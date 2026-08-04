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Китай Китайская Народная Республика КНР

Китай - Китайская Народная Республика - КНР

Пропагандистский плакат о советско–китайской дружбе, СССР, 1950–е Пропагандистский плакат о советско–китайской дружбе, СССР, 1950–е
«Да здравствует дружба народов СССР и Китая!» Политический плакат об углублении дружбы между народами двух стран. Иванов В., 1949 год. «Да здравствует дружба народов СССР и Китая!» Политический плакат об углублении дружбы между народами двух стран. Иванов В., 1949 год.
«Всегда вместе!» Плакат о нерушимой дружбе советского и китайского народов. Голованов Л.Ф., 1958 год. «Всегда вместе!» Плакат о нерушимой дружбе советского и китайского народов. Голованов Л.Ф., 1958 год.
Дорогой мира и дружбы! (И. Коминарец) 1954 год Дорогой мира и дружбы! (И. Коминарец) 1954 год
Пропагандистский плакат о советско–китайской дружбе, СССР, 1950–е

СОБЫТИЯ


04.08.2026 Китай ужесточает защиту своих секретов производства чипов

nsplash - Mathew Schwartz Новые национальные стандарты для перспективных отраслей вступают в силу в Китае Новые положения вступают в силу 15 октября 2026 г. Сами же меры направлены на обеспечен
30.07.2026 Рекламодатели из Китая увеличили траты на продвижение в «VK Рекламе» в 2,7 раза

том китайские рекламодатели стали активнее вкладываться в видеорекламу — рост бюджетов в 6,8 раза. «Китайский бизнес — драйвер роста российского рекламного рынка. Компании из этой страны уверен
29.07.2026 США запретили себе покупать человекоподобных роботов из Китая

ограничением Пекином поставок в США редкоземельных металлов и технологий их получения. В этой сфере Китай имел и имеет серьезное преимущество и не преминул воспользоваться им для достижения сво
29.07.2026 Китайская хакерская группировка атакует Россию и Индию с использованием нового бэкдора

для работы, расширились». В последних версиях загрузчика список разрешённых стран включает, помимо Китая, Индию, Индонезию, ЮАР, Россию, Камбоджу и Японию. Для определения страны Silver Fox Ru
28.07.2026 Китай крушит устои мира. Вопреки всем санкциям началось производство суверенных продвинутых литографов. ASML больше не нужна

. импортонезависимыми литографами будут обеспечены компании SMIC, Hua Hong и CXMT. Это крупнейшие в Китае контрактные производители микросхем. Сейчас все они пользуются литографами разработки н
28.07.2026 Знаменитый российский производитель электроники купил склад на границе с Китаем

2026 г. приобрела компанию ООО «Икс Фаб Восток», расположившуюся рядом с границей России в 30 км от Китая. Согласно базе «Контур.Фокус», ООО «Икс Фаб Восток» было зарегистрировано 24 декабря 20
28.07.2026 Китай пригрозил ответными мерами за угрозы США против его ИИ

Технологические споры Китай пригрозил США жестким ответом на «гегемонизм в сфере искусственного интеллекта (ИИ)», п
22.07.2026 Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера

стороны иностранных поставщиков. Темпы роста выручки отрасли программного обеспечения и ИТ-услуг в Китае % 15,4% 2019 г. 13,3% 2020 г. 17,7% 2021 г. 11,2% 2022 г. 13,4% 2023 г. 10% 2024 г. 13,
17.07.2026 POIZON (ДЭВУ): 85,3% покупателей готовы повторно покупать товары китайских брендов

Отношение российских покупателей к брендам из Китая меняется. Потребители, уже имеющие опыт приобретения товаров китайских брендов, оценили
17.07.2026 Студенческая ОС для БПЛА рвется в реестр российского ПО. Она заточена под китайское «железо», ищет цели без GPS и понимает обычный язык

звертывание возможно на любом компьютере с процессором RK3588S или другим из семейства RK. Например китайский OrangePi 5 или российская Trackingcam5 от компании Applied Robotics. На раннем этап
16.07.2026 Число закупок китайской бытовой техники выросло на 105%

торговли, гостиничного бизнеса, девелоперы и предприятия, обновляющие коммерческую инфраструктуру. «Китайские бренды продолжают укреплять позиции в корпоративном сегменте бытовой техники. При в
15.07.2026 В Сучжоу (Китай) открылась международная Летняя школа машинного обучения «Сколтеха» Smiles-2026

