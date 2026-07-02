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Россия СФО Красноярский край Железногорск Красноярск-26

Россия - СФО - Красноярский край - Железногорск - Красноярск-26

СОБЫТИЯ


02.07.2026 МТС запустила бесплатный Wi-Fi для жителей Железногорска

цифровой среды, где каждый житель и гость города чувствует себя комфортно. Благодаря вашему участию Железногорск становится еще более технологичным и открытым городом», – сказал глава города Же
07.06.2024 МТС прокачала мобильный интернет в Сосновоборске и Железногорске

итории градообразующих предприятий, важных инфраструктурных объектов, а также автодороге Красноярск-Железногорск и в двух поселках ЗАТО. Для туристов МТС улучшила связь в популярных местах в ок
08.10.2012 «Корус Консалтинг» автоматизировал областной онкологический диспансер в Железногорске

б автоматизации работы нового филиала Курского областного клинического онкологического диспансера в Железногорске. Новый онкологический центр — филиал «Курского областного клинического онкологи
01.12.2011 В Железногорске открылся МФЦ по предоставлению госуслуг

1 декабря в Железногорске состоялось открытие филиала областного бюджетного учреждения «Многофункциональн
22.08.2005 Правительство РФ создает спутниковую корпорацию

ий отрасли ждали решения, которое было приурочено к проведению МАКС-2005. В состав вертикально интегрированной структуры войдут давние партнеры: ФГУП «НПО Прикладной механики им. М. Ф. Решетнева» (г. Железногорск), ФГУП «НПЦ "Полюс"» (г. Томск), ФГУП «НПП "Квант"» (г. Москва), ФГУП «Сибирские приборы и системы» (г. Омск), НПЦ «Геофизика-Космос» (г. Москва), ОАО «НПП Космического приборостро
12.10.2004 Жители Железногорска получат социальные смарт-карты

иональной социальной карты горожанина закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Железногорск. Использование муниципальных смарт-карт и создание многофункциональной электронн
17.10.2003 В Железногорске разработан поворотный привод для спутниковых антенн с шариково-винтовой передачей

Специалисты ФГУП "Научно-производственное объединение прикладной механики им.М.Ф.Решетнева" (НПО ПМ, г.Железногорск, Красноярский край) разработали поворотный привод для спутниковых антенн. Как сообщает пресс-служба предприятия, данный привод предназначен для обеспечения слежения и перенацеливан
17.10.2003 В Железногорске разработан поворотный привод для спутниковых антенн с шариково-винтовой передачей

Специалисты ФГУП "Научно-производственное объединение прикладной механики им.М.Ф.Решетнева" (НПО ПМ, г.Железногорск, Красноярский край) разработали поворотный привод для спутниковых антенн. Как сообщает пресс-служба предприятия, данный привод предназначен для обеспечения слежения и перенацеливан

