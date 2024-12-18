Зуева Екатерина
|18.12.2024
|Pridex внедрила систему КЭДО от VK Tech 1
Зуева Екатерина и организации, системы, технологии, персоны:
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3908 1
|VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 236 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43181 1
|Россия - ПФО - Татарстан Республика 2898 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17383 1
|Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1377 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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