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Китай
Китайская Народная Республика
КНР

Китай - Китайская Народная Республика - КНР

20.10.2021 Xiaomi привезла в Россию планшет, который ждали много лет 1
20.10.2021 Искусственный интеллект: тренды развития и практика применения 1
18.10.2021 Основателю «Ауриги» – 75: «Я всегда продвигал российских инженеров» 1
18.10.2021 Окончательная смерть Flash. Adobe выжгла инициативу сохранения плеера в живых 3
18.10.2021 Facebook нанимает 10-тысячную армию разработчиков в Европе. Мир ждет новый интернет? 1
18.10.2021 Владимир Елисеев, «Инфосистемы Джет»: Enterprise-сегмент начал жить по правилам интернет-компаний 1
15.10.2021 Китайскоязычная программа 9 лет открывала хакерам доступ к ПК под Windows 1
14.10.2021 Apple вернулась в свое прошлое: iPhone 13 портят фото старинным образом 1
14.10.2021 Россия вырывается в лидеры по добыче биткоина 6
14.10.2021 Сердце флагмана: самые мощные мобильные процессоры 2021 года 1
13.10.2021 App Annie: Россияне провели в приложениях 4,3 часа в день в 3 квартале 2021 г 2
11.10.2021 Полный крах устоев. В смартфонах Xiaomi Redmi больше не будет всеми любимой прошивки MIUI 1
11.10.2021 Главный военный программист США ушел в отставку 11
11.10.2021 Российский open-source проект Allure Report генерирует более 26 миллионов тестовых отчетов ежемесячно 1
08.10.2021 Новейшая версия Android убивает смартфоны Xiaomi. Воскресить их своими силами невозможно 1
08.10.2021 Microsoft объявила Россию самым главным киберпреступником в мире 3
07.10.2021 Microsoft объяснила, как установить Windows 11 в обход ее собственных ограничений. Есть шанс угробить ПК 1
06.10.2021 «Яндекс», «Ланит» и ВТБ начали строить в России завод по производству серверов 1
06.10.2021 Российские студенты выиграли чемпионат мира по программированию 2
05.10.2021 Модульбанк запустил пакет сервисов для работы с маркетплейсами «под ключ» 1
04.10.2021 В России создадут фонд для разработки ПО с открытым кодом 2
01.10.2021 Рынок комплектующих перекосило, а нас ждет импортозамещение. Что дальше? 1
01.10.2021 Xiaomi привезла в Россию самый дешевый смартфон. Приехав, он резко подорожал. Видео 1
30.09.2021 Сервис онлайн-стриминга с функцией покупок Streamerce привлек раунд от Startup Lab 1
29.09.2021 Сбербанк на 10 миллиардов покупает польско-российские сервера, а также «железо» из Китая, Венгрии и Чехии 4
28.09.2021 Разработчика Ethereum посадят на 20 лет 1
28.09.2021 Samsung выпустила супертонкий смартфон с гигантским аккумулятором. Цена 1
27.09.2021 Производители электроники не могут найти себе работников. Тех, что есть, заваливают бонусами и поднимают зарплаты 1
27.09.2021 Выручка участников рейтинга увеличилась в 1,5 раза, несмотря на эпидемию и локдаун 1
27.09.2021 Промышленные роботы пострадали от ковида, но меньше, чем ожидалось 19
24.09.2021 Как в России потратят 54 млрд рублей на изучение мозга и его связь с компьютером 12
24.09.2021 Госдума закупила китайских смартфонов на 4,3 миллиона 1
24.09.2021 Американские шпионы призвали весь мир уничтожить главный источник денег в интернете 1
22.09.2021 Xiaomi схватили за руку. В ее смартфоны встроены секретные функции цензуры и шпионажа за пользователем 9
21.09.2021 Представители ИТ-отрасли обсудят стратегию развития Open Source в России 1
17.09.2021 Арестован экс-глава крупнейшей в России криптобиржи. Его обвиняют в краже $450 миллионов 1
17.09.2021 В России строят ИИ, который найдет в Сети незаконные карикатуры и фальсификацию истории и посоветует властям, как с ними быть 2
17.09.2021 Honor объявила о расширении партнерства с Microsoft 1
17.09.2021 После вызова к властям Google и Apple удалили приложение «Навальный». Из iPhone в России исчезла функция, скрывающая IP-адрес пользователя 1
16.09.2021 В России на деньги государства построен крупный завод электроники 1

Публикаций - 5696, упоминаний - 10858

Китай упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Apple Inc - Эппл Рус 7669 813
Huawei 2723 693
Google LLC 7124 670
Samsung Electronics 5627 657
Microsoft Corporation 10997 539
Xiaomi 904 379
Intel Corporation 4143 327
Lenovo Group 1635 261
Facebook 3764 241
Nokia Corporation 2404 223
IBM 3524 220
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 205
ZTE Corporation 549 202
Yandex - Яндекс 4098 196
Qualcomm Technologies 1000 195
LG Electronics 1831 193
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 161
Sony 2306 159
Twitter 2204 153
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 150
HP Inc. 2893 150
Amazon Inc - Amazon.com 1467 147
Dell EMC 2382 146
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 143
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 137
Nvidia Corp 2005 136
Cisco Systems 2035 135
Alibaba Group 298 132
HTC Corporation 1184 122
VK - Mail.ru Group 2482 121
Lenovo Motorola 990 114
Ростех - Ростехнологии 2230 111
MediaTek 314 108
AMD - Advanced Micro Devices 1660 106
Ericsson 846 105
OPPO Electronics 222 104
Oracle Corporation 3331 97
China Mobile 184 97
ASUS - AsusTek Computer Inc 1203 92
Acer Group 1354 92
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 124
AliExpress 275 81
Почта России ПАО 1570 76
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1271 65
РЖД - Российские железные дороги 1081 60
Связной ГК 875 54
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 50
eBay Inc 526 45
Visa International 1343 39
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 35
Евросеть 882 31
JD.com - Jingdong Mall 45 31
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 28
Альфа-Банк 1122 28
Tesla Motors 241 28
Аэрофлот 492 27
Qiwi 783 27
SoftBank Group 101 26
РВК - Российская венчурная компания 476 26
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 617 25
LinkedIn 520 23
UnionPay - Платёжная система 75 23
Walmart - Wal-Mart Stores 151 22
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 22
Uber Technologies 258 21
Газпромбанк - ГПБ 692 20
Ford 173 20
Uber 257 20
Газпром ПАО 518 19
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 178 19
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 163 19
DST Global 165 17
X5 Group 599 16
X5 Group - Пятерочка 559 15
BMW 248 15
Boeing 97 15
Coca-Cola Company 112 14
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 14
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 13
Газпром нефть 380 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 213
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 168
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 124
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 83
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 83
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 73
Президент Российской Федерации 1439 69
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 68
Правительство РФ 2198 63
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 62
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 62
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 58
Пентагон - Министерство обороны США 276 52
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 47
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 45
