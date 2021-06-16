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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
J’son & Partners Consulting
Джейсон энд Партнерс Консалтинг
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 507, упоминаний - 1355
J’son & Partners Consulting упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кучеров Кирилл 21 5
|Таврин Иван 83 3
|Осеевский Михаил 221 3
|Мегрелишвили Георгий 16 2
|Путин Владимир 1821 2
|Корнеев Сергей 75 2
|Кириенко Владимир 38 2
|Калинин Александр 95 2
|Приданцев Сергей 82 2
|Корчагин Руслан 22 2
|Пчеловодова Наталья 2 2
|Овчаренко Юрий 25 2
|Соловьев Владимир 98 2
|Захаров Павел 54 2
|Брюквин Юрий 196 2
|Бобровников Борис 86 2
|Шевченко Владимир 135 2
|Грибов Владимир 25 2
|Герасимов Александр 40 2
|Львов Владимир 9 2
|Гришанова Ирина 25 2
|Березин Максим 60 2
|Козлов Михаил 153 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Семенов Алексей 67 1
|Рейман Леонид 410 1
|Аронсон Михаил 4 1
|Липич Григорий 48 1
|Цыганов Вячеслав 54 1
|Дуров Павел 216 1
|Вермишян Геворк 61 1
|Урьяс Вадим 76 1
|Чехонин Антон 60 1
|Титов Борис 27 1
|Климарев Михаил 46 1
|Анохин Сергей 40 1
|Мордашов Алексей 29 1
|Богачев Игорь 172 1
|Дворкович Аркадий 169 1
|Плешков Алексей 42 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757548, в очереди разбора - 661238.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 757548, в очереди разбора - 661238.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru