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Yandex Go Yango

Yandex Go - Yango

УПОМИНАНИЯ


23.05.2025 Ресторанный гид Ultima Guide запустился в Узбекистане 1
14.03.2024 «Яндекс Еда» запустилась в Кыргызстане 1
28.12.2023 Латвия блокирует «Музыку» и другие сервисы «Яндекса» по всей стране 2
26.12.2023 «Яндекс Плюс» заработал на Ближнем Востоке и Северной Африке 2
17.10.2023 Центр разработки виртуальных ассистентов и робототехники «Яндекс Алисы» предоставил технологии для создания арабоязычного ИИ-ассистента 1
21.08.2023 «Яндекс» переносит свою инфраструктуру в Казахстан под угрозой блокировки 1
13.02.2023 «Яндекс» запустил такси в Намибии и Мозамбике 2
15.12.2022 «Яндекс» получил европейский сертификат на обработку персональных данных 1
14.12.2022 Власти Казахстана начали расследование против «Яндекс.такси» 1
23.09.2022 «Яндекс» построит в России свой крупнейший ЦОД 1
22.09.2022 Финляндия наложила арест на активы Yandex 1
09.08.2022 «Яндекс» закрывает свою экспресс-доставку в Лондоне и Париже 4
27.05.2022 «Яндекс лавка» покажет в каталоге товары с низким содержанием углеводов или калорий 1
24.08.2021 «Яндекс.лавка» запустила в Париже сервис быстрой доставки продуктов 2
07.07.2021 «Яндекс» открыл в Москве прокат электросамокатов. География, цены 1
07.07.2021 «Яндекс» запускает сервис аренды самокатов в Москве 1
26.01.2021 В Израиле начались продажи «Яндекс.Станции» 1
29.10.2020 Бывший водитель «Яндекс.такси» пробрался в офис компании, чтобы сжечь себя заживо 2
14.10.2020 «Яндекс.Такси» бежало из Румынии под гнетом властей 2
08.04.2020 Приложения «Яндекса» интегрированы в магазин приложений Huawei 2
11.10.2019 «Яндекс.такси» испугалось покупать одного из главных конкурентов — такси «Везет» 1
15.07.2019 «Яндекс.такси» покупает одного из главных конкурентов - такси «Везет». Mail.ru может наложить вето на сделку 1
19.03.2019 Hyundai решил строить беспилотные автомобили на технологиях «Яндекса» 1
05.02.2019 Илья Красильщик назначен менеджером международных проектов «Яндекса» 2
10.12.2018 «Яндекс.Такси» выходит на рынок Израиля под брендом Yango 1
16.11.2018 «Яндекс.такси» отправился бороться со знаменитым конкурентом на его родину 2
09.11.2018 «Яндекс» запустил в Финляндии сервис заказа такси под брендом Yango 2

