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США Колумбия Вашингтон

США - Колумбия - Вашингтон

СОБЫТИЯ


12.09.2017 «Лаборатория Касперского» закроет офис в Вашингтоне

nment Security Solutions Inc (KGSS) в США. KGSS расположена в Арлингтоне – пригороде столицы страны Вашингтона, непосредственно через реку от Пентагона, в ее штат входит порядка 10 человек, гра
14.08.2015 Новый пентагон родом из Вашингтона

Возросшая мощность компьютеров и мастерство программистов и математиков Вашингтонского университета помогла сдвинуть с мёртвой точки 30 лет находившуюся в «спячке» задачу по теоретической геометрии. Группа математиков Вашингтонского университета в Ботелле об
19.04.2013 Assassin’s Creed lll – "Издание Вашингтон" скоро в России

и новых карты для сетевой игры: Сент-Пьер, форт Сен-Матье, Чарльзтаун.Все три части "Тирании Короля Вашингтона": "Бесчестье", "Предательство" и "Избавление".В рознице Washington Edition будет р
18.02.2013 В YouMagic стали доступны телефонные номера Вашингтона

аким же тарифам, если бы он находился в своем городе. Звонки на номера YouMagic из сетей операторов Вашингтона будут тарифицироваться по местным ценам. С любого континента минимальная стоимость
24.02.2012 Бывшая конгрессмен США возглавила офис Google в Вашингтоне

Компания Google назначила бывшую конгрессмена Сьюзан Молинари (Susan Molinari) главой своего офиса в Вашингтоне. Об этом сообщает издание Politico. Молинари начнет работать в интернет-гиганте с середины марта на позиции вице-президента по публичной политике и отношениям с правительствами в Сев
23.01.2012 Microsoft просит разрешить однополые браки

Microsoft присоединилась к группе компаний, выступивших за легализацию однополых браков в штате Вашингтон. Соответствующее письмо с просьбой поддержать два законопроекта в этой сфере было направлено губернатору штата, члену Демократической партии Кристине Грегуар (Christine Gregoire). Пом
24.10.2011 Google и Facebook потратили рекордные суммы на лоббирование в Вашингтоне

Google и Facebook продолжают тратить все больше и больше на лоббирование своих интересов в Вашингтоне. Расходы компаний на лоббирование в третьем квартале ткущего года оказались рекордными, сообщает TechCrunch. Расходы Google в этой сфере составили $2,38 млн. В прошлом квартале интер
11.03.2010 Boeing 787 впервые покинул пределы штата Вашингтон

Как сообщает пресс-служба Boeing, самолёт Boeing 787 Dreamliner с бортовым индексом ZA002 9 марта 2010 года впервые осуществил посадку на аэродроме, расположенном за пределами 2родного" штата Вашингтон - в г. Викторвилль, штат Калифорния. Здесь в течение трёх недель будут изучаться интерференция между самолётом и землей при взлёте и посадке. При этом самолёт будет проходить над взлё
19.06.2007 Летающий лазер ПРО будет представлен в Вашингтоне

кетной обороны США генерал-лейтенант Генри Оберинг, 20 июня 2007 года самолет YAL-1, оснащенный противоракетным лазером ABL, совершит перелет с авиабазы Эдвардс в Калифорнии на авиабазу Эндрюс вблизи Вашингтона. Здесь 21 июня с ним ознакомятся высокопоставленные чиновники федеральной администрации. Затем самолет возвратится обратно на базу Эдвардс, где проходят его испытания. Противоракетна
28.03.2007 Вашингтон вводит водительские права с RFID

Штат Вашингтон, расположенный на границе с Канадой на северо-западе США, подписал соглашение с Департаментом внутренней безопасности о введении водительских прав с радиочипами (RFID) и разрешении жи
14.11.2006 Земля из космоса: фотовыставка в Вашингтоне

11 ноября 2006 года в Вашингтоне в Национальном музее авиации и космонавтики открылась выставка спутниковых снимков Земли. Выставка организована подвижной службой выставок Смитсоновского института, сообщает ГИС-Ассо
14.11.2006 Земля из космоса: фотовыставка в Вашингтоне

11 ноября 2006 года в Вашингтоне в Национальном музее авиации и космонавтики открылась выставка спутниковых снимков Земли. Выставка организована подвижной службой выставок Смитсоновского института, сообщает ГИС-Ассо
09.12.2004 В Вашингтоне открылась первая водородная заправка

