«Яндекс Карты» добавили новые возможности для путешествий по Турции

Пользователи «Яндекс Карт» теперь смогут быстрее ориентироваться во время путешествий по Турции с помощью новых возможностей сервиса. Карты будут полезны на протяжении всей поездки: помогут построить маршрут внутри аэропортов и торговых центров, дадут голосовые подсказки в общественном транспорте, а ещё позволят поделиться своим местоположением. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Пользователь может включить трансляцию геопозиции в «Картах», чтобы близкие всегда могли посмотреть, где он находится. Если путешествие проходит в компании, функция поможет быстрее найти друг друга: Карты не только покажут местоположение, но и построят маршрут до этой точки. В сервисе можно выбрать, как долго будет доступна трансляция: 15 мин, 1 ч, 8 ча, сутки или без ограничения по времени. При необходимости передачу геопозиции можно отключить в любой момент.

Карты также помогают ориентироваться внутри аэропортов Стамбула, Антальи, Анкары (ESB) и Измира (ADB). Сервис подскажет путь к выходу на посадку, стойкам регистрации, паспортному контролю, зоне выдачи багажа или выходу из терминала. Навигация внутри помещений доступна и в крупных торговых центрах — Optimum Outlet, Cepa Alışveriş Merkezi и ANKAmall в Анкаре, а также Olivium Outlet Center, Maltepe Park и ÖzdilekPark в Стамбуле, где можно быстро найти нужный магазин, кафе или выход.

При поездке на общественном транспорте Турции «Яндекс Карты» с помощью голосовых подсказок подскажут, где сделать пересадку, и заранее предупредят, что пора выходить. В Стамбуле сервис также покажет стоимость проезда и учтет новые участки линии М11, соединяющей аэропорт İstanbul Havalimanı с западной частью города, при построении маршрутов. Кроме того, в «Картах» можно найти расписание общественного транспорта по всей стране.

Если же удобнее добраться на такси, маршрут можно построить и для этого вида транспорта. Вызвать такси через «Карты» можно с помощью Yandex Go: в Стамбуле, Анталье, Анкаре, Измире, Адане и Мерсине.

Если вечером или ночью пользователю потребуются лекарства, в «Картах» он сможет посмотреть, какая аптека дежурит в этот день. Сервис покажет ближайшие открытые точки и поможет построить до них маршрут.