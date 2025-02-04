FanRuan Software
FanRuan Software и организации, системы, технологии, персоны:
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
|Ларин Александр 3 2
|Александров Александр 70 1
|Меденцев Константин 98 1
|Теплицкий Дмитрий 73 1
|Пустарнаков Роман 45 1
|Харитонов Дмитрий 51 1
|Свиридов Владимир 28 1
|Слесаренко Марина 23 1
|Солопов Вячеслав 37 1
|Трофимов Дмитрий 41 1
|Феоктистов Вадим 35 1
|Абакумов Евгений 206 1
|Чаркин Владимир 16 1
|Богданов Андрей 41 1
|Чурсин Дмитрий 61 1
|Свинцов Андрей 45 1
|Сергеев Сергей 138 1
|Чаркин Евгений 296 1
|Натрусов Артем 284 1
|Бабкин Николай 24 1
|Ильина Наталья 18 1
|Верисов Михаил 22 1
|Тятюшев Максим 98 1
|Порошин Тимур 30 1
|Шадаев Максут 1013 1
|Шаев Виталий 43 1
|Сотин Денис 205 1
|Тихонова Божена 16 1
|Королёв Дмитрий 18 1
|Панферова Екатерина 5 1
|Мишустин Михаил 680 1
|Аверина Мария 24 1
|Калганов Игорь 51 1
|Кубарев Алексей 53 1
|Кабанков Павел 3 1
|Жигалов Олег 19 1
|Шойтов Александр 78 1
|Щепалин Олег 22 1
|Хуснутдинов Ильяс 16 1
|Ивницкий Дмитрий 16 1
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