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 45
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 43
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 42
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 409 42
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 38
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 169 34
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 62 34
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 417 33
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 30
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 27
Роснано 456 27
ЦРУ США - Центральное разведывательное управление - CIA - Central Intelligence Agency 144 25
Президент США 105 25
World Bank Group - Всемирный банк 128 23
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 22
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 22
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 22
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 22
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 20
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 20
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 20
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 19
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 19
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 19
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 18
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 51
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 45
Руссофт - Russoft 250 31
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 148 26
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 40 19
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 18
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 17
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 28 16
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 15
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 135 15
Linux Foundation 157 13
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 10
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 45 10
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 10
Единая Россия - Политическая партия 171 9
Справедливая Россия - Российская политическая партия 69 9
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 8
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 26 8
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 7
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 7
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 97 6
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 13 6
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей 51 6
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 6
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 17 6
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 8 6
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 5
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 27 5
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 18 5
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 4
АРБ - Ассоциация российских банков 81 4
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 29 4
Демократическая политическая партия США 36 4
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 4
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 3
Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 7 3
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 44 3
ЛДПР 68 3
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 102 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 441
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3628 335
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3038 318
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 315
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 291
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2910 274
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 269
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 253
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 245
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 238
3G - Стандарт мобильной связи 3699 191
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 189
Smartphone - Смартфон 771 154
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 148
USB Type-C - USB-C 901 145
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 698 131
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1201 127
ARM64 - Архитектура процессора 1017 118
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 107
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2324 102
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 94
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 89
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 89
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 86
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 80
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 77
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 76
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 66
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 869 62
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании 581 61
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 61
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 60
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 333 58
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 431 58
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1208 56
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 56
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 56
DDR - Double data rate 1062 55
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 437 54
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 54
Google Android 10750 816
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 479
Microsoft Windows 10 6602 314
Apple iOS 5741 282
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 277
Linux OS 4236 220
Apple iPad 3263 202
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 196
Google Play - Google Store - Android Market 2515 160
Nvidia GeForce GTX 2048 135
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 127
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 213 120
Samsung Galaxy Note 558 115
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 114
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 273 109
Baidu 178 108
Google YouTube - Видеохостинг 1702 101
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 176 99
Corning Gorilla Glass 496 98
Apple iPhone 6 547 98
Apple - App Store 2198 95
Apple iPhone 5 710 94
Huawei Mate - серия смартфонов 183 85
Xiaomi Redmi - Серия смартфонов 161 84
Microsoft Windows Phone OS 1472 84
Google Gmail 599 75
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 306 75
Microsoft Skype 1459 73
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 383 70
Intel x86 - Архитектура процессора 990 66
LPDDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 266 65
Apple Mac 1453 63
WhatsApp Messenger 654 60
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 218 59
Microsoft Office 1916 58
Apple iPhone 7 246 58
Apple iPhone 4 700 56
Google Android 9 Pie 159 56
