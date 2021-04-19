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Америка Американский регион

Америка - Американский регион


19.04.2021 «Касперский» увеличил выручку, несмотря на изгнание из США и проблемы в Китае

вирус «Касперскому» нипочем Компания «Лаборатория Касперского» впервые за четыре года опубликовала региональную структуру выручки. Как сообщили CNews представители компании, доля ее продаж в Северной Америке в 2020 г. составила 15%, в России – 22%. В сравнении с показателями 2016 г. положение дел с продажами в этих регионах у «Лаборатории Касперского» значительно изменились – четыре года на
08.04.2021 Atos названа лидером магического квадранта Gartner в области поддержки управляемых рабочих мест в Европе и Северной Америке

Atos объявила о том, что в феврале 2021 г. она была названа лидером магического квадранта Gartner в области поддержки управляемых рабочих мест в Европе и Северной Америке, основываясь на критериях «компетенции в реализации» и «полнота видения». Уже пятый год подряд Atos становится лидером в Европе и четвертый год – в Северной Америке. Предлагая ко
07.04.2021 Qrator Labs выходит в Южную Америку

ехнологий. Массово запускаются онлайн-сервисы, появляется большое число операторов связи, и трафик растет немыслимыми темпами. Так, рынок электронной коммерции Бразилии является самым крупным в Южной Америке и вместе с тем наиболее динамичным сектором экономики. По данным компании GSMA, к 2024 году трафик данных в странах Латинской Америки вырастет более чем в шесть раз, а к 2025 году урове
19.11.2020 «Лаборатория Касперского» откроет центр прозрачности в Северной Америке

«Лаборатория Касперского» объявила о скором открытии нового центра прозрачности в Северной Америке, а также завершила перенос инфраструктуры для хранения и обработки данных, получаемых от пользователей Европы, США, Канады и ряда стран Азиатско-Тихоокеанского региона, в Швейцарию. Это
15.04.2020 «Серчинформ» и RITE реализовали первый совместный проект в Латинской Америке

и Юго-Восточной Азии, Латинской Америки. «В последние годы растет интерес к российским продуктам в области информационных и телекоммуникационных технологий во многих странах, в том числе в Латинской Америке. Сейчас особенно актуальны решения в сфере информационной безопасности, причем как для коммерческих организаций, так и для госсектора, принимая по внимание общую тенденцию к цифровизаци
13.11.2019 Atos представила результаты III финансового квартала 2019 года

%) было достигнуто главным образом за счет восстановления показателей департамента инфраструктуры и ИТ-сервисов, который, как и ожидалось, снова достиг положительных результатов, особенно в Северной Америке. Прирост выручки департамента бизнес-приложений и платформ в третьем квартале замедлился в связи с кризисом финансового рынка в Северной Америке, хотя реализация эффекта синергии
17.08.2018 Американский рынок систем управления автопарком вырастет вдвое за 5 лет

Рынок Северной и Южной Америки По данным на 4 квартал 2017 г. в Северной Америке было около 8 млн пользователей систем управления автопарками (FM Systems). К 2022 г. их будет уже 16,4 млн. Таким образом, среднегодовой темп роста рынка составит 15,6%. В Латинской

25.04.2018 ESET: хакеры Lazarus переключились на Центральную Америку

Специалисты ESET обнаружили новые следы активности кибергруппы Lazarus. Эксперты установили, что хакеры стоят за атаками на онлайн-казино в Центральной Америке и некоторые другие цели. Группа Lazarus получила известность после кибератаки на Sony Pictures Entertainment в 2014 г. Далее специалисты по информационной безопасности детально изучили

10.03.2016 Главой бизнес-направления социальных инноваций в Северной и Южной Америке Hitachi стал генеральный директор HDS

Корпорация Hitachi Data Systems (HDS) объявила о назначении Джека Домма (Jack Domme) главой бизнес-направления социальных инноваций в Северной и Южной Америке в Hitachi, Ltd. В новой должности Джек Домм будет отвечать за развитие бизнеса социальных инноваций и, прежде всего, направления интернета вещей. В числе приоритетных задач – участие в 
24.12.2014 Аналитики: мировой лидер e-invoicing - Латинская Америка