В Вашингтоне, в рамках совместного проекта Министерства энергетики и нефтяной компании Shell, открылась первая заправка для автомобилей, работающих на водородном топливе, сообщил РБК со ссылкой н
09.12.2004 В Вашингтоне открылась первая водородная заправка

В Вашингтоне, в рамках совместного проекта Министерства энергетики и нефтяной компании Shell, открылась первая заправка для автомобилей, работающих на водородном топливе, сообщил РБК со ссылкой н
14.01.2003 AT&T откроет услуги местной телефонной связи в Вашингтоне

Корпорация AT&T объявила о планах по выходу на рынок местной телефонной связи для частных клиентов в столице США - г. Вашингтон, округ Колумбия. Решение было принято после того, как Комиссия по коммунальным службам (PSC) округа обязала местного монополиста Verizon предоставлять свои сетевые мощности конкурента
05.12.2002 Sony представила новое оборудование на правительственной выставке в Вашингтоне

Sony Electronics представила новые мониторы, системы хранения данных и технологии защиты информации на Правительственной выставке видеотехнологий, состоявшейся 4 декабря в Вашингтоне, округ Колумбия. Представленные продукты нацелены, в первую очередь, на государственные организации. Новинки включают в себя: Сверхъяркий проектор SuperBright VPL-PX40 с системой дис
29.08.2002 В Вашингтоне открылось бесплатное интернет-кафе для пользователей WLAN-сетей

В столице США Вашингтоне открылось интернет-кафе CyberSTOP, которое предлагает бесплатный доступ в интернет через свою беспроводную локальную сеть на скорости до 11 Мбит/c. Прибыль от кафе планируется получа
14.09.2001 "Роснет" и "Аэроком" в связи с трагическими событиями в США предоставляют возможность бесплатно звонить в Вашингтон, Нью-Йорк и Торонто

Компании ОАО "Российская Телекоммуникационная Сеть" ("Роснет") и ОАО "Аэроком" c 13 по 18 сентября предоставила владельцам сервисных карт РОСНЕТ возможность бесплатно совершать звонки в Вашингтон, Нью-Йорк и Торонто из любой точки России. Номера доступа указаны на сервисных картах РОСНЕТ, а также на сайтах www.KAPTA.ru и www.rosnet.ru. Владельцы карт АЭРОКОМ USA-Direct в этот

13.09.2001 "Комстар" предоставила возможность бесплатно позвонить в Нью-Йорк, Вашингтон и Торонто

Москве, беспокоится о своих близких в США, бесплатно позвонить на любой номер в городах: Нью-Йорк, Вашингтон и Торонто. Акция продлится по 19 сентября. Для осуществления БЕСПЛАТНОГО звонка нео
12.09.2001 Обладатели телефонных карт "МТУ-Интел" смогут бесплатно позвонить в Нью-Йорк и Вашингтон

Интернет-провайдер "МТУ-Интел" объявил о том, что пользователи телефонных карт "МТУ-Интел" могут бесплатно звонить в Нью-Йорк и Вашингтон в период с 12 по 14 сентября. "Мы хотим предоставить нашим клиентам возможность узнать о судьбе знакомых и близких людей, которые могли оказаться в эпицентре вчерашней катастрофы", -

12.09.2001 Телефонные линии на северо-западе США были парализованы из-за огромного количества звонков в связи со взрывами в Нью-Йорке и Вашингтоне

Вчера утром в связи со взрывами в зданиях Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и здания Пентагона в Вашингтоне телефонные линии северо-запада США оказались настолько перегруженными, что многие звонки прерывались или абоненты вовсе не могли дозвониться. Эта проблема коснулась всех основных опе
11.09.2001 Progress Telecom установит широкополосную связь между Вашингтоном и Нью-Йорком

Американский оператор Progress Telecom расширит свою широкополосную сеть от Вашингтона до Нью-Йорка, в результате чего будет иметь доступ к самым оживлённым и прибыльным телекоммуникационным узлам в мире. В Нью-Йорке клиентам будут предложены различные услуги связи и в
08.06.2001 Верховный Суд штата Вашингтон поддержал закон о спаме

