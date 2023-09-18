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ESB Enterprise Service Bus Сервисная шина предприятия Корпоративная шина данных Корпоративная интеграционная шина



18.09.2023 SOFROS создал единый интеграционный ландшафт для компании «ОТЭКО»

Для организации централизованного обмена данными SOFROS внедрил в компании «ОТЭКО» сервисную шину данных Datareon ESB. Настроенный благодаря шине интеграционный контур легко поддерживать и масштабировать. Об этом CNews сообщили представители SOFROS. Компания «ОТЭКО» — частный инвестор в портово-промышленну
20.12.2022 Cервисные шины могут сэкономить свыше 900 млн рублей: как выбрать отечественную ESB

вои плюсы и минусы. При выборе микросервисной архитектуры, например, плюсы — высокая производительность, широкие возможности кастомизации решений и высокая отказоустойчивость. В случае с классической ESB-шиной плюсом станут простота развертывания, поддержки и эксплуатации. Сегодня, по утверждениям специалистов, в сегменте импортозамещающих интеграционных платформ и шин наблюдаются три тенде
07.07.2022 Компания «Металл-профиль» своими силами внедрила Datareon ESB

Внедрение сервисной шины данных Datareon ESB осуществлялось собственными силами заказчика по итогам пройденного обучения и позволило объединить в единый контур обмена данными информационные системы, использующие разные механизмы интег
22.04.2022 Подтверждена совместимость Datareon ESB с ОС AlterOS

Datareon и ГК «Алми» подтвердили совместимость корпоративной сервисной шины данных Datareon ESB с операционной системой AlterOS. Сотрудничество компаний позволит расширить экосистему продуктов, производимых российскими разработчиками в рамках реализации программы импортозамещения. Dat
18.04.2022 Datareon и «АЛМИ» подтвердили совместимость Datareon ESB с ОС AlterOS

Компания Datareon и Группа компаний АЛМИ подтвердили совместимость корпоративной сервисной шины данных Datareon ESB с операционной системой AlterOS. Сотрудничество компаний позволит расширить экосистему продуктов, производимых российскими разработчиками в рамках реализации программы импортозамещения. Об

21.02.2022 Datareon автоматизировала управление нормативно-справочной информацией и внедрила шину данных Datareon ESB в Umatex

Datareon автоматизировала управление нормативно-справочной информацией и внедрила шину данных Datareon ESB в Umatex. Итогом проекта стало создание единого центра ввода данных по контрагентам и номенклатуре. Произведена валидация, актуализация и дедубликация данных, а также их синхронизация между
24.01.2019 «Галактика» выпустила новую версию интеграционной шины

«Галактика» выпустила новую версию интеграционной платформы «Галактика ESB» 2.1, которая является универсальным инструментом, обеспечивающим работу различных систем в едином информационном пространстве. В новой версии платформы расширены и усовершенствованы возмож
18.07.2017 Axelot представила новую версию ПО Axelot Datareon ESB

Axelot сообщила о выходе новой версии программного решения Axelot Datareon ESB. Корпоративная сервисная шина данных Axelot Datareon ESB представляет собой универсальную технологию интеграции и является эффективным средством обеспечения стабильности и полноты ин
05.06.2017 «Трансмашхолдинг» с помощью Axelot Datareon ESB объединит системы своих предприятий в единый контур

Компании «Трансмашхолдинг» и Axelot заключили договор о сотрудничестве. Его цель — внедрение сервисной шины данных Axelot Datareon ESB на предприятиях холдинга, рассказали CNews в Axelot. Корпоративная сервисная шина данных Axelot Datareon ESB — специализированный программный продукт российской разработки, рассчитан
24.04.2017 Axelot выпустила новую редакцию Datareon ESB

Компания Axelot продолжает развивать и оптимизировать свой программный продукт Axelot Datareon ESB. В новой редакции 2.0 пользователей ждут глобальные обновления и расширение функционала, сообщили CNews в Axelot. В первую очередь, в компании отметили создание сервиса хранения бинарных да
29.08.2016 Новый российский программный продукт Axelot Datareon ESB теперь доступен через партнерскую сеть

Axelot расширяет сеть своих партнёров по продаже российского программного продукта Axelot Datareon ESB. Решение относится к классу систем Enterprise Service Bus (сервисная шина предприятия) и 
09.03.2016 «Axelot: ESB Сервисная шина данных» сертифицирована на совместимость с «1С:Предприятием»

Компания Axelot объявила о том, что программный продукт «Axelot: ESB Сервисная шина данных» получил сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие».

09.02.2016 «Axelot: ESB Сервисная шина данных» помогла создать единое информационное пространство на складе «ЭлекКом Логистик»

Использование программного продукта «Axelot: ESB Сервисная шина данных» в рамках проекта автоматизации на складе компании «ЭлекКом Логистик» позволило создать единое информационное пространство, необходимое для управления рабочими процесс
08.12.2015 В «Тойота Мотор» внедрена корпоративная интеграционная шина на платформе Mule ESB

Компания Egar Technology завершила проект по внедрению единого интеграционного решения в компании «Тойота Мотор» на платформе Mule ESB для обеспечения онлайн-взаимодействия ERP- и других информационных систем компании с информационными системами дилерских центров. Об этом CNews сообщили в Egar Technology. Реализованное реш
20.11.2012 «Русский Стандарт Страхование» внедряет Mule ESB

