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Broadcom Omnissa Workspace ONE VMware Workspace Suite VMware Workspace ONE

Broadcom - Omnissa Workspace ONE - VMware Workspace Suite - VMware Workspace ONE

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


20.10.2021 Участники конференции CNews «Современный цифровой офис: технологии и решения» познакомятся с возможностями VMware Workspace ONE

а, инженера направления инфраструктурных решений Syssoft, который расскажет о нюансах использования VMware Workspace ONE для различных устройств и операционных систем. Продукт позволяет обеспеч
06.10.2021 Intel и Vmware объединят платформу vPro и Workspace One

аналитики на коммерческих ПК. Интеграция платформы Intel vPro с облачными инструментами управления Vmware Workspace One обеспечит безопасность работы ПК на уровне компонентов, систем и приложе
27.11.2020 Программный сервер VMware позволяет перехватывать контроль над ОС Windows и Linux

Компания VMware признала наличие критической уязвимости во множественных компонентах своего решения VMware Workspace One — центрального сервера для управления устройствами. Уязвимость позволяет
23.12.2019 HID Mobile Access обеспечит мобильный доступ к VMware Workspace ONE

дрения мобильного доступа к цифровым и физическим местам, благодаря подключению HID Mobile Access к VMware Workspace ONE, аналитической платформе цифровой рабочей области, обеспечивающей безопа
06.12.2019 VMware обновила платформу цифрового рабочего пространства VMware Workspace ONE

ах конференции VMworld 2019 Europe представила обновления платформы цифрового рабочего пространства VMware Workspace ONE, призванной помочь организациям улучшить вовлеченность сотрудников в раб
20.06.2019 БПС-Сбербанк внедрил платформу для управления мобильными устройствами

БПС-Сбербанк внедрил единую платформу для управления мобильными устройствами на базе решения VMware Workspace ONE. Это позволило обеспечить мобильность сотрудников и повысило гибкость вн
16.11.2018 Vmware анонсировала обновления аналитической платформы Workspace ONE

Vmware презентовала новые возможности аналитической платформы Vmware Workspace ONE. Обновленное решение предоставляет заказчикам продвинутые инструменты уп
06.09.2018 VMware представила обновления VMware Workspace ONE

are, Inc. представила обновления аналитически-центричной платформы для цифровых рабочих пространств Workspace ONE. Теперь организации смогут получить преимущества от использования решений, уско
28.03.2018 VMware обновила платформу Workspace One

VMware представила обновления платформы Workspace One. Новые возможности платформы превращают Workspace One в первое и единств
07.04.2017 VMware предлагает инновации для цифрового рабочего окружения с Workspace ONE и AirWatch

VMware представила обновления в решении VMware Workspace ONE. Как рассказали CNews в компании, Workspace ONE интегрирует управление п
19.10.2016 VMware анонсировала Workspace One Essentials

еренции VMworld2016 Europe пополнила свое портфолио решений для рабочих окружений новым дополнением VMware Workspace One Essentials. Как рассказали CNews в компании, это самостоятельное решение
01.09.2016 VMware представила новый подход к управлению пользовательскими устройствами на Windows 10

управлению пользовательскими устройствами на Windows 10, а также новые возможности VMware Horizon и VMware Workspace ONE. Эти инновации продвигают идеологию цифрового рабочего пространства, а т
28.06.2016 VMware представила обновленный Workspace ONE с возможностью идентификации пользователя

Компания VMware представила дополнения к решению VMware Workspace ONE на базе последнего обновления VMware AirWatch 8.4 и VMware Identity Mana
18.02.2016 VMware представила Workspace ONE для создания цифровых рабочих мест

ия бизнес-процессов, утверждают в компании. Платформа для внедрения цифрового рабочего пространства VMware Workspace ONE предоставляет цифровое рабочее пространство, интегрирующее технологии уп
12.08.2015 Решения VMware по корпоративной мобильности упростят переход на Windows 10

риложений. Для устранения подобных проблем VMware предлагает VMware Horizon FLEX, VMware Fusion 7 и VMware Workstation 11, которые могут обеспечить полностью рабочую версию Windows 7, 8 или 8.1
16.12.2014 18 декабря пройдет вебинар «VMware Workspace»

18 декабря 2014 г. пройдет вебинар «VMware Workspace». Мероприятие организовано компанией VMware — мировым разработчиком решений в области виртуализации и облачной инфраструктуры. В рамках мероприятия зрители смогут узнать о том,
08.10.2014 VMware представила Workstation 11 и Player 7 Pro

Компания VMware представила VMware Workstation 11, последнюю версию своего решения по виртуализации ПК, и VMware Player 7
27.08.2014 VMware унифицирует управление контентом, мобильными и настольными системами при помощи Workspace Suite

Компания VMware представила VMware Workspace Suite — новую интегрированную платформу для управления приложениями, данными
09.09.2013 Вышли VMware Fusion 6, VMware Fusion 6 Professional и VMware Workstation 10

ют оптимизации процесса развертывания корпоративных рабочих столов на компьютерах Mac и PC, а также VMware Workstation 10 — новую версию своего продукта для виртуализации. «VMware Fusion 6 и Fu
28.05.2010 Новый VMware Workstation 7.1 для виртуализации десктопов ускоряет миграцию на Windows 7

Компания VMware объявила о выходе новой версии инструмента для виртуализации десктопов VMware Workstation 7.1. Новинка включает принципиально новые характеристики, в том числе: повышенную вдвое производительность 3D-графики, поддержку масштабируемых виртуальных машин, более тесну
10.05.2007 VMWare Workstation 6: теперь и для Vista

VMware Inc выпустила новую версию приложения виртуализации, VMware Workstation 6. В нем представлена полноценная виртуализация Windows Vista и расширен ассортимент поддержки различных систем. В предыдущих версиях Vista, как 32, так и 64-битная, поддержи

Публикаций - 79, упоминаний - 186

Broadcom и организации, системы, технологии, персоны:

Broadcom - VMware 2610 60
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Broadcom - VMware End-User Computing 26 12
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Broadcom - VMware - Pivotal Software - GoPivotal - Pivotal Technologies 84 6
Dell Technologies - Dell Computer 2219 6
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Системный софт - SysSoft - Сиссофт 257 4
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HP Inc. 5883 4
Oracle Corporation 7074 4
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ESG - Enterprise Strategy Group 264 3
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Microsoft Corporation - GitHub 1075 3
ServiceNow 111 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 2
Palo Alto Networks 209 2
CrowdStrike Holdings 62 2
Wandera 3 2
Lookout 36 2
SOTI 7 2
MobileIron 24 2
Menlo Security 5 2
Orion soft - Орион софт - 315 2
Netskope - Netskope Threat Labs 6 2
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Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 2
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Дело ГК - ТрансКонтейнер 41 1
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Visa International 1993 1
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
VMworld 29 6
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 2
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
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