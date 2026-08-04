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Китай Китайская Народная Республика КНР
СОБЫТИЯ
|04.08.2026
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Китай ужесточает защиту своих секретов производства чипов
nsplash - Mathew Schwartz Новые национальные стандарты для перспективных отраслей вступают в силу в Китае Новые положения вступают в силу 15 октября 2026 г. Сами же меры направлены на обеспечен
|30.07.2026
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Рекламодатели из Китая увеличили траты на продвижение в «VK Рекламе» в 2,7 раза
том китайские рекламодатели стали активнее вкладываться в видеорекламу — рост бюджетов в 6,8 раза. «Китайский бизнес — драйвер роста российского рекламного рынка. Компании из этой страны уверен
|29.07.2026
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США запретили себе покупать человекоподобных роботов из Китая
ограничением Пекином поставок в США редкоземельных металлов и технологий их получения. В этой сфере Китай имел и имеет серьезное преимущество и не преминул воспользоваться им для достижения сво
|29.07.2026
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Китайская хакерская группировка атакует Россию и Индию с использованием нового бэкдора
для работы, расширились». В последних версиях загрузчика список разрешённых стран включает, помимо Китая, Индию, Индонезию, ЮАР, Россию, Камбоджу и Японию. Для определения страны Silver Fox Ru
|28.07.2026
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Китай крушит устои мира. Вопреки всем санкциям началось производство суверенных продвинутых литографов. ASML больше не нужна
. импортонезависимыми литографами будут обеспечены компании SMIC, Hua Hong и CXMT. Это крупнейшие в Китае контрактные производители микросхем. Сейчас все они пользуются литографами разработки н
|28.07.2026
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Знаменитый российский производитель электроники купил склад на границе с Китаем
2026 г. приобрела компанию ООО «Икс Фаб Восток», расположившуюся рядом с границей России в 30 км от Китая. Согласно базе «Контур.Фокус», ООО «Икс Фаб Восток» было зарегистрировано 24 декабря 20
|28.07.2026
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Китай пригрозил ответными мерами за угрозы США против его ИИ
Технологические споры Китай пригрозил США жестким ответом на «гегемонизм в сфере искусственного интеллекта (ИИ)», п
|22.07.2026
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Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера
стороны иностранных поставщиков. Темпы роста выручки отрасли программного обеспечения и ИТ-услуг в Китае % 15,4% 2019 г. 13,3% 2020 г. 17,7% 2021 г. 11,2% 2022 г. 13,4% 2023 г. 10% 2024 г. 13,
|17.07.2026
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POIZON (ДЭВУ): 85,3% покупателей готовы повторно покупать товары китайских брендов
Отношение российских покупателей к брендам из Китая меняется. Потребители, уже имеющие опыт приобретения товаров китайских брендов, оценили
|17.07.2026
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Студенческая ОС для БПЛА рвется в реестр российского ПО. Она заточена под китайское «железо», ищет цели без GPS и понимает обычный язык
звертывание возможно на любом компьютере с процессором RK3588S или другим из семейства RK. Например китайский OrangePi 5 или российская Trackingcam5 от компании Applied Robotics. На раннем этап
|16.07.2026
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Число закупок китайской бытовой техники выросло на 105%
торговли, гостиничного бизнеса, девелоперы и предприятия, обновляющие коммерческую инфраструктуру. «Китайские бренды продолжают укреплять позиции в корпоративном сегменте бытовой техники. При в
|15.07.2026
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В Сучжоу (Китай) открылась международная Летняя школа машинного обучения «Сколтеха» Smiles-2026
В Сучжоу (Китай) открылась международная Летняя школа машинного обучения «Сколтеха» Smiles-2026. Об это
|14.07.2026
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Китай запускает производство чипов по норме 5 нм без EUV-машин
ставленного клиентом, на пластинах размером 200 нм. © sto-noname@yandex.ru / фотобанк «Фотодженика» Китай меняет подход к производству микросхем Как отмечает SCPM, событие знаменует важный этап
|13.07.2026
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Wildberries ищет китайские механические руки с чувствительными пальцами для человекообразных роботов на складах
истентов и автоматизации лабораторных процессов. © Primakov / Фотобанк Фотодженика Wildberries ищет китайские аналоги человеческих рук для работы на складах Модель оснащена шестью миниатюрными