В Сучжоу (Китай) открылась международная Летняя школа машинного обучения «Сколтеха» Smiles-2026. Об это
14.07.2026 Китай запускает производство чипов по норме 5 нм без EUV-машин

ставленного клиентом, на пластинах размером 200 нм. © sto-noname@yandex.ru / фотобанк «Фотодженика» Китай меняет подход к производству микросхем Как отмечает SCPM, событие знаменует важный этап
13.07.2026 Wildberries ищет китайские механические руки с чувствительными пальцами для человекообразных роботов на складах

истентов и автоматизации лабораторных процессов. © Primakov / Фотобанк Фотодженика Wildberries ищет китайские аналоги человеческих рук для работы на складах Модель оснащена шестью миниатюрными

13.07.2026 Китайцы создают интерфейс мозг-компьютер, не требующий делать дырку в черепе

Neuracle Medical Technology для восстановления некоторых функций рук после травм спинного мозга. В Китае компании есть компании, такие как StairMed и NeuroXess, которые продвигают имплантаты,

10.07.2026 7 октября CNews проведет митап по китайским альтернативам Nvidia и другим вопросам инфраструктуры для ИИ

ia, необходимость соответствия новым требованиям «суверенного ИИ» и сложности с подключением ЦОД к энергосетям. Какие пути доступны ИТ- и ИИ-руководителям в таких условиях? Параллельный импорт Nvidia Китайские GPU Аренда мощностей у облачных провайдеров Все выше перечисленные варианты имеют как преимущества, так и ограничения. Ключевой вопрос митапа — какие решения выбрать, чтобы эффективно
06.07.2026 Разработчик процессора «Иртыш» получил разрешение на продажу китайских серверов Loongson в России

о соответствии на серверы китайского производителя Loongson. Документы позволяют компании продавать китайские серверы на рынке ЕАЭС. Согласно данным Единого реестра выданных сертификатов соотве
30.06.2026 Татарстанские туристы смогут оплачивать покупки в Китае по QR-коду через «Мой МТС»

МТС объявляет о запуске оплаты товаров и услуг в Китае по QR-коду национальной платежной системы, которым можно воспользоваться в приложении «
29.06.2026 Санкции – лишь пыль в глаза. В iPhone и MacBook появится китайская память из «черного списка» США

несли десятки ИТ-компаний Китая в свой «черный список» в рамках длящейся с 2018 г. торговой войны с КНР. В этом перечне присутствует и CXMT – компания, у которой Apple собирается закупать чипы.
29.06.2026 Китайский суперкомпьютер без GPU стал самым мощным в мире, обогнав американский

ее чем на 20% быстрее, чем у американского El Capitan, который с ноября 2024 г. возглавлял рейтинг. Китай последний раз занимал в нем первое место в 2017 г. El Capitan (1,809 экзафлопс) от Наци
26.06.2026 Нижегородцы могут оплачивать товары по QR-коду в Китае через «Мой МТС»

МТС объявляет о запуске оплаты товаров и услуг в Китае по QR-коду национальной платежной системы, которым можно воспользоваться в приложении «
25.06.2026 Бум ИИ взвинтил цены на крошечную деталь из Китая, дефицит которой может оставить рынок без смартфонов

денсаторов, пишет TrendForce. По сообщению YiCai Global, в настоящее время в Хуацянбэе в Шэньчжэне (КНР), крупнейшем в мире оптово-розничном рынке электроники, котировки меняются с невероятной

25.06.2026 МТС запустила оплату товаров по QR-коду в Китае через «Мой МТС»

МТС объявила о запуске оплаты товаров и услуг в Китае по QR-коду национальной платежной системы, которым можно воспользоваться в приложении «
24.06.2026 Санкции совершенно по боку. Китай возглавил мировой рейтинг суперкомпьютеров с решением на суверенных процессорах

Shine – полностью китайская разработка. Как пишет The Register, все его процессоры хоть и созданы в Китае и имеют кастомные ядра, но основываются на архитектуре Armv9 британской компании ARM. «
24.06.2026 Шэньчжэнский университет предложил НГУ создать совместную лабораторию по искусственному интеллекту

