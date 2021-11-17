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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация


17.11.21 Бум искусственного интеллекта в России: более 200 проектов соревновались на конкурсе «Умник» 1
15.11.21 Самым северным населенным пунктом страны с мобильной связью МТС стал поселок Новорыбная на Таймыре 2
11.11.21 Евгений Зрюмов, министр цифрового развития и связи Алтайского края: Мы будем поддерживать нашу ЕСЭД в состоянии «вечной молодости» 1
02.09.21 Новый проект по цифровизации транспорта стартует в Норильске 1
24.08.21 «Росэлектроника» и «Эр-телеком» создадут пилотную зону с тропосферной связью в Красноярском крае 2
13.08.21 Softline поставила ноутбуки для детей из многодетных малообеспеченных семей Красноярского края 2
06.08.21 В Segezha Group введена в промышленную эксплуатацию система контроля за движением древесины 1
03.08.21 Российское МВД спустя полтора года нашло нового ИТ-директора 1
15.07.21 Максим Королев, Segezha Group: Обеспечение ИБ требует постоянного совершенствования процессов и технологий защиты 1
08.07.21 Orange Business Services запустила тестовую зону решений промышленного интернета вещей в Новосибирске 1
23.06.21 МТС запустила ЦОД контейнерного типа для крупнейшей государственной региональной аптечной сети России 1
09.06.21 ИТ-специалисты из органов власти Красноярского края освоили российскую ОС «Альт» по экспресс-программе 6
02.06.21 Правительство Красноярского края и фирма «1С» заключили соглашение о сотрудничестве в области ИТ 4
02.06.21 В Красноярском крае увеличили количество видеокамер для мониторинга лесных пожаров 3
01.06.21 «Роснефть» обеспечила ноутбуками ICL с ОС Astra Linux многодетные семьи Красноярского края 2
28.05.21 Выручка 100 крупнейших российских ИТ-компаний впервые преодолела порог в ₽2 трлн 1
27.05.21 РТКОММ за год на 20% увеличил число официальных дилеров торговой марки SenSat в Сибири 1
21.05.21 Власти накажут «Почту России» за завышение цен на посылки. Реакция экспертов 1
05.05.21 Подрывник здания ФСБ в компьютерной игре вышел из тюрьмы 1
30.04.21 «Россети Сибирь» перейдет на отечественную СЭД 1
22.04.21 Представители ключевых министерств рассказали о перспективах цифровизации 1
14.04.21 Правительство Красноярского края и АНО «Цифровая экономика» подписали соглашение о сотрудничестве 3
01.04.21 В Красноярске состоялась «цифровая прокачка» 9
09.03.21 В «Билайне» назначен региональный директор Восточного региона 4
25.02.21 Поселок в Красноярском крае с помощью спутникового интернета РТКОММ экономит 1 млн рублей в год 3
13.01.21 Сегежский ЦБК и «Сегежская упаковка» перешли на SAP S/4HANA 1
11.01.21 Мониторинг законодательства в области ИКТ за декабрь 2020 г. 1
22.12.20 Резидент «Сколково» оцифровал более 43 миллионов архивных записей по всей России 2
03.12.20 Мониторинг законодательства в области ИКТ за ноябрь 2020 г. 2
01.12.20 Аптечная сеть «Губернские аптеки» внедрила «Скан-архив» компании «Гэндальф» 1
27.11.20 На «Госуслугах» открылся сервис для жалоб на скорую помощь 1
11.11.20 Власти России потратят сотни миллионов резервного фонда на ИТ в здравоохранении 1
02.11.20 Россиян лишили бесплатного Wi-Fi под предлогом борьбы с коронавирусом 7
29.10.20 Красноярские предприятия все чаще «переезжают» в облака 2
27.10.20 Российскую скорую помощь переводят на отечественный софт 6
26.10.20 Службы скорой и неотложной помощи в Красноярском крае и Иркутской области переходят на ОС Astra Linux 3
22.09.20 «Дата Ист» создала цифровую карту природных парков Челябинской области и Башкирии 1
03.09.20 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2020 г. 3
19.08.20 Центр подготовки руководителей цифровой трансформации представил обновленную программу для госслужащих из регионов 1
18.08.20 В Красноярском крае 180 тыс. обращений на горячую линую по коронавирусу обработаны с помощью Naumen Contact Center 1

Публикаций - 878, упоминаний - 1575

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 8423 138
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7647 89
Ростелеком Сибирьтелеком - Wellcom 701 87
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7415 61
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2201 52
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6155 47
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1837 46
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком 86 30
Ростелеком - Связьинвест 1652 28
Ростех - Ростехнологии 2270 21
Microsoft Corporation 20584 19
4843 18
Samsung Electronics 8816 14
Huawei 3098 14
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) 1206 12
Синтерра - Synterra 742 12
Tele2 Байкалвестком 84 11
Ланит ГК 1482 9
Nokia Alcatel-Lucent 1382 9
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 711 9
Ericsson 2245 9
ЭОС - Электронные офисные системы 1191 9
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 315 9
Ростелеком Уралсвязьинформ 625 8
Ростелеком ЮТК - Кубаньэлектросвязь 76 8
Yota - Скартел 634 8
Космическая связь ФГУП ГПКС 327 8
Ростелеком Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 458 8
ТТК Сибирь - СибТрансТелеКом 24 8
Электросвязь 188 8
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1221 7
InterSystems - ИнтерСистемз 127 7
Softline - Софтлайн 1709 7
Oracle Corporation 5717 7
Yandex - Яндекс 4494 7
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС - Московская городская радиотрансляционная сеть 76 7
Cisco Systems 4588 7
СМАРТС Компания 491 7
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 58 7
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 393 7
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4744 32
УЭК - Универсальная электронная карта 521 28
Почта России ПАО 1756 22
Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) 26 19
Евросеть 1342 9
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 88 9
РЖД - Российские железные дороги 1283 8
Норникель - Норильский никель 248 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1539 6
Связной ГК 1081 6
Visa International 1631 5
Роснефть НК 415 5
ВТБ Банк Москвы 430 4
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 257 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1592 4
Уралсиб Банк 421 4
РЖД КрасЖД - Красноярская железная дорога 12 4
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 683 4
Альфа-Банк 1308 4
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 72 4
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания 27 3
