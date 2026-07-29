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J’son & Partners Consulting Джейсон энд Партнерс Консалтинг
СОБЫТИЯ
|29.07.2026
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J’son & Partners Consulting: российские платформы унифицированных коммуникаций наращивают ИИ-функциональность
расшифровки в мобильном контуре, шумоподавление, а также размытие и замену фона. Отдельно аналитики J’son & Partners Consulting отмечают новый тренд в области ИИ-саммаризации. Многие решения ра
|17.04.2026
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Аналитики J’son & Partners Consulting определили структуру рынка серверного ПО для видеоконференцсвязи
Аналитическое исследовательское агентство J’son & Partners Consulting опубликовало отчет по исследованию российского рынка серверного программн
|04.06.2025
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Аналитика J’son&Partners Consulting и «МТС Линк»: ИИ способен высвобождать до полутора рабочих дней в неделю
«МТС Линк», платформа для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы и аналитическая компания J`son & Partners Consulting, провели исследование влияния ИИ-инструментов на эффективность корпоративных коммуникаций. Экономия времени благодаря ИИ-функциям может составлять до 12,2 часов в не
|12.04.2024
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Российский рынок офисного ПО: итоги 2023 года и прогноз до 2030 года
Компания J’son & Partners Consulting подготовила результаты регулярного исследования российского рынка офисног
|05.04.2024
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Российский рынок корпоративных коммуникаций удвоится к 2028 году
Компания J’son & Partners Consulting завершила подготовку исследования российского рынка унифицированных комму
|02.12.2022
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Экспертный онлайн-вебинар: «Цифровые технологии — экономический эффект и перспективы применения MDM-, EMM-, UEM-систем в России и мире»
ив, J’son & Partners ConsultingФормат: онлайн-трансляция. В октябре 2022 аналитики компании J'son & Partners Consulting завершили исследование перспектив развития систем управления мобильными у
|28.11.2022
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Экспертный онлайн-вебинар: «Цифровые технологии — экономический эффект и перспективы применения MDM-, EMM-, UEM-систем в России и мире»
18, офис ФРИИ Время: с 11.00 до 15.00 (МСК) Организаторы: Фонд развития интернет-инициатив, J’son & Partners Consulting Формат: онлайн-трансляция. В октябре 2022 аналитики компании J'son & P
|11.03.2022
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J’son & Partners Consulting представила итоги исследования российского рынка приемо-передающего оборудования транспортного уровня
Компания J’son & Partners Consulting представила итоги исследования российского рынка приемо-передающего обору
|16.03.2021
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Аналитика: мировой и российский рынок оптических трансиверов в перспективе до 2025 года
По оценке J’son & Partners Consulting, рынок оптических трансиверов является одним из самых быстрорастущих сегм
|20.07.2020
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J’son & Partners Consulting представила прогноз по российскому рынку М2М и IoT до 2025 г.
J’son & Partners Consulting завершила подготовку исследования российского рынка межмашинных коммуника
|03.04.2020
|J’son & Partners Consulting: общая годовая выручка видеосервисов в России превысила 41 миллиард рублей
|25.03.2020
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J’son & Partners Consulting: российский рынок IaaS и PaaS вырос на 29% до 11,9 млрд рублей
В 2019 г. объем российского рынка IaaS/PaaS составил, по оценке J'son & Partners Consulting, 11,9 млрд руб., увеличившись на 29% к 2018 г. Согласно уточненным данным
|07.06.2019
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Исследование J’son & Partners Consulting: российский рынок бизнес-SaaS за год вырос на 30% до 5,8 млрд рублей
J’son & Partners Consulting представила результаты исследования российского рынка бизнес-SaaS по итог
|17.04.2019
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J’son & Partners Consulting: выручка российского рынка мобильного информирования составила 22,97 млрд рублей
J’son & Partners Consulting представила краткие результаты исследования российского рынка мобильного
|26.03.2019
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J’son & Partners Consulting: общая выручка легальных видеосервисов в России превысила 24 млрд рублей
J’son & Partners Consulting представила краткие результаты «Исследования российского рынка легальных
|31.10.2018
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J'son & Partners: итоги рынка легальных видеосервисов РФ за I полугодие 2018
J’son & Partners Consulting представила краткие результаты исследования российского рынка легальных в
|27.09.2018
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Исследование J’son & Partners Consulting: глобальный рынок облачных платформ и сервисов для цифрового сельского хозяйства составил $815 миллионов
J’son & Partners Consulting представила результаты исследования: «Анализ рынка облачных платформ и пр
|28.04.2018
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J’son & Partners Consulting оценила российский рынок беспилотников в $163 миллиона
Компания J’son & Partners Consulting представила обновленные результаты исследования: «Рынок дронов в России и
|29.03.2018
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J’son & Partners Consulting сообщила о росте российского рынка легальных видеоуслуг на 45%
гроков по рекламной модели выросла на 37,3%, а по всем платным моделям - на 49,6%. Согласно оценкам J'son & Partners Consulting, к 2021 г. доходы рынка легальных видеосервисов могут увеличиться
|15.01.2018
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J’son & Partners Consulting: рынок «умного» страхования в России и в мире
Согласно данным исследования компании J’son & Partners Consulting, российский рынок «умного» страхования находится в стадии становления. По
|30.03.2017
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J’son & Partners Consulting представила итоги 2016 года на рынке легальных видеосервисов России
