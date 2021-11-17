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Россия
СФО
Красноярский край
Красноярская агломерация
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Аветисян Армен 42 33
|Баженов Михаил 38 22
|Попов Алексей 329 12
|Никифоров Николай 1130 12
|Иванов Сергей 244 10
|Автомонов Александр 9 9
|Медведев Дмитрий 1481 9
|Путин Владимир 2167 9
|Орловский Виктор 254 9
|Контрабаев Артур 68 8
|Ротенберг Аркадий 42 7
|Горожанинов Дмитрий 7 7
|Лысенко Эдуард 214 7
|Ротенберг Игорь 35 7
|Иванов Олег 125 6
|Низомиддинов Олег 12 6
|Дюбанов Анатолий 86 6
|Четвернин Алексей 658 6
|Захаров Павел 59 5
|Шадаев Максут 398 5
|Дегтерева Мария 25 5
|Евтушенко Олег 125 5
|Соловенчук Александр 45 5
|Бойко Елена 154 5
|Казарин Станислав 104 5
|Албычев Александр 75 5
|Зингерман Борис 35 5
|Громов Иван 98 5
|Ермолаев Артем 343 4
|Князев Александр 12 4
|Оголь Елена 24 4
|Никуличев Андрей 43 4
|Рейман Леонид 978 4
|Рогозин Дмитрий 79 4
|Авербах Владимир 122 4
|Евраев Михаил 227 4
|Афанасьев Александр 20 4
|Васильев Сергей 34 4
|Носков Константин 205 4
|Орлов Геннадий 16 4
Ключевых фраз выявлено - 1103683, в очереди разбора - 997181.
Создано именных указателей - 49903.
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