Китай - Китайская Народная Республика - КНР

Китай ужесточает защиту своих секретов производства чипов nsplash - Mathew Schwartz Новые национальные стандарты для перспективных отраслей вступают в силу в Китае Новые положения вступают в силу 15 октября 2026 г. Сами же меры направлены на обеспечен

Рекламодатели из Китая увеличили траты на продвижение в «VK Рекламе» в 2,7 раза том китайские рекламодатели стали активнее вкладываться в видеорекламу — рост бюджетов в 6,8 раза. «Китайский бизнес — драйвер роста российского рекламного рынка. Компании из этой страны уверен

США запретили себе покупать человекоподобных роботов из Китая ограничением Пекином поставок в США редкоземельных металлов и технологий их получения. В этой сфере Китай имел и имеет серьезное преимущество и не преминул воспользоваться им для достижения сво

Китайская хакерская группировка атакует Россию и Индию с использованием нового бэкдора для работы, расширились». В последних версиях загрузчика список разрешённых стран включает, помимо Китая, Индию, Индонезию, ЮАР, Россию, Камбоджу и Японию. Для определения страны Silver Fox Ru

Китай крушит устои мира. Вопреки всем санкциям началось производство суверенных продвинутых литографов. ASML больше не нужна . импортонезависимыми литографами будут обеспечены компании SMIC, Hua Hong и CXMT. Это крупнейшие в Китае контрактные производители микросхем. Сейчас все они пользуются литографами разработки н

Знаменитый российский производитель электроники купил склад на границе с Китаем 2026 г. приобрела компанию ООО «Икс Фаб Восток», расположившуюся рядом с границей России в 30 км от Китая. Согласно базе «Контур.Фокус», ООО «Икс Фаб Восток» было зарегистрировано 24 декабря 20

Китай пригрозил ответными мерами за угрозы США против его ИИ Технологические споры Китай пригрозил США жестким ответом на «гегемонизм в сфере искусственного интеллекта (ИИ)», п

Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера стороны иностранных поставщиков. Темпы роста выручки отрасли программного обеспечения и ИТ-услуг в Китае % 15,4% 2019 г. 13,3% 2020 г. 17,7% 2021 г. 11,2% 2022 г. 13,4% 2023 г. 10% 2024 г. 13,

POIZON (ДЭВУ): 85,3% покупателей готовы повторно покупать товары китайских брендов Отношение российских покупателей к брендам из Китая меняется. Потребители, уже имеющие опыт приобретения товаров китайских брендов, оценили

Студенческая ОС для БПЛА рвется в реестр российского ПО. Она заточена под китайское «железо», ищет цели без GPS и понимает обычный язык звертывание возможно на любом компьютере с процессором RK3588S или другим из семейства RK. Например китайский OrangePi 5 или российская Trackingcam5 от компании Applied Robotics. На раннем этап

Число закупок китайской бытовой техники выросло на 105% торговли, гостиничного бизнеса, девелоперы и предприятия, обновляющие коммерческую инфраструктуру. «Китайские бренды продолжают укреплять позиции в корпоративном сегменте бытовой техники. При в

В Сучжоу (Китай) открылась международная Летняя школа машинного обучения «Сколтеха» Smiles-2026 В Сучжоу (Китай) открылась международная Летняя школа машинного обучения «Сколтеха» Smiles-2026. Об это

Китай запускает производство чипов по норме 5 нм без EUV-машин ставленного клиентом, на пластинах размером 200 нм. © sto-noname@yandex.ru / фотобанк «Фотодженика» Китай меняет подход к производству микросхем Как отмечает SCPM, событие знаменует важный этап

Wildberries ищет китайские механические руки с чувствительными пальцами для человекообразных роботов на складах истентов и автоматизации лабораторных процессов. © Primakov / Фотобанк Фотодженика Wildberries ищет китайские аналоги человеческих рук для работы на складах Модель оснащена шестью миниатюрными

Китайцы создают интерфейс мозг-компьютер, не требующий делать дырку в черепе Neuracle Medical Technology для восстановления некоторых функций рук после травм спинного мозга. В Китае компании есть компании, такие как StairMed и NeuroXess, которые продвигают имплантаты,

7 октября CNews проведет митап по китайским альтернативам Nvidia и другим вопросам инфраструктуры для ИИ ia, необходимость соответствия новым требованиям «суверенного ИИ» и сложности с подключением ЦОД к энергосетям. Какие пути доступны ИТ- и ИИ-руководителям в таких условиях? Параллельный импорт Nvidia Китайские GPU Аренда мощностей у облачных провайдеров Все выше перечисленные варианты имеют как преимущества, так и ограничения. Ключевой вопрос митапа — какие решения выбрать, чтобы эффективно

Разработчик процессора «Иртыш» получил разрешение на продажу китайских серверов Loongson в России о соответствии на серверы китайского производителя Loongson. Документы позволяют компании продавать китайские серверы на рынке ЕАЭС. Согласно данным Единого реестра выданных сертификатов соотве

Татарстанские туристы смогут оплачивать покупки в Китае по QR-коду через «Мой МТС» МТС объявляет о запуске оплаты товаров и услуг в Китае по QR-коду национальной платежной системы, которым можно воспользоваться в приложении «

Санкции – лишь пыль в глаза. В iPhone и MacBook появится китайская память из «черного списка» США несли десятки ИТ-компаний Китая в свой «черный список» в рамках длящейся с 2018 г. торговой войны с КНР. В этом перечне присутствует и CXMT – компания, у которой Apple собирается закупать чипы.

