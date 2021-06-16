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J’son & Partners Consulting
Джейсон энд Партнерс Консалтинг


16.06.2021 Вячеслав Кузьменков, АТГ: Российской микроэлектронике не хватает отечественной элементной базы 1
09.06.2021 Хозяева «Билайна» разделят свой бизнес 1
21.04.2021 В ОЭЗ «Технополис «Москва» разработали защиту для устройств интернета вещей 1
16.03.2021 Аналитика: мировой и российский рынок оптических трансиверов в перспективе до 2025 года 5
03.03.2021 Постсоветский сотовый оператор уходит с Лондонской биржи 1
26.02.2021 Внук лидера нации стал хозяином телеком-гиганта 1
23.12.2020 Дуров пообещал сделать Telegram частично платным 1
14.12.2020 Эксперты предсказали трехкратный рост рынка CRM в России 1
25.11.2020 Тысячи сотрудников возвращаются в «Билайн»: Оператор отказался от аутсорсинга сетей связи 1
13.11.2020 «Ростелеком» покупает системного интегратора «Лукойла» за 2 миллиарда 1
01.11.2020 Эра 5G задерживается. Что будет с интернетом вещей 1
29.10.2020 Российский производитель начал поставки детских обучающих гаджетов в Индию 1
22.07.2020 Больше половины российских компаний не знают, что такое CRM 2
20.07.2020 J’son & Partners Consulting представила прогноз по российскому рынку М2М и IoT до 2025 г. 3
14.07.2020 Власти нанесли удар по телевизорам российской сборки 1
08.07.2020 Прогноз: к 2023 году общее количество используемых в России «умных» телевизоров достигнет 41,3 млн устройств 1
19.05.2020 «Ростелеком» представил результаты деятельности за первый квартал 2020 года 2
07.05.2020 Выручка российского рынка платного ТВ в 2019 году превысила 100 млрд рублей 4
06.05.2020 «Ростелеком» назвали лидером по числу абонентов платного ТВ в корпоративном сегменте 2
03.04.2020 J’son & Partners Consulting: общая годовая выручка видеосервисов в России превысила 41 миллиард рублей 2
25.03.2020 J’son & Partners Consulting: российский рынок IaaS и PaaS вырос на 29% до 11,9 млрд рублей 8
20.01.2020 Межмашинное взаимодействие 2
20.01.2020 Производство как услуга, как сервис 6
27.09.2019 «СБКлауд» объявил о выходе на рынок b2b-решений для обработки данных и интернета вещей 1
09.09.2019 IAB Russia представила первую карту рынка Smart TV 3
05.09.2019 «СБКлауд» начала подключать к сервису «Облачное хранилище для бизнеса» 2
24.07.2019 Цифровизацию транспорта тормозит отсутствие стандартов и экономической целесообразности 7
07.06.2019 Исследование J’son & Partners Consulting: российский рынок бизнес-SaaS за год вырос на 30% до 5,8 млрд рублей 6
06.05.2019 «Системный софт» обеспечил «Манго Телеком» инструментами для разработки 2
17.04.2019 J’son & Partners Consulting: выручка российского рынка мобильного информирования составила 22,97 млрд рублей 7
26.03.2019 J’son & Partners Consulting: общая выручка легальных видеосервисов в России превысила 24 млрд рублей 6
12.03.2019 «Ростелеком» поглощает Tele2 2
21.01.2019 BIT и Ntechlab составили портрет российского шоплифтера при помощи алгоритма Findface 2
29.11.2018 В России впервые за много лет будут продавать мобильники Panasonic. Пока очень дешевые 2
07.11.2018 Российский рынок памяти зависит от американского импорта на 60% 6
06.11.2018 Казахстан идет в цифровое общество особым маршрутом 2
31.10.2018 J'son & Partners: итоги рынка легальных видеосервисов РФ за I полугодие 2018 6
18.10.2018 Исследование: 93% ввозимых в Россию микросхем происходят из США 6
27.09.2018 Исследование J’son & Partners Consulting: глобальный рынок облачных платформ и сервисов для цифрового сельского хозяйства составил $815 миллионов 4
19.09.2018 Абоненты МТС и «Мегафона» смогут без комиссии переводить друг другу деньги 2

Публикаций - 507, упоминаний - 1355

J’son & Partners Consulting упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 102
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 83
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 67
Samsung Electronics 5641 25
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4668 22
Google LLC 7135 21
VK - Mail.ru Group 2482 20
Microsoft Corporation 11039 19
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1505 15
Синтерра - Synterra 564 14
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 10
Yandex - Яндекс 4100 9
Акадо Телеком - Комкор 606 9
Verizon Wireless - Cellco Partnership 175 7
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 778 7
Apple Inc - Эппл Рус 7685 7
SAP CIS - САП СНГ 753 7
Ericsson 856 7
SAP SE 3208 6
Крок 1219 6
Ростелеком Связьинвест 693 5
Huawei 2727 5
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 5
Ланит ГК 1155 4
Lenovo Group 1636 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 4
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 4
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 4
Panasonic 1119 4
Казахтелеком 199 3
Компьюлинк ГК - Compulink 209 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 3
Oracle Corporation 3333 3
Инфосистемы Джет 675 3
ЦПИКС - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 21 3
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 225 3
Amazon Inc - Amazon.com 1469 3
Telegram Group 702 3
3728 3
Telefonica - Telefónica España 169 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 8
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 6
Газпромбанк - ГПБ 692 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 4
Связной ГК 877 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 4
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 3
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 2
Альфа-Банк 1123 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 2
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 2
Евросеть 883 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
О’Кей - Сеть магазинов 60 2
Алроса АК 81 2
DST Global 165 2
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 2