В Латинской Америке в 2014 г. было выставлено более 25 млрд. электронных счетов, сообщают аналитики. Это делает регион международным лидером в области e-invoicing. Причина столь активного перевода документ
18.02.2014 Лишь 20% ритейлеров в Северной Америке располагают развитой аналитикой Big Data

Аналитика «Больших Данных» (Big Data and analytics/BDA) продолжит оставаться одним из самых приоритетных направлений инвестирования для розничных компаний в Северной Америке. К такому выводу пришли специалисты IDC Retail Insights — подразделения IDC по исследованиям ИТ в розничной торговле — на основе результатов исследования «Бизнес-стратегия: оценка модел
24.06.2013 GMS будет продвигать решения SafenSoft в Латинской Америке

Компания SafenSoft, разработчик решений для защиты информации, объявила о заключении партнёрского соглашения с компанией GMS, одним из крупнейших дистрибьюторов ПО в Латинской Америке. Активность киберпреступников, выливающаяся в нарастающую волну атак на программное обеспечения банкоматов, в этом регионе непрерывно растёт последние несколько лет, благодаря чему возн
30.04.2013 Латинскую Америку охватил смертельный рак

еренции ученых и онкологов LACOG 2013 объявили о масштабной и смертоносной эпидемии онкозаболеваний. По результатам исследования, опубликованного в британском журнале The Lancet Oncology, в Латинской Америке на каждые 22 случая заболевания раком приходится около 13 смертей. Это очень много по сравнению с примерно 13 смертями на каждые 37 случаев в США и на каждые 30 случаев в Европе. Фактич
29.11.2012 В Allied Telesis — новые назначения в регионах EMEA и Латинская Америка

на этом высококонкурентном рынке, привлекая внимание заказчиков к особенностям продуктов и решений Allied Telesis». Так, генеральным управляющим директором Allied Telesis в регионах EMEA и Латинская Америка назначен Франческо Страмецци (Francesco Stramezzi), который до настоящего времени занимал должность вице-президента по дистрибуции и контролю за бюджетом в регионе EMEA. Страмецци присо
18.07.2012 EMC сообщила о новых назначениях в Америке, Европе, Ближнем Востоке, Африке, Азиатско-Тихоокеанском регионе и Японии

леднее время он был ответственным за рост выручки с продаж полного спектра продуктов EMC в Северной Америке, Латинской Америке и EMEA. В совокупности данные регионы сформировали примерно
13.06.2012 Ватикан будет вещать на Европу и Америку со спутников

й стратегии коммуникации ватиканского иновещания. По его словам, «Радио Ватикана» широко известно в Америке и Европе благодаря использованию новых технологических платформ, а также работе целог
10.05.2012 Джеральдин МакБрайд назначена президентом SAP в Северной Америке

Компания SAP AG объявила о назначении Джеральдин МакБрайд (Geraldine McBride) президентом SAP в Северной Америке. На этом посту МакБрайд будет отвечать за деятельность компании SAP в США и Канаде, находясь в непосредственном подчинении у Роберта Энслина (Robert Enslin), члена глобального правления
24.11.2011 UNE и Huawei построят первую в Южной Америке коммерческую сеть LTE

Компания Huawei стала поставщиком оператора UNE для реализации первой в Южной Америке коммерческой сети LTE. UNE является крупнейшим оператором фиксированной широкополосной связи в Колумбии. Чтобы сохранить свое лидерство в области ШП-связи, компания решила предоставлять
21.09.2011 В Америке достаточно нефти. Неожиданно для самой страны

Потенциальные запасы природного газа и нефтяных ресурсов в Северной Америке оказались гораздо большими, чем считалось ранее. По результатам масштабных исследований, Национальный нефтяной совет США заключил, что США и Канада могут производить до 22,5 миллионов б
20.09.2011 Улитки пересекают Центральную Америку на птицах

