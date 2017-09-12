США - Колумбия - Вашингтон

«Лаборатория Касперского» закроет офис в Вашингтоне nment Security Solutions Inc (KGSS) в США. KGSS расположена в Арлингтоне – пригороде столицы страны Вашингтона, непосредственно через реку от Пентагона, в ее штат входит порядка 10 человек, гра

Новый пентагон родом из Вашингтона Возросшая мощность компьютеров и мастерство программистов и математиков Вашингтонского университета помогла сдвинуть с мёртвой точки 30 лет находившуюся в «спячке» задачу по теоретической геометрии. Группа математиков Вашингтонского университета в Ботелле об

Assassin’s Creed lll – "Издание Вашингтон" скоро в России и новых карты для сетевой игры: Сент-Пьер, форт Сен-Матье, Чарльзтаун.Все три части "Тирании Короля Вашингтона": "Бесчестье", "Предательство" и "Избавление".В рознице Washington Edition будет р

В YouMagic стали доступны телефонные номера Вашингтона аким же тарифам, если бы он находился в своем городе. Звонки на номера YouMagic из сетей операторов Вашингтона будут тарифицироваться по местным ценам. С любого континента минимальная стоимость

Бывшая конгрессмен США возглавила офис Google в Вашингтоне Компания Google назначила бывшую конгрессмена Сьюзан Молинари (Susan Molinari) главой своего офиса в Вашингтоне. Об этом сообщает издание Politico. Молинари начнет работать в интернет-гиганте с середины марта на позиции вице-президента по публичной политике и отношениям с правительствами в Сев

Microsoft просит разрешить однополые браки Microsoft присоединилась к группе компаний, выступивших за легализацию однополых браков в штате Вашингтон. Соответствующее письмо с просьбой поддержать два законопроекта в этой сфере было направлено губернатору штата, члену Демократической партии Кристине Грегуар (Christine Gregoire). Пом

Google и Facebook потратили рекордные суммы на лоббирование в Вашингтоне Google и Facebook продолжают тратить все больше и больше на лоббирование своих интересов в Вашингтоне. Расходы компаний на лоббирование в третьем квартале ткущего года оказались рекордными, сообщает TechCrunch. Расходы Google в этой сфере составили $2,38 млн. В прошлом квартале интер

Boeing 787 впервые покинул пределы штата Вашингтон Как сообщает пресс-служба Boeing, самолёт Boeing 787 Dreamliner с бортовым индексом ZA002 9 марта 2010 года впервые осуществил посадку на аэродроме, расположенном за пределами 2родного" штата Вашингтон - в г. Викторвилль, штат Калифорния. Здесь в течение трёх недель будут изучаться интерференция между самолётом и землей при взлёте и посадке. При этом самолёт будет проходить над взлё

Летающий лазер ПРО будет представлен в Вашингтоне кетной обороны США генерал-лейтенант Генри Оберинг, 20 июня 2007 года самолет YAL-1, оснащенный противоракетным лазером ABL, совершит перелет с авиабазы Эдвардс в Калифорнии на авиабазу Эндрюс вблизи Вашингтона. Здесь 21 июня с ним ознакомятся высокопоставленные чиновники федеральной администрации. Затем самолет возвратится обратно на базу Эдвардс, где проходят его испытания. Противоракетна

Вашингтон вводит водительские права с RFID Штат Вашингтон, расположенный на границе с Канадой на северо-западе США, подписал соглашение с Департаментом внутренней безопасности о введении водительских прав с радиочипами (RFID) и разрешении жи

Земля из космоса: фотовыставка в Вашингтоне 11 ноября 2006 года в Вашингтоне в Национальном музее авиации и космонавтики открылась выставка спутниковых снимков Земли. Выставка организована подвижной службой выставок Смитсоновского института, сообщает ГИС-Ассо

Земля из космоса: фотовыставка в Вашингтоне 11 ноября 2006 года в Вашингтоне в Национальном музее авиации и космонавтики открылась выставка спутниковых снимков Земли. Выставка организована подвижной службой выставок Смитсоновского института, сообщает ГИС-Ассо

В Вашингтоне открылась первая водородная заправка В Вашингтоне, в рамках совместного проекта Министерства энергетики и нефтяной компании Shell, открылась первая заправка для автомобилей, работающих на водородном топливе, сообщил РБК со ссылкой н