J’son & Partners Consulting представила краткие результаты исследования российского рынка легальных в
|22.03.2017
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J’son & Partners Consulting представила результаты исследования российского рынка сотовой связи
J’son & Partners Consulting представила исследование «Российский рынок сотовой связи: текущее состоян
|17.03.2017
|J’son & Partners Consulting: Коммерческие перспективы использования частот для сетей 5G в России и в мире
|01.03.2017
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J’son & Partners Consulting: исследование российского рынка фиксированного ШПД за 2016 год
News в компании, число абонентов фиксированного ШПД в 2016 году, по предварительным оценкам J’son & Partners Consulting, выросло на 1,5 % и составило 30,8 млн. Число абонентов фиксированного ШП
|20.02.2017
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Россия: объем рынка смартфонов в 2016 году вырос на 4,4%
Согласно оценкам J’son & Partners Consulting, в 2016 г. объем российского рынка смартфонов в натуральном выражении сос
|21.12.2016
|J’son & Partners Consulting: прогноз развития рынка подключенных автомобилей в России и в мире
|06.07.2016
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J&P: Российский рынок распределенных систем и сервисов телеметрии будет демонстрировать устойчивый рост
Компания J’son & Partners Consulting представила результаты исследования российского рынка распределенных сист
|24.06.2016
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К концу 2020 г. количество абонентов MVNO в России достигнет 5 млн
Компания J’son & Partners Consulting представила краткие результаты исследования основных тенденций и перспект
|26.05.2016
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В 2015 г. в России было продано 6,3 млн смартфонов с поддержкой LTE
Компания J’son & Partners Consulting представила краткие результаты исследования российского рынка смартфонов
|25.04.2016
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В 2015 г. абонентская база платного ТВ в России выросла до 39,8 млн подписчиков
Компания J’son & Partners Consulting представила результаты исследования российского рынка платного телевидени
|21.03.2016
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J&P: Интеллектуальная транспортная инфраструктура становятся одним из самых значимых элементов интернета вещей
, а также обеспечения сбора средств на развитие дорожной инфраструктуры. В экосистему «умных дорог» J'son & Partners Consulting включает решения для сбора и обработки данных о транспортных сред
|11.02.2016
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Проникновение «Интернета вещей» в России пока остается на низком уровне
ойств, то к 2018 г. отставание станет весьма существенным. К такому выводу пришли аналитики J’son & Partners Consulting при подготовке первого в России исследования «Российский рынок IoT и анал
|03.02.2016
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За 2015 г. число пользователей фиксированного ШПД в России выросло на 2%
Компания J’son & Partners Consulting представила краткие итоги исследования российского рынка фиксированного ш
|09.10.2015
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J’son & Partners Consulting: Доля оптической технологии на «последней миле» будет расти опережающими темпами
Компания J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследования «Фиксированный ШПД: анализ д
|06.10.2015
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J&P оценила возможную степень влияния цифрового эфирного вещания на деятельность операторов платного ТВ
Компания J’son & Partners Consulting проанализировала возможную степень влияния цифрового эфирного вещания на
|10.09.2015
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J’son & Partners Consulting исследовала рынок IMS в России и мире
Компания J’son & Partners Consulting представила краткие результаты исследования рынка оборудования и перспектив внедрения новых услуг на базе технологии IMS. IMS (IP Multimedia Subsystem) – это стандар
|06.08.2015
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J’son & Partners Consulting исследовала российский рынок SMS-рассылок
Компания J’son & Partners Consulting представила краткие результаты исследования «Российский рынок SMS-рассыло
|29.06.2015
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В России рухнули продажи мобильников на фоне мирового роста
да. Это произошло на фоне положительной общемировой динамики (8% роста), сообщило агентство J’son & Partners Consulting. В последний раз, согласно J&P, снижение объемов рынка мобильников в Росс
|10.06.2015
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МТС, «Билайн» и «Мегафон» за год потеряли миллиарды из-за Skype, WhatsApp и Viber
ернет-мессенджеров и VoIP-сервисов, сообщил CNews руководитель департамента беспроводных технологий J’son & Partners Consulting Виталий Солонин. По данным J&P, в России с большим отрывом по поп
|12.05.2015
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J’son & Partners Consulting исследовал российский рынок ВКС в сегменте B2G
Компания J’son & Partners Consulting представила краткие результаты исследования российского рынка видео-конфе
J’son & Partners Consulting и организации, системы, технологии, персоны:
|Савин Сергей 97 92
|Овчинников Борис 129 84
|Астафьева Ирина 37 33
|Кучеров Кирилл 26 25
|Кочетков Владислав 248 21
|Бецков Григорий 23 20
|Брюквин Юрий 300 15
|Рейман Леонид 1065 15
|Анкилов Константин 121 13
|Фадеев Михаил 57 13
|Панкратова Оксана 42 12
|Муртазин Эльдар 74 12
|Путин Владимир 3454 11
|Погребинский Антон 45 10
|Малис Александр 158 8
|Орлик Сергей 83 8
|Толмачева Татьяна 35 8
|Савватин Максим 66 8
|Горбунцов Сергей 8 8
|Кусков Денис 221 7
|Иодковский Станислав 104 7
|Москалева Татьяна 73 7
|Шелестенко Алексей 9 7
|Коваль Василий 7 7
|Колесов Дмитрий 7 7
|Осадчая Екатерина 47 6
|Солонин Виталий 90 6
|Нефедов Павел 46 6
|Голубева Надежда 43 6
|Зобнина Маргарита 54 6
|Шуголь Александр 6 6
|Vandromme Jean-Pierre - Вандромм Жан-Пьер 41 6
|Никифоров Николай 1138 5
|Арсентьев Андрей 79 5
|Слизень Виталий 244 5
|Королев Игорь 65 5
|Приданцев Сергей 149 5
|Шалманов Сергей 202 5
|Антонюк Борис 69 5
|Остроухова Юлия 30 5
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