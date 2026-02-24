Разделы

Социализация процесс интеграции индивида в социальную систему


СОБЫТИЯ


24.02.2026 Что россияне покупали в онлайне и офлайне в 2025 году 1
16.09.2025 «Авито Работа»: число резюме соискателей старше 45 лет за год выросло в 1,5 раза 1
22.05.2025 НАФИ: что мотивирует россиян повышать цифровую грамотность 1
05.02.2025 «Авито Работа»: 61% россиян хотят продолжить работу по достижении пенсионного возраста 1
13.12.2024 В парке «Кузьминки» при поддержке «Ланит» открылся компьютерный класс 1
03.10.2024 Аналитика «МТС Банка»: российские геймеры любят экшн 1
03.07.2024 Холдинг Т1: Создавая антифрод-решения — ИТ-компании снижают социальные риски 1
18.06.2024 Сбербанк поможет ветеранам СВО и членам их семей в обучении по ИТ-специальностям 1
06.06.2024 МегаФон стал партнером федерального благотворительного проекта «Технологии добра» 1
07.05.2024 «Атол» поставил кассы самообслуживания в сеть зоомагазинов «Четыре Лапы» 1
18.03.2024 VK упростит российскому бизнесу миграцию в облако 1
01.02.2024 В 2023 г. петербуржцы и жители Ленинградской области направили на благотворительность 23 млн бонусов «СберСпасибо» 1
05.12.2023 В России разработают цифрового компаньона для пожилых 1
27.07.2023 14% преподавателей положительно относятся к тому, что их труд могут заменить нейросети 1
31.03.2023 Приобщают и защищают: названы самые популярные первые гаджеты у детей и инструменты обеспечения их онлайн-безопасности 1
29.12.2022 Чат-бот поможет родителям детей с ОВЗ получить информацию о льготах 1
07.11.2022 МТС обеспечила студенческие общежития ВолгГТУ высокоскоростным интернетом 1
17.10.2022 VK расширяет направление HR Tech 1
12.10.2022 Более половины россиян справляются со стрессом с помощью видеоигр 1
10.08.2022 Интеграция сервисов VK для сотрудников с Trivio поможет экономить до 30% расходов на командировки 1
16.06.2022 VK и «Россети Центр» будут совместно развивать цифровые решения 1
15.06.2022 VK выпустила продукт для социализации и управления опытом сотрудников 1
29.04.2022 Каким должен быть современный цифровой офис 1
06.04.2022 «Гринатом» и VK помогли «Росатому» автоматизировать кадровые процессы 1
22.02.2022 7 самых страшных мифов об интернете и компьютерах: где правда? 1
21.02.2022 Что будет с удаленной работой после снятия коронавирусных ограничений 1
03.12.2021 «М.видео-Эльдорадо» и Microsoft договорились о партнерстве в сфере ESG 1
15.11.2021 Вице-премьер Чернышенко: все больше проектов выпускников курса РЦТ становятся реальной частью цифрового госуправления 1
02.11.2021 Как цифровизация меняет корпоративную культуру 1
08.10.2021 Санкт-Петербург приступил к цифровой трансформации книжной индустрии 1
01.09.2021 Крупнейшие цифровые российские компании объединяют усилия по защите детей в цифровой среде 1
24.03.2021 Лаборатория «Сенсор-тех» создала бесплатный сервис для помощи людям с аутизмом и нарушениями речи 1
17.03.2021 Годовая выручка «Mail.ru цифровые технологии» превысила 2,3 млрд рублей 1
23.12.2020 Алексей Печенин, Mail.ru для бизнеса -

Тренд развития мессенджера как корпоративного инструмента существовал и до пандемии

 1
15.12.2020 Как пандемия подстегнула процесс импортозамещения 1
30.09.2020 РТКОММ помог детям с ограниченными возможностями здоровья из труднодоступных районов Новосибирской области учиться онлайн 1
28.05.2020 App Annie и IDC подвели итоги развития игрового рынка в первом квартале 1
01.04.2020 МТС запустила бесплатную горячую линию психологической помощи москвичам 1
13.12.2019 HP в партнерстве с Softline открывает первый образовательный класс в России 1
11.12.2019 Mail.ru Group начала продажи ПО для создания корпоративных соцсетей 2