В четверг Верховный Суд штата Вашингтон единогласно отменил решение суда низшей инстанции, которое запретило принятие штатом закона о спаме, сообщает EcommerceTimes.com. Верховный суд постановил, что единственное обязательс
21.06.2000 Qwest и US West получили разрешение штата Вашингтон на слияние

Компании Qwest Communications International и US West объявили о получении разрешения на слияние со стороны властей штата Вашингтон. До получения всех необходимых разрешений осталось совсем немного. Из 14 штатов, которые участвуют в рассмотрении этого вопроса, только Аризона еще не вынесла своего решения. Слияние

16.03.2000 Суд Вашингтона признал запрещение спама антиконституционным

Суд Вашингтона постановил, что один из самых жестких законов штата - закон о запрете "спама" или

30.09.1999 Вашингтон признан самым сетевым городом мира

По результатам исследований института Огайо, Вашингтон является городом с самой развитой интернет-сетью мира. Именно Вашингтон сред

Публикаций - 1487, упоминаний - 1568

США и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 235
Google LLC 12688 107
Apple Inc 13154 79
Intel Corporation 12811 67
Amazon Inc - Amazon.com 3277 49
IBM - International Business Machines Corp 9699 48
Meta Platforms - Facebook 4621 44
Samsung Electronics 11064 40
Huawei 4675 36
Dell EMC 5180 32
Oracle Corporation 7074 31
Nvidia Corp 4002 30
Cisco Systems 5372 28
X Corp - Twitter 2938 28
AT&T Inc 1725 28
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 25
Yahoo! 3726 25
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 24
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 21
HP Inc. 5883 21
Qualcomm Technologies 1974 20
Promobot - Промобот 168 19
AMD - Advanced Micro Devices 4641 19
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 18
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 17
Lenovo Motorola 3566 15
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 14
Yandex - Яндекс 9215 14
AOL Inc - America Online 1883 13
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 771 13
SAP SE 5601 13
Sony 6739 13
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 13
AT&T Mobility - The American Telephone and Telegraph Mobility - Cingular Wirelss 277 12
Alphabet 177 12
OpenAI 541 11
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 326 11
Verizon Wireless - Cellco Partnership 432 11
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 163 11
9594 11
Boeing 1031 34
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 25
Dubai Mall - Дубай Молл 51 19
BWI - Baltimore/Washington International Airport - Международный аэропорт Балтимор-Вашингтон - ИАТА: BWI, ИКАО: KBWI, FAA LID: BWI 51 19
Lockheed Martin 777 17
eBay Inc 1640 17
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 16
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 14
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 14
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 13
Tesla Motors 461 11
Microsoft - LinkedIn 699 10
Aston Martin 38 9
Koenigsegg Automotive 11 9
NASA ARC - NASA Ames Research Center - Исследовательский центр Эймса 83 8
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 8
American Airlines 90 7
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 7
США - Нью-Йорк - Всемирный торговый центр - World Trade Center 41 7
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 7
Ford 434 6
Deutsche Lufthansa AG 121 6
Bill&Melinda Gates Foundation - Фонд Билла и Мелинды Гейтс 80 6
BMW Group 482 6
Volkswagen Group - VW 308 6
Airbus Group - Airbus Industries 249 6
Bank of America - Банк Америки 271 5
British Airways - British Midland International 127 5
Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол 92 5
РЖД - Российские железные дороги 2096 5
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 5
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 4
Walt Disney Company 647 4
Expedia Group 136 4
Uber 357 4
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 4
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 4
Delta Air Lines - авиакомпания 90 4
Global Security 23 4
Walmart - Wal-Mart Stores 405 4
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 123
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 107
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 102
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 80
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U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 36
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 30
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Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 25
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U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 80 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 9
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 13
Демократическая политическая партия США 122 11
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 11
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 9
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 8
ЛДПР 116 7
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 6
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 5
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 55 5
Аль-Каида - террористическая организация 67 5
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 5
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 5
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 4
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 4
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 4
SEMI - Semiconductor Equipment and Materials International 42 4
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 3
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 44 3
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 3
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 2
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 2
The Planetary Society - Планетарное общество НКО 31 2
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 2
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 2
APA - American Psychological Association - Американская психологическая ассоциация - Американская ассоциация психологов 7 2
NASSCOM - National Association of Software Services Companies - Национальная ассоциация сервисных компаний - Национальная ассоциация компаний-производителей ПО и техобслуживания 26 2
Video Software Dealers Association - Ассоциация дилеров видео ПО 3 2
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 52 2
SIIA - Software & Information Industry Association - Ассоциация информационной и софтверной индустрии - Ассоциация индустрии ПО и информатики 20 2
AWEA - American Wind Energy Association - Американская ассоциация ветроэнергетики 2 2
ESA - Entertainment Software Association - IDSA - Interactive Digital Software Association - Ассоциация электронных развлечений 23 2
CAUCE - Coalition Against Unsolicited Commercial Email 6 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 24 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 15 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 34 1
