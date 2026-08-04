Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация

Красноярский край получит 28 новых базовых станций «Ростелекома» для устранения цифрового неравенства «Ростелеком» завершит строительство 28 базовых станций в Красноярском крае до конца 2026 г. Благодаря этому свыше 4000 жителей региона впервые получат

МТС на треть ускорила мобильный интернет в восточной столице Красноярского края порта и других на сети МТС без потери качества соединения в будущем. «Объем потребления интернета в Красноярском крае растет постоянно, приложения с видеоконтентом, онлайн-обучения или игры ста

Т2 и «Пилар» усиливают сотрудничество с правительством Красноярского края T2, российский оператор мобильной связи, инфраструктурный оператор «Пилар» и правительство Красноярского края заключили трехстороннее соглашение о сотрудничестве в сфере развития отрас

Памятники Красноярского края превратили в цифровые трехмерные модели Специалисты компании «Геоскан» оцифровали памятники Красноярского края для портала «3D-наследие: сохраняя культуру». На нем можно из любой точки

МТС улучшила мобильный интернет в окружных столицах Красноярского края о — Назарово» и «Шарыпово — Ужур — Балахта», а в прошлом году завершили большой проект по запуску в Красноярском крае более 350 новых базовых станций, в том числе и на участках федеральных трас

«Геоскан» и Минцифры Красноярского края заключили соглашение о развитии БАС в регионе Группа компаний «Геоскан» и Министерство цифрового развития Красноярского края подписали соглашение о развитии гражданских беспилотных авиационных систем

«Ростелеком» протянул 450 км оптики для цифровизации Бора в Красноярском крае , интерактивного телевидения Wink и облачного видеонаблюдения в домах жителей поселка Бор на севере Красноярского края. Чтобы современные цифровые сервисы стали доступны в удаленной местности,

МТС усилила сеть в Казачинском Красноярского края отдыха, поэтому мы позаботились об улучшении качества сети в Казачинском», — сказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.

«Ростелеком» и Красноярский край подписали соглашение о развитии цифровой инфраструктуры рового развития региона. Соглашение подписали президент «Ростелекома» Михаил Осеевский и губернатор Красноярского края Михаил Котюков. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома». Ключев

Мобильный интернет МТС «окутал» старинное село на северо-востоке Красноярского края населенных пунктов. Поэтому мы продолжаем планомерно расширять и обновлять сетевую инфраструктуру в Красноярском крае. В прошлом году мы подключили к сети МТС больше 280 населенных пунктов реги

МФЦ Красноярского края оцифровал коммуникации с помощью «МТС Линк» Платформа для онлайн-коммуникаций, обучения и совместной работы «МТС Линк» стала основным инструментом для цифрового взаимодействия сотрудников МФЦ в Красноярском крае. Решение подключено в более чем 200 региональных офисов госучреждения. Более 90% мероприятий теперь проходят в онлайн-формате: слушатели обучаются и совещаются дистанционно, б

МТС оцифровала коммуникации в МФЦ Красноярского края Линк» стала основным инструментом для проведения совещаний и организации обучения сотрудников МФЦ в Красноярском крае. Коммуникации оцифрованы для сотрудников более 200 региональных офисов госу

МТС усилила сеть LTE в Красноярском крае с помощью отечественных базовых станций «Иртея» айн-игры. «С помощью отечественного оборудования мы улучшаем качество связи на карте покрытия LTE в Красноярском крае и усиливаем сеть там, где это необходимо. Жители малых и отдалённых населен

Ozon запустил новый логистический центр в Красноярском крае Ozon открыл логистический центр в Красноярском крае. Региональные продавцы уже могут планировать поставки на новый склад — отгр

«МегаФон» расширил покрытие 4G в 16 муниципальных округах Красноярского края нным от событий и становится частью общего цифрового пространства», — отметил директор «МегаФона» в Красноярском крае Андрей Ким. Запуск 4G имеет значение и для фельдшерско-акушерских пунктов:

«Росатом» запустил умную станцию экомониторинга в Красноярском крае В Красноярском крае в пилотном режиме начала работу автоматизированная малогабаритная станция э

Красноярский край стал лидером в Сибири по числу кибератак в 2025 году й округ за этот период выросло почти в три раза, при этом больше всего атак пришлось на организации Красноярского края. Об этом CNews сообщили представители МТС. В 2025 г. в Сибири отразили бол

Красноярский филиал «Ростелекома» трудоустраивает выпускников образовательного проекта «Базовая станция» озволил студентам погрузиться в реальные производственные процессы. Елена Кудина, HR-бизнес-партнер Красноярского филиала «Ростелекома»: «Команда — наша главная ценность. Мы заинтересованы в мо

МТС обеспечила 4G более 280 населенных пунктов в Красноярском крае т о реализации масштабной программы расширения покрытия сети 4G и обновления телеком-оборудования в Красноярском крае. В ходе строительства и модернизации сети сотовой связи в 2024-2025 гг. МТС

«МегаФон» сократил цифровую дистанцию для сельских территорий Красноярского края нашей связью в регионе обеспечены более 26 тыс. сельских жителей», — отметил директор «МегаФона» в Красноярском крае Андрей Ким. «Помимо федерального проекта «Устранение цифрового неравенства

