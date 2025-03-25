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Новые базовые станции «МегаФона» «раздают» 4G дачникам Красноярского края

Быстрый мобильный интернет и цифровые звонки (VoLTE) теперь доступны дачникам в Емельяновском районе и городе Железногорске. Построенные «МегаФоном» базовые станции обеспечили сотовой связью около 100 садовых товариществ. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новая телеком-инфраструктура появилась в деревнях Мужичкино и Малая Еловка, селах Арейское и Частоостровское, поселках Снежница и Емельяново, в Зеледеевском и Солонцовском сельсоветах. Помимо садовых участков в зоне действия базовых станций частные дома, объекты социальной и дорожной инфраструктуры, а также участок федеральной трассы «Сибирь» вблизи Красноярского международного аэропорта.

Уверенное покрытие и передачу сигнала на значительной территории, в том числе внутри зданий и помещений, обеспечивают низкие и средние частотные диапазоны. Увеличить емкость LTE-сети и достичь высокой скорости передачи данных удалось за счет внедрения высокочастотного диапазона. Согласно замерам, проведенным инженерами компании, она составляет 70 Мбит/с, а в отдельных локациях пиковые показатели достигают 192 Мбит/с.

Абоненты «МегаФона» могут читать новости и полезные советы по уходу за урожаем в интернете, в удобное время пользоваться банковскими приложениями и оплачивать счета, звонить близким по видеосвязи, отправлять фотографии своего урожая в семейный чат, смотреть фильмы и сериалы, узнавать погоду и следить за фазами луны. Более молодое поколение тоже найдет себе занятие по душе, например, общаться в мессенджерах и соцсетях, делать онлайн-покупки, слушать музыку.

«Вместе с трендом на жизнь за городом растет и спрос на мобильный интернет в таких локациях. И мы, в свою очередь, готовы обеспечить нашим абонентам доступность всех цифровых сервисов и сохранить привычный комфорт мегаполиса. После запуска базовых станций дачники, жители частных домов и коттеджных поселков могут не только разнообразить досуг, но и при необходимости учиться или работать дистанционно. Также стабильный доступ в сеть позволит использовать на своем участке систему видеонаблюдения и другие элементы умного дома», – сказал технический руководитель «МегаФона» в Красноярском крае Данила Буданов.

Развитие телеком-инфраструктуры в Емельяновском районе и Железногорске расширило зону обслуживания технологии VoLTEцифровых звонков через интернет. Она позволяет одновременно разговаривать по телефону и серфить в Сети. Соединение устанавливается за пару секунд и гарантирует высокое качество передачи голоса и низкий уровень фонового шума.

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