|13.07.2026
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Китайцы создают интерфейс мозг-компьютер, не требующий делать дырку в черепе
Neuracle Medical Technology для восстановления некоторых функций рук после травм спинного мозга. В Китае компании есть компании, такие как StairMed и NeuroXess, которые продвигают имплантаты,
|10.07.2026
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7 октября CNews проведет митап по китайским альтернативам Nvidia и другим вопросам инфраструктуры для ИИ
ia, необходимость соответствия новым требованиям «суверенного ИИ» и сложности с подключением ЦОД к энергосетям. Какие пути доступны ИТ- и ИИ-руководителям в таких условиях? Параллельный импорт Nvidia Китайские GPU Аренда мощностей у облачных провайдеров Все выше перечисленные варианты имеют как преимущества, так и ограничения. Ключевой вопрос митапа — какие решения выбрать, чтобы эффективно
|06.07.2026
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Разработчик процессора «Иртыш» получил разрешение на продажу китайских серверов Loongson в России
о соответствии на серверы китайского производителя Loongson. Документы позволяют компании продавать китайские серверы на рынке ЕАЭС. Согласно данным Единого реестра выданных сертификатов соотве
|30.06.2026
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Татарстанские туристы смогут оплачивать покупки в Китае по QR-коду через «Мой МТС»
МТС объявляет о запуске оплаты товаров и услуг в Китае по QR-коду национальной платежной системы, которым можно воспользоваться в приложении «
|29.06.2026
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Санкции – лишь пыль в глаза. В iPhone и MacBook появится китайская память из «черного списка» США
несли десятки ИТ-компаний Китая в свой «черный список» в рамках длящейся с 2018 г. торговой войны с КНР. В этом перечне присутствует и CXMT – компания, у которой Apple собирается закупать чипы.
|29.06.2026
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Китайский суперкомпьютер без GPU стал самым мощным в мире, обогнав американский
ее чем на 20% быстрее, чем у американского El Capitan, который с ноября 2024 г. возглавлял рейтинг. Китай последний раз занимал в нем первое место в 2017 г. El Capitan (1,809 экзафлопс) от Наци
|26.06.2026
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Нижегородцы могут оплачивать товары по QR-коду в Китае через «Мой МТС»
МТС объявляет о запуске оплаты товаров и услуг в Китае по QR-коду национальной платежной системы, которым можно воспользоваться в приложении «
|25.06.2026
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Бум ИИ взвинтил цены на крошечную деталь из Китая, дефицит которой может оставить рынок без смартфонов
денсаторов, пишет TrendForce. По сообщению YiCai Global, в настоящее время в Хуацянбэе в Шэньчжэне (КНР), крупнейшем в мире оптово-розничном рынке электроники, котировки меняются с невероятной
|25.06.2026
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МТС запустила оплату товаров по QR-коду в Китае через «Мой МТС»
МТС объявила о запуске оплаты товаров и услуг в Китае по QR-коду национальной платежной системы, которым можно воспользоваться в приложении «
|24.06.2026
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Санкции совершенно по боку. Китай возглавил мировой рейтинг суперкомпьютеров с решением на суверенных процессорах
Shine – полностью китайская разработка. Как пишет The Register, все его процессоры хоть и созданы в Китае и имеют кастомные ядра, но основываются на архитектуре Armv9 британской компании ARM. «
|24.06.2026
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Шэньчжэнский университет предложил НГУ создать совместную лабораторию по искусственному интеллекту
ением, дорожным движением, ЖКХ, снижать затраты и риски при управлении управленческими решениями. В Китае сейчас идет быстрое развитие этого направления технологий. Государство активно финансир
|23.06.2026
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Рушится план Трампа по возрождению редкоземельной промышленности США
зводителей редкоземельных металлов (РЗМ) — MP Materials и USA Rare Earth, пишет The New York Times. Китай, являющийся мировым монополистом в добыче и производстве РЗМ, раскритиковал программу П
|19.06.2026
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Европа не может ликвидировать зависимость от китайских комплектующих для БПЛА
нт, необходимый для моторов и роторов, — это магниты, рынок которых почти полностью монополизировал Китай. Сложности у Европы также с современными полупроводниками, элементами для сенсоров и ба
|19.06.2026
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Китай «изобрел» и массово продает пластиковые графические процессоры. Но покупать их ни в коем случае нельзя