реальный прототип в животном мире. Во всяком случае, ученые из Смитсоновского института тропических исследований в Панаме утверждают, что подобным образом морские улитки дважды пересекали Центральную Америку. Континент был непреодолимой преградой для моллюсков, но они ухитрялись мигрировать вместе с птицами. Это открытие было сделано при изучении генетической истории родственных видов рогат
19.01.2011 Северная Америка заселена потомками одного мха

ие генетического разнообразия пока ничуть не мешает вполне комфортному существованию этого мха ни в Америке, ни в Новой Зеландии. "По-видимому эти растения обладают генотипом "общего назначения
16.10.2009 Космопорт "Америка": испытательный пуск

Как сообщает пресс-служба космопорта "Америка" в г. Апхэм (штат Нью-Мексико, США), 10 октября 2009 года было проведено успешное испытание летательного аппарата в интересах компании Lockheed Martin. Запуск был осуществлён силами пер
13.08.2008 В Венесуэле найден череп кинжалозубой кошки

ень острыми. Череп полностью сохранился, он был обнаружен при раскопках вместе с костями еще шести таких же кошек, а также пантер, волков, верблюдов, кондоров, уток и лошадей, которые обитали в Южной Америке около 1,8 млн. лет назад. По мнению д-ра Ринкона, этот вид в Южной Америке вымер около 500 тыс. лет назад. Найденный череп - первая подобная находка в Южной Америке, ранее
13.08.2008 Америка пала: социальные сети покоряют мир

Аналитическая компания comScore опубликовала новое исследование популярности социальных сетей среди пользователей по всему миру по данным за июнь 2008 г. В нем говорится, что рост сетей в Северной Америке начинает замедляться, тогда как в остальном мире, наоборот, стремительно увеличивается. По сравнению с данными за июнь прошлого года, аудитория социальных сетей в Северной Америке

08.08.2008 Бразильское отделение Google станет главным в Латинской Америке

Компания Google сделала бразильское подразделение центральным в Латинской Америке. Об этом сообщает издание Exame, по информации которого, главой операций Google в данном регионе был назначен Александре Хохаген (Alexandre Hohagen), который ранее возглавлял бразильско
21.02.2008 Безлимитная связь рухнула за 2 часа

сь к нему, абонент получает за $99,99 в месяц нелимитированное количество исходящих звонков по всей Америке и неограниченные возможности для отправки СМС. Примерно через два часа после Verizon

10.01.2008 Unilever доверила IBM закупочные операции в Латинской Америке

Латинской Америки. Этот 5-летний контракт является расширением существующего глобального соглашения между IBM и Unilever, по условиям которого IBM управляет закупочными операциями Unilever в Северной Америке, Азии, Африке, на Ближнем Востоке и в Турции, а также операциями центральной службы ИТ Unilever (Central Information Technology). В рамках нового соглашения IBM поможет Unilever интегри
01.08.2007 Самое высокое здание в латинской Америке

К 2010 году в Мехико будет построено самое высокое здание в латинской Америке (Torre Bicentenario). Его высота составит около 300 м, а на площади превышающей 160 тыс. кв.м разместятся офисные помещения, выставочный центр, развлекательные комплексы и прочее.
17.07.2007 Перец культивируется в Новом Свете уже шесть тысячелетий

Как сообщает Science Mag, американские археологи обнаружили, что история культивирования перца в Америке насчитывает не менее 6 тыс. лет. Это означает, что у красного ("острого") перца такая
29.06.2007 iPhone лихорадит Америку. ФОТО

рый объединяет в себе функции обыкновенного телефона и плеера iPod. Устройство поступит в продажу в Америке сегодня, 29 июня, в 164 магазинах Apple и 1800 магазинах AT&T, компании, которая была
14.06.2007 В Америке появились генномодифицированные винные дрожжи

Первые генетически модифицированные винные дрожжи появились в Северной Америке, сообщает North Queensland Register. Дрожжи называются ML01 и произведены компанией Springer Oenologie, подразделения Lesaffre Yeast Corporation. Производитель заявляет, что период спир
11.05.2007 Вслед за Америкой пчелиный мор пришел в Европу

