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FanRuan Software

FanRuan Software


04.02.2025 ГК «КОРУС Консалтинг» создала дочернюю компанию для развития решений по аналитике данных 1
12.12.2024 GlowByte и FanRuan открыли первый в СНГ центр сертификации FineBI 1
13.11.2024 GlowByte помогла «СберСтрахованию» внедрить единый инструмент для бизнес-отчетности FineBI 1
06.11.2024 ММК при поддержке GlowByte перенес бизнес-отчетность с Tableau на FineBI 1
20.07.2023 Как российским компаниям мигрировать с западных BI-решений 1
07.06.2023 GlowByte выступила партнером китайского разработчика по переводу на русский язык платформы для бизнес-аналитики FineBI 1
30.12.2022 Российский ИТ-рынок может измениться до неузнаваемости за 3–5 лет 1
11.11.2022 «Уралсиб» отказался от американской Salesforce в пользу ее заклятого врага из Китая 1
14.10.2022 GlowByte и FanRuan адаптируют китайскую платформу бизнес-аналитики под российского пользователя 1
21.07.2022 Navicon начинает внедрять систему аналитики Fine BI 1
21.04.2022 Glowbyte представила альтернативу Tableau 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

FanRuan Software и организации, системы, технологии, персоны:

GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 134 6
Salesforce.com - Tableau Software 110 6
8241 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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