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Glowbyte представила альтернативу Tableau

Glowbyte представила решение компании Fanruan – FineBI, которое является одним из доступных вариантов на замену Tableau, приостановившего свою деятельность в России.

Fanruan, вендор Big Data BI и аналитического ПО на территории Китая, представляет решения в области визуализации данных для различных индустрий.

Эксперты Glowbyte готовы «с нуля» и оперативно внедрить решение FineBI с автоматическим обновлением данных, а также создать собственные центры компетенций с командой специалистов внутри компании, которые обеспечат потребности организации в разработке и поддержке интерактивной отчетности.

Запущено русскоязычное комьюнити FineBI, в котором будут анонсироваться тематические мероприятия, оказываться техническая поддержка, проводиться обучение.

Льюис Чжоу, директор по развитию Fanruan отметил: «Мы очень рады выйти на российский рынок и работать с Glowbyte. Сотрудничество FanRuan и Glowbyte поможет компаниям быстро и безболезненно перейти на новую платформу».

«Мы видим, что большие компании уже используют 2-4 BI-продукта и полагаем, что эта тенденция будет сохраняться в будущем. Мы считаем, что FineBI дополняет те решения, которые сейчас есть на российском рынке», – сказала Екатерина Панферова, руководитель направления BI Glowbyte.

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