ением, дорожным движением, ЖКХ, снижать затраты и риски при управлении управленческими решениями. В Китае сейчас идет быстрое развитие этого направления технологий. Государство активно финансир
23.06.2026 Рушится план Трампа по возрождению редкоземельной промышленности США

зводителей редкоземельных металлов (РЗМ) — MP Materials и USA Rare Earth, пишет The New York Times. Китай, являющийся мировым монополистом в добыче и производстве РЗМ, раскритиковал программу П
19.06.2026 Европа не может ликвидировать зависимость от китайских комплектующих для БПЛА

нт, необходимый для моторов и роторов, — это магниты, рынок которых почти полностью монополизировал Китай. Сложности у Европы также с современными полупроводниками, элементами для сенсоров и ба
19.06.2026 Китай «изобрел» и массово продает пластиковые графические процессоры. Но покупать их ни в коем случае нельзя

ипе, а маркетплейсы просили за них сотни тысяч рублей. Сэкономить и купить такой ускоритель можно в Китае, вот только на нем не получится запустить даже Doom. Пластиковый графический чип – это

18.06.2026 ТЭДО с Китаем от «СКБ Контур» может войти в портфель проектов «Один пояс — один путь»

появления ТЭДО с Китаем сотрудникам российских компаний зачастую было быстрее и выгоднее слетать в Китай за важными документами, чем ждать их доставки. Электронный документооборот позволяет пр
17.06.2026 «МегаФон» запустил новый магистральный канал между Россией и Китаем

линному международному пути: от пользователя из России до европейских транспортных узлов, а после в Китай. Особенно существенную задержку фиксировали пользователи из Сибири и Дальнего Востока:

16.06.2026 Россияне массово покупают ноутбуки, которыми уже кто-то пользовался. Из новых предпочитают малоизвестные китайские бренды

енному утверждению, есть четыре R&D-центра – по одному в Пекине, Сучжоу, Шэньчжэне и Тайбэе (города Китая). Mechrevo не раскрывает свой точный возраст Согласно информации из открытых источников
15.06.2026 Китай за пару недель подмял под себя рынок телевизоров с революционным экраном. У других стран нет и шанса

(85-115 дюймов). Все перечисленные новинки поступили в продажу в апреле 2026 г. StockSnap / Pixabay Китай успел застолбить новый рынок раньше Японии и Кореи Фактически, доля Китая на мировом ры
15.06.2026 Минус переводчики, менеджеры и искусствоведы. Китай отменяет 12 тысяч университетских специальностей, которые заменит ИИ

о данным Министерства образования Китайской Народной Республики (КНР), в период с 2021 по 2025 г. в Китае было отменено или приостановлено 12 200 программ бакалавриата. Одновременно было открыт
11.06.2026 Китай массово отказывается от БПЛА из-за новых строгих норм эксплуатации

ерез онлайн-платформы из-за ужесточения правил эксплуатации, пишет Financial Times. В мае 2026 г. в Китае были введены новые правила использования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Согл
10.06.2026 Российский разработчик вложит 100 миллионов в продвижение своих систем распознавания в Китае, Индии и Эмиратах

млн руб. в 2026 г. для вывода своего продукта проверки возраста по документам Smart ID Engine на рынки стран СНГ, БРИКС и региона MENA. Подразумеваются Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, ОАЭ, Индия, Китай, рассказал CNews генеральный директор Smart Engines Владимир Арлазаров. Вложения также пойдут на развитие системы антифрода в технологии проверки подлинности документов. «На сегодняшний д
09.06.2026 Китай наносит удар. Литографы больше не нужны

е по-прежнему подпадает под экспортные ограничения. © sto-noname@yandex.ru / фотобанк «Фотодженика» Китай меняет подход к производству микросхем ASML – это нидерландская компания, крупнейший и

09.06.2026 МТС улучшила связь в транспортном хабе на границе с Китаем

оциальной инфраструктуры. После проведенных технических работ жители поселка и туристы, следующие в Китай, могут более комфортно использовать современные цифровые сервисы и технологию звонков ч
08.06.2026 Китайцы напрягают производителей силовой электроники из США сверхнизкими ценами. Демпинговать позволяют господдержка и дешевое электричество

ие на своих конкурентов из США. Согласно данным TrendForce, производственные затраты представителей КНР сегодня намного ниже, что позволяет им продавать продукцию по более доступным ценам. Неко
04.06.2026 Онлайн-магазины наводнила поддельная память DDR5 знаменитых брендов. От оригинала не отличить