Китайский суперкомпьютер без GPU стал самым мощным в мире, обогнав американский ее чем на 20% быстрее, чем у американского El Capitan, который с ноября 2024 г. возглавлял рейтинг. Китай последний раз занимал в нем первое место в 2017 г. El Capitan (1,809 экзафлопс) от Наци

Нижегородцы могут оплачивать товары по QR-коду в Китае через «Мой МТС» МТС объявляет о запуске оплаты товаров и услуг в Китае по QR-коду национальной платежной системы, которым можно воспользоваться в приложении «

Бум ИИ взвинтил цены на крошечную деталь из Китая, дефицит которой может оставить рынок без смартфонов денсаторов, пишет TrendForce. По сообщению YiCai Global, в настоящее время в Хуацянбэе в Шэньчжэне (КНР), крупнейшем в мире оптово-розничном рынке электроники, котировки меняются с невероятной

МТС запустила оплату товаров по QR-коду в Китае через «Мой МТС» МТС объявила о запуске оплаты товаров и услуг в Китае по QR-коду национальной платежной системы, которым можно воспользоваться в приложении «

Санкции совершенно по боку. Китай возглавил мировой рейтинг суперкомпьютеров с решением на суверенных процессорах Shine – полностью китайская разработка. Как пишет The Register, все его процессоры хоть и созданы в Китае и имеют кастомные ядра, но основываются на архитектуре Armv9 британской компании ARM. «

Шэньчжэнский университет предложил НГУ создать совместную лабораторию по искусственному интеллекту ением, дорожным движением, ЖКХ, снижать затраты и риски при управлении управленческими решениями. В Китае сейчас идет быстрое развитие этого направления технологий. Государство активно финансир

Рушится план Трампа по возрождению редкоземельной промышленности США зводителей редкоземельных металлов (РЗМ) — MP Materials и USA Rare Earth, пишет The New York Times. Китай, являющийся мировым монополистом в добыче и производстве РЗМ, раскритиковал программу П

Европа не может ликвидировать зависимость от китайских комплектующих для БПЛА нт, необходимый для моторов и роторов, — это магниты, рынок которых почти полностью монополизировал Китай. Сложности у Европы также с современными полупроводниками, элементами для сенсоров и ба

Китай «изобрел» и массово продает пластиковые графические процессоры. Но покупать их ни в коем случае нельзя ипе, а маркетплейсы просили за них сотни тысяч рублей. Сэкономить и купить такой ускоритель можно в Китае, вот только на нем не получится запустить даже Doom. Пластиковый графический чип – это

ТЭДО с Китаем от «СКБ Контур» может войти в портфель проектов «Один пояс — один путь» появления ТЭДО с Китаем сотрудникам российских компаний зачастую было быстрее и выгоднее слетать в Китай за важными документами, чем ждать их доставки. Электронный документооборот позволяет пр

«МегаФон» запустил новый магистральный канал между Россией и Китаем линному международному пути: от пользователя из России до европейских транспортных узлов, а после в Китай. Особенно существенную задержку фиксировали пользователи из Сибири и Дальнего Востока:

Россияне массово покупают ноутбуки, которыми уже кто-то пользовался. Из новых предпочитают малоизвестные китайские бренды енному утверждению, есть четыре R&D-центра – по одному в Пекине, Сучжоу, Шэньчжэне и Тайбэе (города Китая). Mechrevo не раскрывает свой точный возраст Согласно информации из открытых источников

Китай за пару недель подмял под себя рынок телевизоров с революционным экраном. У других стран нет и шанса (85-115 дюймов). Все перечисленные новинки поступили в продажу в апреле 2026 г. StockSnap / Pixabay Китай успел застолбить новый рынок раньше Японии и Кореи Фактически, доля Китая на мировом ры

Минус переводчики, менеджеры и искусствоведы. Китай отменяет 12 тысяч университетских специальностей, которые заменит ИИ о данным Министерства образования Китайской Народной Республики (КНР), в период с 2021 по 2025 г. в Китае было отменено или приостановлено 12 200 программ бакалавриата. Одновременно было открыт

Китай массово отказывается от БПЛА из-за новых строгих норм эксплуатации ерез онлайн-платформы из-за ужесточения правил эксплуатации, пишет Financial Times. В мае 2026 г. в Китае были введены новые правила использования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Согл

Российский разработчик вложит 100 миллионов в продвижение своих систем распознавания в Китае, Индии и Эмиратах млн руб. в 2026 г. для вывода своего продукта проверки возраста по документам Smart ID Engine на рынки стран СНГ, БРИКС и региона MENA. Подразумеваются Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, ОАЭ, Индия, Китай, рассказал CNews генеральный директор Smart Engines Владимир Арлазаров. Вложения также пойдут на развитие системы антифрода в технологии проверки подлинности документов. «На сегодняшний д

Китай наносит удар. Литографы больше не нужны е по-прежнему подпадает под экспортные ограничения. © sto-noname@yandex.ru / фотобанк «Фотодженика» Китай меняет подход к производству микросхем ASML – это нидерландская компания, крупнейший и

МТС улучшила связь в транспортном хабе на границе с Китаем оциальной инфраструктуры. После проведенных технических работ жители поселка и туристы, следующие в Китай, могут более комфортно использовать современные цифровые сервисы и технологию звонков ч

Китайцы напрягают производителей силовой электроники из США сверхнизкими ценами. Демпинговать позволяют господдержка и дешевое электричество ие на своих конкурентов из США. Согласно данным TrendForce, производственные затраты представителей КНР сегодня намного ниже, что позволяет им продавать продукцию по более доступным ценам. Неко

Онлайн-магазины наводнила поддельная память DDR5 знаменитых брендов. От оригинала не отличить к отмечает Tom’s Hardware, это заметно на «сером» и вторичном рынках. Фото: fabrikasimf / FreePik В Китае продают контрафактную премиальную оперативную память DDR5 брендов G.Skill и V-Color Мош