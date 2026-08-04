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Россия СФО Красноярский край Красноярская агломерация

Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация

СОБЫТИЯ


04.08.2026 Красноярский край получит 28 новых базовых станций «Ростелекома» для устранения цифрового неравенства

«Ростелеком» завершит строительство 28 базовых станций в Красноярском крае до конца 2026 г. Благодаря этому свыше 4000 жителей региона впервые получат
04.08.2026 МТС на треть ускорила мобильный интернет в восточной столице Красноярского края

порта и других на сети МТС без потери качества соединения в будущем. «Объем потребления интернета в Красноярском крае растет постоянно, приложения с видеоконтентом, онлайн-обучения или игры ста
20.07.2026 Т2 и «Пилар» усиливают сотрудничество с правительством Красноярского края

T2, российский оператор мобильной связи, инфраструктурный оператор «Пилар» и правительство Красноярского края заключили трехстороннее соглашение о сотрудничестве в сфере развития отрас
17.07.2026 Памятники Красноярского края превратили в цифровые трехмерные модели

Специалисты компании «Геоскан» оцифровали памятники Красноярского края для портала «3D-наследие: сохраняя культуру». На нем можно из любой точки

15.07.2026 МТС улучшила мобильный интернет в окружных столицах Красноярского края

о — Назарово» и «Шарыпово — Ужур — Балахта», а в прошлом году завершили большой проект по запуску в Красноярском крае более 350 новых базовых станций, в том числе и на участках федеральных трас
26.06.2026 «Геоскан» и Минцифры Красноярского края заключили соглашение о развитии БАС в регионе

Группа компаний «Геоскан» и Министерство цифрового развития Красноярского края подписали соглашение о развитии гражданских беспилотных авиационных систем
22.06.2026 «Ростелеком» протянул 450 км оптики для цифровизации Бора в Красноярском крае

, интерактивного телевидения Wink и облачного видеонаблюдения в домах жителей поселка Бор на севере Красноярского края. Чтобы современные цифровые сервисы стали доступны в удаленной местности,

22.06.2026 МТС усилила сеть в Казачинском Красноярского края

отдыха, поэтому мы позаботились об улучшении качества сети в Казачинском», — сказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.
05.06.2026 «Ростелеком» и Красноярский край подписали соглашение о развитии цифровой инфраструктуры

рового развития региона. Соглашение подписали президент «Ростелекома» Михаил Осеевский и губернатор Красноярского края Михаил Котюков. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома». Ключев
04.06.2026 Мобильный интернет МТС «окутал» старинное село на северо-востоке Красноярского края

населенных пунктов. Поэтому мы продолжаем планомерно расширять и обновлять сетевую инфраструктуру в Красноярском крае. В прошлом году мы подключили к сети МТС больше 280 населенных пунктов реги
24.04.2026 МФЦ Красноярского края оцифровал коммуникации с помощью «МТС Линк»

Платформа для онлайн-коммуникаций, обучения и совместной работы «МТС Линк» стала основным инструментом для цифрового взаимодействия сотрудников МФЦ в Красноярском крае. Решение подключено в более чем 200 региональных офисов госучреждения. Более 90% мероприятий теперь проходят в онлайн-формате: слушатели обучаются и совещаются дистанционно, б
23.04.2026 МТС оцифровала коммуникации в МФЦ Красноярского края

Линк» стала основным инструментом для проведения совещаний и организации обучения сотрудников МФЦ в Красноярском крае. Коммуникации оцифрованы для сотрудников более 200 региональных офисов госу
22.04.2026 МТС усилила сеть LTE в Красноярском крае с помощью отечественных базовых станций «Иртея»

айн-игры. «С помощью отечественного оборудования мы улучшаем качество связи на карте покрытия LTE в Красноярском крае и усиливаем сеть там, где это необходимо. Жители малых и отдалённых населен
20.04.2026 Ozon запустил новый логистический центр в Красноярском крае

Ozon открыл логистический центр в Красноярском крае. Региональные продавцы уже могут планировать поставки на новый склад — отгр
25.03.2026 «МегаФон» расширил покрытие 4G в 16 муниципальных округах Красноярского края

нным от событий и становится частью общего цифрового пространства», — отметил директор «МегаФона» в Красноярском крае Андрей Ким. Запуск 4G имеет значение и для фельдшерско-акушерских пунктов:

23.03.2026 «Росатом» запустил умную станцию экомониторинга в Красноярском крае

В Красноярском крае в пилотном режиме начала работу автоматизированная малогабаритная станция э
10.03.2026 Красноярский край стал лидером в Сибири по числу кибератак в 2025 году

й округ за этот период выросло почти в три раза, при этом больше всего атак пришлось на организации Красноярского края. Об этом CNews сообщили представители МТС. В 2025 г. в Сибири отразили бол
10.03.2026 Красноярский филиал «Ростелекома» трудоустраивает выпускников образовательного проекта «Базовая станция»

озволил студентам погрузиться в реальные производственные процессы. Елена Кудина, HR-бизнес-партнер Красноярского филиала «Ростелекома»: «Команда — наша главная ценность. Мы заинтересованы в мо
19.02.2026 МТС обеспечила 4G более 280 населенных пунктов в Красноярском крае

т о реализации масштабной программы расширения покрытия сети 4G и обновления телеком-оборудования в Красноярском крае. В ходе строительства и модернизации сети сотовой связи в 2024-2025 гг. МТС
18.02.2026 «МегаФон» сократил цифровую дистанцию для сельских территорий Красноярского края

нашей связью в регионе обеспечены более 26 тыс. сельских жителей», — отметил директор «МегаФона» в Красноярском крае Андрей Ким. «Помимо федерального проекта «Устранение цифрового неравенства

11.02.2026 Жителей Красноярского края предупредят о звонках мошенников членам семьи

о звонят около 14:00, сразу после окончания школьных занятий. «Проблема телефонного мошенничества в Красноярском крае по-прежнему актуальна: только за 2025 год МТС заблокировала около 20 млн не
06.02.2026 Красноярский бизнес — второй в Сибири по инвестициям в интернет вещей

этому показателю лишь Новосибирской области, но значительно обогнав Омскую и Кемеровскую области. В Красноярском крае интернет вещей активно используется компаниями из сферы транспорта, логисти
22.01.2026 МТС присоединила к своей сети еще 60 малых сел и деревень Красноярского края

проживает более 27 тыс. человек, мы оцифровали в рамках большого проекта по строительству сети 4G в Красноярском крае. Стабильная связь и мобильный интернет появились и в туристических локациях
16.01.2026 «Ростелеком» обеспечил сотовой связью 58 отдаленных населенных пунктов Красноярского края

В 2025 г. «Ростелеком» построил базовые станции в 58 малых отдаленных поселениях Красноярского края. Благодаря этому жителям стали доступны качественные услуги голосовой связи и мобильного интернета. Работы выполнены в рамках второго этапа федерального проекта устранения ци
24.12.2025 Новый год онлайн: мобильная связь пришла в шесть малых сел Красноярского края

естах и создают основу для будущего роста малых населенных пунктов», — сказал директор «МегаФона» в Красноярском крае Андрей Ким.
24.12.2025 Юг Красноярского края оброс сетью МТС

ифровых возможностей для образования, работы и досуга. «Мы продолжаем расширять покрытие сети МТС в Красноярском крае. В ориентированном на сельское хозяйство Идринско-Краснотуранском округе, г
18.12.2025 Транспорт и логистика чаще других сфер используют М2М-устройства в Красноярском крае

МТС проанализировала подключение и использование умных устройств в Красноярском крае за 2025 г. Самое большое количество сим-карт М2М (Machine-to-Machine — межм
17.12.2025 Цифровая основа для работы с госимуществом: «Элар» оцифровал технический архив Красноярского края

Компания «Элар» завершила работы по переводу в электронный вид архива технической документации Агентства по управлению государственным имуществом Красноярского края. В результате проекта был сформирован электронный архив технической документации, включающий более 19 тыс. единиц хранения, включая архивные дела и реестровые книги. Об этом

04.12.2025 «Ростелеком» провел оптическую магистраль на севере Красноярского края

п к проводному высокоскоростному интернету для жителей сразу нескольких северных населенных пунктов Красноярского края. Волоконно-оптическая сеть (ВОЛС) впервые появилась в Сергеево, Нижнешадри
30.10.2025 На участках популярных автотрасс Красноярского края МТС закрыла «белые пятна»

