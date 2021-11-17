Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация

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В Segezha Group введена в промышленную эксплуатацию система контроля за движением древесины 1

Orange Business Services запустила тестовую зону решений промышленного интернета вещей в Новосибирске 1

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Власти России потратят сотни миллионов резервного фонда на ИТ в здравоохранении 1

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Службы скорой и неотложной помощи в Красноярском крае и Иркутской области переходят на ОС Astra Linux 3