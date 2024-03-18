VK упростит российскому бизнесу миграцию в облако

VK поможет российскому бизнесу облачной инфраструктурой. Компании на три месяца смогут получить бесплатный доступ к сервисам корпоративных коммуникаций VK WorkSpace по подписке и к интранет-платформе для взаимодействия сотрудников VK People Hub. VK Cloud обеспечит бесплатную миграцию и выделит грант, в два раза превышающий потраченный бюджет на облачные сервисы зарубежных провайдеров в феврале 2024 г. Об этом CNews сообщили представители VK.

«Бизнес столкнулся с непростой ситуацией, когда необходимо в кратчайшие сроки обеспечить непрерывную работу команд и надежную защиту данных. Для того чтобы поддержать компании, VK выделяет облачную инфраструктуру и бесплатные коммуникационные сервисы по подписке. Мы также усиливаем команды, которые занимаются технической поддержкой и консалтингом, чтобы сделать процесс миграции максимально быстрым и безболезненным для клиентов», — сказал директор по продукту VK Cloud, руководитель сегмента облачных сервисов VK Tech Дмитрий Лазаренко.

VK WorkSpace предоставит бизнесу, переходящему с зарубежных сервисов, безлимитный объем ящика для корпоративной почты и 1 ТБ на пользователя для хранения файлов в облаке и онлайн-работы с документами. В единой подписке компании получат доступ к корпоративному мессенджеру с расширенными инструментами для совместной работы команд: аудио- и видеоконференциями, чатами, каналами, задачами, чат-ботами и календарем. Инструменты VK помогут без дополнительных затрат перенести данные из зарубежных почтовых сервисов и файлы с облачных дисков.

Бизнес сможет быстро развернуть или перевести внутренние порталы для сотрудников на VK People Hub. Платформа позволит сохранить и развивать корпоративные базы знаний, повышать вовлеченность сотрудников за счет инструментов социализации и нематериальной мотивации. Сервисы для совместной работы упростят управление проектами и командами.

VK Cloud бесплатно предоставит инфраструктуру и программное обеспечение для миграции ИТ-систем бизнеса. Компании получат облачные ресурсы на сумму, в два раза превышающую их затраты на сервисы сторонних провайдеров за февраль. Команда VK Cloud обеспечит миграцию для простых проектов и расширенный консалтинг для сложных систем, бесплатная техническая поддержка доступна бизнесу круглосуточно.

Ресурсы могут получить российские компании на территории России и в Республике Казахстан, где VK Cloud развивает локализованную облачную платформу в партнерстве с QazCloud.

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VK — российская технологическая компания. Продукты и сервисы VK помогают миллионам людей решать повседневные задачи онлайн. Проекты VK позволяют общаться, играть, осваивать новые профессии, слушать музыку, смотреть и снимать видео, решать множество других задач. Компания также развивает набор продуктов и услуг для цифровизации бизнес-процессов — от интернет-продвижения и предиктивной аналитики до корпоративных соцсетей, облачных сервисов и автоматизации предприятий.

VK Cloud — платформа с набором облачных сервисов для эффективной разработки и работы с данными для компаний любого масштаба. VK Cloud входит в портфель решений VK Tech и базируется на многолетнем опыте развития интернет-сервисов и технологий на базе открытого кода. VK Cloud предоставляет инфраструктурные и платформенные сервисы, экспертную поддержку, частные инсталляции в рамках Private Cloud, а также помогает мигрировать в облако.

VK WorkSpace — коммуникационная платформа для бизнеса. Включает корпоративную почту с календарем и адресной книгой, мессенджер, видеоконференции, задачи, облачное хранилище со встроенным онлайн-редактором документов. Все сервисы находятся в едином пространстве, доступны в режиме одного окна и управляются из общей административной панели. У продуктов несколько независимых слоев защиты. Платформу можно развернуть на серверах компании (On-Premises) или использовать в облаке (SaaS). Все сервисы входят в реестр российского ПО и отвечают требованиям ФЗ-152.

VK People Hub — интранет-платформа повышения эффективности людей и компаний, позволяющая командам создавать пространство для успешной совместной работы и обмена знаниями.