Публикаций - 27, упоминаний - 40

Yandex Go и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7698 26
Yandex N.V. - YNV - Яндекс Н.В. 46 4
Meta Platforms - Facebook 4465 2
VK - Mail.ru Group 3483 2
Yandex Global DC 2 2
Яндекс Казахстан - Yandex Qazaqstan 8 2
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 1
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 344 1
Huawei 4017 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 745 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1287 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 999 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 929 1
X Corp - Twitter 2879 1
Xiaomi 1815 1
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 183 1
Яндекс.Технологии 5 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 259 5
Uber 333 5
Gett 81 3
Nivos Energia 3 3
Ситимобил - Служба такси 162 2
MLU B.V. 14 2
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 209 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2739 2
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 130 1
Hyundai Motor Company 401 1
Volkswagen Group - VW 288 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 134 1
Hyundai Mobis 11 1
UFG Private Equity 36 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 257 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 156 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 728 1
DiDi Chuxing Technology - Диди Мобилити Рус 26 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1129 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 489 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 254 1
Юнирест - Rostcic’s - Ростикс - KFC - Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс - Сеть ресторанов общественного питания 66 1
A&M - Alvarez & Marsal Holdings, LLC 13 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3214 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2206 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3417 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4620 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 680 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5567 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12020 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 220 2
Правительство Казахстана - Минцифры Казахстана - МЦРИАП - Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана 12 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3118 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5060 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4954 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 322 1
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SAE - Society of Automotive Engineers - Общество автомобильных инженеров - Американская ассоциация автомобильных инженеров 1 1
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MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5309 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9376 2
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2595 2
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EAI - Enterprise Application Integration - Интеграция приложений предприятия 118 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2966 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 614 16
Яндекс.Лавка 246 6
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 693 4
Яндекс.Плюс 203 4
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi (Редтакси), Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 105 3
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 276 3
Яндекс.Маркет 1013 3
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 439 2
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 216 2
Google Android 14253 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 505 2
Apple iOS 7959 2
Segway Ninebot 34 2
Яндекс.Шеф 11 1
Яндекс.Расписания 27 1
Yaani - браузер 2 1
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 173 1
Яндекс.Станция Мини 61 1
VK - Яндекс.Дзен 203 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Почта 360 - Yandex Mail 171 1
Huawei AppGallery 294 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 537 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1126 1
Яндекс.Вертикали - Яндекс.Недвижимость 36 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 787 1
Яндекс.Навигатор 105 1
Яндекс.Маршрутизация 35 1
VK - Яндекс.Новости 49 1
Яндекс.Едадил 21 1
Яндекс Метро - Yandex Metro 23 1
Yandex.Launcher - Яндекс.Лончер 11 1
Яндекс.Переводчик - Yandex.Translate 47 1
Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 87 1
Яндекс.Погода - Yandex.Weather - Метеум 47 1
Яндекс.Поиск - поисковая система и интернет-портал 75 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5030 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1186 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 774 1
Yandex N.V. - Toloka AI - Яндекс.Толока 33 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Интеграция 20 1
Волож Аркадий 254 7
Худавердян Тигран 91 5
Путин Владимир 3239 2
Артемьев Игорь 91 1
Красильщик Илья 2 1
Voicu Andrei - Войку Андрей 1 1
Семенов Андрей 19 1
Иванов Николай 12 1
Нефедов Михаил 1 1
Дорофеев Игорь 20 1
Лукацкий Алексей 122 1
Ахметов Рустам 1 1
Кудрин Алексей 124 1
Мохамед Самер 1 1
Шулейко Даниил 16 1
Колесов Дмитрий 6 1
Масюк Дмитрий 16 1
Alfi Yaniv - Альфи Янив 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 148748 24
Финляндия - Финляндская Республика 3623 13
Казахстан - Республика 5639 9
Израиль 2752 9
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Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4003 6
Беларусь - Белоруссия 5824 4
Израиль - Тель-Авив 112 4
Ближний Восток 2981 4
Латвия - Латвийская Республика 821 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7710 4
Франция - Французская Республика 7896 4
Европа 24381 4
Армения - Республика 2320 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17827 3
Африка - Африканский регион 3517 3
Великобритания - Лондон 2390 3
Украина 7665 3
Грузия 1255 3
Нидерланды 3559 3
Эстония - Эстонская Республика 752 3
Литва - Литовская Республика 655 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52574 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13403 3
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1082 3
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1039 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2917 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1300 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 579 2
Узбекистан - Республика 1781 2
Румыния 735 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1046 2
Финляндия - Хельсинки 247 2
Сербия - Республика 345 2
Молдавия - Республика Молдова 715 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14244 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3081 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 427 2
Норвегия - Королевство 1813 2
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Коммерсантъ - Издательский дом 1969 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1026 2
Bloomberg 1321 2
Forbes - Форбс 857 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1014 2
РИА Новости 943 1
Mash - telegram-канал 17 1
Сбер - Афиша ИД - Афиша.ру - Afisha.ru - Listim 56 1
Ведомости 1071 1
Helsingin Sanomat 17 1
Vc.ru - Виси.ру 37 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3293 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 143 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 994 1
Mordor Intelligence 30 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 60 1
РАН - Российская академия наук 1928 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 604 1
GITEX Technology - международная выставка 39 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1361112, в очереди разбора - 755549.
Создано именных указателей - 175106.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

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