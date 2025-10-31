В Китае накрыто производство поддельных микросхем. Списанным чипам улучшали внешний вид и продавали под видом новых

Нелегальный бизнес

В Шэньчжэне (провинция Гуандун, Китай) правоохранительные органы ликвидировали незаконный бизнес по перепродаже отбракованных полупроводниковых компонентов под видом высококачественного товара, произведенного именитыми западными компаниями. Контрафактная продукция поставлялась под такими брендами как Infineon Technologies, Texas Instruments и Analog Devices.

По сообщению South China Morning Post (SCMP), китайской полиции потребовалось четыре месяца на то, чтобы установить источник контрафактной продукции и разоблачить преступную группировку.

Деятельность мошенников сводилась к поиску не прошедших заводской контроль, но работоспособных электронных компонентов для дальнейшего «восстановления» и продажи. Исходную маркировку чипа удаляли при помощи лазера, а на очищенную поверхность наносили новую, соответствующую продукту более высокого класса, а значит, и более дорогостоящему. Затем его отгружали покупателю под видом совершенно нового, привезенного из-за границы.

Члены группировки, занятые продажами, потенциальным клиентам представлялись европейскими посредниками. Закупали контрафактную продукцию в основном местные производители автомобильной электроники и промышленных систем управления, ее надежность, как отмечает SCMP, оставляла желать лучшего.

Преступники учредили несколько фиктивных компаний, которые занимались восстановлением и перепродажей контрафакта. Мошенники имитировали модель работы на заказ. Другими словами, клиенты были уверены, что получат партию высокого качества компонентов, изготовленных специально для них.

Проблема, которую можно заметить не сразу

МОП-транзисторы (MOSFET и микросхемы-драйверы Infineon, а также чипы управления питанием и операционные усилители Texas Instruments – электронные компоненты, которые часто можно встретить в составе множества распространенных комплектующих, таких как видеокарты, материнские платы, блоки питания. Эти компоненты выполняют важные функции, в частности, управление напряжением и предотвращение перегрева. От их качества в значительной степени зависит стабильность работы как самого устройства, в состав которого они входят, так и подключенных к ним девайсов.

Однако в ходе эксплуатации устройств на базе контрафактной электроники ее дефекты могут быть незаметны на протяжении длительного периода во времени – с виду устройство может работать нормально, но только до тех пор, пока не окажется под необычно высокой нагрузкой или в не самых благоприятных температурных условиях. Даже в этом случае оно может не отказать моментально, а изъяны крошечного транзистора или микросхемыc сперва начнут проявлять себя в виде внезапных перезагрузок девайса или неприятного высокочастотного звука («свист дросселей»), издаваемого им.

Не первый случай

Как отмечает SCMP, по крайней мере один человек, предположительно причастный к деятельности преступной группировки, арестован. Возбуждено уголовное дело – первое подобного масштаба.

В марте 2023 г. правоохранительные органы Китая изъяли свыше 40 тыс. контрафактных видеокарт на базе чипов Nvidia. Графические ускорители под малоизвестными брендами 51RISC, Corn и MLLSE продавались на маркетплейсах по подозрительно низким ценам. В некоторых случаях это восстановленные «изношенные» устройства, пережившие бум майнинга криптовалюты, в других – видеокарты на основе мобильных чипов, которые, как правило, ощутимо уступают в производительности десктопным аналогам. Nvidia тогда от связи с этими брендами открестилась.

Власти Китая продолжают усиливать контроль за импортом электроники на фоне продолжающейся торговой войны с США и экспортных ограничений со стороны Вашингтона. Вероятно, определенные сложности с доступом к необходимым компонентам подталкивают китайский бизнес к сотрудничеству с сомнительными поставщиками.

В сентябре 2025 г. Министерство коммерции КНР начало расследование в отношении поставщиков аналоговых микросхем из США. Власти Китая подозревают их в демпинге, в результате которых американским компаниям удалось вытеснить с рынка местных игроков. В августе 2025 г. CNews писал о том, что Texas Instruments повышает цены для китайских клиентов на 60 тыс. наименований. TI, предположительно, – один из участников ценовых войн на рынке КНР.

Осторожно, контрафакт!

В декабре 2023 г. CNews обнаружил на одном из популярных российских маркетплейсов целый ряд контрафактных внешних SSD, продаваемых под видом продукции брендов Xiaomi, HP и других. Предложение об их продаже было крайне привлекательным и столь же подозрительным: за сущие копейки покупателю сулили накопители неправдоподобной емкости – до 32 ТБ за 1,8 тыс. руб.

Любителям отовариваться на зарубежных площадках тоже следует проявлять бдительность. В сентябре 2023 г. пользователь Reddit пожаловался на обман со стороны продавца на американском маркетплейсе Amazon. Пользователю под псевдонимом Much_Designer_8417 под видом нового флагманского процессора Intel Core i9-13900K продали более дешевый Core i7-13700K с перемаркированной теплораспределительной крышкой.