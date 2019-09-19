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Россия - СФО - Красноярский край - Железногорск - Красноярск-26


19.09.2019 В России одобрят появление одиннадцати 5G-операторов 1
19.08.2019 Tele2 запустила 4G в малых населенных пунктах Красноярского края 1
16.07.2019 «АМТ-груп» и «Меридиан» создадут ЦУП по заказу «Космической связи» 1
15.04.2019 Российские 5G в опасности: Власти выделили им самые маргинальные частоты 1
14.12.2018 Tele2 запустил переводы «Юнистрим» в салонах связи Красноярского края 1
05.12.2018 5G в России: сколько это будет стоить, и как расчистить место под его частоты 1
03.10.2018 МТС построила в Черноземье сеть NB-IoT для интернета вещей 1
28.06.2017 МТС модернизирует сеть 2G в Красноярском крае 1
18.05.2017 Tele2 запустила сеть 4G в Курской области 1
06.04.2017 Tele2 запускает первые сегменты сети 4G в Красноярском крае 1
17.10.2016 «Билайн» запустил 4G в шести областях Западного региона 1
23.08.2016 МТС открыла почти 100 новых салонов в Сибири 1
01.07.2016 Tele2 разогнала мобильный интернет в северных районах Красноярского края 1
29.06.2016 МТС разогнала сеть 3G в 80 населенных пунктах Сибири 1
27.04.2016 Tele2 расширил сеть дистрибуции в Красноярском крае 2
18.04.2016 «Билайн» вдвое увеличил покрытие сети 4G в Красноярском крае 1
23.03.2016 МТС улучшила качество связи для жителей Красноярского края 1
10.02.2016 Магазины «Телефон.Ру» открылись в 26 городах Сибири 1
22.01.2016 МТС обеспечила персональными базовыми станциями корпоративных клиентов в Красноярском крае 1
10.11.2015 МТС модернизировала сеть 3G в Красноярском крае 1
24.09.2015 МТС обеспечила сетью 4G 75% жителей Красноярского края 1
20.08.2015 МТС определила самые «качающие» города Красноярского края 1
16.07.2015 Мобильный интернет МТС появился в 22 населённых пунктах Красноярского края 1
06.04.2015 Более половины населения Красноярского края могут воспользоваться сетью 4G от МТС 1
24.03.2015 МТС обновит сеть 3G в Красноярском крае 2
13.03.2015 Количество пользователей мобильного телевидения МТС в Красноярском крае увеличилось в два раза 1
06.03.2015 МТС улучшила связь более чем 50 корпоративным клиентам в Красноярском крае 1
27.02.2015 МТС за год инвестировала в инфраструктуру связи Красноярского края более 1,2 млрд руб. 1
18.02.2015 «Ростелеком» построил информационную сеть для станции переливания крови в Курской области 2
26.12.2014 МТС в 2 раза ускорила мобильный интернет в Красноярском крае 1
04.12.2014 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за ноябрь 2014 года 2
01.10.2014 Законодательство в ИКТ: новое в сентябре 2014 1
20.08.2014 ТТК и Правительство Красноярского края подписали соглашение о развитии услуг связи на территории региона 1
25.02.2014 МТС обеспечит Курскую атомную станцию услугами мобильной и фиксированной связи 1
07.02.2014 Интернет-трафик МТС в Красноярском крае вырос в 2,5 раза 1
05.02.2014 Мониторинг ИКТ-законодательства: январь 2014 1
23.12.2013 МТС запустила сеть LTE в Красноярском крае 1
17.04.2013 «Ростелеком» ввёл в эксплуатацию фрагмент сети 3G в Красноярске 1
17.12.2012 «Ростелеком» начинает тестирование сети 3G в Красноярске 1
12.11.2012 «Ростелеком» подключил более 90 тыс. абонентов по технологиям GPON и ETTH в Красноярском крае 1

Публикаций - 74, упоминаний - 97

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 8387 23
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7641 7
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2201 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6137 6
Космическая связь ФГУП ГПКС 327 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7403 5
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком 86 3
Ростелеком Сибирьтелеком - Wellcom 697 3
Ericsson 2240 3
Ростелеком ЮТК - Кубаньэлектросвязь 75 2
Samsung Electronics 8431 2
Nokia Alcatel-Lucent 1373 2
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) 1139 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1837 2
Cisco Systems 4579 2
Huawei 3045 2
Freshtel 49 2
Акадо Телеком - Комкор 773 1
Siemens AG - Сименс Россия 2129 1
Sophos 386 1
АйТи 1060 1
Протей НТЦ - Научно-Технический Центр 47 1
ИскраУралТел - Iskratel 80 1
Микротест 271 1
SAP Ukraine - САП Украина 6 1
МегаФон Центральный филиал 63 1
Ericsson Россия - Эрикссон Корпорация 91 1
АЛС и ТЕК - АЛСиТЕК 6 1
Nortel Networks 1260 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1087 1
Зебра Телеком - Zebra Telecom 121 1
Ростелеком - Курский филиал 3 1
СМАРТС Волгоград-GSM 15 1
SAP Казахстан 9 1
Ростелеком Уралсвязьинформ 538 1
Ростелеком НСС 74 1
ТТК Сибирь - СибТрансТелеКом 24 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 315 1
Nokia Corporation 5018 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 261 1
Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) 24 5
Thales Alenia Space - Alcatel Alenia Space - Telespazio 97 5
Красмаш - Красноярский машиностроительный завод 2 2
Норникель - Норильский никель 248 2
БоАЗ - Богучанский алюминиевый завод 5 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1505 2
Металлоинвест - Горно-металлургический холдинг 71 1
ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 42 1
Ford 323 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 87 1
Сургутнефтегаз - СНГ 160 1
ТехноНИКОЛЬ 27 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 164 1
Сибнефть - Сибирская Нефтяная Компания 28 1
Химпром 9 1
Планета ТРЦ 2 1
КТРВ - Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение 22 1
Росатом Атомэнергопром - Атомный энергопромышленный комплекс 16 1
ЕвроСибЭнерго - Красноярская ГЭС 12 1
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners 240 1
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 1
Курская АЭС - Атомная электростанция 16 1
ТНК-ВР Холдинг 228 1
