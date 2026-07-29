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J’son & Partners Consulting Джейсон энд Партнерс Консалтинг

J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг

СОБЫТИЯ


29.07.2026 J’son & Partners Consulting: российские платформы унифицированных коммуникаций наращивают ИИ-функциональность

расшифровки в мобильном контуре, шумоподавление, а также размытие и замену фона. Отдельно аналитики J’son & Partners Consulting отмечают новый тренд в области ИИ-саммаризации. Многие решения ра
17.04.2026 Аналитики J’son & Partners Consulting определили структуру рынка серверного ПО для видеоконференцсвязи

Аналитическое исследовательское агентство J’son & Partners Consulting опубликовало отчет по исследованию российского рынка серверного программн
04.06.2025 Аналитика J’son&Partners Consulting и «МТС Линк»: ИИ способен высвобождать до полутора рабочих дней в неделю

«МТС Линк», платформа для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы и аналитическая компания J`son & Partners Consulting, провели исследование влияния ИИ-инструментов на эффективность корпоративных коммуникаций. Экономия времени благодаря ИИ-функциям может составлять до 12,2 часов в не
12.04.2024 Российский рынок офисного ПО: итоги 2023 года и прогноз до 2030 года

Компания J’son & Partners Consulting подготовила результаты регулярного исследования российского рынка офисног
05.04.2024 Российский рынок корпоративных коммуникаций удвоится к 2028 году

Компания J’son & Partners Consulting завершила подготовку исследования российского рынка унифицированных комму
02.12.2022 Экспертный онлайн-вебинар: «Цифровые технологии — экономический эффект и перспективы применения MDM-, EMM-, UEM-систем в России и мире»

ив, J’son & Partners ConsultingФормат: онлайн-трансляция. В октябре 2022 аналитики компании J'son & Partners Consulting завершили исследование перспектив развития систем управления мобильными у
28.11.2022 Экспертный онлайн-вебинар: «Цифровые технологии — экономический эффект и перспективы применения MDM-, EMM-, UEM-систем в России и мире»

18, офис ФРИИ Время: с 11.00 до 15.00 (МСК) Организаторы: Фонд развития интернет-инициатив, J’son & Partners Consulting Формат: онлайн-трансляция. В октябре 2022 аналитики компании J'son & P
11.03.2022 J’son & Partners Consulting представила итоги исследования российского рынка приемо-передающего оборудования транспортного уровня

Компания J’son & Partners Consulting представила итоги исследования российского рынка приемо-передающего обору
16.03.2021 Аналитика: мировой и российский рынок оптических трансиверов в перспективе до 2025 года

По оценке J’son & Partners Consulting, рынок оптических трансиверов является одним из самых быстрорастущих сегм
20.07.2020 J’son & Partners Consulting представила прогноз по российскому рынку М2М и IoT до 2025 г.

J’son & Partners Consulting завершила подготовку исследования российского рынка межмашинных коммуника
03.04.2020 J’son & Partners Consulting: общая годовая выручка видеосервисов в России превысила 41 миллиард рублей
25.03.2020 J’son & Partners Consulting: российский рынок IaaS и PaaS вырос на 29% до 11,9 млрд рублей

В 2019 г. объем российского рынка IaaS/PaaS составил, по оценке J'son & Partners Consulting, 11,9 млрд руб., увеличившись на 29% к 2018 г. Согласно уточненным данным
07.06.2019 Исследование J’son & Partners Consulting: российский рынок бизнес-SaaS за год вырос на 30% до 5,8 млрд рублей

J’son & Partners Consulting представила результаты исследования российского рынка бизнес-SaaS по итог
17.04.2019 J’son & Partners Consulting: выручка российского рынка мобильного информирования составила 22,97 млрд рублей

J’son & Partners Consulting представила краткие результаты исследования российского рынка мобильного

26.03.2019 J’son & Partners Consulting: общая выручка легальных видеосервисов в России превысила 24 млрд рублей

J’son & Partners Consulting представила краткие результаты «Исследования российского рынка легальных

31.10.2018 J'son & Partners: итоги рынка легальных видеосервисов РФ за I полугодие 2018

J’son & Partners Consulting представила краткие результаты исследования российского рынка легальных в
27.09.2018 Исследование J’son & Partners Consulting: глобальный рынок облачных платформ и сервисов для цифрового сельского хозяйства составил $815 миллионов

J’son & Partners Consulting представила результаты исследования: «Анализ рынка облачных платформ и пр
28.04.2018 J’son & Partners Consulting оценила российский рынок беспилотников в $163 миллиона

Компания J’son & Partners Consulting представила обновленные результаты исследования: «Рынок дронов в России и
29.03.2018 J’son & Partners Consulting сообщила о росте российского рынка легальных видеоуслуг на 45%

