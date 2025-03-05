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VK People Hub VK People Hub Social Box VK People Hub Talent

VK People Hub - VK People Hub Social Box - VK People Hub Talent

VK People Hub Talent состоит из нескольких модулей — адаптация, оценка, карьера и развитие. Платформа включает оргструктуру, цифровые профили сотрудников и подразделений, инструменты для отображения защищенности позиций, формирования индивидуального плана развития и проведения оценки компетенций 360, 270, 180 и 90. 


05.03.2025 ОДК внедрила систему управления знаниями от VK Tech 1
12.11.2024 НТК запустила корпоративный портал на базе технологий VK Tech и «Лаб СП» 1
03.04.2024 VK и Goodt выпустили коробочную версию платформы VK People Hub Talent 2
18.03.2024 VK упростит российскому бизнесу миграцию в облако 1
11.03.2024 Внедрение новых HR-технологий: как избавиться от «зоопарка систем» и создать единое рабочее пространство с помощью интранета? 1
20.12.2023 VK People Hub запускает новые функции для командной работы над проектами 1
05.12.2023 Компания «Арнест упаковочные решения» разработала дашборды на основе российской BI-платформы Insight 1
24.10.2023 Как не просто автоматизировать, а трансформировать HR-функцию 2
17.10.2022 VK расширяет направление HR Tech 1
23.08.2022 Кирилл Булгаков, Т1 Консалтинг — о будущем ИТ-услуг в России 1
10.08.2022 Интеграция сервисов VK для сотрудников с Trivio поможет экономить до 30% расходов на командировки 1
20.06.2022 «Транснефть» переходит на использование платформы VK Tax Compliance в рамках налогового мониторинга 1
15.06.2022 VK выпустила продукт для социализации и управления опытом сотрудников 2
17.05.2022 VK поможет «Лукойлу» развивать таланты 1
06.04.2022 «Гринатом» и VK помогли «Росатому» автоматизировать кадровые процессы 1