ть за работой своих водителей, исправностью транспорта и расходом топлива», — сказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.
27.10.2025 МТС накрыла сетью ФАПы отдаленных поселков Красноярского края

, пользоваться всеми современными цифровыми сервисами. «Мы продолжаем расширять покрытие сети МТС в Красноярском крае. За 2025 г. мы «оцифровали» более 90 малых населенных пунктов, в каждом из

22.10.2025 Почти 200 сельчан в Красноярском крае впервые вышли в онлайн

ктуры связи является ключевой задачей нацпроекта «Экономика данных», — сказал директор «МегаФона» в Красноярском крае Андрей Ким.
20.10.2025 «Ростелеком» организует защищенные интернет-каналы для 110 домов культуры Красноярского края

В октябре 2025 г. «Ростелеком» обеспечит защищенный доступ к Сети для 110 учреждений культуры Красноярского края. Благодаря этому работники и посетители сельских клубов и библиотек смогут
14.10.2025 «Умные» технологии покоряют жителей Красноярского края

стал Емельяновский муниципальный округ, на долю которого приходится более трети всех IoT-гаджетов в Красноярском крае. Это объясняется быстрым развитием пригородной зоны Красноярска — здесь рас
13.10.2025 Студенты Красноярского колледжа отраслевых технологий и предпринимательства будут учиться с помощью платформы «МТС Линк»

и для студентов. Множество вузов и ссузов по всей стране уже используют «МТС Линк», и мы рады, что Красноярский колледж отраслевых технологий и предпринимательства теперь тоже среди них», — ск
08.10.2025 «Элар» поддерживает цифровое развитие архивной отрасли Красноярского края

Архивное агентство Красноярского края на протяжении многих лет последовательно оснащает муниципальные архивы региона отечественными планетарными сканерами ЭЛАР, формируя современную цифровую инфраструктуру хранен
26.09.2025 «МегаФон» нарастил цифровую активность в городах и округах Красноярского края

начала года мы модернизировали более 350 базовых станций в регионе», — сказал директор «МегаФона» в Красноярском крае Андрей Ким. Улучшение качества связи почувствовали абоненты в жилых микрора
19.09.2025 МТС оцифровала известное среди поклонников этнотуризма село в Красноярском крае

ули Курагинский, Казачинско-Пировский, Иланско-Нижнеингашский, Балахтинско-Новоселовский, Канский и Красноярский округа. Более четырех с половиной тысяч человек теперь имеют доступ к высокоскор
12.09.2025 Лето 2025 г. красноярцы провели в онлайн-созвонах с ИИ-помощником

ны или размытия фона, примерки масок или цифровых аватаров. Чаще всего с января по август 2025 г. в Красноярском крае сервисы для онлайн-конференций использовали тренинговые компании и онлайн-ш
11.09.2025 Мобильная связь МТС пришла в еще 27 малых сел и деревень Красноярского края

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о расширении покрытия сети LTE в Красноярском крае. Доступ к скоростному мобильному интернету и голосовой связи оператора полу