КТЖ - Казахстан Темир Жолы - Казахстанские железные дороги 7 1
Телефон.Ру 87 1
Русагро Группа Компаний 170 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1586 1
Юнистрим - Unistream 169 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО 100 1
Быстроденьги МФК 22 1
Уральская сталь АО 9 1
Почта России ПАО 1753 1
Альфа-Банк 1305 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация им. Ф. Э. Дзержинского 77 1
The Walt Disney Company 461 1
Газпром ПАО 712 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 226 1
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 1
Роснефть НК 415 1
Татнефть 166 1
Администрация Красноярского края 28 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7212 7
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 843 4
Правительство РФ 2487 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 538 4
Правительство Москвы 789 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1439 3
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 539 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1270 2
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 69 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1786 2
Правительство Сахалинской области 19 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 419 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1916 2
Правительство Саратовской области 19 1
ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации 9 1
Конгресс США - U.S. Congress legislation 351 1
Администрация Главы и Правительства Республики Бурятия 23 1
Мосгортранс ГУП 84 1
Правительство Орловской области 15 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 51 1
Правительство Республики Башкортостан 18 1
Правительство Чукотского автономного округа 9 1
Администрация Псковской области 22 1
Минобороны РФ ГИКЦ - Главный испытательный космический центр Министерства обороны Российской Федерации им. Г.С.Титова 4 1
Администрация Ленинградской области - Комитет государственного заказа 4 1
МКС - Международная космическая станция 403 1
Мосгорсуд - Московский городской суд 309 1
Роснано 460 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 579 1
Правительство КБР - Кабардино-Балкарской Республики 17 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 187 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1117 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 100 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 733 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1040 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1929 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1906 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 309 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1712 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 229 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1793 2
Единая Россия - Политическая партия 203 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 80 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 50 1
ГИС-Ассоциация 83 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4068 21
3G - Стандарт мобильной связи 4914 17
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 660 5
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3072 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2842 4
5G - Пятое поколение мобильной связи 1428 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 11718 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1948 3
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 941 2
НКУ - низковольтные комплектные устройства 8 2
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 473 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11930 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3879 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1475 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9312 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 564 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 226 2
MSAN - Multi-Service Access Node - точка мультисервисного доступа 9 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 348 1
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 479 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 668 1
ИТ-аутсорсинг 820 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1171 1
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 161 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 784 1
VOD - Video on Demand - Видео по запросу 265 1
ТЗС - терминальные земные станции 1 1
PTT - Push-to-talk 65 1
BCM - Business Continuity Management - Управление непрерывностью бизнеса 19 1
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 460 1
ETTH - Ethernet To The Home - Ethernet до дома 60 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 501 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1243 1
Dial-up - диалап - коммутируемый удаленный доступ 71 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 707 1
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом 135 1
IMS - IP Multimedia Subsystem - Спецификация передачи мультимедийного содержимого в электросвязи на основе протокола IP 205 1
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 106 1
РЭС - Радиоэлектронные средства 42 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 438 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 5
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 134 4
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1476 3
МТС 3G-сеть 87 3
Космодром Байконур 347 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1102 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 531 2
SAP MDM - SAP Master Data Management 19 1
Nokia Alcatel-Lucent Active Phonebook 1 1
ОАСИ МКА - Отраслевая автоматизированная система информатизации Москомархитектуры 2 1