Ак Барс Банк 178 3
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 3
Единая транспортная карта 12 3
Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина 13 3
БоАЗ - Богучанский алюминиевый завод 5 3
Восток-Запад - EWS Holding 23 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1827 3
Россети ПАО 172 3
Segezha Group - Сегежа Групп 86 3
Русагро Группа Компаний 170 3
РВК - Российская венчурная компания 500 2
Яндекс.Такси 279 2
Avon - Косметическая компания 30 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 240 2
Русский стандарт Банк 343 2
Uber Technologies 272 2
Росбанк ПАО - Societe Generale 400 2
НСПК - Национальная система платежных карт 268 2
Лента - Сеть розничной торговли 206 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7223 64
Правительство РФ 2494 39
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1916 35
Правительство Красноярского края 30 27
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1442 24
Президент Российской Федерации 1606 24
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1909 22
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1994 20
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1831 20
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 841 17
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 548 16
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 793 15
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1278 15
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1090 13
Россвязь - Федеральное агентство связи 699 13
Федеральное казначейство России 857 13
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2288 12
Правительство Москвы 792 12
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 354 12
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 419 11
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2189 10
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2684 10
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 215 9
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1082 9
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 735 9
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 548 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1715 8
Правительство и губернатор Забайкальского края 37 8
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1119 7
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 642 6
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 134 6
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 805 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 598 5
Правительство Самарской области 49 5
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 456 5
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 844 5
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 446 5
ПФР Департамент информационных технологий 128 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1973 5
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 473 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1802 21
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 65 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 366 3
Единая Россия - Политическая партия 204 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 229 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 218 2
SoGo - Open Source Groupware 8 1
ФПКК - Федерация профсоюзов Красноярского края 1 1
ГИС-Ассоциация 84 1
ВОО РГО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 12 1
Союз пенсионеров России 2 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 51 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 8 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 22 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 81 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 198 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 164 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 575 1
3G - Стандарт мобильной связи 5030 82
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4166 74
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 11875 41
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11952 38
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3101 29
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9935 23
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2946 19
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3912 18
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 863 16
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 945 14
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1890 14
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 663 13
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 565 13
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 713 12
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 786 11
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 712 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3872 10
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1124 10
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1976 10
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 819 10
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1477 10
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 564 9
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2536 8
Безопасный город 378 8
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 338 8
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 494 8
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 523 7
LTE-смартфон 139 7
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 438 7
Стриж - LPWAN XNB - Энергоэффективный протокол дальнего радиуса действия 27 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2459 6
ETTH - Ethernet To The Home - Ethernet до дома 60 5
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1774 5
VOD - Video on Demand - Видео по запросу 268 5
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 469 4
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 226 4
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 741 4
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 337 4
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1113 4
НИР - Научно-исследовательская работа 152 4
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 134 32
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1506 24
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1104 23
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 18
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 717 15
