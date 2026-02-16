Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация

- Яндекс Карты — персональное приложение к городу, с помощью которого можно находить места и строить до них маршруты на любом транспорте или пешком. В Картах всегда можно узнать актуальное расписание общественного транспорта и посмотреть онлайн, где едет нужный трамвай, автобус или троллейбус. Прямо в приложении можно записываться в салоны красоты, бронировать столики и решать другие повседневные задачи.
- API Яндекс Карты — это набор программных библиотек, которые позволяют бизнесу использовать актуальные геоинформационные решения, встраивать карты на сайты и в приложения, а также решать задачи, связанные с маршрутизацией и навигацией.
- Яндекс.Карты и Транспорт - NaviKit SDK
|16.02.2026
«Яндекс Карты» научились адаптировать маршруты под привычки водителей
«Яндекс Карты» и «Яндекс Навигатор» предложат водителям персонализированные маршруты. Теперь с
|19.01.2026
В «Яндекс Картах» теперь можно делиться геопозицией с близкими
еля пропадёт с карты близких. Функция доступна авторизованным пользователям в мобильном приложении «Яндекс Карт» на iOS и Android.
|30.12.2025
«Яндекс Карты»: в России растет число магазинов новогодней атрибутики и подарков
«Яндекс Карты» выяснили, как изменилось количество магазинов, специализирующихся на фейерверка
|29.12.2025
В «Яндекс Картах» появилась новая линия метро Санкт-Петербурга
Сразу после запуска движения на новой, шестой линии петербургского метро, открывшиеся станции появились в приложении и веб-версии «Яндекс Карт», а также в приложении «Яндекс Метро». Теперь «Карты» строят маршруты через станции «Юго-Западная» и «Путиловская», включая те, где сочетаются разные виды транспорта. Например, прил
|23.12.2025
«Яндекс Карты» подвели итоги года и рассказали, как пользователи взаимодействовали с городом в 2025 году
«Яндекс Карты» подвели итоги 2025 г. для пользователей. За 2025 г. в приложении построили боль
|19.12.2025
«Яндекс Карты» подскажут пассажирам электропоездов путь прямо до нужной платформы
«Яндекс Карты» представили масштабное обновление для пассажиров городских железных дорог. Тепе
|18.12.2025
В «Яндекс Картах» появились зимние развлечения по всей России
Уфа, Казань, Краснодар, Воронеж, Омск, Екатеринбург, Самара, Челябинск, Новосибирск. Кроме того, в «Яндекс Карты» добавили более 11 тыс. катков. Среди городов-миллионников больше всего катков н
|11.12.2025
В сервисе «Яндекс Карты» появился ИИ-чат на базе Alice AI
В «Яндекс Картах» появился первый в российских геосервисах чат с ИИ на основе Alice AI. Он доступен всем пользователям — достаточно нажать на иконку «Спросить AI» под активной поисковой строкой. С
|01.12.2025
Там ничего нет. С «Яндекс Карт» исчезли панорамы района, в котором стоит дом певицы Долиной
Такого адреса нет Редакция CNews обнаружила, что с сервиса «Яндекс Карты» исчезли панорамы части столичного района Хамовники, в том числе и Ксеньниского
|25.11.2025
«Яндекс Карты» обучили искусственный интеллект давать детальные подсказки по маршруту
«Яндекс Карты» представили масштабное обновление голосовых подсказок. Теперь за них отвечает и
|19.11.2025
«Яндекс Карты» представили ИИ-помощника для решения нестандартных городских задач
ерное расписание дня можно попросить ИИ составить план на день и он предложит примерное расписание. Яндекс Карты ИИ-помощник работает на основе модели Alice AI. Исходя из запроса, он изучает ин
|01.11.2025
Нейросеть в «Яндекс Картах» поможет выбрать, чем заняться в городе
«Яндекс Карты» объявили о создании ИИ, который помогает выбрать, куда пойти и чем заняться. Об
|23.10.2025
В «Яндекс Картах» появилась страховка автомобиля на время поездки с почасовой оплатой
парковку, а еще сразу застраховать машину на время в пути», — сказала Ирина Грачева, руководитель «Яндекс Карт». Стоимость полиса — от 40 руб. в час. Подключить его можно в «Яндекс Картах», в
|16.10.2025
«Яндекс Карты» помогут российским туристам сориентироваться в аэропорту Стамбула
«Яндекс Карты» научились строить маршруты внутри крупнейшего аэропорта Турции — главного аэроп
|10.10.2025
Мессенджер Mах начал использовать технологии «Яндекс Карт» для отображения локаций
Пользователи мессенджера Mах смогут делиться друг с другом местоположением с помощью «Яндекс Карт». Это функция реализована с использованием технологий API «Яндекс Карт» и
|02.10.2025
«Яндекс Карты» стали удобнее для слабовидящих людей
бновления команда «Яндекса» провела исследование о том, как люди с особенностями зрения используют «Яндекс Карты». Большинство респондентов считают, что увеличенный шрифт заметнее и помогает лу
|30.09.2025
«Яндекс Карты» увеличили зону работы онлайн-светофоров в пять раз
За месяц работы онлайн-светофоров команда «Яндекс Карт» увеличила зону покрытия технологии в пять раз. Теперь сигналы светофоров в реальном времени можно увидеть не только в центре, но и во всех районах Москвы. Об этом CNews сообщили пр
|11.09.2025
«Яндекс Карты» подскажут погоду в городе
На главном экране «Яндекс Карты» появилась кнопка «Погоды». В этом разделе можно узнать прогноз погоды в городе и посмотреть карту осадков на ближайшие часы. Это поможет планировать поездки по городу — например,
|10.09.2025
В «Яндекс Картах» появился новый трамвайный маршрут № 90
