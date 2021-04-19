Америка Американский регион

«Касперский» увеличил выручку, несмотря на изгнание из США и проблемы в Китае вирус «Касперскому» нипочем Компания «Лаборатория Касперского» впервые за четыре года опубликовала региональную структуру выручки. Как сообщили CNews представители компании, доля ее продаж в Северной Америке в 2020 г. составила 15%, в России – 22%. В сравнении с показателями 2016 г. положение дел с продажами в этих регионах у «Лаборатории Касперского» значительно изменились – четыре года на

Atos названа лидером магического квадранта Gartner в области поддержки управляемых рабочих мест в Европе и Северной Америке Atos объявила о том, что в феврале 2021 г. она была названа лидером магического квадранта Gartner в области поддержки управляемых рабочих мест в Европе и Северной Америке, основываясь на критериях «компетенции в реализации» и «полнота видения». Уже пятый год подряд Atos становится лидером в Европе и четвертый год – в Северной Америке. Предлагая ко

Qrator Labs выходит в Южную Америку ехнологий. Массово запускаются онлайн-сервисы, появляется большое число операторов связи, и трафик растет немыслимыми темпами. Так, рынок электронной коммерции Бразилии является самым крупным в Южной Америке и вместе с тем наиболее динамичным сектором экономики. По данным компании GSMA, к 2024 году трафик данных в странах Латинской Америки вырастет более чем в шесть раз, а к 2025 году урове

«Лаборатория Касперского» откроет центр прозрачности в Северной Америке «Лаборатория Касперского» объявила о скором открытии нового центра прозрачности в Северной Америке, а также завершила перенос инфраструктуры для хранения и обработки данных, получаемых от пользователей Европы, США, Канады и ряда стран Азиатско-Тихоокеанского региона, в Швейцарию. Это

«Серчинформ» и RITE реализовали первый совместный проект в Латинской Америке и Юго-Восточной Азии, Латинской Америки. «В последние годы растет интерес к российским продуктам в области информационных и телекоммуникационных технологий во многих странах, в том числе в Латинской Америке. Сейчас особенно актуальны решения в сфере информационной безопасности, причем как для коммерческих организаций, так и для госсектора, принимая по внимание общую тенденцию к цифровизаци

Atos представила результаты III финансового квартала 2019 года %) было достигнуто главным образом за счет восстановления показателей департамента инфраструктуры и ИТ-сервисов, который, как и ожидалось, снова достиг положительных результатов, особенно в Северной Америке. Прирост выручки департамента бизнес-приложений и платформ в третьем квартале замедлился в связи с кризисом финансового рынка в Северной Америке, хотя реализация эффекта синергии

Американский рынок систем управления автопарком вырастет вдвое за 5 лет Рынок Северной и Южной Америки По данным на 4 квартал 2017 г. в Северной Америке было около 8 млн пользователей систем управления автопарками (FM Systems). К 2022 г. их будет уже 16,4 млн. Таким образом, среднегодовой темп роста рынка составит 15,6%. В Латинской

ESET: хакеры Lazarus переключились на Центральную Америку Специалисты ESET обнаружили новые следы активности кибергруппы Lazarus. Эксперты установили, что хакеры стоят за атаками на онлайн-казино в Центральной Америке и некоторые другие цели. Группа Lazarus получила известность после кибератаки на Sony Pictures Entertainment в 2014 г. Далее специалисты по информационной безопасности детально изучили

Главой бизнес-направления социальных инноваций в Северной и Южной Америке Hitachi стал генеральный директор HDS Корпорация Hitachi Data Systems (HDS) объявила о назначении Джека Домма (Jack Domme) главой бизнес-направления социальных инноваций в Северной и Южной Америке в Hitachi, Ltd. В новой должности Джек Домм будет отвечать за развитие бизнеса социальных инноваций и, прежде всего, направления интернета вещей. В числе приоритетных задач – участие в

Аналитики: мировой лидер e-invoicing - Латинская Америка В Латинской Америке в 2014 г. было выставлено более 25 млрд. электронных счетов, сообщают аналитики. Это делает регион международным лидером в области e-invoicing. Причина столь активного перевода документ

Лишь 20% ритейлеров в Северной Америке располагают развитой аналитикой Big Data Аналитика «Больших Данных» (Big Data and analytics/BDA) продолжит оставаться одним из самых приоритетных направлений инвестирования для розничных компаний в Северной Америке. К такому выводу пришли специалисты IDC Retail Insights — подразделения IDC по исследованиям ИТ в розничной торговле — на основе результатов исследования «Бизнес-стратегия: оценка модел