17.01.2007 Обзор «Ex Machina: Меридиан 113». Вновь открытая Америка

ках появилось продолжение проекта, но не с цифрой два на борту, а с подзаголовком «Меридиан 113». О нем вы сегодня и узнаете из нашего обзора.Читайте: Обзор «Ex Machina: Меридиан 113». Вновь открытая Америка.
08.12.2006 Количество пользователей CDMA в Латинской Америке достигнет 70 млн

Количество пользователей CDMA в Латинской Америке и Карибском бассейне, как ожидается, достигнет 60–70 млн. человек в 2006 году. Такие данные приводит CDG (Latin America CDMA Development Group). Это означает, что рост подписчиков

05.12.2006 Продажи оборудования WiMAX вырастут на 23%

AN 38%. Доходы от продаж оборудования RAN в третьем квартале распределились следующим образом: 38% приходится на Азиатско-тихоокеанский регион, 35% на Европу, Ближний Восток и Африку, 15% на Северную Америку и 12% на Центральную и Латинскую Америку. Годовые объемы продаж оборудования WLAN в 2009 г. достигнут по прогнозу $3,82 млрд. В 3 квартале 2006 г. на долю корпоративной продукции
20.11.2006 ИгроMoney № 23. Америка встречает PlayStation 3 стрельбой

ii, ответы на интригующие вопросы «сколько раз в минуту вешается S.T.A.L.K.E.R.?» и «кто останется без Vista?», а также информация о новостях из стана компаний и топах продаж.Читайте: ИгроMoney № 23. Америка встречает PlayStation 3 стрельбой.
27.07.2006 Древнее потепление способствовало расселению приматов по планете

ь с континента на континент и практически одновременно оставив свои следы в Азии, Европе и Северной Америке. И вот в результате исследований, проведенных группой исследователей из США и Бельгии
27.07.2006 Древнее потепление способствовало расселению приматов по планете

ь с континента на континент и практически одновременно оставив свои следы в Азии, Европе и Северной Америке. И вот в результате исследований, проведенных группой исследователей из США и Бельгии
26.05.2006 Рынок GSM в Латинской Америке вырос на 21%

NCOS. В течение 1 квартала 2006 года абонентская база в этом регионе выросла на 41% по сравнению с тем же периодом в прошлом году. В 1 квартале более половины всех мобильных пользователей в Латинской Америке были абонентами GSM-сетей. Здесь их насчитывается 145 млн. Бразилия занимает ведущую позицию по количеству подписчиков GSM (93 млн.), затем идет Мексика (49,5 млн.). В этом году количес
06.04.2006 Прогноз: Америке вновь грозят разрушительные ураганы

Специалисты прогнозируют, что грядущий сезон атлантических циклонов в этом году будет активным, сообщает TerraDaily. «Сезоном ураганов» называют период с 1 июня по 30 ноября. Согласно прогнозам, над Америкой пронесутся 17 тропических штормов, 9 из которых могут иметь силу ураганов. Ожидается, что 5 из этих ураганов будут очень сильными и достигнут третьей категории по 5-балльной шкале кате