Публикаций - 135, упоминаний - 157

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 43
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 248 21
МегаФон 10742 18
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 14
Ростелеком 10948 12
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 8
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 4
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 3
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком 128 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 3
Syrus Systems - Сайрус Системс Инжиниринг - Сайрус Системз - Сайрус Системс Корпорейшн 28 2
МТС ЖелГорТелеКом 4 2
ПМ-Развитие НПО 2 2
Samsung Electronics 11064 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 2
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 2
SAP SE 5601 2
Cisco Systems 5372 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 2
Microsoft Corporation 25775 2
Huawei 4676 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 2
Naumen - Наумен 752 2
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 2
Freshtel - Alternet - Украинские новейшие технологии - Фрештел - ИнтерПроект 77 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 2
Триколор - Национальная спутниковая компания 389 2
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 417 2
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 351 2
RTX Corporation - Raytheon Technologies - Raytheon Missiles&Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Rockwell Collins - Pratt&Whitney - Raytheon Intelligence&Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek&Newman - Raytheon Network Centric - Athena Tec 347 2
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 139 2
Loymax Solution - Лоймакс 13 2
SharxDC - Шаркс ДЦ - Шаркс ДатаЦентр 25 1
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 1
Сбер - Сбербанк Деловая среда 102 1
LogistiX - Логистикс-Тех 78 1
Международный аэропорт Красноярск имени Д. А. Хворостовского - Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) - ИАТА: KJA, ИКАО: UNKL 44 11
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 7
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Хиагда - ГХК - Горно-химический комбинат 22 6
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 5
Готэк ГП 12 4
Газпром ПАО 1493 4
Росатом СХК - Сибирский химический комбинат - Северская ТЭЦ 25 4
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 3
USM Holdings - Металлоинвест УК - МГОК - Михайловский ГОК им. А.В. Варичева - Михайловский горно-обогатительный комбинат 24 3
Тагульское 6 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
Роснефть НК - нефтяная компания 562 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 3
БоАЗ - Богучанский алюминиевый завод 6 2
Росатом - Курская АЭС - атомная электростанция 45 2
Чернобыльская АЭС - ЧАЭС - Атомная электростанция 151 2
Красмаш - Красноярский машиностроительный завод 2 2
Роснефть - РН-Ванкор - Ванкорнефть 10 2
ВС ЗМК - Восточно-Сибирский завод металлоконструкций 2 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Почта России ПАО 2370 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Русагро Группа Компаний 379 2
Татнефть 243 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 2
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 131 2
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 2
Полюс НПЦ - Научно-производственный центр 5 2
Сургутнефтегаз - СНГ 288 2
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 211 2
Газпром трансгаз 157 2
Ростех - Техмаш НПК - Научно-производственный концерн - Технологии машиностроения 30 1
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 67 1
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 92 1
Распадская угольная компания 15 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 12
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 11
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Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 5
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 5
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ФКР - Федерация космонавтики России 7 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
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ТТК - ЕТК - Единая транспортная карта 189 5
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Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 4
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Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 92 3
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-76 - тяжёлый транспортный самолёт 68 2
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Молния-М - одноразовая четырёхступенчатая ракета-носитель среднего класса 22 2
Linux OS 11533 2
Microsoft Windows 16882 2
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Глонасс-К - ОКР Ураган-К - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 40 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
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HTC One - серия смартфонов 187 1
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Infor CloudSuite - Infor CloudSuite Industrial - Infor ERP SL - Infor SyteLine - Infor SyteCentre - 46 1
OSIsoft PI System 16 1
МТС Снежинка 23 1
Мобильный обходчик 26 1
МТС SIM-карты - МТС Абонент 143 1
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SAP for Banking - SAP Core Banking - SAP Banking Services - mySAP Banking 24 1
Samsung GT - серия телефонов 38 1
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Розенберг Семен 28 5
Егошин Сергей 117 5
Чекунов Сергей 6 4
Постников Алексей 9 3
Орловский Виктор 408 3
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Ким Андрей 58 2
Бартенев Владимир 2 2
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Иванов Сергей 405 2
Марченко Игорь 13 1
Ткаченко Андрей 25 1
Гойло Алексей 7 1
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Филимонов Сергей 46 1
Заболотный Игорь 45 1
Кудрявцев Артем 26 1
Хохлов Юрий 15 1
Данилов Евгений 22 1
Измайлов Юрий 19 1
Зданович Сергей 8 1
Амосов Владимир 7 1
Кубарев Владимир 7 1
Арендаренко Андрей 11 1
Косенко Виктор 5 1
Гнездилов Андрей 18 1
Митрофанов Анатолий 1 1
Радкевич Андрей 2 1
Шапошник Сергей 2 1
Кудрин Андрей 2 1
Борисенко Павел 1 1
Квашнин Анатолий 4 1
Кузнецов Лев 6 1
Гаврилов Петр 1 1
Мелешков Юрий 1 1
Славский Ефим 1 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 78
Россия - РФ - Российская федерация 166167 58
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 50
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Россия - ЦФО - Курская область 751 26
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Россия - СФО - Красноярский край - Зеленогорск 70 22
Россия - СФО - Красноярский край - Дивногорск 57 21
Россия - СФО - Красноярский край - Сосновоборск 28 19
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 404 17
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Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 291 15
Россия - СФО - Красноярский край - Назаровский район - Назарово 45 14
Россия - СФО - Красноярский край - Канск 30 13
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Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 8
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Россия - СФО - Красноярский край - Таймырский Долгано-Ненецкий район - Дудинка 51 7
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Европа 24964 7
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Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 463 7
Россия - СФО - Хакасия Республика - Абакан 192 6
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БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 6
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Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 4
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1578 4
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Дача - Дачный сезон - Дачники 1141 4
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Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
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SpaceNews 73 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
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Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 118 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 7
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 116 10
СФУ - Сибирский федеральный университет 99 4
Роскосмос - РКС - НИИ ТП - Научно-исследовательский институт точных приборов 26 2
КГПУ им. В. П. Астафьева - Красноярский Государственный Педагогический университет им. В. П. Астафьева 6 2
КрасГМУ имени Войно-Ясенецкого - Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого - Красноярская государственная медицинская академия - Красноярский государственный медицинский институт 15 2
Роскосмос - РКС - Российские космические системы - МЭИ ОКБ - Особое конструкторское бюро Московского энергетического института 21 2
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 2
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 80 1
ИРИО - Институт развития информационного общества 41 1
СамГУ - Самарский государственный университет 34 1
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 84 1
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского - Военно-космический кадетский корпус имени Петра Великого - Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны 46 1
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого президента России Б. Н. Ельцина - УПИ имени С.М. Кирова 40 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 126 1
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 83 1
Минздрав РФ - НМИЦ радиологии ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр радиологии Министерства здравоохранения Российской Федерации 15 1
УлГУ - Ульяновский государственный университет 14 1
ВНИРО ФГБНУ - Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии 4 1
КГНЦ ФГУП - Крыловский ГНЦ - Крыловский государственный научный центр - Федеральное государственное унитарное предприятие 18 1
РАН ИПА - Институт прикладной астрономии 2 1
РАН ГОА - Главная (Пулковская) астрономическая обсерватория Российской академии наук 13 1
РАН САО - Специальная астрофизическая обсерватория Российской Академии наук 3 1
МИСиС НИТУ - МГГУ - Московский государственный горный университет 9 1
РАН ИПА - Бадары РАО - Радиоастрономическая обсерватория 5 1
МЧС РФ - Государственная противопожарная служба МЧС России - ВНИИПО ФГБУ - НИИ противопожарной обороны - АГПС ВО ФГБОУ - Академия Государственной противопожарной службы 35 1
Роскосмос - Центр Келдыша ГНЦ - Исследовательский центр имени М.В. Келдыша 15 1
U.S. Department of Energy - PNNL - Pacific Northwest National Laboratory - Тихоокеанская Северо-Западная национальная лаборатория 37 1
Роскосмос - Сибпромпроект - Государственный сибирский институт 1 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 1
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