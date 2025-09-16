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OSIsoft PI System

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


16.09.2025 Платформа управления производством «Цифры» внедряется на Волховском комплексе «ФосАгро» 1
02.04.2024 Российский рынок разработки ПО растет на 15% в год 1
01.03.2024 «Северсталь» и «Норникель» создадут открытый стандарт промышленного ИТ, подобный USB и Wi-Fi 1
06.02.2024 Сергей Полевой -

Сергей Полевой, «Терралинк Технолоджис»: Промышленность уже сегодня может перейти на отечественное ПО

 1
09.03.2023 На создание в России нового индустриального ПО потратят 217 млрд рублей 1
30.12.2022 Российский ИТ-рынок может измениться до неузнаваемости за 3–5 лет 1
17.10.2022 «Цифра» выходит на новый для себя промышленный рынок с ПО на замену софта SAP, General Electric, Aveva 1
30.04.2020 Segezha Group протестирует технологии компьютерного зрения для определения объема круглого леса 1
26.11.2019 Что нужно знать о цифровизации промышленности 1
17.05.2017 Система OSIsoft PI System объединена с Digital Business Platform 3
30.03.2017 PTC и OSIsoft ускорят разработку решений для промышленного интернета вещей 3
29.01.2015 ITPS внедрила компоненты «интеллектуального месторождения» для «Лукойл Оверсиз» в Ираке 1
26.01.2015 Интернет вещей: футуристические прогнозы сбываются 1
29.11.2013 Автоматизация производства без MES – все равно, что планы на вчера 1
07.08.2008 SAP представила новое решение для управление энергоснабжением 1

Публикаций - 16, упоминаний - 20

OSIsoft PI System и организации, системы, технологии, персоны:

