Прощаева Анастасия
|26.02.2025
|«Островок» перевел 95% сотрудников на КЭДО от VK Tech 1
|18.12.2024
|Pridex внедрила систему КЭДО от VK Tech 1
|10.12.2024
|VK HR Tek обновил личный кабинет для безбумажного делопроизводства 1
Прощаева Анастасия и организации, системы, технологии, персоны:
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3958 2
|VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 248 2
|1С 8273 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43423 1
|Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1398 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17494 1
|Россия - ПФО - Татарстан Республика 2930 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1342987, в очереди разбора - 766132.
Создано именных указателей - 169709.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.