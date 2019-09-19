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Россия
СФО
Красноярский край
Железногорск
Красноярск-26
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Аветисян Армен 41 11
|Рейман Леонид 978 2
|Орловский Виктор 254 2
|Петропавловская Екатерина 10 1
|Солонин Виталий 82 1
|Валяева Елизавета 72 1
|Низомиддинов Олег 12 1
|Марченко Игорь 12 1
|Чумаков Денис 13 1
|Гаврилов Виктор 6 1
|Горожанинов Дмитрий 7 1
|Левин Дмитрий 35 1
|Томенко Виктор 7 1
|Иванов Олег 125 1
|Смагаринский Юрий 23 1
|Солодовников Денис 63 1
|Смиркин Дмитрий 12 1
|Ternutzer Brett - Тарнутцер Бретт 3 1
|Байгушев Владимир 16 1
|Криницин Андрей 1 1
|Пехтерев Сергей 41 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 7893 3
|РИА Новости 708 1
|НТВ - Телекомпания 262 1
|ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 238 1
|ТНТ - Телеканал 110 1
|Россия 24 - телеканал 87 1
|Discovery Channel 32 1
Ключевых фраз выявлено - 1088437, в очереди разбора - 984266.
Создано именных указателей - 49253.
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