Индексная книга (каталог) CNews*
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Получите все материалы CNews по ключевому слову
Fields Medal Филдсовская премия Медаль Филдса
СОБЫТИЯ
Публикаций - 17, упоминаний - 25
Fields Medal и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex - Яндекс 9407 2
|X Corp - Twitter 2942 1
|Intel Corporation 12882 1
|AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 267 1
|AT&T Inc 1726 1
|OpenAI 624 1
|Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 846 1
|Anthropic 227 1
|Мариинский театр - Государственный академический - Мариинка 47 2
|Геометрия НПО 172 2
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9097 1
|Российская газета 301 4
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2737 2
|NEWSru.com 229 2
|Nature 835 1
|Forrester Research 837 1
|Aberdeen Group 53 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1479520, в очереди разбора - 724487.
Создано именных указателей - 202751.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1479520, в очереди разбора - 724487.
Создано именных указателей - 202751.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.