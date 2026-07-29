J’son & Partners Consulting: российские платформы унифицированных коммуникаций наращивают ИИ-функциональность расшифровки в мобильном контуре, шумоподавление, а также размытие и замену фона. Отдельно аналитики J’son & Partners Consulting отмечают новый тренд в области ИИ-саммаризации. Многие решения ра

Аналитики J’son & Partners Consulting определили структуру рынка серверного ПО для видеоконференцсвязи Аналитическое исследовательское агентство J’son & Partners Consulting опубликовало отчет по исследованию российского рынка серверного программн

Аналитика J’son&Partners Consulting и «МТС Линк»: ИИ способен высвобождать до полутора рабочих дней в неделю «МТС Линк», платформа для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы и аналитическая компания J`son & Partners Consulting, провели исследование влияния ИИ-инструментов на эффективность корпоративных коммуникаций. Экономия времени благодаря ИИ-функциям может составлять до 12,2 часов в не

Российский рынок офисного ПО: итоги 2023 года и прогноз до 2030 года Компания J’son & Partners Consulting подготовила результаты регулярного исследования российского рынка офисног

Российский рынок корпоративных коммуникаций удвоится к 2028 году Компания J’son & Partners Consulting завершила подготовку исследования российского рынка унифицированных комму

Экспертный онлайн-вебинар: «Цифровые технологии — экономический эффект и перспективы применения MDM-, EMM-, UEM-систем в России и мире» ив, J’son & Partners ConsultingФормат: онлайн-трансляция. В октябре 2022 аналитики компании J'son & Partners Consulting завершили исследование перспектив развития систем управления мобильными у

Экспертный онлайн-вебинар: «Цифровые технологии — экономический эффект и перспективы применения MDM-, EMM-, UEM-систем в России и мире» 18, офис ФРИИ Время: с 11.00 до 15.00 (МСК) Организаторы: Фонд развития интернет-инициатив, J’son & Partners Consulting Формат: онлайн-трансляция. В октябре 2022 аналитики компании J'son & P

J’son & Partners Consulting представила итоги исследования российского рынка приемо-передающего оборудования транспортного уровня Компания J’son & Partners Consulting представила итоги исследования российского рынка приемо-передающего обору

Аналитика: мировой и российский рынок оптических трансиверов в перспективе до 2025 года По оценке J’son & Partners Consulting, рынок оптических трансиверов является одним из самых быстрорастущих сегм

J’son & Partners Consulting представила прогноз по российскому рынку М2М и IoT до 2025 г. J’son & Partners Consulting завершила подготовку исследования российского рынка межмашинных коммуника

J’son & Partners Consulting: российский рынок IaaS и PaaS вырос на 29% до 11,9 млрд рублей В 2019 г. объем российского рынка IaaS/PaaS составил, по оценке J'son & Partners Consulting, 11,9 млрд руб., увеличившись на 29% к 2018 г. Согласно уточненным данным

Исследование J’son & Partners Consulting: российский рынок бизнес-SaaS за год вырос на 30% до 5,8 млрд рублей J’son & Partners Consulting представила результаты исследования российского рынка бизнес-SaaS по итог

J’son & Partners Consulting: выручка российского рынка мобильного информирования составила 22,97 млрд рублей J’son & Partners Consulting представила краткие результаты исследования российского рынка мобильного

J’son & Partners Consulting: общая выручка легальных видеосервисов в России превысила 24 млрд рублей J’son & Partners Consulting представила краткие результаты «Исследования российского рынка легальных

J'son & Partners: итоги рынка легальных видеосервисов РФ за I полугодие 2018 J’son & Partners Consulting представила краткие результаты исследования российского рынка легальных в

Исследование J’son & Partners Consulting: глобальный рынок облачных платформ и сервисов для цифрового сельского хозяйства составил $815 миллионов J’son & Partners Consulting представила результаты исследования: «Анализ рынка облачных платформ и пр