GMS будет продвигать решения SafenSoft в Латинской Америке Компания SafenSoft, разработчик решений для защиты информации, объявила о заключении партнёрского соглашения с компанией GMS, одним из крупнейших дистрибьюторов ПО в Латинской Америке. Активность киберпреступников, выливающаяся в нарастающую волну атак на программное обеспечения банкоматов, в этом регионе непрерывно растёт последние несколько лет, благодаря чему возн

Латинскую Америку охватил смертельный рак еренции ученых и онкологов LACOG 2013 объявили о масштабной и смертоносной эпидемии онкозаболеваний. По результатам исследования, опубликованного в британском журнале The Lancet Oncology, в Латинской Америке на каждые 22 случая заболевания раком приходится около 13 смертей. Это очень много по сравнению с примерно 13 смертями на каждые 37 случаев в США и на каждые 30 случаев в Европе. Фактич

В Allied Telesis — новые назначения в регионах EMEA и Латинская Америка на этом высококонкурентном рынке, привлекая внимание заказчиков к особенностям продуктов и решений Allied Telesis». Так, генеральным управляющим директором Allied Telesis в регионах EMEA и Латинская Америка назначен Франческо Страмецци (Francesco Stramezzi), который до настоящего времени занимал должность вице-президента по дистрибуции и контролю за бюджетом в регионе EMEA. Страмецци присо

EMC сообщила о новых назначениях в Америке, Европе, Ближнем Востоке, Африке, Азиатско-Тихоокеанском регионе и Японии леднее время он был ответственным за рост выручки с продаж полного спектра продуктов EMC в Северной Америке, Латинской Америке и EMEA. В совокупности данные регионы сформировали примерно

Ватикан будет вещать на Европу и Америку со спутников й стратегии коммуникации ватиканского иновещания. По его словам, «Радио Ватикана» широко известно в Америке и Европе благодаря использованию новых технологических платформ, а также работе целог

Джеральдин МакБрайд назначена президентом SAP в Северной Америке Компания SAP AG объявила о назначении Джеральдин МакБрайд (Geraldine McBride) президентом SAP в Северной Америке. На этом посту МакБрайд будет отвечать за деятельность компании SAP в США и Канаде, находясь в непосредственном подчинении у Роберта Энслина (Robert Enslin), члена глобального правления

UNE и Huawei построят первую в Южной Америке коммерческую сеть LTE Компания Huawei стала поставщиком оператора UNE для реализации первой в Южной Америке коммерческой сети LTE. UNE является крупнейшим оператором фиксированной широкополосной связи в Колумбии. Чтобы сохранить свое лидерство в области ШП-связи, компания решила предоставлять

В Америке достаточно нефти. Неожиданно для самой страны Потенциальные запасы природного газа и нефтяных ресурсов в Северной Америке оказались гораздо большими, чем считалось ранее. По результатам масштабных исследований, Национальный нефтяной совет США заключил, что США и Канада могут производить до 22,5 миллионов б

Улитки пересекают Центральную Америку на птицах реальный прототип в животном мире. Во всяком случае, ученые из Смитсоновского института тропических исследований в Панаме утверждают, что подобным образом морские улитки дважды пересекали Центральную Америку. Континент был непреодолимой преградой для моллюсков, но они ухитрялись мигрировать вместе с птицами. Это открытие было сделано при изучении генетической истории родственных видов рогат

Северная Америка заселена потомками одного мха ие генетического разнообразия пока ничуть не мешает вполне комфортному существованию этого мха ни в Америке, ни в Новой Зеландии. "По-видимому эти растения обладают генотипом "общего назначения

Космопорт "Америка": испытательный пуск Как сообщает пресс-служба космопорта "Америка" в г. Апхэм (штат Нью-Мексико, США), 10 октября 2009 года было проведено успешное испытание летательного аппарата в интересах компании Lockheed Martin. Запуск был осуществлён силами пер

В Венесуэле найден череп кинжалозубой кошки ень острыми. Череп полностью сохранился, он был обнаружен при раскопках вместе с костями еще шести таких же кошек, а также пантер, волков, верблюдов, кондоров, уток и лошадей, которые обитали в Южной Америке около 1,8 млн. лет назад. По мнению д-ра Ринкона, этот вид в Южной Америке вымер около 500 тыс. лет назад. Найденный череп - первая подобная находка в Южной Америке, ранее

Америка пала: социальные сети покоряют мир Аналитическая компания comScore опубликовала новое исследование популярности социальных сетей среди пользователей по всему миру по данным за июнь 2008 г. В нем говорится, что рост сетей в Северной Америке начинает замедляться, тогда как в остальном мире, наоборот, стремительно увеличивается. По сравнению с данными за июнь прошлого года, аудитория социальных сетей в Северной Америке