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 342 15
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 533 14
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 279 10
Google Android 11552 8
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 106 8
ЭОС Дело СЭД 758 7
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 240 6
Google YouTube - Видеохостинг 2139 6
Apple iPhone 5 731 6
Microsoft Windows 10 10016 5
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 266 5
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 53 5
Nokia Alcatel-Lucent SA 1177 5
Космодром Байконур 351 5
Meta - Facebook Instagram - Инстаграм 603 5
Сбербанк ПРО100 - платежная система 85 5
Oracle E-Business Suite - OEBS 473 4
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 405 4
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 1222 4
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 145 4
ЭЛАР ПланСкан 84 4
Apple iOS 6158 4
МТС Мобильная библиотека 32 4
Apple iPad mini 390 4
АДИС ПК - Автоматизированная система диспетчерской службы скорой медицинской помощи 14 4
МТС 3G-сеть 87 4
КОТМИ-Росэл 5 3
ЦНИИ ЭИСУ - Рассвет ОС 24 3
Apple iPad 3476 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 951 3
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 129 3
Физприбор - Корешок - CoreShock - Распределенная СУБД реального времени 23 3
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 180 3
Глонасс-М - ОКР Ураган-М - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 35 3
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 157 3
Аветисян Армен 42 33
Баженов Михаил 38 22
Попов Алексей 329 12
Никифоров Николай 1130 12
Иванов Сергей 244 10
Автомонов Александр 9 9
Медведев Дмитрий 1481 9
Путин Владимир 2167 9
Орловский Виктор 254 9
Контрабаев Артур 68 8
Ротенберг Аркадий 42 7
Горожанинов Дмитрий 7 7
Лысенко Эдуард 214 7
Ротенберг Игорь 35 7
Иванов Олег 125 6
Низомиддинов Олег 12 6
Дюбанов Анатолий 86 6
Четвернин Алексей 658 6
Захаров Павел 59 5
Шадаев Максут 398 5
Дегтерева Мария 25 5
Евтушенко Олег 125 5
Соловенчук Александр 45 5
Бойко Елена 154 5
Казарин Станислав 104 5
Албычев Александр 75 5
Зингерман Борис 35 5
Громов Иван 98 5
Ермолаев Артем 343 4
Князев Александр 12 4
Оголь Елена 24 4
Никуличев Андрей 43 4
Рейман Леонид 978 4
Рогозин Дмитрий 79 4
Авербах Владимир 122 4
Евраев Михаил 227 4
Афанасьев Александр 20 4
Васильев Сергей 34 4
Носков Константин 205 4
Орлов Геннадий 16 4
Россия - Российская федерация - РФ 77789 357
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1151 216
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25481 183
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1024 178
Россия - СФО - Хакасия Республика 321 148
Россия - СФО - Республика Алтай 852 144
Россия - СФО - Иркутская область 699 141
Россия - СФО - Кемеровская область 619 133
Россия - Сибирь 1221 123
Россия - СФО - Омская область 464 115
Россия - СФО - Томская область - Томская агломерация 528 114
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11172 113
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 886 87
Россия - ДФО - Бурятия Республика 370 84
Россия - СФО - Новосибирск 2806 78
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1188 75
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1959 75
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 841 68
Россия - СФО - Ленинградская область 1722 66
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 170 64
Россия - УФО - Свердловская область 993 64
Россия - СФО - Республика Тыва 163 61
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3611 56
Россия - ЮФО - Ростовская область 1044 53
Россия - ПФО - Самарская область 766 51
Россия - ДФО - Забайкальский край 369 51
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 773 51
Россия - ЦФО - Тульская область 910 50
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Россия - ЦФО - Калужская область 703 48
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Россия - СЗФО - Республика Коми 587 43
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Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 609 38
Россия - ПФО - Нижегородская область 946 38
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ТНТ - Телеканал 111 2
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Новая газета 4 1
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ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 59 3
КГПУ им. В. П. Астафьева - Красноярский Государственный Педагогический университет им. В. П. Астафьева 6 3
КрасГМУ им. Войно-Ясенецкого - Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого 9 3
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КрГТУ - Красноярский государственный технический университет 7 2
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МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 891 2
ГБПОУ Политехнический колледж им. Н. Н. Годовикова 1 1
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 14 1
КГАУ ДПО - Красноярский институт развития физической культуры и спорта 1 1
СтГАУ - Ставропольский государственный аграрный университет 3 1
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НГТУ - Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева 59 1
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ИРИО - Институт развития информационного общества 10 1
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ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 24 1
РЭШ - Российская электронная школа 10 1
СФУ - КГТЭИ - Красноярский государственный торгово-экономический институт 2 1
ПВО КВКУРЭ ПВО - Красноярское высшее командное училище радиоэлектроники 1 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 91 1
РУДН - Российский университет дружбы народов 46 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 482 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 73 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 165 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 113 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 196 1
Московский колледж современных технологий имени Героя Советского Союза М. Ф. Панова 1 1
Московский политехнический колледж им. Н.Н. Годовикова 1 1
МЭИ - Московский энергетический институт 50 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 138 1
ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет им. В.И. Ульянова (Ленина) 30 1
АГУ - Алтайский государственный университет 15 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 252 1
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