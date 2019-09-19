Россия - СФО - Красноярский край - Железногорск - Красноярск-26

Tele2 запустила 4G в малых населенных пунктах Красноярского края 1

МТС модернизирует сеть 2G в Красноярском крае 1

Tele2 запустила сеть 4G в Курской области 1

Tele2 запускает первые сегменты сети 4G в Красноярском крае 1

МТС открыла почти 100 новых салонов в Сибири 1

Tele2 разогнала мобильный интернет в северных районах Красноярского края 1

МТС разогнала сеть 3G в 80 населенных пунктах Сибири 1

Tele2 расширил сеть дистрибуции в Красноярском крае 2

МТС улучшила качество связи для жителей Красноярского края 1

МТС обеспечила персональными базовыми станциями корпоративных клиентов в Красноярском крае 1

МТС модернизировала сеть 3G в Красноярском крае 1

Мобильный интернет МТС появился в 22 населённых пунктах Красноярского края 1

Более половины населения Красноярского края могут воспользоваться сетью 4G от МТС 1

МТС обновит сеть 3G в Красноярском крае 2

Количество пользователей мобильного телевидения МТС в Красноярском крае увеличилось в два раза 1

МТС улучшила связь более чем 50 корпоративным клиентам в Красноярском крае 1

МТС в 2 раза ускорила мобильный интернет в Красноярском крае 1

Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за ноябрь 2014 года 2

ТТК и Правительство Красноярского края подписали соглашение о развитии услуг связи на территории региона 1

МТС обеспечит Курскую атомную станцию услугами мобильной и фиксированной связи 1