Публикаций - 15, упоминаний - 18

VK People Hub и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3971 11
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 251 7
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2165 3
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 347 2
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 223 1
Box inc - box.com - box.net 360 1
Trivio - Тривио 8 1
1С Mirapolis - Мираполис 23 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1941 1
Telegram Group 2042 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12836 1
Ланит - Lansoft - Goodt Group - Гудт 5 1
SAP SE 5293 1
Microsoft Corporation 24692 1
Accenture plc 682 1
8288 1
Oracle Corporation 6719 1
Корус Консалтинг ГК 1227 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 1
Cisco - AppDynamics 38 1
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech 70 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 361 1
Google LLC 11845 1
InnoSTage - Инностейдж 149 1
BeringPro - BearingPoint - БерингПоинт - KPMG Consulting - КПМГ Консалтинг 75 1
IEK Group - ИЭК Холдинг 21 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 98 1
Sputnik Labs - Спутник Лабc Консалтинг 67 1
Oracle Siebel Systems 507 1
Первая Форма - 1Форма 49 1
QazCloud - Казклауд 5 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 246 1
VK - Mail.ru Group 3461 1
Лаб СП - Лаборатория систем автоматизации процессов 29 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7400 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 483 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 206 1
Транснефть 301 1
Транснефть Балтика 3 1
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 1
Ингосстрах СПАО 422 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
Русагро Группа Компаний 280 1
Лента - Сеть розничной торговли 2096 1
ПСБ - Промсвязьбанк 854 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 200 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 201 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 125 1
FM Logistic - ФМ Ложистик 15 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 1
ПСБ Лизинг - ПСБЛ 5 1
Арнест ГК - Арнест упаковочные решения - Ball Corporation 9 1
Bellerage Alinga - Беллераж аутсорсинг и консалтинг - Алинга Рус - Keter Rus - Кетер Рус 5 1
Fura - НТК - Национальная транспортная компания - Дальтрансуголь - Мурманский морской торговый порт 13 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 151 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2911 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1970 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3068 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 332 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51199 11
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2869 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66990 8
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Ланит - Lansoft - Goodt Time - ранее ZoZo RCAM - Revenue&Costs Assurance Management 40 4
Ланит - Lansoft - Goodt WFM-решение - ранее Rostalent 10 2
VK Teams 66 2
VK Assistant 6 2
VK HR Tek 37 2
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 134 2
ФНС РФ АИС Налог-3 - Автоматизированная информационная система Федеральной налоговой службы 85 1
VK Tax Compliance 23 1
Microsoft 365 Copilot 128 1
Oracle Java - язык программирования 3098 1
Python - высокоуровневый язык программирования 954 1
Microsoft Office 3760 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 964 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1798 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5265 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1664 1
Containerum Managed Kubernetes - Containerum Kubernetes Service 72 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4535 1
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 291 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 489 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1436 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 162 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1089 1
Qlik Qlikview 117 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 213 1
Microsoft Dynamics CRM 542 1
SAP Business Suite - mySAP Business Suite 203 1
Oracle Hyperion 235 1
Oracle Cloud HCM - Oracle Cloud Human Capital Management - Oracle Fusion HCM - Oracle Fusion Human Capital Management - Oracle Fusion Talent Management - Oracle Fusion Global Payroll - Oracle Self-Service Human Resources - Oracle Recruiting Cloud 47 1
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 246 1
Oracle Fusion Middleware - Oracle FMW - Oracle Analytics for Fusion Applications - Oracle Fusion Succession Planning - Oracle Fusion Tap 237 1
Oracle PeopleSoft 418 1
Microsoft SharePoint Server 706 1
Apache Airflow 45 1
Минцифры РФ - Госключ 144 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1281 1
Корус Консалтинг - K-Team 25 1
Sage Group - SalesLogix 27 1
Т1 НОТА ЮНИОН - Т1 НОТА HR-платформа - Т1 TalentForce 33 1
Oracle Taleo Cloud Service 25 1
Гонтарев Павел 96 2
Дмитриев Алексей 48 2
Синица Евгений 2 1
Подольский Александр 2 1
Богатова Галина 7 1
Рябов Максим 14 1
Черненко Андрей 69 1
Бадалов Андрей 65 1
Бобров Антон 32 1
Родионова Светлана 2 1
Лазаренко Дмитрий 53 1
Корнеев Евгений 7 1
Булгаков Кирилл 105 1
Лысенко Степан 5 1
Селезнев Денис 28 1
Шуваева Виктория 5 1
Щапов Роман 7 1
Зунина Наталья 2 1
Ямникова Ольга 4 1
Конева Татьяна 19 1
Евдолюк Юрий 3 1
Хохлова Анна 2 1
Якушков Михаил 2 1
Гончаров Борис 1 1
Хазиахметова Дарья 1 1
Сафиулин Александр 2 1
Макагонов Михаил 1 1
Куршева Светлана 1 1
Клименко Алла 2 1
Богуш Татьяна 1 1
Королева Мария 1 1
Ломоносова Светлана 3 1
Ворогушин Егор 5 1
Ульянова Кристина 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145810 9
Казахстан - Республика 5575 1
Франция - Французская Республика 7867 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2442 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52280 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7526 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 618 1
Россия - УФО - Челябинская область 1236 1
Россия - ЦФО - Московская область - Наро-Фоминск 83 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Всеволожский район - Всеволожск 113 1
Россия - УФО - Челябинская область - Аргаяшский муниципальный район - Аргаяш 9 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2862 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8621 5
Социализация - процесс интеграции индивида в социальную систему 139 5
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1250 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48418 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14550 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7889 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5477 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13704 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6010 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2352 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3506 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5448 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18728 2
HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 316 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51531 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1906 1
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 281 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 300 1
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 396 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5051 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6327 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2410 1
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 298 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 392 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6191 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5804 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3677 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11033 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2327 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1381 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5566 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5007 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2435 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5885 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3181 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 890 1
Трудозатраты - количество времени, необходимое для изготовления одной детали или совершения одной операции одному работнику 104 1
HRM - HR брендинг 88 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 702 1
IDC - International Data Corporation 4912 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 853 1
Lerna - Лерна - КорпСкилз 12 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2031 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1344674, в очереди разбора - 765570.
Создано именных указателей - 170108.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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