Получите все материалы CNews по ключевому слову
VK People Hub VK People Hub Social Box VK People Hub Talent
VK People Hub Talent состоит из нескольких модулей — адаптация, оценка, карьера и развитие. Платформа включает оргструктуру, цифровые профили сотрудников и подразделений, инструменты для отображения защищенности позиций, формирования индивидуального плана развития и проведения оценки компетенций 360, 270, 180 и 90.
VK People Hub и организации, системы, технологии, персоны:
|Гонтарев Павел 96 2
|Дмитриев Алексей 48 2
|Синица Евгений 2 1
|Подольский Александр 2 1
|Богатова Галина 7 1
|Рябов Максим 14 1
|Черненко Андрей 69 1
|Бадалов Андрей 65 1
|Бобров Антон 32 1
|Родионова Светлана 2 1
|Лазаренко Дмитрий 53 1
|Корнеев Евгений 7 1
|Булгаков Кирилл 105 1
|Лысенко Степан 5 1
|Селезнев Денис 28 1
|Шуваева Виктория 5 1
|Щапов Роман 7 1
|Зунина Наталья 2 1
|Ямникова Ольга 4 1
|Конева Татьяна 19 1
|Евдолюк Юрий 3 1
|Хохлова Анна 2 1
|Якушков Михаил 2 1
|Гончаров Борис 1 1
|Хазиахметова Дарья 1 1
|Сафиулин Александр 2 1
|Макагонов Михаил 1 1
|Куршева Светлана 1 1
|Клименко Алла 2 1
|Богуш Татьяна 1 1
|Королева Мария 1 1
|Ломоносова Светлана 3 1
|Ворогушин Егор 5 1
|Ульянова Кристина 1 1
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 853 1
|Lerna - Лерна - КорпСкилз 12 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1344674, в очереди разбора - 765570.
Создано именных указателей - 170108.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.