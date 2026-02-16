Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация

«Яндекс Карты» научились адаптировать маршруты под привычки водителей «Яндекс Карты» и «Яндекс Навигатор» предложат водителям персонализированные маршруты. Теперь с

В «Яндекс Картах» теперь можно делиться геопозицией с близкими еля пропадёт с карты близких. Функция доступна авторизованным пользователям в мобильном приложении «Яндекс Карт» на iOS и Android.

«Яндекс Карты»: в России растет число магазинов новогодней атрибутики и подарков «Яндекс Карты» выяснили, как изменилось количество магазинов, специализирующихся на фейерверка

В «Яндекс Картах» появилась новая линия метро Санкт-Петербурга Сразу после запуска движения на новой, шестой линии петербургского метро, открывшиеся станции появились в приложении и веб-версии «Яндекс Карт», а также в приложении «Яндекс Метро». Теперь «Карты» строят маршруты через станции «Юго-Западная» и «Путиловская», включая те, где сочетаются разные виды транспорта. Например, прил

«Яндекс Карты» подвели итоги года и рассказали, как пользователи взаимодействовали с городом в 2025 году «Яндекс Карты» подвели итоги 2025 г. для пользователей. За 2025 г. в приложении построили боль

«Яндекс Карты» подскажут пассажирам электропоездов путь прямо до нужной платформы «Яндекс Карты» представили масштабное обновление для пассажиров городских железных дорог. Тепе

В «Яндекс Картах» появились зимние развлечения по всей России Уфа, Казань, Краснодар, Воронеж, Омск, Екатеринбург, Самара, Челябинск, Новосибирск. Кроме того, в «Яндекс Карты» добавили более 11 тыс. катков. Среди городов-миллионников больше всего катков н

В сервисе «Яндекс Карты» появился ИИ-чат на базе Alice AI В «Яндекс Картах» появился первый в российских геосервисах чат с ИИ на основе Alice AI. Он доступен всем пользователям — достаточно нажать на иконку «Спросить AI» под активной поисковой строкой. С

Там ничего нет. С «Яндекс Карт» исчезли панорамы района, в котором стоит дом певицы Долиной Такого адреса нет Редакция CNews обнаружила, что с сервиса «Яндекс Карты» исчезли панорамы части столичного района Хамовники, в том числе и Ксеньниского

«Яндекс Карты» обучили искусственный интеллект давать детальные подсказки по маршруту «Яндекс Карты» представили масштабное обновление голосовых подсказок. Теперь за них отвечает и

«Яндекс Карты» представили ИИ-помощника для решения нестандартных городских задач ерное расписание дня можно попросить ИИ составить план на день и он предложит примерное расписание. Яндекс Карты ИИ-помощник работает на основе модели Alice AI. Исходя из запроса, он изучает ин

Нейросеть в «Яндекс Картах» поможет выбрать, чем заняться в городе «Яндекс Карты» объявили о создании ИИ, который помогает выбрать, куда пойти и чем заняться. Об

В «Яндекс Картах» появилась страховка автомобиля на время поездки с почасовой оплатой парковку, а еще сразу застраховать машину на время в пути», — сказала Ирина Грачева, руководитель «Яндекс Карт». Стоимость полиса — от 40 руб. в час. Подключить его можно в «Яндекс Картах», в

«Яндекс Карты» помогут российским туристам сориентироваться в аэропорту Стамбула «Яндекс Карты» научились строить маршруты внутри крупнейшего аэропорта Турции — главного аэроп

Мессенджер Mах начал использовать технологии «Яндекс Карт» для отображения локаций Пользователи мессенджера Mах смогут делиться друг с другом местоположением с помощью «Яндекс Карт». Это функция реализована с использованием технологий API «Яндекс Карт» и

«Яндекс Карты» стали удобнее для слабовидящих людей бновления команда «Яндекса» провела исследование о том, как люди с особенностями зрения используют «Яндекс Карты». Большинство респондентов считают, что увеличенный шрифт заметнее и помогает лу

«Яндекс Карты» увеличили зону работы онлайн-светофоров в пять раз За месяц работы онлайн-светофоров команда «Яндекс Карт» увеличила зону покрытия технологии в пять раз. Теперь сигналы светофоров в реальном времени можно увидеть не только в центре, но и во всех районах Москвы. Об этом CNews сообщили пр

«Яндекс Карты» подскажут погоду в городе На главном экране «Яндекс Карты» появилась кнопка «Погоды». В этом разделе можно узнать прогноз погоды в городе и посмотреть карту осадков на ближайшие часы. Это поможет планировать поездки по городу — например,

В «Яндекс Картах» появился новый трамвайный маршрут № 90 Сразу после запуска трамвайный маршрут №90 появился в приложении и веб-версии «Яндекс Карт». Сервис уже строит маршруты с учетом нового трамвая, показывает прогноз прибытия на остановку и движение трамваев на карте. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Карт