гроков по рекламной модели выросла на 37,3%, а по всем платным моделям - на 49,6%. Согласно оценкам J'son & Partners Consulting, к 2021 г. доходы рынка легальных видеосервисов могут увеличиться
15.01.2018 J’son & Partners Consulting: рынок «умного» страхования в России и в мире

Согласно данным исследования компании J’son & Partners Consulting, российский рынок «умного» страхования находится в стадии становления. По
30.03.2017 J’son & Partners Consulting представила итоги 2016 года на рынке легальных видеосервисов России

J’son & Partners Consulting представила краткие результаты исследования российского рынка легальных в
22.03.2017 J’son & Partners Consulting представила результаты исследования российского рынка сотовой связи

J’son & Partners Consulting представила исследование «Российский рынок сотовой связи: текущее состоян
17.03.2017 J’son & Partners Consulting: Коммерческие перспективы использования частот для сетей 5G в России и в мире
01.03.2017 J’son & Partners Consulting: исследование российского рынка фиксированного ШПД за 2016 год

News в компании, число абонентов фиксированного ШПД в 2016 году, по предварительным оценкам J’son & Partners Consulting, выросло на 1,5 % и составило 30,8 млн. Число абонентов фиксированного ШП
20.02.2017 Россия: объем рынка смартфонов в 2016 году вырос на 4,4%

Согласно оценкам J’son & Partners Consulting, в 2016 г. объем российского рынка смартфонов в натуральном выражении сос
21.12.2016 J’son & Partners Consulting: прогноз развития рынка подключенных автомобилей в России и в мире
06.07.2016 J&P: Российский рынок распределенных систем и сервисов телеметрии будет демонстрировать устойчивый рост

Компания J’son & Partners Consulting представила результаты исследования российского рынка распределенных сист
24.06.2016 К концу 2020 г. количество абонентов MVNO в России достигнет 5 млн

Компания J’son & Partners Consulting представила краткие результаты исследования основных тенденций и перспект
26.05.2016 В 2015 г. в России было продано 6,3 млн смартфонов с поддержкой LTE

Компания J’son & Partners Consulting представила краткие результаты исследования российского рынка смартфонов

25.04.2016 В 2015 г. абонентская база платного ТВ в России выросла до 39,8 млн подписчиков

Компания J’son & Partners Consulting представила результаты исследования российского рынка платного телевидени
21.03.2016 J&P: Интеллектуальная транспортная инфраструктура становятся одним из самых значимых элементов интернета вещей

, а также обеспечения сбора средств на развитие дорожной инфраструктуры. В экосистему «умных дорог» J'son & Partners Consulting включает решения для сбора и обработки данных о транспортных сред
11.02.2016 Проникновение «Интернета вещей» в России пока остается на низком уровне

ойств, то к 2018 г. отставание станет весьма существенным. К такому выводу пришли аналитики J’son & Partners Consulting при подготовке первого в России исследования «Российский рынок IoT и анал
03.02.2016 За 2015 г. число пользователей фиксированного ШПД в России выросло на 2%

Компания J’son & Partners Consulting представила краткие итоги исследования российского рынка фиксированного ш
09.10.2015 J’son & Partners Consulting: Доля оптической технологии на «последней миле» будет расти опережающими темпами

Компания J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследования «Фиксированный ШПД: анализ д
06.10.2015 J&P оценила возможную степень влияния цифрового эфирного вещания на деятельность операторов платного ТВ

Компания J’son & Partners Consulting проанализировала возможную степень влияния цифрового эфирного вещания на

10.09.2015 J’son & Partners Consulting исследовала рынок IMS в России и мире

Компания J’son & Partners Consulting представила краткие результаты исследования рынка оборудования и перспектив внедрения новых услуг на базе технологии IMS. IMS (IP Multimedia Subsystem) – это стандар
06.08.2015 J’son & Partners Consulting исследовала российский рынок SMS-рассылок

Компания J’son & Partners Consulting представила краткие результаты исследования «Российский рынок SMS-рассыло
29.06.2015 В России рухнули продажи мобильников на фоне мирового роста

да. Это произошло на фоне положительной общемировой динамики (8% роста), сообщило агентство J’son & Partners Consulting. В последний раз, согласно J&P, снижение объемов рынка мобильников в Росс
10.06.2015 МТС, «Билайн» и «Мегафон» за год потеряли миллиарды из-за Skype, WhatsApp и Viber

ернет-мессенджеров и VoIP-сервисов, сообщил CNews руководитель департамента беспроводных технологий J’son & Partners Consulting Виталий Солонин. По данным J&P, в России с большим отрывом по поп
12.05.2015 J’son & Partners Consulting исследовал российский рынок ВКС в сегменте B2G