Microsoft Windows 8 1228 55
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 645 55
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 148
Путин Владимир 1820 121
Медведев Дмитрий 1433 77
Steve Jobs - Стив Джобс 697 64
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 56
Никифоров Николай 1126 54
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 54
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 152 47
Xi Jinping - Си Цзиньпин 41 38
Jun Lei - Цзунь Лей 43 35
Щеголев Игорь 676 23
Ускова Ольга 126 22
Дуров Павел 216 20
Мартынов Владислав 78 19
Усманов Алишер 241 19
Gates William Henry - Гейтс Билл 266 19
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 18
Zhengfei Ren - Чжэнфэй Жэнь 24 18
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 250 17
Рейман Леонид 407 16
Касперский Евгений 218 16
Ю Ричард - Yu Richard 19 15
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 76 15
Barra Hugo - Барра Хьюго 22 14
Чемезов Сергей 121 14
Носков Константин 201 14
Yueting Jia - Юэтин Цзя 14 13
Мишустин Михаил 302 12
Белоусов Сергей 217 12
Ping Guo - Пин Го 19 12
Макаров Валентин 111 12
Авдолян Альберт 28 12
Wanzhou Meng - Ваньчжоу Мэн 15 12
Минасян Карине 91 12
Сюй Виктор 22 12
Мильнер Юрий 116 12
Yuanqing Yang - Юаньцин Ян 24 12
Brin Sergey - Сергей Брин 120 12
Мельникова Анастасия 166 11
Satya Nadella - Сатья Наделла 167 11
Россия - Российская федерация - РФ 57124 3034
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 2211
Индия - Республика 2156 882
Япония 2752 790
Германия - Федеративная Республика 3606 719
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 661
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 555
Южная Корея - Республика 1448 543
Бразилия - Федеративная Республика 1120 514
Европа 3725 511
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 333
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Северная Америка 1402 245
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 97
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 71
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 67
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 55
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 50
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1420 50
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 40
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 35
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 34
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 32
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 31
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 29
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 28
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 28
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 27
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 24
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 18
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 323 18
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 618 16
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 16
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 235 15
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 220 15
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TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 12
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 88 12
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 345 12
Образование в России 328 12
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 12
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 11
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 149 11
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 299 10
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 10
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 10
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Piper Jaffray 65 8
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FRVT - Face Recognition Vendor Test 11 6
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности 17 6
The Economist Intelligence Unit 30 5
Vanson Bourne 34 5
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IDC EMEA 14 5
Net Applications 109 5
HFS Research 16 5
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СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 197 18
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НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 176 13
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 12
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 190 11
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INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 35 8
ИРИ - Институт развития интернета 94 8
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 8
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 68 6
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 36 6
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 79 6
ZJU - Zhejiang University - Чжэцзянский университет 7 6
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 6
Cornell University - Корнеллский университет 11 6
ТГУ - Томский государственный университет 62 5
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НГУ - Новосибирский Государственный Университет 55 5
ИПС РАН - Институт программных систем им. А. К. Айламазяна Российской академии наук 37 5
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НГТУ - Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева 49 4
СевКавНИПИгаз - Северо-Кавказский научно-исследовательский проектный институт природных газов 4 4
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 31 4
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 47 4
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 43 4
Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 39 4
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 4
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 31 4
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 93
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 114 33
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 32
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Олимпийские игры - Olympic Games 302 21
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Microsoft Imagine Cup 43 9
Nobel Prize - Нобелевская премия 37 9
CeBIT 84 9
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Google I/O Всемирная конференция разработчиков 98 8
Чёрная пятница (распродажи) 69 8
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Huawei Honor Cup 11 6
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HDC - Huawei Developer Conference 6 4
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 44 4
Black Hat - Конференция 41 4
Startup Village - международная стартап-конференция 45 4
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 63 3
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 5 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 10 3
Digital October - конференционное пространство 86 3
Deepfake Detection Challenge - международные соревнования по распознаванию дипфейков на видео 3 3
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