ипе, а маркетплейсы просили за них сотни тысяч рублей. Сэкономить и купить такой ускоритель можно в Китае, вот только на нем не получится запустить даже Doom. Пластиковый графический чип – это
|18.06.2026
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ТЭДО с Китаем от «СКБ Контур» может войти в портфель проектов «Один пояс — один путь»
появления ТЭДО с Китаем сотрудникам российских компаний зачастую было быстрее и выгоднее слетать в Китай за важными документами, чем ждать их доставки. Электронный документооборот позволяет пр
|17.06.2026
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«МегаФон» запустил новый магистральный канал между Россией и Китаем
линному международному пути: от пользователя из России до европейских транспортных узлов, а после в Китай. Особенно существенную задержку фиксировали пользователи из Сибири и Дальнего Востока:
|16.06.2026
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Россияне массово покупают ноутбуки, которыми уже кто-то пользовался. Из новых предпочитают малоизвестные китайские бренды
енному утверждению, есть четыре R&D-центра – по одному в Пекине, Сучжоу, Шэньчжэне и Тайбэе (города Китая). Mechrevo не раскрывает свой точный возраст Согласно информации из открытых источников
|15.06.2026
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Китай за пару недель подмял под себя рынок телевизоров с революционным экраном. У других стран нет и шанса
(85-115 дюймов). Все перечисленные новинки поступили в продажу в апреле 2026 г. StockSnap / Pixabay Китай успел застолбить новый рынок раньше Японии и Кореи Фактически, доля Китая на мировом ры
|15.06.2026
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Минус переводчики, менеджеры и искусствоведы. Китай отменяет 12 тысяч университетских специальностей, которые заменит ИИ
о данным Министерства образования Китайской Народной Республики (КНР), в период с 2021 по 2025 г. в Китае было отменено или приостановлено 12 200 программ бакалавриата. Одновременно было открыт
|11.06.2026
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Китай массово отказывается от БПЛА из-за новых строгих норм эксплуатации
ерез онлайн-платформы из-за ужесточения правил эксплуатации, пишет Financial Times. В мае 2026 г. в Китае были введены новые правила использования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Согл
|10.06.2026
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Российский разработчик вложит 100 миллионов в продвижение своих систем распознавания в Китае, Индии и Эмиратах
млн руб. в 2026 г. для вывода своего продукта проверки возраста по документам Smart ID Engine на рынки стран СНГ, БРИКС и региона MENA. Подразумеваются Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, ОАЭ, Индия, Китай, рассказал CNews генеральный директор Smart Engines Владимир Арлазаров. Вложения также пойдут на развитие системы антифрода в технологии проверки подлинности документов. «На сегодняшний д
|09.06.2026
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Китай наносит удар. Литографы больше не нужны
е по-прежнему подпадает под экспортные ограничения. © sto-noname@yandex.ru / фотобанк «Фотодженика» Китай меняет подход к производству микросхем ASML – это нидерландская компания, крупнейший и
|09.06.2026
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МТС улучшила связь в транспортном хабе на границе с Китаем
оциальной инфраструктуры. После проведенных технических работ жители поселка и туристы, следующие в Китай, могут более комфортно использовать современные цифровые сервисы и технологию звонков ч
|08.06.2026
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Китайцы напрягают производителей силовой электроники из США сверхнизкими ценами. Демпинговать позволяют господдержка и дешевое электричество
ие на своих конкурентов из США. Согласно данным TrendForce, производственные затраты представителей КНР сегодня намного ниже, что позволяет им продавать продукцию по более доступным ценам. Неко
|04.06.2026
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Онлайн-магазины наводнила поддельная память DDR5 знаменитых брендов. От оригинала не отличить
к отмечает Tom’s Hardware, это заметно на «сером» и вторичном рынках. Фото: fabrikasimf / FreePik В Китае продают контрафактную премиальную оперативную память DDR5 брендов G.Skill и V-Color Мош
|02.06.2026
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Китай побеждает Европу. Захваченный Евросоюзом китайский производитель чипов наладил независимое производство транзисторов и микросхем
х пор и управленческие, и научно-исследовательские команды Nexperia China полностью дислоцируются в Китае. В эту же страну перевели и всех сотрудников маркетингового отдела. Что касается структ
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