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Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 334
Ростелеком 10948 194
МегаФон 10742 170
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 284 105
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 96
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 86
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 75
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 52
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком 128 51
9594 43
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 37
Ростелеком - Связьинвест 1719 33
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 33
Yandex - Яндекс 9216 32
Microsoft Corporation 25775 27
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 248 24
Samsung Electronics 11064 24
Т2 - Т2 Мобайл - БВК - Байкалвестком 110 22
Huawei 4676 19
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 544 18
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 17
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 17
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 17
Сибсети - Норильск-Телеком - НОРКОМ 34 17
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 17
Электросвязь 268 16
ВымпелКом - Билайн Сибирский регион 52 16
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 16
АйТи 1519 15
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 15
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 14
Cisco Systems 5372 14
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 634 13
SAP SE 5601 13
Intel Corporation 12811 13
Oracle Corporation 7074 13
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 12
МегаФон Сибирь - МегаФон Сибирский филиал 58 12
Т2 - Т2 Мобайл - НСС - Нижегородская сотовая связь - Нижегородский сотовый телефон 161 12
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком - Саянтелеком 17 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 51
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 36
Международный аэропорт Красноярск имени Д. А. Хворостовского - Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) - ИАТА: KJA, ИКАО: UNKL 44 34
Почта России ПАО 2370 28
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 19
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 18
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 18
РЖД - Российские железные дороги 2096 16
МТС Трэвел - MTS Travel 292 15
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 15
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 15
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 12
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 11
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 10
Связной ГК 1401 10
Евросеть 1421 10
Россети Ленэнерго 1699 9
Альфа-Банк 1979 9
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - Омскэнерго - МЭС Сибири 101 8
Роснефть - РН-Ванкор - Ванкорнефть 10 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 8
Красцветмет - Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова - 30 7
РусГидро - Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего 117 7
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 7
Роснефть НК - нефтяная компания 562 7
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 6
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 6
Русский стандарт Банк 509 6
НМГ - Национальная Медиа Группа 128 6
РусГидро - Богучанская ГЭС 12 6
Губернские аптеки - аптечная сеть 13 6
Газпром ПАО 1493 6
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 6
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 6
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 6
Visa International 1993 6
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 154 6
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 102 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 5
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 137
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 95
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 93 90
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Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 43
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МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 40
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 39
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 39
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Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 142 15
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 15
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 70
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 17
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 5
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 5
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ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 4
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 4
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 4
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 3
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 3
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 3
ГосИнформСистемы 160 3
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 20 2
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 2
IUCN - International Union for Conservation of Nature - МСОП - Международный союз охраны природы 10 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 2
ЛДПР 116 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
SoGo - Open Source Groupware 8 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 31 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
РСП - Российский союз правообладателей 12 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
Союз пенсионеров России 9 1
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 24 1
ФПКК - Федерация профсоюзов Красноярского края 1 1
НППА - Национальная платформа промышленной автоматизации 4 1
WiMAX Forum 69 1
ФКР - Федерация космонавтики России 7 1
СТД РФ - Союз театральных деятелей Российской Федерации 4 1
Ассоциация менеджеров 107 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
Совет Главных Конструкторов - Ассоциация предприятий отечественного производителей телекоммуникационного оборудования 28 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 301
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 298
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 133
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 43
ТТК - ЕТК - Единая транспортная карта 189 39
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 37
Microsoft Windows 2000 8678 27
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 26
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 22
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 19
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 19
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 399 19
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ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 17
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 16
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 15
Apple iPhone 6 4861 15
МТС Big Data 324 13
Google YouTube - Видеохостинг 3002 12
Linux OS 11533 12
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 11
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Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 11
Avito - Авито работа - Авито подработка - Авито Гиг Решения 616 11
Microsoft Windows 16882 11
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 10
Google Android 15243 10
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 9
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 9
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 137 9
Космодром Байконур 1072 8
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 8
МТС SIM-карты - МТС Абонент 143 8
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 8
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 669 7
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 7
Глонасс-М - ОКР Ураган-М - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 144 7
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 7
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 335 7
Apple iPad 4011 7
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 7
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 702 6
Егошин Сергей 117 112
Ким Андрей 58 55
Распопин Николай 48 48
Усатов Алексей 43 41
Аветисян Армен 47 34
Баженов Михаил 39 23
Орловский Виктор 408 21
Иванов Сергей 405 19
Путин Владимир 3454 18
Стрельцов Андрей 62 17
Шадаев Максут 1210 17
Бойко Елена 152 16
Албычев Александр 168 16
Ермолаев Артем 379 15
Носков Константин 241 15
Никифоров Николай 1138 15
Козлов Александр 71 14
Лопаткин Герман 104 14
Меджитов Тимур 85 14
Матвеева Татьяна 110 14
Солодовников Денис 108 13
Власов Сергей 101 13
Звягина Наталья 64 13
Шайхутдинов Роман 116 13
Клейкин Валерий 13 13
Акимов Максим 192 13
Попов Сергей 166 12
Селиванов Дмитрий 52 12
Ляшенко Сергей 29 12
Петрушин Андрей 110 12
Опенышева Светлана 64 12
Попов Алексей 339 12
Ковнир Евгений 75 12
Чамара Денис 59 11
Иванов Алексей 163 11
Раков Ярослав 51 11
Чернякова Елена 30 11
Калина Роман 62 11
Бутенко Юрий 65 11
Комар Евгений 20 11
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Туран Университет 4 3
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РАН СО ИФ - Институт физики им. Л. В. Киренского Сибирского отделения Российской академии наук 4 3
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ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 2
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Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения - Дальняя радиосвязь НПК 60 2
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