к отмечает Tom’s Hardware, это заметно на «сером» и вторичном рынках. Фото: fabrikasimf / FreePik В Китае продают контрафактную премиальную оперативную память DDR5 брендов G.Skill и V-Color Мош
02.06.2026 Китай побеждает Европу. Захваченный Евросоюзом китайский производитель чипов наладил независимое производство транзисторов и микросхем

х пор и управленческие, и научно-исследовательские команды Nexperia China полностью дислоцируются в Китае. В эту же страну перевели и всех сотрудников маркетингового отдела. Что касается структ

Публикаций - 19136, упоминаний - 44586

Китай и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13154 2194
Samsung Electronics 11064 1903
Huawei 4675 1881
Google LLC 12688 1606
Microsoft Corporation 25775 1553
Intel Corporation 12811 1162
Xiaomi - Сяоми 2231 1102
Lenovo Group 2446 818
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 768
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 657
Yandex - Яндекс 9215 653
IBM - International Business Machines Corp 9699 651
LG Electronics 3735 563
AMD - Advanced Micro Devices 4641 541
Qualcomm Technologies 1974 537
Dell EMC 5180 527
HP Inc. 5883 523
Sony 6739 522
Nvidia Corp 4002 496
МегаФон 10742 476
ZTE Corporation 800 452
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 449
Lenovo Motorola 3566 436
Ростелеком 10948 430
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 418
Meta Platforms - Facebook 4621 403
Cisco Systems 5372 398
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 386
Amazon Inc - Amazon.com 3277 382
Acer Group - Acer Inc 2776 367
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 364
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 362
China Mobile 436 344
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 326
Alibaba Group 473 316
X Corp - Twitter 2938 313
Yahoo! 3726 310
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 308
BBK OPPO Electronics 484 290
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 288
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 513
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 370
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 281
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 221
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 188
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 187
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 181
РЖД - Российские железные дороги 2096 151
Почта России ПАО 2370 148
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 132
eBay Inc 1640 125
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 119
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 118
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 116
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 116
Связной ГК 1401 114
Россети Ленэнерго 1699 102
Visa International 1993 96
Tesla Motors 461 89
Газпром ПАО 1493 85
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 84
Альфа-Банк 1979 79
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 77
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 75
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 73
Евросеть 1421 71
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 70
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 69
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 69
Hyundai Motor Company 436 69
JD.com - Jingdong Mall 101 68
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 64
НСПК - Национальная система платежных карт 948 64
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 64
SoftBank Group 284 64
Boeing 1031 62
ГПБ - Газпромбанк 1273 61
BMW Group 482 61
Microsoft - LinkedIn 699 60
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 125 58
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 725
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 663
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 536
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 529
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 481
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 473
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 448
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 363
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 362
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 256
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 252
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 242
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 229
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 222
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 195
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 195
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 195
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 192
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 161
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 155
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 148
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 146
Судебная власть - Judicial power 2500 139
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 137
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 130
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 128
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 127
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 122
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 117 116
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 116
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 116
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 108
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 107
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 103
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 92
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 85
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 77
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 74
Китай - Государственный совет КНР - Государственная канцелярия интернет-информации - Cyberspace Administration of China - Государственное информационное бюро Интернета - State Internet Information Office - Центральная комиссия по делам киберпространства 72 72
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 70
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 548
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 200
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 117
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 98
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 87
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 70
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 67
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 61
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 60
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 44
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 44
Коммунизм - Коммунистические партии 71 42
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 41
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 52 35
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 35
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 33
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 32
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 30
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 30
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 29
Linux Foundation - Free Standards Group 206 29
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 28
Единая Россия - Политическая партия 321 25
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 25
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 25
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 24
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 24
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 22
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 21
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 20
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 19
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 19
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 18
Greenpeace - Гринпис 130 17
Apache Software Foundation - ASF 231 17
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 16
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 16
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 16
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 15
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 15
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 3819
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 2583
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 2364
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 2277
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 1974
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 1952
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 1950
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 1893
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 1643
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 1601
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8775 1477
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 1473
