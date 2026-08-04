Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация

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СОБЫТИЯ
|04.08.2026
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Красноярский край получит 28 новых базовых станций «Ростелекома» для устранения цифрового неравенства
«Ростелеком» завершит строительство 28 базовых станций в Красноярском крае до конца 2026 г. Благодаря этому свыше 4000 жителей региона впервые получат
|04.08.2026
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МТС на треть ускорила мобильный интернет в восточной столице Красноярского края
порта и других на сети МТС без потери качества соединения в будущем. «Объем потребления интернета в Красноярском крае растет постоянно, приложения с видеоконтентом, онлайн-обучения или игры ста
|20.07.2026
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Т2 и «Пилар» усиливают сотрудничество с правительством Красноярского края
T2, российский оператор мобильной связи, инфраструктурный оператор «Пилар» и правительство Красноярского края заключили трехстороннее соглашение о сотрудничестве в сфере развития отрас
|17.07.2026
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Памятники Красноярского края превратили в цифровые трехмерные модели
Специалисты компании «Геоскан» оцифровали памятники Красноярского края для портала «3D-наследие: сохраняя культуру». На нем можно из любой точки
|15.07.2026
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МТС улучшила мобильный интернет в окружных столицах Красноярского края
о — Назарово» и «Шарыпово — Ужур — Балахта», а в прошлом году завершили большой проект по запуску в Красноярском крае более 350 новых базовых станций, в том числе и на участках федеральных трас
|26.06.2026
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«Геоскан» и Минцифры Красноярского края заключили соглашение о развитии БАС в регионе
Группа компаний «Геоскан» и Министерство цифрового развития Красноярского края подписали соглашение о развитии гражданских беспилотных авиационных систем
|22.06.2026
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«Ростелеком» протянул 450 км оптики для цифровизации Бора в Красноярском крае
, интерактивного телевидения Wink и облачного видеонаблюдения в домах жителей поселка Бор на севере Красноярского края. Чтобы современные цифровые сервисы стали доступны в удаленной местности,
|22.06.2026
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МТС усилила сеть в Казачинском Красноярского края
отдыха, поэтому мы позаботились об улучшении качества сети в Казачинском», — сказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.
|05.06.2026
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«Ростелеком» и Красноярский край подписали соглашение о развитии цифровой инфраструктуры
рового развития региона. Соглашение подписали президент «Ростелекома» Михаил Осеевский и губернатор Красноярского края Михаил Котюков. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома». Ключев
|04.06.2026
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Мобильный интернет МТС «окутал» старинное село на северо-востоке Красноярского края
населенных пунктов. Поэтому мы продолжаем планомерно расширять и обновлять сетевую инфраструктуру в Красноярском крае. В прошлом году мы подключили к сети МТС больше 280 населенных пунктов реги
|24.04.2026
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МФЦ Красноярского края оцифровал коммуникации с помощью «МТС Линк»
Платформа для онлайн-коммуникаций, обучения и совместной работы «МТС Линк» стала основным инструментом для цифрового взаимодействия сотрудников МФЦ в Красноярском крае. Решение подключено в более чем 200 региональных офисов госучреждения. Более 90% мероприятий теперь проходят в онлайн-формате: слушатели обучаются и совещаются дистанционно, б
|23.04.2026
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МТС оцифровала коммуникации в МФЦ Красноярского края
Линк» стала основным инструментом для проведения совещаний и организации обучения сотрудников МФЦ в Красноярском крае. Коммуникации оцифрованы для сотрудников более 200 региональных офисов госу
|22.04.2026
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МТС усилила сеть LTE в Красноярском крае с помощью отечественных базовых станций «Иртея»
айн-игры. «С помощью отечественного оборудования мы улучшаем качество связи на карте покрытия LTE в Красноярском крае и усиливаем сеть там, где это необходимо. Жители малых и отдалённых населен
|20.04.2026
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Ozon запустил новый логистический центр в Красноярском крае
Ozon открыл логистический центр в Красноярском крае. Региональные продавцы уже могут планировать поставки на новый склад — отгр
|25.03.2026
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«МегаФон» расширил покрытие 4G в 16 муниципальных округах Красноярского края
нным от событий и становится частью общего цифрового пространства», — отметил директор «МегаФона» в Красноярском крае Андрей Ким. Запуск 4G имеет значение и для фельдшерско-акушерских пунктов:
|23.03.2026
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«Росатом» запустил умную станцию экомониторинга в Красноярском крае
В Красноярском крае в пилотном режиме начала работу автоматизированная малогабаритная станция э
|10.03.2026
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Красноярский край стал лидером в Сибири по числу кибератак в 2025 году
й округ за этот период выросло почти в три раза, при этом больше всего атак пришлось на организации Красноярского края. Об этом CNews сообщили представители МТС. В 2025 г. в Сибири отразили бол
|10.03.2026
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Красноярский филиал «Ростелекома» трудоустраивает выпускников образовательного проекта «Базовая станция»
озволил студентам погрузиться в реальные производственные процессы. Елена Кудина, HR-бизнес-партнер Красноярского филиала «Ростелекома»: «Команда — наша главная ценность. Мы заинтересованы в мо
|19.02.2026
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МТС обеспечила 4G более 280 населенных пунктов в Красноярском крае
т о реализации масштабной программы расширения покрытия сети 4G и обновления телеком-оборудования в Красноярском крае. В ходе строительства и модернизации сети сотовой связи в 2024-2025 гг. МТС
|18.02.2026
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«МегаФон» сократил цифровую дистанцию для сельских территорий Красноярского края
нашей связью в регионе обеспечены более 26 тыс. сельских жителей», — отметил директор «МегаФона» в Красноярском крае Андрей Ким. «Помимо федерального проекта «Устранение цифрового неравенства
|11.02.2026
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Жителей Красноярского края предупредят о звонках мошенников членам семьи
о звонят около 14:00, сразу после окончания школьных занятий. «Проблема телефонного мошенничества в Красноярском крае по-прежнему актуальна: только за 2025 год МТС заблокировала около 20 млн не
|06.02.2026
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Красноярский бизнес — второй в Сибири по инвестициям в интернет вещей
этому показателю лишь Новосибирской области, но значительно обогнав Омскую и Кемеровскую области. В Красноярском крае интернет вещей активно используется компаниями из сферы транспорта, логисти
|22.01.2026
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МТС присоединила к своей сети еще 60 малых сел и деревень Красноярского края
проживает более 27 тыс. человек, мы оцифровали в рамках большого проекта по строительству сети 4G в Красноярском крае. Стабильная связь и мобильный интернет появились и в туристических локациях
|16.01.2026
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«Ростелеком» обеспечил сотовой связью 58 отдаленных населенных пунктов Красноярского края
В 2025 г. «Ростелеком» построил базовые станции в 58 малых отдаленных поселениях Красноярского края. Благодаря этому жителям стали доступны качественные услуги голосовой связи и мобильного интернета. Работы выполнены в рамках второго этапа федерального проекта устранения ци
|24.12.2025
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Новый год онлайн: мобильная связь пришла в шесть малых сел Красноярского края
естах и создают основу для будущего роста малых населенных пунктов», — сказал директор «МегаФона» в Красноярском крае Андрей Ким.
|24.12.2025
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Юг Красноярского края оброс сетью МТС
ифровых возможностей для образования, работы и досуга. «Мы продолжаем расширять покрытие сети МТС в Красноярском крае. В ориентированном на сельское хозяйство Идринско-Краснотуранском округе, г
|18.12.2025
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Транспорт и логистика чаще других сфер используют М2М-устройства в Красноярском крае
МТС проанализировала подключение и использование умных устройств в Красноярском крае за 2025 г. Самое большое количество сим-карт М2М (Machine-to-Machine — межм
|17.12.2025
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Цифровая основа для работы с госимуществом: «Элар» оцифровал технический архив Красноярского края
Компания «Элар» завершила работы по переводу в электронный вид архива технической документации Агентства по управлению государственным имуществом Красноярского края. В результате проекта был сформирован электронный архив технической документации, включающий более 19 тыс. единиц хранения, включая архивные дела и реестровые книги. Об этом
|04.12.2025
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«Ростелеком» провел оптическую магистраль на севере Красноярского края
п к проводному высокоскоростному интернету для жителей сразу нескольких северных населенных пунктов Красноярского края. Волоконно-оптическая сеть (ВОЛС) впервые появилась в Сергеево, Нижнешадри
|30.10.2025
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На участках популярных автотрасс Красноярского края МТС закрыла «белые пятна»
ть за работой своих водителей, исправностью транспорта и расходом топлива», — сказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.