Публикаций - 2089, упоминаний - 2794

Америка и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24053 189
Samsung Electronics 9975 99
Sony 6486 97
IBM - International Business Machines Corp 9346 94
Apple Inc 11663 86
Intel Corporation 11904 82
Google LLC 11384 79
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5638 73
Lenovo Motorola 3491 63
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2977 56
Dell EMC 4977 56
Новый диск 955 51
Cisco Systems 5007 48
1С-СофтКлаб - SoftClub 1137 47
Siemens AG - Siemens Group 2557 47
LG Electronics 3572 46
Oracle Corporation 6508 46
SAP SE 5108 44
Цифра ГК 2274 44
Take-Two Interactive - Rockstar Games - BMG Interactive 255 44
Ростелеком 10705 43
HP Inc. 5625 43
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8416 42
7642 40
AT&T Inc 1664 39
Meta Platforms - Facebook 4370 39
Amazon Inc - Amazon.com 2891 37
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4518 36
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2634 35
Yahoo! 3689 35
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10801 33
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2470 33
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 740 32
HP - Hewlett-Packard 3615 32
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners 1350 30
Verizon Communications - Bell Atlanitic 986 30
X Corp - Twitter 2802 29
МегаФон 7807 29
Dell Technologies - Dell Computer 2117 28
Toshiba Corporation 2908 28
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 51
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6783 39
eBay Inc 1605 24
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1932 23
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6538 16
Альфа-Банк 1677 15
Россети Ленэнерго 1699 13
Boeing 1002 12
Warner Bros. International Television Distribution 275 10
Warner 533 10
Bank of America - Банк Америки 259 9
LinkedIn 613 9
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 264 9
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 448 9
Aspari 9 9
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1049 9
Открытие ФК - Банк Открытие 524 9
Май - Майский чай - российская торговая компания 1101 9
Лента - Сеть розничной торговли 1906 8
Walt Disney Company 576 8
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 701 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2619 8
Visa International 1921 8
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 754 7
Netflix - онлайн-кинотеатр 462 7
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 519 7
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 629 7
Совкомбанк Совесть 269 7
Связной ГК 1358 7
Lockheed Martin 752 6
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 409 6
РВК - Российская венчурная компания 544 6
Газпром ПАО 1242 6
Coca-Cola Company 253 6
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1852 6
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 6
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 442 6
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи 173 6
Miele - Миле 133 6
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 567 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10459 48
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5092 48
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1107 43
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Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2776 16
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Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1296 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2919 9
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2586 8
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1301 8
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 985 8
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 448 8
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 740 7
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 514 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3154 7
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 143 7
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США 570 6
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности 146 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2560 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6181 67
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 197 22
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2658 21
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 645 17
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 417 14
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 446 10
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 273 8
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1396 6
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 999 6
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 66 6
Демократическая политическая партия США 110 5
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 174 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 271 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 551 4
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 15 3
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 52 3
TIA - Telecommunications Industry Association 88 3
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 249 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 252 3
Интернет и бизнес - ассоциация 34 2
СО ЭСИ РСС - Совет операторов электросвязи и инфокоммуникаций РСС 6 2
NVCA - National Venture Capital Association - Национальная Ассоциация Венчурного капитала США 22 2
Consumers International - Международная организация потребителей - Всемирная организация защиты прав потребителей 2 2
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 182 2
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 69 2
Аль-Каида - террористическая организация 53 2
ABA - American Bankers Association 3 2
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 100 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 277 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 206 2
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 64 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 230 2
UAA - U.S. Assassin Assocation - Американская Ассоциация Ассасинов 7 1
ДПЦ - Древлеправославная поморская церковь - беспоповцы 1 1
Die Grunen - Германская партия зеленых 12 1
Единая Россия - Политическая партия 286 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 1
CSA - Cloud Security Alliance 12 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 54 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 18 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 58919 317
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16516 253
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26795 222
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 44393 216
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23353 201
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27649 176
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 23764 165
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22781 145
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 19238 137
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20042 133
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 15570 129
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13520 125
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 15538 119