Телефон.Ру 60 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
CyberPlat - КиберПлат 202 2
Открытие ФК 538 2
Юнистрим - Unistream 167 1
OTP Group - ОТП Банк 125 1
Hitachi Lumada 20 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 1
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 52 1
Almaz Capital Partners 118 1
eBay Inc 529 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 1
Yves Rocher - Ив Роше 29 1
MICL - MegaFon Investments (Cyprus) Limited 17 1
КТЖ - Казахстан Темир Жолы - Казахстанские железные дороги 6 1
Зетта Страхование - Zetta 11 1
ВТБ Банк Москвы 371 1
OTP Group - ОТП Банк - Touch Bank 33 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 23 1
Казахстанская фондовая биржа - KASE - Kazakhstan Stock Exchange 9 1
Аукционный дом Егоровых 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 5
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 914 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1685 2
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 2
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 271 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 483 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 1
Федеральное казначейство России 766 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 48 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 44 1
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 46 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 78 1
ГАУ Госинформ Республики Мордовия 5 1
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 112 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 750 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 525 1
Правительство РФ 2200 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 642 7
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 5
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 47 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 48 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 1
Аэронет Ассоциация 1 1
Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 8 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1337 37
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 32
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 22
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 22
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 624 21
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 20
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 17
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 14
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 12
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 544 12
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 11
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2882 11
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2442 11
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 10
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 8
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4492 8
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 525 7
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 7
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 7
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1144 6
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 6
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3650 6
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 6
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 6
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1100 6
3G - Стандарт мобильной связи 3714 6
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 6
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 5
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 920 5
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 433 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 5
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 260 4
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 4
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 4
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 4
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3046 3
Google Android 10750 47
Apple iOS 5741 32
Google Play - Google Store - Android Market 2515 13
WhatsApp Messenger 654 13
Microsoft Windows Phone OS 1472 11
Symbian OS 767 9
Samsung Electronics Bada 171 7
Rakuten Viber 429 6
Microsoft Skype 1465 5
Microsoft Windows 10 6622 4
Microsoft Windows 8 1228 4
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 4
VK - Mail.ru Одноклассники 856 4
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 4
Java - Язык программирования 1169 4
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2066 3
Linux OS 4249 3
SAP Mobile Platform 28 2
Mango Cloud Systems - Mango Office 114 2
QIP - Мессенджер 87 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 2
Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения 53 2
WeChat - Мессенджер 96 2
Apple Pay 385 2
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 2
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 2
ICQ 494 2
VK - Mail.ru Агент - мессенджер 74 2
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 2
Samsung Galaxy Store - Samsung Galaxy Apps - Samsung Apps 73 2
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 656 2
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 141 2
Tizen OS - Linux 215 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5124 2
Яндекс.Навигатор 108 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 225 1
ASBIS Prestigio 157 1
BlackBerry QNX RTOS - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем 277 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
Apple iPad 3263 1
Кучеров Кирилл 21 5
Таврин Иван 83 3
Осеевский Михаил 221 3
Мегрелишвили Георгий 16 2
Путин Владимир 1821 2
Корнеев Сергей 75 2
Кириенко Владимир 38 2
Калинин Александр 95 2
Приданцев Сергей 82 2
Корчагин Руслан 22 2
Пчеловодова Наталья 2 2
Овчаренко Юрий 25 2