Глонасс-К - ОКР Ураган-К - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 21 1
Роскосмос Космодром Восточный - Дальневосточный космический кластер 12 1
SAP for Banking - SAP Core Banking - SAP Banking Services 20 1
Nokia Alcatel-Lucent SA 1175 1
Nokia Alcatel-Lucent IMS - IP Multimedia Subsystem 7 1
Nokia Alcatel-Lucent Accelerate 3 1
Nokia Alcatel-Lucent Mobile Messaging 1 1
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 20 1
SAP Business One - SAP B1 94 1
Глонасс-М - ОКР Ураган-М - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 33 1
SAP NetWeaver 107 1
ВКС РФ Космодром Плесецк 70 1
Naumen Contact Center - Naumen Phone 104 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 536 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 180 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 717 1
Java - Язык программирования 2346 1
Google YouTube - Видеохостинг 2082 1
Космическая связь - Экспресс-АМ - российский спутник связи на геостационарной орбите 71 1
Meta - Facebook Instagram - Инстаграм 586 1
VK - Mail.ru Одноклассники 951 1
Аветисян Армен 41 11
Рейман Леонид 978 2
Орловский Виктор 254 2
Петропавловская Екатерина 10 1
Солонин Виталий 82 1
Валяева Елизавета 72 1
Низомиддинов Олег 12 1
Марченко Игорь 12 1
Чумаков Денис 13 1
Гаврилов Виктор 6 1
Горожанинов Дмитрий 7 1
Левин Дмитрий 35 1
Томенко Виктор 7 1
Иванов Олег 125 1
Смагаринский Юрий 23 1
Солодовников Денис 63 1
Смиркин Дмитрий 12 1
Ternutzer Brett - Тарнутцер Бретт 3 1
Байгушев Владимир 16 1
Криницин Андрей 1 1
Пехтерев Сергей 41 1
Россия - СФО - Красноярский край 866 44
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1148 30
Россия - Российская федерация - РФ 76993 26
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25301 15
Россия - СФО - Красноярский край - Ачинск 40 14
Россия - СФО - Красноярский край - Зеленогорск 26 13
Россия - СФО - Красноярский край - Канск 26 12
Россия - СФО - Красноярский край - Минусинск 34 11
Россия - СФО - Красноярский край - Лесосибирск 29 10
Россия - СФО - Красноярский край - Дивногорск 19 10
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 170 9
Россия - ЦФО - Курская область 408 8
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 285 7
Россия - Бородино 32 7
Россия - СФО - Новосибирская область 1023 6
Россия - СФО - Омская область 464 5
Россия - СФО - Иркутская область 699 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 28408 5
Россия - СФО - Томская область - Томск 592 4
Россия - СФО - Хакасия Республика - Абакан 128 4
Россия - ЦФО - Калужская область 701 4
Россия - СФО - Новосибирск 2801 4
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск 273 4
Россия - СФО - Хакасия Республика 321 4
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 226 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11139 3
Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск 164 3
Россия - Сибирь 1217 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1376 3
Россия - ЦФО - Рязанская область 382 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1955 3
Россия - ЦФО - Воронежская область 492 3
Россия - СФО - Кемеровская область 618 3
Россия - ЮФО - Волгоградская область 491 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11762 3
Россия - ЦФО - Орловская область 167 3
Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк 243 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1722 3
Россия - Черноземье - Центрально-Чернозёмный экономический район 140 3
Россия - ЦФО - Тамбовская область 390 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 75 2
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 54 2
Вторая мировая война 420 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 507 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 308 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 189 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1555 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1090 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 196 1
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 1
ФЦП - Федеральная целевая программа 110 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 775 1
ГПК РФ - Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 15 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 7893 3
РИА Новости 708 1
НТВ - Телекомпания 262 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 238 1
ТНТ - Телеканал 110 1
Россия 24 - телеканал 87 1
Discovery Channel 32 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2507 2
IDC - International Data Corporation 4417 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 165 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 879 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 310 1
РУТ - Российский университет транспорта. институт пути, строительства и сооружений 67 1
ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 59 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 82 1
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева 3 1
КрасГМУ - Красноярский государственный медицинский университет 6 1
ГУУ - Государственный университет управления 17 1
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени С. М. Кирова 25 1
КГПУ им. В. П. Астафьева - Красноярский Государственный Педагогический университет им. В. П. Астафьева 2 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 368 2
КЭФ - Красноярский экономический форум 21 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 337 1
Олимпийские игры - Olympic Games 420 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1088437, в очереди разбора - 984266.
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Доказано: древний город мог разрушить космический взрыв — это соответствует библейским рассказам

Фотонно-фононный прорыв: физики соединили два состояния вещества
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