ОС - Операционная система - OS - Operating system 23590 114
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13298 108
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14361 106
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 14616 102
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22701 100
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 19933 99
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 6931 96
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 10970 94
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 28116 94
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9652 89
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9033 87
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10844 86
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12196 86
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 11460 86
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13776 86
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник - TV Receiver 6882 79
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12007 75
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11725 75
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10296 74
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10987 74
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6738 74
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9148 72
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12124 69
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7941 67
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11762 67
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 6458 66
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7336 65
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3968 130
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3021 125
Microsoft Windows 15013 87
Microsoft Windows 2000 8660 86
Apple iPhone - серия смартфонов 6873 59
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4841 57
Google Android 13393 49
Apple iPhone 6 4861 47
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1793 46
Linux OS 9085 46
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 43
Oracle Java - язык программирования 2886 27
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2385 25
Apple iPad 3801 25
Apple iOS 7344 22
Microsoft Office 3557 21
Nintendo Wii - игровая консоль 759 20
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 348 20
Max Payne - Компьютерная игра (Шутер от третьего лица) 52 19
Промтех ГК - Цифровая мануфактура - Макс САПР 219 19
Microsoft Windows XP 2538 19
Apple Mac - Apple Macintosh 2917 19
Nokia Symbian OS 1398 18
Google YouTube - Видеохостинг 2576 17
EA Mass Effect - компьютерная игра 130 17
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3822 17
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2589 17
Microsoft Windows Vista Longhorn 1765 16
Microsoft Skype 2010 14
VK - Mail.ru Одноклассники 1664 14
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1508 14
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1884 14
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1036 13
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1877 13
ВГТРК - Смотрим 577 13
Microsoft Azure 1360 13
Core Design - Tomb Raider - компьютерная игра (action-adventure) 101 13
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4603 13
Apple iPod 1534 12
Intel Celeron - Серия процессоров 954 11
Путин Владимир 2948 20
Trump Donald J. - Трамп Дональд 382 16
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 383 15
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 902 15
Медведев Дмитрий 1642 12
Шалманов Сергей 201 10
Касперский Евгений 311 9
Marston John - Марстон Джон 28 9
Щеголев Игорь 696 9
Bush George - Буш Джордж 304 8
Milius John - Милиус Джон 25 8
Карачинский Анатолий 93 8
Макаров Валентин 211 8
Рахманов Максим 47 8
Солонин Виталий 89 7
Рейман Леонид 1037 7
Jobs Steve - Джобс Стив 1005 7
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 324 6
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 114 6
Никифоров Николай 1134 6
Добкин Аркадий 75 5
Мартынов Владислав 113 5
Овчинников Борис 129 5
Андреев Сергей 63 5
Касперская Наталья 281 5
Меднов Сергей 124 5
Зенкин Денис 262 5
Казак Максим 162 4
Тимашев Ратмир 68 4
McDermott William R. "Bill" - Билл МакДермотт 47 4
Мякишева Марина 84 4
Карпинский Алексей 37 4
Иванов Сергей 377 4
Ахмадинежад Махмуд 44 4
Wright (brothers) - Райт (братья) 32 4
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 169 4
Курьянов Сергей 162 4
Лощинин Дмитрий 39 4
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 373 4
Hogan Art - Хоган Арт 47 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50948 1016
Европа 21389 866
Россия - РФ - Российская федерация 132985 800
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13896 749
Америка Северная - Североамериканский регион 3142 673
Азия - Азиатский регион 5287 327
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16028 312
Япония 13114 303
Америка Латинская 1760 223
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1754 209
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13118 200
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40689 197
Германия - Федеративная Республика 12395 189
Африка - Африканский регион 3375 183
Ближний Восток 2842 171
Канада 4777 139
Индия - Bharat 5253 137
Южная Корея - Республика 6461 127
Земля - планета Солнечной системы 10127 122
Бразилия - Федеративная Республика 2287 119
Франция - Французская Республика 7683 118
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13716 117
Америка Южная 829 116
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3479 106
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1863 106
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16203 89
США - Нью-Йорк 3067 86
Италия - Итальянская Республика 4272 81
Европа Западная 1473 75
Испания - Королевство 3660 72
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2749 71
Китай - Тайвань 3850 70
Украина 7442 64
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1193 63
Сингапур - Республика 1813 58
Финляндия - Финляндская Республика 3543 57
США - Калифорния 4551 56
Нидерланды 3411 56
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1053 54
Европа Восточная 3040 52
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 45089 318
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 47340 286
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 26432 188
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10352 173
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 22276 171
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15327 145
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12075 122
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 12389 110
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9341 110
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8295 109
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 7012 103
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 16785 98
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7180 89
Английский язык 6374 80
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5672 78
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9404 77
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10223 75
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4245 65
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7834 64
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5207 63