Соловьев Владимир 98 2
Захаров Павел 54 2
Брюквин Юрий 196 2
Бобровников Борис 86 2
Шевченко Владимир 135 2
Грибов Владимир 25 2
Герасимов Александр 40 2
Львов Владимир 9 2
Гришанова Ирина 25 2
Березин Максим 60 2
Козлов Михаил 153 2
Никифоров Николай 1126 2
Семенов Алексей 67 1
Рейман Леонид 410 1
Аронсон Михаил 4 1
Липич Григорий 48 1
Цыганов Вячеслав 54 1
Дуров Павел 216 1
Вермишян Геворк 61 1
Урьяс Вадим 76 1
Чехонин Антон 60 1
Титов Борис 27 1
Климарев Михаил 46 1
Анохин Сергей 40 1
Мордашов Алексей 29 1
Богачев Игорь 172 1
Дворкович Аркадий 169 1
Плешков Алексей 42 1
Россия - Российская федерация - РФ 57238 404
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 111
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 70
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 62
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 40
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 38
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 38
Япония 2771 32
Европа 3736 28
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2456 27
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 25
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1148 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 16
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1287 16
Украина 3353 14
Россия - СФО - Новосибирск 1959 13
Восточная Европа 1674 13
Германия - Федеративная Республика 3618 13
Россия - ПФО - Казань 1510 13
Европа Западная 611 12
Индия - Республика 2165 10
Беларусь - Белоруссия 2084 10
Франция - Французская Республика 2116 10
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 9
Россия - ПФО - Самара 1287 9
Казахстан - Республика 2622 9
Россия - СФО - Ленинградская область 1107 9
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 578 8
Азия - Азиатский регион 1512 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1108 4
Бразилия - Федеративная Республика 1122 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1461 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 2
Северная Америка 1407 2
Россия - Сибирь 874 2
Польша - Республика 824 2
Россия - Волгоград 540 2
Россия СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 253 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 26
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 11
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 325 8
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2843 5
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 4
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 88 4
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 3
AVOD - Advertising Video On Demand - Доступ к видео предоставляется с рекламой, которая демонстрируется в видео с определенной периодичностью 10 3
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 3
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1423 2
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 201 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника 55 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
Цифровой Казахстан - Государственная программа 8 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 814 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 1
OCF - Operation Cash Flow - Операционный денежный поток 3 1
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 47 1
УК Украины - Уголовный кодекс Украины 18 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 1
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 47 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 347 1
GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 61 1
FCF - Free cash flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты 19 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 94 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 237 1
Прайм - Агентство экономической информации 527 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2100 3
Ведомости 259 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 261 2
Стрим-ТВ - телекомпания 79 1
Интерфакс Казахстан 3 1
РБК Инновации 36 1
ЮТВ Холдинг - United Television Holding Russia 26 1
ComNews - Медиа-бизнес 12 1
Россия 24 - телеканал 86 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
N+1 - Издание 94 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
Bloomberg 785 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
CNews Analytics 1988 20
IDC - International Data Corporation 2711 10
Gartner 2189 8
Juniper Research 278 3
Analysys Mason 26 3
eMarketer 77 2
AC&M Consulting 55 2
Strategy Analytics 175 2
TelecomDaily ИАА 112 2
Nielsen Holdings 78 2
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 2
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 2
Markets&Markets Research 78 1
IHS iSuppli 274 1
comScore 224 1
NPD DisplaySearch 195 1
Gartner Magic Quadrant for the CRM Customer Engagement 1 1
BCG - Boston Consulting Group 43 1
CNews Рынок ИТ-услуг 13 1
IDTechEx 3 1
Technavio 23 1
S&P - Standard and Poor’s 4 1
CNews Mobile - рейтинг 10 1
TAP Advisors 1 1
Cisco VNI Global Mobile Traffic Forecast 3 1
Forrester Research 385 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 3
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 79 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
GfK - ГФК-Русь 119 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 44 1
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 64 1
Foxford - Фоксфорд - онлайн-школа 12 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 4
Олимпийские игры - Olympic Games 302 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
РИФ - Российский Интернет Форум 16 1
Diwali или Deepavali - Дивали или Дипавали - «огненная гроздь» (санскрит) - фестиваль огней 2 1
Samsung Forum 14 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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Создано именных указателей - 46354.
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