Алексей 18 1
Лагутин Алексей 10 1
Адушев Дмитрий 9 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44419 12
Россия - РФ - Российская федерация 150172 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52688 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2069 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 246 1
Нидерланды 3563 1
Беларусь - Белоруссия 5858 1
Азия - Азиатский регион 5627 1
Украина 7683 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5981 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49529 10
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14264 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8010 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6496 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7120 2
HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 331 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6895 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24947 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6137 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3010 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3712 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30451 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5048 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2285 1
Гибкий офис - Flex office - Flexible office space - Multispace office - Коворкинг - Coworking - офис с сервисом и более комфортными условиями аренды - концепция технологичных гибких офисов 189 1
Пищевая промышленность - Чай 127 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1135 1
Судебная власть - Арбитраж - Арбитражный суд 448 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3068 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8018 1
Планктон - Фитопланктон 35 1
Социализация - процесс интеграции индивида в социальную систему 140 1
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 172 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1281 1
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 820 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 574 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 712 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4787 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7655 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7459 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2001 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 494 1
Ведомости 1092 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8228 9
Forrester Research 824 1
IDC - International Data Corporation 4922 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 735 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2073 9
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1368058, в очереди разбора - 750458.
Создано именных указателей - 177604.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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