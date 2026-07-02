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Россия СФО Красноярский край Железногорск Красноярск-26
СОБЫТИЯ
|02.07.2026
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МТС запустила бесплатный Wi-Fi для жителей Железногорска
цифровой среды, где каждый житель и гость города чувствует себя комфортно. Благодаря вашему участию Железногорск становится еще более технологичным и открытым городом», – сказал глава города Же
|07.06.2024
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МТС прокачала мобильный интернет в Сосновоборске и Железногорске
итории градообразующих предприятий, важных инфраструктурных объектов, а также автодороге Красноярск-Железногорск и в двух поселках ЗАТО. Для туристов МТС улучшила связь в популярных местах в ок
|08.10.2012
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«Корус Консалтинг» автоматизировал областной онкологический диспансер в Железногорске
б автоматизации работы нового филиала Курского областного клинического онкологического диспансера в Железногорске. Новый онкологический центр — филиал «Курского областного клинического онкологи
|01.12.2011
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В Железногорске открылся МФЦ по предоставлению госуслуг
1 декабря в Железногорске состоялось открытие филиала областного бюджетного учреждения «Многофункциональн
|22.08.2005
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Правительство РФ создает спутниковую корпорацию
ий отрасли ждали решения, которое было приурочено к проведению МАКС-2005. В состав вертикально интегрированной структуры войдут давние партнеры: ФГУП «НПО Прикладной механики им. М. Ф. Решетнева» (г. Железногорск), ФГУП «НПЦ "Полюс"» (г. Томск), ФГУП «НПП "Квант"» (г. Москва), ФГУП «Сибирские приборы и системы» (г. Омск), НПЦ «Геофизика-Космос» (г. Москва), ОАО «НПП Космического приборостро
|12.10.2004
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Жители Железногорска получат социальные смарт-карты
иональной социальной карты горожанина закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Железногорск. Использование муниципальных смарт-карт и создание многофункциональной электронн
|17.10.2003
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В Железногорске разработан поворотный привод для спутниковых антенн с шариково-винтовой передачей
Специалисты ФГУП "Научно-производственное объединение прикладной механики им.М.Ф.Решетнева" (НПО ПМ, г.Железногорск, Красноярский край) разработали поворотный привод для спутниковых антенн. Как сообщает пресс-служба предприятия, данный привод предназначен для обеспечения слежения и перенацеливан
|17.10.2003
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В Железногорске разработан поворотный привод для спутниковых антенн с шариково-винтовой передачей
Специалисты ФГУП "Научно-производственное объединение прикладной механики им.М.Ф.Решетнева" (НПО ПМ, г.Железногорск, Красноярский край) разработали поворотный привод для спутниковых антенн. Как сообщает пресс-служба предприятия, данный привод предназначен для обеспечения слежения и перенацеливан
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Аветисян Армен 47 12
|Розенберг Семен 28 5
|Егошин Сергей 117 5
|Чекунов Сергей 6 4
|Постников Алексей 9 3
|Орловский Виктор 408 3
|Низомиддинов Олег 12 2
|Ким Андрей 58 2
|Бартенев Владимир 2 2
|Рейман Леонид 1065 2
|Чернышенко Дмитрий 581 2
|Иванов Сергей 405 2
|Марченко Игорь 13 1
|Ткаченко Андрей 25 1
|Гойло Алексей 7 1
|Усс Александр 2 1
|Валяева Елизавета 72 1
|Солонин Виталий 90 1
|Филимонов Сергей 46 1
|Заболотный Игорь 45 1
|Кудрявцев Артем 26 1
|Хохлов Юрий 15 1
|Данилов Евгений 22 1
|Измайлов Юрий 19 1
|Зданович Сергей 8 1
|Амосов Владимир 7 1
|Кубарев Владимир 7 1
|Арендаренко Андрей 11 1
|Косенко Виктор 5 1
|Гнездилов Андрей 18 1
|Митрофанов Анатолий 1 1
|Радкевич Андрей 2 1
|Шапошник Сергей 2 1
|Кудрин Андрей 2 1
|Борисенко Павел 1 1
|Квашнин Анатолий 4 1
|Кузнецов Лев 6 1
|Гаврилов Петр 1 1
|Мелешков Юрий 1 1
|Славский Ефим 1 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 7
|AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
|IDC - International Data Corporation 4975 1
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