J’son & Partners Consulting оценила российский рынок беспилотников в $163 миллиона Компания J’son & Partners Consulting представила обновленные результаты исследования: «Рынок дронов в России и

J’son & Partners Consulting сообщила о росте российского рынка легальных видеоуслуг на 45% гроков по рекламной модели выросла на 37,3%, а по всем платным моделям - на 49,6%. Согласно оценкам J'son & Partners Consulting, к 2021 г. доходы рынка легальных видеосервисов могут увеличиться

J’son & Partners Consulting: рынок «умного» страхования в России и в мире Согласно данным исследования компании J’son & Partners Consulting, российский рынок «умного» страхования находится в стадии становления. По

J’son & Partners Consulting представила итоги 2016 года на рынке легальных видеосервисов России J’son & Partners Consulting представила краткие результаты исследования российского рынка легальных в

J’son & Partners Consulting представила результаты исследования российского рынка сотовой связи J’son & Partners Consulting представила исследование «Российский рынок сотовой связи: текущее состоян

J’son & Partners Consulting: исследование российского рынка фиксированного ШПД за 2016 год News в компании, число абонентов фиксированного ШПД в 2016 году, по предварительным оценкам J’son & Partners Consulting, выросло на 1,5 % и составило 30,8 млн. Число абонентов фиксированного ШП

Россия: объем рынка смартфонов в 2016 году вырос на 4,4% Согласно оценкам J’son & Partners Consulting, в 2016 г. объем российского рынка смартфонов в натуральном выражении сос

J&P: Российский рынок распределенных систем и сервисов телеметрии будет демонстрировать устойчивый рост Компания J’son & Partners Consulting представила результаты исследования российского рынка распределенных сист

К концу 2020 г. количество абонентов MVNO в России достигнет 5 млн Компания J’son & Partners Consulting представила краткие результаты исследования основных тенденций и перспект

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J&P: Интеллектуальная транспортная инфраструктура становятся одним из самых значимых элементов интернета вещей , а также обеспечения сбора средств на развитие дорожной инфраструктуры. В экосистему «умных дорог» J'son & Partners Consulting включает решения для сбора и обработки данных о транспортных сред

Проникновение «Интернета вещей» в России пока остается на низком уровне ойств, то к 2018 г. отставание станет весьма существенным. К такому выводу пришли аналитики J’son & Partners Consulting при подготовке первого в России исследования «Российский рынок IoT и анал

За 2015 г. число пользователей фиксированного ШПД в России выросло на 2% Компания J’son & Partners Consulting представила краткие итоги исследования российского рынка фиксированного ш

J’son & Partners Consulting: Доля оптической технологии на «последней миле» будет расти опережающими темпами Компания J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследования «Фиксированный ШПД: анализ д

J&P оценила возможную степень влияния цифрового эфирного вещания на деятельность операторов платного ТВ Компания J’son & Partners Consulting проанализировала возможную степень влияния цифрового эфирного вещания на

J’son & Partners Consulting исследовала рынок IMS в России и мире Компания J’son & Partners Consulting представила краткие результаты исследования рынка оборудования и перспектив внедрения новых услуг на базе технологии IMS. IMS (IP Multimedia Subsystem) – это стандар

J’son & Partners Consulting исследовала российский рынок SMS-рассылок Компания J’son & Partners Consulting представила краткие результаты исследования «Российский рынок SMS-рассыло

В России рухнули продажи мобильников на фоне мирового роста да. Это произошло на фоне положительной общемировой динамики (8% роста), сообщило агентство J’son & Partners Consulting. В последний раз, согласно J&P, снижение объемов рынка мобильников в Росс

МТС, «Билайн» и «Мегафон» за год потеряли миллиарды из-за Skype, WhatsApp и Viber ернет-мессенджеров и VoIP-сервисов, сообщил CNews руководитель департамента беспроводных технологий J’son & Partners Consulting Виталий Солонин. По данным J&P, в России с большим отрывом по поп