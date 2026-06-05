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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 202751
ИКТ 15733
Организации 11919
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Fields Medal Филдсовская премия Медаль Филдса

СОБЫТИЯ


05.06.2026 В СПбГУ появится лаборатория фундаментальных и прикладных исследований по ИИ 1
16.10.2019 «Яндекс» во второй раз вручит научную премию имени Ильи Сегаловича 1
05.07.2018 Atos выпустила новый эмулятор квантового компьютера 1
28.02.2018 «Яндекс» и СПбГУ будут готовить математиков вместе 1
16.08.2007 Рейтинг лучших вузов мира: МГУ на 76 месте 1
01.09.2006 Григорий Перельман: столкновение личности с эпохой 2
01.09.2006 Григорий Перельман: столкновение личности с эпохой 2
23.08.2006 Поступок ученого: вызов современной России 4
23.08.2006 Поступок ученого: вызов современной России 4
22.08.2006 Российский математик не приехал за наградой 1
22.08.2006 Российский математик не приехал за наградой 1
17.08.2006 В Санкт-Петербурге потеряли российского математика 1
17.08.2006 Российский математик получит высшую математическую награду 1
17.08.2006 В Санкт-Петербурге потеряли российского математика 1
17.08.2006 Российский математик получит высшую математическую награду 1
22.02.2002 Новый прорыв в технологиях сжатия данных от ZeoSync - 100:1 1

Публикаций - 17, упоминаний - 25

Fields Medal и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9407 2
X Corp - Twitter 2942 1
Intel Corporation 12882 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 267 1
AT&T Inc 1726 1
OpenAI 624 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 846 1
Anthropic 227 1
Мариинский театр - Государственный академический - Мариинка 47 2
Геометрия НПО 172 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9097 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6026 2
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 85 1
IMU - International Mathematical Union - Международный математический союз 6 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24071 3
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4510 2
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1616 2
TWG - TWAIN Working Group - Стандартный протокол и интерфейс взаимодействия между программами и устройствами захвата изображения, такими как сканеры и цифровые камеры 91 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5405 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36047 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7983 1
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 709 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27050 1
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1568 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6730 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8810 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11977 1
QKD - Quantum Key Distribution - Квантовое распределение ключей, КРК - Квантовая криптография-шифрование - MDI-QKD - Measurement-Device-Independent Quantum Key Distribution - Детектор-независимое квантовое распределение ключей 162 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2760 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2149 1
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1324 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13657 1
Lean Manufacturing - Бережливое производство - Бережливые технологии 177 1
Речевые технологии - VoiceTech - TTS - Text-to-Speech - перевод текста в голос - автоматическое распознавание и синтез речи - озвучивание контента 399 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6924 1
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1769 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6714 1
Эмулятор - Emulation 307 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5947 1
Квантовый компьютер - Кубит - q-бит - quantum bit - кьюбит - наименьшая единица информации в квантовом компьютере 295 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23251 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4123 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2648 1
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2942 1
Machine translation - Машинный перевод - RBMT - rule-based machine translation - Машинный перевод на основе правил - TMS - Translation Management System - TMCI - Translation Management Computer Infrastructure - Инфраструктура для управления переводом 61 1
Фотокамеры - Цифровой шум - Digital noise - Цветной шум 90 1
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 1602 1
VK - Mail.ru - Одноклассники 1772 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2538 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1077 2
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 433 1
Pure Storage AIRI - AI-Ready Infrastructure - Комплексная инфраструктура искусственного интеллекта 114 1
Atos QLM - Atos Quantum Learning Machine 4 1
Anthropic - Claude ИИ-чатбот - Claude Mythos 142 1
Перельман Григорий 16 10
Окуньков Андрей 4 4
Ефимова Тамара 4 4
Смирнов Станислав 7 3
Ball John - Болл Джон 3 2
Васильев Александр 75 2
Головин Алексей 11 2
Голованов Александр 3 2
Назарова Людмила 2 2
Рукшин Сергей 2 2
Моисеевич Анатолий 2 2
Вершик Анатолий 2 2
Назаров Федор 3 2
Wells Herbert - Уэллс Герберт 10 2
Бураго Юрий 2 2
Бродскоий Иосиф 5 2
Фаддеев Людвиг 6 2
Smale Steve - Смейл Стив 2 1
Scheirer Eric - Шрайер Эрик 5 1
Hill David - Хилл Дэвид 5 1
Бунина Елена 35 1
Breton Thierry - Бретон Тьерри 22 1
Белевцев Андрей 122 1
Сегалович Илья 41 1
Биленко Михаил 7 1
Эфрос Алексей 3 1
Shannon Claude - Шеннон Клод 8 1
Мучник Илья 2 1
Яковлев Константин 4 1
Ярмош Анастасия 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 168851 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55131 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19810 11
Испания - Мадрид 179 6
США - Калифорния 4846 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19413 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13877 3
Франция - Французская Республика 8214 3
Европа 25037 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48175 2
Швеция - Королевство 3799 2
Финляндия - Финляндская Республика 3708 2
Америка - Американский регион 2211 2
Израиль 2875 2
США - Нью-Йорк 3197 2
Венгрия - Будапешт 116 2
США - Калифорния - Лос-Анджелес 824 2
Аргентина - Аргентинская Республика 620 2
США - Массачусетс - Бостон 385 2
США - Калифорния - Беркли 287 2
Казахстан - Республика 6135 1
Южная Корея - Республика 7117 1
Беларусь - Белоруссия 6369 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3677 1
Польша - Варшава 111 1
Германия - Федеративная Республика 13311 1
Венгрия 858 1
Великобритания - Лондон 2438 1
Нидерланды 3776 1
Швейцария - Цюрих 280 1
Австрия - Австрийская Республика 1362 1
США - Колумбия - Вашингтон 1509 1
Китай - Пекин - Beijing 1110 1
Великобритания - Шотландия 342 1
Великобритания - Кембридж 264 1
Великобритания - графство Оксфордшир - Оксфорд 53 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34381 13
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling - Математический анализ 1153 12
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58587 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6886 3
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3428 3
Образование в России 2987 2
Физика - Physics - область естествознания 2972 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2317 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3080 2
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1966 2
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 529 2
Металлы - Золото - Gold 1263 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3228 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2159 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3108 1
Энергетика - Energy - Energetically - Энергетическая инфраструктура 5975 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1768 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 1038 1
Информатика - computer science - informatique 1214 1
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 596 1
Российская газета 301 4
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2737 2
NEWSru.com 229 2
Nature 835 1
Forrester Research 837 1
Aberdeen Group 53 1
РАН - Российская академия наук 2147 6
РАН МИАН - Математический институт имени В.А. Стеклова Российской академии наук 32 6
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 298 5
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 660 4
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 473 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 650 2
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 135 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 2
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 260 2
University of Cambridge - Clay Mathematics Institute - Математический институт Клэя 4 2
FH OÖ - Fachhochschule Oberösterreich - Университет прикладных наук Верхняя Австрия 1 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1008 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1746 1
University of Oxford - Оксфордский университет 212 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 263 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 259 1
Computer Science Center 6 1
University of St Andrews - st-andrews - Сент-Эндрюсский университет 27 1
UWA - University of Western Australia - Университет Западной Австралии 6 1
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 128 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 393 7
ICM - International Congress of Mathematicians - Международный конгресс математиков 6 2
ICLR - International Conference on Learning Representations 7 1
ICML - International Conference on Machine Learning - Международная конференция по машинному обучению 18 1
NeurIPS 13 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
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