Сразу после запуска трамвайный маршрут №90 появился в приложении и веб-версии «Яндекс Карт». Сервис уже строит маршруты с учетом нового трамвая, показывает прогноз прибытия на остановку и движение трамваев на карте. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Карт
|03.09.2025
«Яндекс Карты» запустили оплату проезда по платным дорогам прямо в приложении
Теперь прямо в приложениях «Яндекс Карты» и «Навигатор» доступна оплата проезда по безбарьерным участкам платных дорог, включая ЦКАД, М12, А-289, Московский скоростной диаметр и проспект Багратиона Москвы. При построении
|02.09.2025
Пользователи и бизнесы смогут добавлять 3D-модели зданий в «Яндекс Карты»
Теперь любой желающий может добавить в «Яндекс Карты» собственные 3D-модели зданий. Для этого нужно ознакомиться с техническими требованиями и отправить объект через форму на сайте. Пользовательские модели помогут сделать карту еще р
|01.09.2025
«Яндекс Карты» запустили отображение сигналов всех светофоров в центре Москвы
«Яндекс Карты» и «Навигатор» стали приложениями, в которых в реальном времени отображаются сиг
|25.08.2025
Клиентам «Атол» стала доступна интеграция бронирования в «Яндекс Картах»
брать услугу, удобную дату и время, а также мастера прямо на странице заведения в «Яндекс Картах». «Яндекс Карты» — универсальный сервис, который помогает людям ориентироваться в городе, находи
|25.08.2025
|20.08.2025
«Яндекс Карты» помогут бизнесу планировать доставку
API «Яндекс Карт» представили инструмент «Изохрон API», который помогает бизнесу определять зоны доставки в зависимости от времени в пути. Продукт ориентирован на курьерские службы и компании в сфер
|11.08.2025
«Яндекс Карты» покажут российским туристам стоимость проезда на общественном транспорте в Стамбуле
«Яндекс Карты» начали отображать стоимость проезда на общественном транспорте Стамбула. Теперь
|30.07.2025
Рекламная выручка «Яндекс Карт» выросла на 47%
едний бизнес стали уделять больше внимания локальным инструментам продвижения, к которым относятся «Яндекс Карты». По итогам II квартала 2025 г. число клиентов, разместивших рекламу на сервисе,
|22.07.2025
«Яндекс Карты» помогут сориентироваться на сложных развязках в крупных городах России
о не пропустил поворот и занял нужную полосу. Чтобы сделать развязки и мосты объемными, картографы «Яндекс Карт» сперва размечают их высоту. Далее технология отрисовки карт определяет, как прав
|15.07.2025
Нейросеть «Алиса» нашла самые необычные места в «Яндекс Картах»
Аналитики «Яндекс Карт» попросили нейросеть «Алису» изучить отзывы к местам в «Картах» и найти необычные
|08.07.2025
Сетевые организации смогут анонсировать мероприятия в «Яндекс Картах»
Раздел «События» в «Яндекс Картах» стал доступен сетевым организациям. Теперь в личном кабинете «Яндекс Бизнеса» можно создавать «События», такие как мастер-классы, дегустации, концерты и презентации, сразу для вс
|24.06.2025
«Яндекс Карты» обновили панорамы Золотого кольца России
К началу сезона путешествий «Яндекс Карты» добавили актуальные снимки улиц и достопримечательностей всех городов Золотого
|20.06.2025
В «Яндекс Картах» появился новый маршрут московского речного электротранспорта
речного транспорта «Новоспасский — ЗИЛ», новые причалы и живые метки судов появились в приложении «Яндекс Карты». Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Карт». Теперь «Карты» строят марш
|18.06.2025
«Яндекс Карты» расширили линейку бесплатных инструментов для бизнесов и организаций
«Яндекс Карты» предоставили бесплатный доступ к Tiles API — сервису по интеграции базового сло
|03.06.2025
«Яндекс Карты» назвали самые популярные смотровые площадки
Аналитики «Яндекс Карт» составили рейтинг регионов по числу лучших смотровых площадок. В него включили р
|30.05.2025
«Яндекс Карты» представили новую технологию маршрутизации для пешеходов и велосипедистов
широкой и удобной улице, чем петляющий, но быстрый — по дворам, в которых легко запутаться. Яндекс «Яндекс Карты» представили новую технологию маршрутизации для пешеходов и велосипедистов Обнов
|27.05.2025
В «Яндекс Картах» появились более 300 маршрутов речного транспорта по всей России
— важная часть городской инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». По данным «Яндекс Карт», в 2025 г. в стране работают более 300 маршрутов водного транспорта, включая ско
|15.05.2025
В «Яндекс Картах» появились 3D-модели станций метро Москвы
В честь 90-летия Московского метрополитена «Яндекс Карты» создали детальные 3D-модели станций метро. Трехмерные наземные вестибюли помогу
|28.04.2025
В «Яндекс Картах» появились сезонные маршруты автобусов для дачников
ться с расписанием и следить за движением автобусов на карте. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Карт». Сезонные маршруты общественного транспорта появляются в российских регионах на
|21.04.2025
В Москве водители смогут отслеживать работу светофоров в реальном времени через навигаторы с «Яндекс Картами» и 2ГИС
«Сберлогистика», «Сбермаркет», «Ситимобил», Delivery Club, SberFood и др. Внедрение функционала в «Яндекс Карты» Сотрудники «Яндекс» также сообщили CNews, что разработали технологию, которая п
|21.04.2025
«Яндекс Карты» представили технологию отображения сигнала светофора
«Яндекс Карты» разработали технологию, которая позволяет в реальном времени отображать сигналы