Жителей Красноярского края предупредят о звонках мошенников членам семьи о звонят около 14:00, сразу после окончания школьных занятий. «Проблема телефонного мошенничества в Красноярском крае по-прежнему актуальна: только за 2025 год МТС заблокировала около 20 млн не

Красноярский бизнес — второй в Сибири по инвестициям в интернет вещей этому показателю лишь Новосибирской области, но значительно обогнав Омскую и Кемеровскую области. В Красноярском крае интернет вещей активно используется компаниями из сферы транспорта, логисти

МТС присоединила к своей сети еще 60 малых сел и деревень Красноярского края проживает более 27 тыс. человек, мы оцифровали в рамках большого проекта по строительству сети 4G в Красноярском крае. Стабильная связь и мобильный интернет появились и в туристических локациях

«Ростелеком» обеспечил сотовой связью 58 отдаленных населенных пунктов Красноярского края В 2025 г. «Ростелеком» построил базовые станции в 58 малых отдаленных поселениях Красноярского края. Благодаря этому жителям стали доступны качественные услуги голосовой связи и мобильного интернета. Работы выполнены в рамках второго этапа федерального проекта устранения ци

Новый год онлайн: мобильная связь пришла в шесть малых сел Красноярского края естах и создают основу для будущего роста малых населенных пунктов», — сказал директор «МегаФона» в Красноярском крае Андрей Ким.

Юг Красноярского края оброс сетью МТС ифровых возможностей для образования, работы и досуга. «Мы продолжаем расширять покрытие сети МТС в Красноярском крае. В ориентированном на сельское хозяйство Идринско-Краснотуранском округе, г

Транспорт и логистика чаще других сфер используют М2М-устройства в Красноярском крае МТС проанализировала подключение и использование умных устройств в Красноярском крае за 2025 г. Самое большое количество сим-карт М2М (Machine-to-Machine — межм

Цифровая основа для работы с госимуществом: «Элар» оцифровал технический архив Красноярского края Компания «Элар» завершила работы по переводу в электронный вид архива технической документации Агентства по управлению государственным имуществом Красноярского края. В результате проекта был сформирован электронный архив технической документации, включающий более 19 тыс. единиц хранения, включая архивные дела и реестровые книги. Об этом

«Ростелеком» провел оптическую магистраль на севере Красноярского края п к проводному высокоскоростному интернету для жителей сразу нескольких северных населенных пунктов Красноярского края. Волоконно-оптическая сеть (ВОЛС) впервые появилась в Сергеево, Нижнешадри

На участках популярных автотрасс Красноярского края МТС закрыла «белые пятна» ть за работой своих водителей, исправностью транспорта и расходом топлива», — сказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.

МТС накрыла сетью ФАПы отдаленных поселков Красноярского края , пользоваться всеми современными цифровыми сервисами. «Мы продолжаем расширять покрытие сети МТС в Красноярском крае. За 2025 г. мы «оцифровали» более 90 малых населенных пунктов, в каждом из

Почти 200 сельчан в Красноярском крае впервые вышли в онлайн ктуры связи является ключевой задачей нацпроекта «Экономика данных», — сказал директор «МегаФона» в Красноярском крае Андрей Ким.

«Ростелеком» организует защищенные интернет-каналы для 110 домов культуры Красноярского края В октябре 2025 г. «Ростелеком» обеспечит защищенный доступ к Сети для 110 учреждений культуры Красноярского края. Благодаря этому работники и посетители сельских клубов и библиотек смогут

«Умные» технологии покоряют жителей Красноярского края стал Емельяновский муниципальный округ, на долю которого приходится более трети всех IoT-гаджетов в Красноярском крае. Это объясняется быстрым развитием пригородной зоны Красноярска — здесь рас

Студенты Красноярского колледжа отраслевых технологий и предпринимательства будут учиться с помощью платформы «МТС Линк» и для студентов. Множество вузов и ссузов по всей стране уже используют «МТС Линк», и мы рады, что Красноярский колледж отраслевых технологий и предпринимательства теперь тоже среди них», — ск

«Элар» поддерживает цифровое развитие архивной отрасли Красноярского края Архивное агентство Красноярского края на протяжении многих лет последовательно оснащает муниципальные архивы региона отечественными планетарными сканерами ЭЛАР, формируя современную цифровую инфраструктуру хранен

«МегаФон» нарастил цифровую активность в городах и округах Красноярского края начала года мы модернизировали более 350 базовых станций в регионе», — сказал директор «МегаФона» в Красноярском крае Андрей Ким. Улучшение качества связи почувствовали абоненты в жилых микрора

МТС оцифровала известное среди поклонников этнотуризма село в Красноярском крае ули Курагинский, Казачинско-Пировский, Иланско-Нижнеингашский, Балахтинско-Новоселовский, Канский и Красноярский округа. Более четырех с половиной тысяч человек теперь имеют доступ к высокоскор

Лето 2025 г. красноярцы провели в онлайн-созвонах с ИИ-помощником ны или размытия фона, примерки масок или цифровых аватаров. Чаще всего с января по август 2025 г. в Красноярском крае сервисы для онлайн-конференций использовали тренинговые компании и онлайн-ш