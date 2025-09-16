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OSIsoft PI System
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 16, упоминаний - 20
OSIsoft PI System и организации, системы, технологии, персоны:
|Полевой Сергей 6 2
|Otterson Martin - Оттерсон Мартин 2 2
|Филь Иван 7 1
|Соломин Алексей 1 1
|Калганов Игорь 53 1
|Щербина Сергей 14 1
|Камалов Рустам 2 1
|Смирнова Ирина 11 1
|Heppelmann Howard - Хеппельманн Говард 3 1
|Schwab Jürgen - Шваб Юрген 2 1
|Матвеева Ольга 1 1
|Фадеев Василий 3 1
|Кабанков Павел 3 1
|Jost Wolfram - Йост Вольфрам 21 1
|Курашов Игорь 2 1
|Аронсон Михаил 33 1
|Мишустин Михаил 787 1
|Шадаев Максут 1210 1
|Чернышенко Дмитрий 581 1
|Абакумов Евгений 227 1
|Дунаев Сергей 63 1
|Вахнин Павел 53 1
|Массух Илья 239 1
|Смирнов Михаил 73 1
|Ульянов Николай 176 1
|Беляевский Владимир 23 1
|Сушкевич Антон 67 1
|Меркулов Сергей 48 1
|Емельченков Сергей 141 1
|Куликов Вячеслав 5 1
|Zornio Peter - Зорнио Питер 1 1
|Петухов Антон 62 1
|АиФ - Аргументы и факты 52 1
|Optics 143 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.