Бразильское отделение Google станет главным в Латинской Америке Компания Google сделала бразильское подразделение центральным в Латинской Америке. Об этом сообщает издание Exame, по информации которого, главой операций Google в данном регионе был назначен Александре Хохаген (Alexandre Hohagen), который ранее возглавлял бразильско

Безлимитная связь рухнула за 2 часа сь к нему, абонент получает за $99,99 в месяц нелимитированное количество исходящих звонков по всей Америке и неограниченные возможности для отправки СМС. Примерно через два часа после Verizon

Unilever доверила IBM закупочные операции в Латинской Америке Латинской Америки. Этот 5-летний контракт является расширением существующего глобального соглашения между IBM и Unilever, по условиям которого IBM управляет закупочными операциями Unilever в Северной Америке, Азии, Африке, на Ближнем Востоке и в Турции, а также операциями центральной службы ИТ Unilever (Central Information Technology). В рамках нового соглашения IBM поможет Unilever интегри

Самое высокое здание в латинской Америке К 2010 году в Мехико будет построено самое высокое здание в латинской Америке (Torre Bicentenario). Его высота составит около 300 м, а на площади превышающей 160 тыс. кв.м разместятся офисные помещения, выставочный центр, развлекательные комплексы и прочее.

Перец культивируется в Новом Свете уже шесть тысячелетий Как сообщает Science Mag, американские археологи обнаружили, что история культивирования перца в Америке насчитывает не менее 6 тыс. лет. Это означает, что у красного ("острого") перца такая

iPhone лихорадит Америку. ФОТО рый объединяет в себе функции обыкновенного телефона и плеера iPod. Устройство поступит в продажу в Америке сегодня, 29 июня, в 164 магазинах Apple и 1800 магазинах AT&T, компании, которая была

В Америке появились генномодифицированные винные дрожжи Первые генетически модифицированные винные дрожжи появились в Северной Америке, сообщает North Queensland Register. Дрожжи называются ML01 и произведены компанией Springer Oenologie, подразделения Lesaffre Yeast Corporation. Производитель заявляет, что период спир

Обзор «Ex Machina: Меридиан 113». Вновь открытая Америка ках появилось продолжение проекта, но не с цифрой два на борту, а с подзаголовком «Меридиан 113». О нем вы сегодня и узнаете из нашего обзора.Читайте: Обзор «Ex Machina: Меридиан 113». Вновь открытая Америка.

Количество пользователей CDMA в Латинской Америке достигнет 70 млн Количество пользователей CDMA в Латинской Америке и Карибском бассейне, как ожидается, достигнет 60–70 млн. человек в 2006 году. Такие данные приводит CDG (Latin America CDMA Development Group). Это означает, что рост подписчиков

Продажи оборудования WiMAX вырастут на 23% AN 38%. Доходы от продаж оборудования RAN в третьем квартале распределились следующим образом: 38% приходится на Азиатско-тихоокеанский регион, 35% на Европу, Ближний Восток и Африку, 15% на Северную Америку и 12% на Центральную и Латинскую Америку. Годовые объемы продаж оборудования WLAN в 2009 г. достигнут по прогнозу $3,82 млрд. В 3 квартале 2006 г. на долю корпоративной продукции

ИгроMoney № 23. Америка встречает PlayStation 3 стрельбой ii, ответы на интригующие вопросы «сколько раз в минуту вешается S.T.A.L.K.E.R.?» и «кто останется без Vista?», а также информация о новостях из стана компаний и топах продаж.Читайте: ИгроMoney № 23. Америка встречает PlayStation 3 стрельбой.

Древнее потепление способствовало расселению приматов по планете ь с континента на континент и практически одновременно оставив свои следы в Азии, Европе и Северной Америке. И вот в результате исследований, проведенных группой исследователей из США и Бельгии

Древнее потепление способствовало расселению приматов по планете ь с континента на континент и практически одновременно оставив свои следы в Азии, Европе и Северной Америке. И вот в результате исследований, проведенных группой исследователей из США и Бельгии

Рынок GSM в Латинской Америке вырос на 21% NCOS. В течение 1 квартала 2006 года абонентская база в этом регионе выросла на 41% по сравнению с тем же периодом в прошлом году. В 1 квартале более половины всех мобильных пользователей в Латинской Америке были абонентами GSM-сетей. Здесь их насчитывается 145 млн. Бразилия занимает ведущую позицию по количеству подписчиков GSM (93 млн.), затем идет Мексика (49,5 млн.). В этом году количес