Компания J’son & Partners Consulting представила краткие результаты исследования российского рынка видео-конфе

Публикаций - 1086, упоминаний - 1925

J’son & Partners Consulting и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 250
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 222
МегаФон 10742 191
Ростелеком 10948 105
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 67
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 65
Samsung Electronics 11064 63
Google LLC 12688 54
Yandex - Яндекс 9216 54
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 53
Microsoft Corporation 25775 53
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 50
Apple Inc 13154 50
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 42
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 39
Ростелеком - Связьинвест 1719 37
Cisco Systems 5372 36
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 35
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 33
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 32
Lenovo Motorola 3566 32
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 32
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 634 32
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 31
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 30
VK - Mail.ru Group 3602 29
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 29
Huawei 4676 29
LG Electronics 3735 29
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 384 28
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 27
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 27
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 26
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 26
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 284 25
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 25
Sony 6739 24
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 23
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 22
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 20
Евросеть 1421 61
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 52
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 40
Связной ГК 1401 36
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 27
Dixis - Диксис - Dиксис 371 21
Цифроград 171 17
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 15
Альфа-Банк 1979 14
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 13
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 12
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 11
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 10
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 9
NanduQ - Qiwi 1013 9
Visa International 1993 9
Атон ИК - Инвестиционная компания 95 9
ПСБ - Промсвязьбанк 963 8
Альфа-Групп 745 8
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 8
Россети Ленэнерго 1699 8
Телефорум 93 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 8
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 7
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 7
Телефон.Ру 92 7
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 7
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 6
Беталинк 105 6
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 5
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 5
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 5
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 75 5
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 5
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 5
ГПБ - Газпромбанк 1273 5
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 4
НСПК - Национальная система платежных карт 948 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 4
GFG - Lamoda - Купишуз 219 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 84
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 26
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 24
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 23
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 21
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 18
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 18
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 13
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 13
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 13
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 12
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 11
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 10
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 188 10
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 9
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 7
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 7
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 7
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 6
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 177 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 6
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 5
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 155 5
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 5
Судебная власть - Judicial power 2500 5
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 4
Федеральное казначейство России 1949 4
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 4
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 82
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 6
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 6
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 6
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 6
GSA - Global mobile Suppliers Association - Международная ассоциация поставщиков мобильных решений 20 6
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 3
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 3
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 2
ФЛМ - Федерация лабораторной медицины 11 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 2
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 2
WiMAX Forum 69 2
СОТЕЛ - Ассоциация операторов федеральной сотовой сети NMT-450 4 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
ЛДПР 116 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 26 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 355
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 248
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 211
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 191
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 164
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 141
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 141
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 122
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 122
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 118
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 116
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 112
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 107
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 105
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 94
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 94
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 92
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 91
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 85
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 83
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Harris Interactive 81 3
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Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 5
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Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 2
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
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МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 70 1
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Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 1
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 114 1
ГИТИС - Российский институт театрального искусства 43 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 201 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 134 1
БелГУ НИУ - Белгородский государственный национальный исследовательский университет 30 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 1
Сбер - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 46 1
Ростех - Росэлектроника - Циклон ЦНИИ 10 1
ИРИО - Институт развития информационного общества 41 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 1
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 1
МФТИ - Центр компетенций НТИ по Искусственному интеллекту - Исследовательский центр прикладных систем искусственного интеллекта 43 1
НИУ ВШЭ - ВШБ - Высшая школа бизнеса - ВШМРБ - Высшая школа маркетинга и развития бизнеса 31 1
Минобороны РФ - ВАС имени Буденного - Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М. Будённого 20 1
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 83 1
РАН МАЭ - Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук - Кунсткамера 14 1
РШУ - Русская школа управления 46 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 59
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 9
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 8
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 8
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 6
День молодёжи - 27 июня 1087 5
CSTB Telecom & Media 83 4
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 3
Связь-Экспокомм 276 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 2
Startup Village - международная стартап-конференция 62 2
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 2
РИФ - Российский Интернет Форум 109 2
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 77 2
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 1
Hannover Messe - Ганноверская промышленная выставка-ярмарка 22 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 1
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
Diwali или Deepavali - Дивали или Дипавали - «огненная гроздь» (санскрит) - фестиваль огней 2 1
МТС - Телеком Идея 51 1
Microsoft Imagine Cup 60 1
МТС - Поколение М - Поколение Маугли - творческий благотворительный проект 96 1
MIXX Russia Awards 2 1
РАЭК - Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 104 1
Samsung Forum 14 1
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IPTV Forum 17 1
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Телеком Интенсив 3 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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