Siemens AG - Siemens Group 2673 5
OSIsoft - ОСИсофт 16 5
SAP SE 5601 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 3
Ростелеком 10948 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 2
Microsoft Corporation 25775 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 163 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 2
TerraLink - ТерраЛинк 292 2
TietoEVRY - Tieto 145 2
Schneider Electric - Aveva - Wonderware 38 2
МЦД - Моделирование и цифровые двойники - CADFEM - CADFEM Digital - КАДФЕМ Си-Ай-Эс - КАДФЕМ Диджитал - Фабрика Цифровой Трансформации (ФЦТ) 44 1
Intech 24 1
Esri CIS - Эсри СНГ 93 1
PTC Inc - Vuforia 10 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 511 1
Optimacros - Оптимакрос 105 1
Ростех - РТ-Диасофт 6 1
The Open Group - промышленный консорциум, установки нейтральных открытых технологических стандартов для вычислительной инфраструктуры 9 1
Сбер - Сбер2В - ТОТ - Технологии Отраслевой Трансформации - СберАналитика 62 1
Fidesys - Фидесис 31 1
Телематические системы 60 1
RESA Airport Data Systems 5 1
Schneider Electric - Invensys Power Systems 48 1
Росатом - Атомэнергомаш - АЭМ-технологии 16 1
Notamedia - Нотамедиа 22 1
БИТ - Бюро Информационных Технологий 5 1
FanRuan Software 14 1
Micromine 6 1
Piklema Predictive - Пиклема 12 1
Ростех - РТ-Инжиниринг - Геомикс ГГИС - Geomix горно-геологическая информационная система  11 1
ИИЦ - Инновационный инжиниринговый центр 1 1
ОБИТ - Энком - Enkom 2 1
Rocket Group - Рокет Групп 17 1
StarLims 5 1
SDL plc - SDL International 6 1
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 145 1
Technip 7 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 3
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 3
USM Holdings - Металлоинвест УК - МГОК - Михайловский ГОК им. А.В. Варичева - Михайловский горно-обогатительный комбинат 24 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 2
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 175 2
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 121 2
Северсталь ПАО - Severstal 629 2
ФосАгро 176 2
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 131 2
USM Holdings - Металлоинвест УК - ОЭМК им. А.А. Угарова - Оскольский электрометаллургический комбинат 34 2
Российские коммунальные системы - РКС 16 1
Восток-Сервис - Восток-Сервис-Спецкомплект 4 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 82 1
John Deere - Джон Дир 29 1
Автобан ДСК ГК 20 1
Ростех - ОДК Авиадвигатель 79 1
Урал АЗ - Урал Авто - Уральский автомобильный завод - Автозавод Урал 24 1
Дмитрогорский продукт - Дмитрогорский молочный завод - Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод - ДМПЗ 6 1
Emerson - Эмерсон Россия - Метран ПГ - Метран Промышленная группа - Метран-Смарт - Метран Проект 18 1
ТМХ - Метровагонмаш - Московский завод по ремонту подвижного состава метро 19 1
Лукойл Оверсиз Холдинг 21 1
Нацпроектстрой - 1520 ГК - Дивизион ЖАТ - ОСК - Объединенная строительная компания 50 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
Нефтиса НК 3 1
Дамате - Damate - ТМФ, Тюменские молочные фермы - Индилайт 39 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Новая горная УК - Новая Горная Управляющая Компания - Группа Сибуглемет - Междуречье АО - Шахта Большевик АО - Шахта Антоновская АО - Угольная компания Южная АО - ПВВ АО 13 1
Global Marine Group - Global Marine Systems 17 1
КЗДМ - Кургандормаш - Курганский завод дорожных машин 1 1
ЭкоНива ГК - Эконива-АПК Холдинг - ЭкоНива-Техника - Эконива-Продукты питания 19 1
Газпром добыча шельф 4 1
Москапстрой - Москапстрой-Недвижимость 10 1
Базэл - Русские машины - Рузхиммаш - Рузаевский завод химического машиностроения 2 1
TyreMan Group - Тайрмен Групп 2 1
Ситиматик 5 1
Русвьетпетро СК 3 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Газпром ПАО 1493 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Правительство РФ - ФРТ - Фонд развития территорий - Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства - Фонд развития территорий муниципальных образований 8 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 256 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 79 1
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 8
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 7
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 7
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1032 6
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1197 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 5
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1609 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 4
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1526 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 4
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 1129 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 3
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 3
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 3
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 3
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 3
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 455 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 2
Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1374 2
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1237 2
Цифра ГК - ЦИП - Zyfra IIoT Platform - Zyfra Industrial IoT Platform - Zyfra Industrial Internet of Things Platform - ZIIoT 59 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 2
