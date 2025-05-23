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Yandex Go Yango
УПОМИНАНИЯ
Yandex Go и организации, системы, технологии, персоны:
|Волож Аркадий 254 7
|Худавердян Тигран 91 5
|Путин Владимир 3239 2
|Артемьев Игорь 91 1
|Красильщик Илья 2 1
|Voicu Andrei - Войку Андрей 1 1
|Семенов Андрей 19 1
|Иванов Николай 12 1
|Нефедов Михаил 1 1
|Дорофеев Игорь 20 1
|Лукацкий Алексей 122 1
|Ахметов Рустам 1 1
|Кудрин Алексей 124 1
|Мохамед Самер 1 1
|Шулейко Даниил 16 1
|Колесов Дмитрий 6 1
|Масюк Дмитрий 16 1
|Alfi Yaniv - Альфи Янив 1 1
|РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 60 1
|РАН - Российская академия наук 1928 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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