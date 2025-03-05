VK People Hub - VK People Hub Social Box - VK People Hub Talent

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VK People Hub Talent состоит из нескольких модулей — адаптация, оценка, карьера и развитие. Платформа включает оргструктуру, цифровые профили сотрудников и подразделений, инструменты для отображения защищенности позиций, формирования индивидуального плана развития и проведения оценки компетенций 360, 270, 180 и 90.