|27.10.2025
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МТС накрыла сетью ФАПы отдаленных поселков Красноярского края
, пользоваться всеми современными цифровыми сервисами. «Мы продолжаем расширять покрытие сети МТС в Красноярском крае. За 2025 г. мы «оцифровали» более 90 малых населенных пунктов, в каждом из
|22.10.2025
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Почти 200 сельчан в Красноярском крае впервые вышли в онлайн
ктуры связи является ключевой задачей нацпроекта «Экономика данных», — сказал директор «МегаФона» в Красноярском крае Андрей Ким.
|20.10.2025
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«Ростелеком» организует защищенные интернет-каналы для 110 домов культуры Красноярского края
В октябре 2025 г. «Ростелеком» обеспечит защищенный доступ к Сети для 110 учреждений культуры Красноярского края. Благодаря этому работники и посетители сельских клубов и библиотек смогут
|14.10.2025
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«Умные» технологии покоряют жителей Красноярского края
стал Емельяновский муниципальный округ, на долю которого приходится более трети всех IoT-гаджетов в Красноярском крае. Это объясняется быстрым развитием пригородной зоны Красноярска — здесь рас
|13.10.2025
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Студенты Красноярского колледжа отраслевых технологий и предпринимательства будут учиться с помощью платформы «МТС Линк»
и для студентов. Множество вузов и ссузов по всей стране уже используют «МТС Линк», и мы рады, что Красноярский колледж отраслевых технологий и предпринимательства теперь тоже среди них», — ск
|08.10.2025
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«Элар» поддерживает цифровое развитие архивной отрасли Красноярского края
Архивное агентство Красноярского края на протяжении многих лет последовательно оснащает муниципальные архивы региона отечественными планетарными сканерами ЭЛАР, формируя современную цифровую инфраструктуру хранен
|26.09.2025
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«МегаФон» нарастил цифровую активность в городах и округах Красноярского края
начала года мы модернизировали более 350 базовых станций в регионе», — сказал директор «МегаФона» в Красноярском крае Андрей Ким. Улучшение качества связи почувствовали абоненты в жилых микрора
|19.09.2025
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МТС оцифровала известное среди поклонников этнотуризма село в Красноярском крае
ули Курагинский, Казачинско-Пировский, Иланско-Нижнеингашский, Балахтинско-Новоселовский, Канский и Красноярский округа. Более четырех с половиной тысяч человек теперь имеют доступ к высокоскор
|12.09.2025
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Лето 2025 г. красноярцы провели в онлайн-созвонах с ИИ-помощником
ны или размытия фона, примерки масок или цифровых аватаров. Чаще всего с января по август 2025 г. в Красноярском крае сервисы для онлайн-конференций использовали тренинговые компании и онлайн-ш
|11.09.2025
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Мобильная связь МТС пришла в еще 27 малых сел и деревень Красноярского края
ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о расширении покрытия сети LTE в Красноярском крае. Доступ к скоростному мобильному интернету и голосовой связи оператора полу
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Егошин Сергей 117 112
|Ким Андрей 58 55
|Распопин Николай 48 48
|Усатов Алексей 43 41
|Аветисян Армен 47 34
|Баженов Михаил 39 23
|Орловский Виктор 408 21
|Иванов Сергей 405 19
|Путин Владимир 3454 18
|Стрельцов Андрей 62 17
|Шадаев Максут 1210 17
|Бойко Елена 152 16
|Албычев Александр 168 16
|Ермолаев Артем 379 15
|Носков Константин 241 15
|Никифоров Николай 1138 15
|Козлов Александр 71 14
|Лопаткин Герман 104 14
|Меджитов Тимур 85 14
|Матвеева Татьяна 110 14
|Солодовников Денис 108 13
|Власов Сергей 101 13
|Звягина Наталья 64 13
|Шайхутдинов Роман 116 13
|Клейкин Валерий 13 13
|Акимов Максим 192 13
|Попов Сергей 166 12
|Селиванов Дмитрий 52 12
|Ляшенко Сергей 29 12
|Петрушин Андрей 110 12
|Опенышева Светлана 64 12
|Попов Алексей 339 12
|Ковнир Евгений 75 12
|Чамара Денис 59 11
|Иванов Алексей 163 11
|Раков Ярослав 51 11
|Чернякова Елена 30 11
|Калина Роман 62 11
|Бутенко Юрий 65 11
|Комар Евгений 20 11
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