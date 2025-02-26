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Прощаева Анастасия



26.02.2025 «Островок» перевел 95% сотрудников на КЭДО от VK Tech 1
18.12.2024 Pridex внедрила систему КЭДО от VK Tech 1
10.12.2024 VK HR Tek обновил личный кабинет для безбумажного делопроизводства 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Прощаева Анастасия и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3958 2
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 248 2
8273 1
Pridex Group - Прайдекс констракшн 12 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2855 2
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1871 1
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1037 1
Валидатор - valid - устройство для проверки документов на электронных носителях 90 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 1997 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1070 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3569 1
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management 869 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1572 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24295 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7692 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7090 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8092 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51055 1
VK HR Tek 36 1
Зуева Екатерина 1 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43423 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1398 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17494 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2930 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2849 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4853 1
Федеральный закон 273-ФЗ - Об образовании 260 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Создано именных указателей - 169709.
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