The Labour Party - Лейбористская британская политическая партия 14 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 164
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Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 40
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 40
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 39
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 39
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 38
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 37
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Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 32
Microsoft Windows 16882 68
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Apple iPhone 6 4861 24
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 23
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 21
Linux OS 11533 18
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 17
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 17
Apple iPad 4011 17
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 16
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Microsoft Azure 1526 13
FreePik 1841 12
Microsoft Office 4170 12
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Apple iOS 8583 10
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Microsoft Teams - MS Teams 670 9
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Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 9
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 8
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Nvidia H - серия графических процессоров (GPU) 88 7
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 7
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Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 27
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 82
AP - Associated Press 2007 55
Bloomberg 1627 51
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 47
CNews RND - R&D.CNews 2274 32
New Scientist 1448 31
NYT - The New York Times 1100 31
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 29
FT - Financial Times 1296 28
Nature 832 27
The Register - The Register Hardware 1784 21
Times 661 19
The Washington Post 350 16
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 15
Phys.org 972 13
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 13
Ars Technica 450 12
The Guardian - Британская газета 406 11
CNET Networks - CNET News 1643 11
Tom’s Hardware 600 11
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 10
Future - Space.com 200 10
Seattle Times 40 10
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 10
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Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 8
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ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 8
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Bain Group - Kantar Group - TNS Kantar - Taylor Nelson Sofres 35 1
Dell'Oro Group 66 1
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comScore 379 1
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Datamonitor 83 1
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Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 190
CIW - Carnegie Institution for Science of Washington - Институт Карнеги - Обсерватория Карнеги - Carnegie Observatories - Las Campanas Observatory - Обсерватория Лас-Кампанас 64 26
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SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 15
GW, GWU - George Washington University - Университет Джорджа Вашингтона 25 10
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Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 7
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NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 6
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 5
SLU - Saint Louis University - Сент-Луисский университет 8 5
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 5
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 5
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 4
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 4
LIGO Scientific Collaboration - Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory - лазерно-интерферометрическая гравитационно-волновая обсерватория. 11 4
РАН - Российская академия наук 2122 4
Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина 55 3
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 111 3
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 80 3
Tsinghua University - Qinghai University - Университет Цинхуа - Цинхайский университет 58 3
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 3
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 3
UC San Diego - UCSD - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 82 3
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 3
Northwestern University - Северо-Западный университет 120 3
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 3
University of Pittsburgh - Питтсбургский университет - Университет Питтсбурга 37 3
University of Chicago - Чикагский университет 102 3
Drexel University - Дрексельский университет - Университет Дрекселя 19 3
Smithsonian Institution - Смитсоновский институт 26 3
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 2
University of Oxford - Оксфордский университет 211 2
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 31
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 18
International Electron Devices Meeting - IEDM 19 6
Black Hat - Конференция 120 5
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 5
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 4
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 3
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 3
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 3
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 2
Oracle OpenWorld 65 2
Government Cybersecurity Forum 2 2
День молодёжи - 27 июня 1087 2
Microsoft WPC 2 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 2
Google Code Jam - международное соревнование по программированию 31 1
Армия - Международный военно-технический форум 68 1
Microsoft Ignite 44 1
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 83 1
MCIS - Moscow Conference on International Security - Московская конференция по международной безопасности 1 1
РИФ - Российский Интернет Форум 109 1
Единый день голосования 143 1
ERI Summit - Electronics Resurgence Initiative Summit 1 1
ISDC - International Space Development Conference - Международная конференция по развитию космоса 1 1
Pulitzer Prize - Пулитцеровская премия 9 1
LinuxWorld 52 1
Масленица - Масленая неделя 26 1
Fields Medal - Филдсовская премия - Медаль Филдса 15 1
Фарнборо - Международный авиасалон 28 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
CNews AWARDS - награда 571 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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