Schneider Electric - Aveva MES - Aveva Manufacturing Execution System - Wonderware Factelligence MES 13 2
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 2
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 266 2
PTC Inc - ThingWorx 27 2
PTC Inc - OPC UA - OPC Unified Architecture 47 2
Aspen HYSYS - Aspen HYSYS Petroleum Refining - Aspen HYSYS Upstream - Aspen HYSYS Dynamics 18 2
Honeywell Connected Plant - Honeywell Connected Plant Skills Insight - Honeywell Connected Enterprise - Honeywell Uniformance Suite - Honeywell Connected Plant Uniformance Cloud Historian - Honeywell Connected Plant UniSim Design Suite 25 2
Мобильный обходчик 26 1
SAP EHSM - SAP Environmental, Health and Safety Management 6 1
DEPO Computers - Depo Storm 79 1
Software AG Digital Business Platform 11 1
ММК Информсервис - АТАЧ - система управления бизнес-процессами электронного документооборота и корпоративным контентом 15 1
SAP MII - SAP Manufacturing Integration and Intelligence 3 1
PTC Inc - MathCAD 26 1
Росатом РИР - Цифровой водоканал 27 1
PTC Inc - Windchill - FlexPLM 50 1
Software AG - Apama Streaming Analytics 3 1
FanRuan - FineBI 31 1
Unicorn - Ujin - MySmartFlat и Sapfir - Цифровая инфраструктура экосистемы жилого комплекса 78 1
Юнидата DQ - Юнидата Data Quality - Юнидата Качество Данных 3 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа лес АСД - Система цифровой диспетчеризации лесозаготовительного предприятия 4 1
Ctrl2Go SmartDiagnostics 14 1
3V services - SimInTech - Simulation In Technic 9 1
Schneider Electric - Aveva PriSM Predictive Analytics 4 1
Siemens FiberSIM 6 1
Дом.РФ - Цифровой контроль строительства - Дом.РФ ТИМ/BIM - Центр компетенций по ТИМ и цифровизации в жилищном строительстве Дом.РФ 30 1
CDO Global - DeepTalk 3 1
Кортрос ГК - Цифровой омбудсмен жителя 2 1
Северсталь ПАО - MES металлургия 9 1
Red Hat - Hibernate 32 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut BSS - Bercut Business Support System - Bercut IN@Voice 26 1
Promobot Cyber Cafe 2 1
Esri GeoEvent Processor 2 1
Кредо-Диалог - ТИМ КРЕДО - Технологии Информационного Моделирования КРЕДО 6 1
Брусника - Сделка.РФ 4 1
TerraLink - TL.Solutions 5 1
Северсталь ПАО - Северсталь Инфоком - Метасфера 3 1
Полевой Сергей 6 2
Otterson Martin - Оттерсон Мартин 2 2
Филь Иван 7 1
Соломин Алексей 1 1
Калганов Игорь 53 1
Щербина Сергей 14 1
Камалов Рустам 2 1
Смирнова Ирина 11 1
Heppelmann Howard - Хеппельманн Говард 3 1
Schwab Jürgen - Шваб Юрген 2 1
Матвеева Ольга 1 1
Фадеев Василий 3 1
Кабанков Павел 3 1
Jost Wolfram - Йост Вольфрам 21 1
Курашов Игорь 2 1
Аронсон Михаил 33 1
Мишустин Михаил 787 1
Шадаев Максут 1210 1
Чернышенко Дмитрий 581 1
Абакумов Евгений 227 1
Дунаев Сергей 63 1
Вахнин Павел 53 1
Массух Илья 239 1
Смирнов Михаил 73 1
Ульянов Николай 176 1
Беляевский Владимир 23 1
Сушкевич Антон 67 1
Меркулов Сергей 48 1
Емельченков Сергей 141 1
Куликов Вячеслав 5 1
Zornio Peter - Зорнио Питер 1 1
Петухов Антон 62 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Дания - Королевство 1337 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 1
Канада 5082 1
Африка - Африканский регион 3641 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 280 1
Россия - СФО - Новосибирск 4876 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 1
Украина 7928 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 781 1
Ирак - Республика 709 1
Россия - СФО - Красноярский край - Железногорск - Красноярск-26 135 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 4
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 3
Энергетика - Energy - Energetically 5855 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1477 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 2
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 448 2
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1028 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 2
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1501 2
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 729 2
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия - надводная морская и речная техника 186 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 2
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 486 2
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 1007 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 2
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 971 1
Цифровое право - Цифровые права 141 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 1
АиФ - Аргументы и факты 52 1
Optics 143 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 2
Cleantech Group 1 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
Gartner - Гартнер 3658 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 126 1
ВНИРО ФГБНУ - Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии 4 1
КГНЦ ФГУП - Крыловский ГНЦ - Крыловский государственный научный центр - Федеральное государственное унитарное предприятие 18 1
Роскосмос - Центр Келдыша ГНЦ - Исследовательский центр имени М.В. Келдыша 15 1
Université Laval - Laval University - Университет Лаваля 8 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 69 1
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 60 1
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 32 1
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - Корабелка - Севмашвтуз - Ленинградский Кораблестроительный Институт 49 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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