В Вашингтоне открылась первая водородная заправка В Вашингтоне, в рамках совместного проекта Министерства энергетики и нефтяной компании Shell, открылась первая заправка для автомобилей, работающих на водородном топливе, сообщил РБК со ссылкой н

AT&T откроет услуги местной телефонной связи в Вашингтоне Корпорация AT&T объявила о планах по выходу на рынок местной телефонной связи для частных клиентов в столице США - г. Вашингтон, округ Колумбия. Решение было принято после того, как Комиссия по коммунальным службам (PSC) округа обязала местного монополиста Verizon предоставлять свои сетевые мощности конкурента

Sony представила новое оборудование на правительственной выставке в Вашингтоне Sony Electronics представила новые мониторы, системы хранения данных и технологии защиты информации на Правительственной выставке видеотехнологий, состоявшейся 4 декабря в Вашингтоне, округ Колумбия. Представленные продукты нацелены, в первую очередь, на государственные организации. Новинки включают в себя: Сверхъяркий проектор SuperBright VPL-PX40 с системой дис

В Вашингтоне открылось бесплатное интернет-кафе для пользователей WLAN-сетей В столице США Вашингтоне открылось интернет-кафе CyberSTOP, которое предлагает бесплатный доступ в интернет через свою беспроводную локальную сеть на скорости до 11 Мбит/c. Прибыль от кафе планируется получа

"Роснет" и "Аэроком" в связи с трагическими событиями в США предоставляют возможность бесплатно звонить в Вашингтон, Нью-Йорк и Торонто Компании ОАО "Российская Телекоммуникационная Сеть" ("Роснет") и ОАО "Аэроком" c 13 по 18 сентября предоставила владельцам сервисных карт РОСНЕТ возможность бесплатно совершать звонки в Вашингтон, Нью-Йорк и Торонто из любой точки России. Номера доступа указаны на сервисных картах РОСНЕТ, а также на сайтах www.KAPTA.ru и www.rosnet.ru. Владельцы карт АЭРОКОМ USA-Direct в этот

"Комстар" предоставила возможность бесплатно позвонить в Нью-Йорк, Вашингтон и Торонто Москве, беспокоится о своих близких в США, бесплатно позвонить на любой номер в городах: Нью-Йорк, Вашингтон и Торонто. Акция продлится по 19 сентября. Для осуществления БЕСПЛАТНОГО звонка нео

Обладатели телефонных карт "МТУ-Интел" смогут бесплатно позвонить в Нью-Йорк и Вашингтон Интернет-провайдер "МТУ-Интел" объявил о том, что пользователи телефонных карт "МТУ-Интел" могут бесплатно звонить в Нью-Йорк и Вашингтон в период с 12 по 14 сентября. "Мы хотим предоставить нашим клиентам возможность узнать о судьбе знакомых и близких людей, которые могли оказаться в эпицентре вчерашней катастрофы", -

Телефонные линии на северо-западе США были парализованы из-за огромного количества звонков в связи со взрывами в Нью-Йорке и Вашингтоне Вчера утром в связи со взрывами в зданиях Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и здания Пентагона в Вашингтоне телефонные линии северо-запада США оказались настолько перегруженными, что многие звонки прерывались или абоненты вовсе не могли дозвониться. Эта проблема коснулась всех основных опе

Progress Telecom установит широкополосную связь между Вашингтоном и Нью-Йорком Американский оператор Progress Telecom расширит свою широкополосную сеть от Вашингтона до Нью-Йорка, в результате чего будет иметь доступ к самым оживлённым и прибыльным телекоммуникационным узлам в мире. В Нью-Йорке клиентам будут предложены различные услуги связи и в

Верховный Суд штата Вашингтон поддержал закон о спаме В четверг Верховный Суд штата Вашингтон единогласно отменил решение суда низшей инстанции, которое запретило принятие штатом закона о спаме, сообщает EcommerceTimes.com. Верховный суд постановил, что единственное обязательс

Qwest и US West получили разрешение штата Вашингтон на слияние Компании Qwest Communications International и US West объявили о получении разрешения на слияние со стороны властей штата Вашингтон. До получения всех необходимых разрешений осталось совсем немного. Из 14 штатов, которые участвуют в рассмотрении этого вопроса, только Аризона еще не вынесла своего решения. Слияние

Суд Вашингтона признал запрещение спама антиконституционным Суд Вашингтона постановил, что один из самых жестких законов штата - закон о запрете "спама" или