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 1451
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 1412
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 1379
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 1371
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 1367
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 1280
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 1264
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 1189
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 1177
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 1156
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 1062
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14266 979
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 967
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 959
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 938
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 873
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 867
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 847
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 809
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4779 807
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10254 794
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 790
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 789
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 776
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 776
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 774
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 771
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 758
Google Android 15243 1703
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 1211
Microsoft Windows 16882 959
Linux OS 11533 696
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 685
Apple iOS 8583 642
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 609
Apple iPad 4011 447
Microsoft Windows 2000 8678 439
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 394
Apple iPhone 6 4861 394
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 370
FreePik 1841 365
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 356
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 340
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 331
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 568 319
Intel x86 - архитектура процессора 2151 304
Google YouTube - Видеохостинг 3002 299
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 444 263
Baidu 302 257
Apple - App Store 3109 227
Samsung Galaxy 1035 227
Samsung Galaxy Note 702 226
Huawei Mate - серия смартфонов 453 223
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 433 218
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 574 216
Microsoft Windows 10 1938 201
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 197
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 282 190
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 188
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 187
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 174
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 425 173
Microsoft Office 4170 170
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 170
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 165
Apple iPhone 5 783 165
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 163
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 313 159
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 380
Путин Владимир 3454 326
Медведев Дмитрий 1665 124
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 114
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 99
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 85
Мишустин Михаил 787 76
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 76
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 74
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 73
Шадаев Максут 1210 72
Рейман Леонид 1065 66
Xi Jinping - Си Цзиньпин 66 66
Никифоров Николай 1138 65
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 60
Усманов Алишер 311 52
Мельникова Анастасия 440 51
Чернышенко Дмитрий 580 46
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 45
Jun Lei - Цзунь Лей 46 44
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 43
Шпак Василий 279 43
Дуров Павел 329 39
Макаров Валентин 251 39
Бойко Алексей 138 37
Покровский Иван 136 37
Щеголев Игорь 699 36
Греф Герман 485 36
Касперский Евгений 337 35
Зайцев Михаил 345 34
Копосов Максим 74 33
Иванов Сергей 405 32
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 130 31
Zhengfei Ren - Чжэнфэй Рен 34 29
Касперская Наталья 319 28
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 284 28
Водясов Алексей 222 27
Арлазаров Владимир 290 27
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 93 27
Yuanqing Yang - Юаньцин Ян 36 27
Россия - РФ - Российская федерация 166164 9868
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 7499
Европа 24963 2990
Япония 13807 2715
Индия - Bharat 5869 2324
Южная Корея - Республика 7051 2213
Германия - Федеративная Республика 13221 1963
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 1954
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 1698
Азия - Азиатский регион 5920 1675
Китай - Тайвань 4245 1496
Франция - Французская Республика 8177 1321
Бразилия - Федеративная Республика 2520 940
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 885
Китай - Пекин - Beijing 1096 883
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 832
Италия - Итальянская Республика 4508 815
Канада 5081 802
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 802
Земля - планета Солнечной системы 10865 761
Украина 7928 733
Испания - Королевство 3839 721
Казахстан - Республика 6047 709
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 701
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Турция - Турецкая республика 2620 668
Сингапур - Республика 1953 622
Финляндия - Финляндская Республика 3697 610
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Африка - Африканский регион 3640 583
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Ближний Восток 3154 487
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Малайзия 922 396
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Fortune Global 500 295 16
BCG - Boston Consulting Group 117 16
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 16
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 243
РАН - Российская академия наук 2122 176
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 164
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 107
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 90
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 64
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 62
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 58
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 54
Tsinghua University - Qinghai University - Университет Цинхуа - Цинхайский университет 58 52
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 47
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 42
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 41
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 40
Beijing University - Peking University - БэйДа - Пекинский университет 48 36
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 33
CASC - China Aerospace Science and Technology Corporation - Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация - Аэрокосмическое научно-техническое объединение Китая - Shanghai Academy of Spaceflight Technology 33 32
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 24
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 24
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 24
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 23
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 23
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 78 22
ZJU - Zhejiang University - Чжэцзянский университет 21 20
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Оборонный научно-технический университет Народно-освободительной армии Китая - National University of Defense Technology, NUDT 20 20
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 20
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 20
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 19
ТГУ - Томский государственный университет 233 18
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 17
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 17
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 17
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 17
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 17
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 17
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 16
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 16
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 80 15
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 15
Shanghai Jiao Tong University - Шанхайский университет транспорта - Шанхайский университет Цзяотун 22 15
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