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4537 61
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8993 59
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5093 59
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 5194 57
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7433 57
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5644 56
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7007 53
Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3292 53
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5274 52
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4420 52
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3132 51
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4429 49
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5049 49
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2536 49
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6492 48
Кредитование - Сrediting - Заём 6319 46
Страхование - Страховое дело - Insurance 5412 46
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6483 46
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 5889 45
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 4526 43
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5833 69
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11099 44
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2681 29
CNET Networks - CNET News 1642 19
CNews - ZOOM.CNews 1816 18
AP - Associated Press 1995 18
NYT - The New York Times 1012 15
Nikkei BP - AsiaBizTech 155 14
FT - Financial Times 1188 13
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 638 12
Bloomberg 1188 11
Phys.org 972 10
CNews RND - R&D.CNews 2273 10
Vivendi SA - Vivendi Universal 316 9
New Scientist 1447 9
Times 602 9
The Register 1504 8
Коммерсантъ - Издательский дом 1554 8
Fortune 203 8
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 8
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1264 8
DigiTimes - Издание 1307 7
ZDnet 595 7
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Space Daily 528 7
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NPD Group 140 10
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IHS iSuppli 397 8
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In-Stat 115 5
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Nikkei Market Access (NMA) 53 5
Fortune Global 500 285 5
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S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 312 4
Dell'Oro Group 60 4
Harris Interactive 81 4
Dow Jones & Company - Доу Джонс 152 4
Synergy Research Group 41 3
Frost & Sullivan 200 3
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PAC - Pierre Audoin Consultants 21 3
IHS Infonetics Research 101 3
MRC Data - Nielsen SoundScan - Nielsen Music Products 15 3
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 131 3
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Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 458 8
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 204 7
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 769 7
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 712 7
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 242 6
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 188 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 837 4
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 473 4
USC - University of Southern California - Университет Южной Калифорнии 66 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 324 3
Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 182 3
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 260 3
UCL - University College London - Университетский колледж Лондона 67 2
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 216 2
Cornell University - Корнеллский университет 195 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 277 2
University of Bristol - Бристольский университет 80 2
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 107 2
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 200 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 356 2
University of California - Калифорнийский университет 85 2
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 116 2
University of Cambridge - Кембриджский университет 248 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 545 2
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 216 2
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 253 2
UGA - University of Georgia - Университет штата Джорджия 31 2
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 113 2
ГУАП СПб - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 36 2
Правительство Нидерландов - Кабинет Нидерландов - Совет министров Нидерландов - De Nederlandse ministerraad 17 2
CMU SEI - Carnegie Mellon University Software Engineering Institute - Институт программной инженерии Карнеги-Меллон - Carnegie Mellon School of Computer Science - Carnegie Mellon Robotics Academy 35 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 273 2
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 68 2
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 67 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 481 2
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 201 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7653 64
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2255 28
Международный женский день - 8 марта 296 12
Рождество Христово - Рождественские каникулы 625 12
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1157 11
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 912 9
День молодёжи - 27 июня 735 9
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1894 7
CeBIT 611 7
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 548 6
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 700 6
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 6
CNews FORUM Информационные технологии завтра 994 5
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 334 5
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 95 4
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 365 3
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 172 3
Docflow 146 2
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 72 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 262 2
Russian CIO Summit - Съезд ИТ-директоров Северо-Западного региона 19 2
CNews FORUM Кейсы 167 2
Fields Medal - Филдсовская премия 15 2
МАКС - Международный авиационно-космический салон 220 2
Связь-Экспокомм 109 2
Pulitzer Prize - Пулитцеровская премия 8 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 519 2
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 77 2
Hot Chips 10 1
Intel Developer Forum - IDF 276 1
Grammy - музыкальная премия американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS) - премия Грэмми 22 1
Венчурная ярмарка 25 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 72 1
U.S. Department of Defense - DARPA Virtual Robotics Challengе 2 1
La Liga - Ла Лига - Campeonato Nacional de Liga de Primera División - Испанская лига - Чемпионат Испании по футболу 8 1
МТС Телеком Идея 52 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 110 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 111 1
CNews AWARDS - награда 451 1
Meta - Facebook Hacker Cup 5 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2024 годы.
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