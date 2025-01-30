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Колесов Дмитрий



30.01.2025 Выплаты авторам контента в «Вконтакте» выросли на 28% 1
19.09.2024 Рост доли рекламной модели монетизации в структуре российского рынка онлайн-кинотеатров 1
26.12.2023 «Яндекс Плюс» заработал на Ближнем Востоке и Северной Африке 1
15.07.2015 Tvzavr.ru заработает $3 млн на Smart TV Samsung 1
13.04.2015 «СТС Медиа» открыла «уникальный» бесплатный онлайн-кинотеатр 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Колесов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7364 1
Yandex Go - Yango 26 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 918 1
Ростелеком 9712 1
Samsung Electronics 10269 1
Цифра ГК 2431 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2356 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 186 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 387 1
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 129 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
TVzavr - ТиВиЗавр - онлайн-кинотеатр 42 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3142 1
Интернет-видео - ассоциация 19 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4756 3
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2916 3
VOD - Video on Demand - SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу - Видео по заказу - Видеопрокат 806 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3753 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17083 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4119 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5302 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7095 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1004 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7593 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9332 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 982 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13944 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25393 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8570 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1564 1
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 354 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24185 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7391 1
Samsung Smart TV 71 1
Яндекс.Плюс 191 1
Apple iOS 7817 1
Google Android 14013 1
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 243 1
Зотова Юлия 4 1
Слащева Юлиана 6 1
Лившиц Сергей 3 1
Иванов Игорь 32 1
Бырдин Алексей 29 1
Титов Борис 54 1
Титов Алексей 32 1
Россия - РФ - Российская федерация 144552 3
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1033 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1021 1
Финляндия - Финляндская Республика 3604 1
Ближний Восток 2944 1
Монако Княжество 104 1
Израиль 2732 1
Египет - Арабская Республика 1006 1
Оман Султанат 113 1
Великобритания - Лондон 2387 1
Норвегия - Королевство 1804 1
Саудовская Аравия - Королевство 586 1
Катар 162 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14122 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2937 3
Английский язык 6639 1
AVOD - Advertising Video On Demand - Доступ к видео предоставляется с рекламой, которая демонстрируется в видео с определенной периодичностью 15 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 855 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10965 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7612 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4661 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2479 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3488 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1868 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 107 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 984 3
Mordor Intelligence 29 1
Samsung Forum 14 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1337538, в очереди разбора - 771825.
Создано именных указателей - 167165.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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