«Яндекс Карты» запустили оплату проезда по платным дорогам прямо в приложении Теперь прямо в приложениях «Яндекс Карты» и «Навигатор» доступна оплата проезда по безбарьерным участкам платных дорог, включая ЦКАД, М12, А-289, Московский скоростной диаметр и проспект Багратиона Москвы. При построении

Пользователи и бизнесы смогут добавлять 3D-модели зданий в «Яндекс Карты» Теперь любой желающий может добавить в «Яндекс Карты» собственные 3D-модели зданий. Для этого нужно ознакомиться с техническими требованиями и отправить объект через форму на сайте. Пользовательские модели помогут сделать карту еще р

«Яндекс Карты» запустили отображение сигналов всех светофоров в центре Москвы «Яндекс Карты» и «Навигатор» стали приложениями, в которых в реальном времени отображаются сиг

Клиентам «Атол» стала доступна интеграция бронирования в «Яндекс Картах» брать услугу, удобную дату и время, а также мастера прямо на странице заведения в «Яндекс Картах». «Яндекс Карты» — универсальный сервис, который помогает людям ориентироваться в городе, находи

«Яндекс Карты» помогут бизнесу планировать доставку API «Яндекс Карт» представили инструмент «Изохрон API», который помогает бизнесу определять зоны доставки в зависимости от времени в пути. Продукт ориентирован на курьерские службы и компании в сфер

«Яндекс Карты» покажут российским туристам стоимость проезда на общественном транспорте в Стамбуле «Яндекс Карты» начали отображать стоимость проезда на общественном транспорте Стамбула. Теперь

Рекламная выручка «Яндекс Карт» выросла на 47% едний бизнес стали уделять больше внимания локальным инструментам продвижения, к которым относятся «Яндекс Карты». По итогам II квартала 2025 г. число клиентов, разместивших рекламу на сервисе,

«Яндекс Карты» помогут сориентироваться на сложных развязках в крупных городах России о не пропустил поворот и занял нужную полосу. Чтобы сделать развязки и мосты объемными, картографы «Яндекс Карт» сперва размечают их высоту. Далее технология отрисовки карт определяет, как прав

Нейросеть «Алиса» нашла самые необычные места в «Яндекс Картах» Аналитики «Яндекс Карт» попросили нейросеть «Алису» изучить отзывы к местам в «Картах» и найти необычные

Сетевые организации смогут анонсировать мероприятия в «Яндекс Картах» Раздел «События» в «Яндекс Картах» стал доступен сетевым организациям. Теперь в личном кабинете «Яндекс Бизнеса» можно создавать «События», такие как мастер-классы, дегустации, концерты и презентации, сразу для вс

«Яндекс Карты» обновили панорамы Золотого кольца России К началу сезона путешествий «Яндекс Карты» добавили актуальные снимки улиц и достопримечательностей всех городов Золотого

В «Яндекс Картах» появился новый маршрут московского речного электротранспорта речного транспорта «Новоспасский — ЗИЛ», новые причалы и живые метки судов появились в приложении «Яндекс Карты». Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Карт». Теперь «Карты» строят марш

«Яндекс Карты» расширили линейку бесплатных инструментов для бизнесов и организаций «Яндекс Карты» предоставили бесплатный доступ к Tiles API — сервису по интеграции базового сло

«Яндекс Карты» назвали самые популярные смотровые площадки Аналитики «Яндекс Карт» составили рейтинг регионов по числу лучших смотровых площадок. В него включили р

«Яндекс Карты» представили новую технологию маршрутизации для пешеходов и велосипедистов широкой и удобной улице, чем петляющий, но быстрый — по дворам, в которых легко запутаться. Яндекс «Яндекс Карты» представили новую технологию маршрутизации для пешеходов и велосипедистов Обнов

В «Яндекс Картах» появились более 300 маршрутов речного транспорта по всей России — важная часть городской инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». По данным «Яндекс Карт», в 2025 г. в стране работают более 300 маршрутов водного транспорта, включая ско

В «Яндекс Картах» появились 3D-модели станций метро Москвы В честь 90-летия Московского метрополитена «Яндекс Карты» создали детальные 3D-модели станций метро. Трехмерные наземные вестибюли помогу

В «Яндекс Картах» появились сезонные маршруты автобусов для дачников ться с расписанием и следить за движением автобусов на карте. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Карт». Сезонные маршруты общественного транспорта появляются в российских регионах на

В Москве водители смогут отслеживать работу светофоров в реальном времени через навигаторы с «Яндекс Картами» и 2ГИС «Сберлогистика», «Сбермаркет», «Ситимобил», Delivery Club, SberFood и др. Внедрение функционала в «Яндекс Карты» Сотрудники «Яндекс» также сообщили CNews, что разработали технологию, которая п