Citeck, специализирующаяся на услугах по автоматизации бизнес-процессов и заказной разработке и интеграции ПО, приступила к работе над пилотным проектом по внедрению корпоративной сервисной шины Mule ESB в компании «Русский Стандарт Страхование». Как сообщили CNews в Citeck, проект был запущен в связи с выпуском компанией «Русский Стандарт Страхование» нового страхового продукта. Задача про
26.06.2007 «КМБ-банк» внедрил интеграционное решение на базе IBM WebSphere ESB

anpaolo), который стал частью программы банка по развитию розничного направления бизнеса. В результате внедрения интеграционного решения, созданного на платформе IBM WebSphere Enterprise Service Bus (ESB), было обеспечено взаимодействие внедряемой в банке системы обработки кредитных заявок Credit Flow (CRIF) с используемыми бэк-офисными системами RBS (ЦФТ) и 4x4 (Diasoft), CRM-системой MS D
15.03.2006 "Аэрофлот" выбился в СОА-пионеры

проекта специалисты IBM ввели в эксплуатацию корпоративную сервисную шину (Enterprise Service Bus, ESB). Она является центральным компонентом, обеспечивающим обмен данными между ключевыми прил
07.06.2000 Lotus выпустила новую версию Lotus ESB (Enterprise Solution Builder) 3.0.2

Компания Lotus объявила о выпуске новой версии Lotus ESB - Enterprise Solution Builder - версии 3.0.2. Продукт позволяет интегрировать данные корпоративных систем с Domino-приложениями с помощью LotusScript или Visual Basic. По словам компании, и
19.01.2000 British Telecom выкупит совместное с ESB предприятие Ocean за $212.9 млн

British Telecommunications Plc и ирландская Electricity Supply Board (ESB) заявили сегодня о достигнутом соглашении, по которому BT выкупит у ESB половину совместного предприятия Ocean за 130 млн. фунтов стерлингов ($212.9 млн) Предыстория сделки насчитыва

Публикаций - 230, упоминаний - 268

ESB и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 6544 35
7741 34
IBM - International Business Machines Corp 9360 34
SAP SE 5138 26
Axelot - Акселот - Axelot Logistics 125 20
Software AG 198 19
Microsoft Corporation 24169 13
Software AG & IDS Scheer 199 12
Neoflex - Неофлекс 200 8
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 190 8
Галактика - Корпорация 1442 7
Ростелеком 10818 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8469 6
Бизнес-Консоль 18 6
МегаФон 7992 5
Tibco Software 81 5
BI Telecom - БиАй Телеком 29 5
Логика BPM 43 5
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1587 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1422 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11092 4
Directum - Директум 1017 4
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 366 4
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 240 3
Крок - Croc 1764 3
Открытые технологии 695 3
Парадигма 145 3
Pega - Pegasystems - Пегасистемс Рус 37 3
Diasoft - Диасофт 740 3
Новые башни ГК - Вертикаль - башенный оператор 707 3
Metasonic AG 23 3
BT Group - British Telecommunications - BT Global Services 639 3
HP Inc. 5634 3
Hoff Tech - Хофф Тех 20 3
Alfresco Software 144 3
ФОРС - Центр разработки 604 3
SAS Institute 943 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1402 3
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 406 2
AT&T Inc 1666 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6660 9
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1053 7
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 107 7
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 473 6
Сургутнефтегаз - СНГ 256 6
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 248 4
L’Oreal 55 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 768 4
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1060 4
СБ Банк - Судостроительный банк 58 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 950 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2659 3
ВТБ Факторинг 25 3
Лукойл Пермь - Лукойл ПНОС - Лукойл Пермнефтеоргсинтез - Лукойл Пермнефтепродукт - Пермский НПЗ - Лукойл Коми - Лукойл Коминефтепродукт 43 3
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 3
Кордиант - Cordiant - ранее Сибур-Русские шины - Ярославский шинный завод 48 3
Рустранском - Русагротранс 25 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 885 3
ПСБ - Промсвязьбанк 801 3
Совкомбанк ПАО 244 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 641 3
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго 176 3
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 215 3
Роскосмос РКС - Российские космические системы 138 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 185 2
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 59 2
Familia - Фамилия - Торговая сеть 251 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 458 2
ТМХ - Трансмашхолдинг 120 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 294 2
Gardia - Гардия - AIG - American International Group - AIG Insurance - АИГ страховая компания - Чартис 54 2
En+ Group - ЕвроСибЭнерго - Иркутскэнерго ПАО 49 2
Ренессанс Страхование 147 2
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 86 2
Газпром ПАО 1258 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 2
ВТБ - ВТБ24 662 2
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети Московский регион 114 2
ГПБ - Газпромбанк 1029 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5514 15
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10688 9
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4751 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3539 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5142 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4383 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2367 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 760 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4205 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1283 2
Администрация Рязани 10 2
Правительство Воронежской области - органы государственной власти 51 2
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 286 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2261 2
Федеральное казначейство России 1661 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1825 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2965 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2858 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1767 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1315 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 305 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2684 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - ЭКСАР - Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций 11 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1637 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 169 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 74 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 561 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 388 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 153 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1133 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 86 1
Правительство Республики Коми 88 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 743 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 714 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3145 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 420 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2612 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 742 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 190 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 63 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 587 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2663 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 193 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 155 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 40 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 38 1
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 25 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 244 1
ASF - Apache Software Foundation 108 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 60105 169
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 28542 80
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 9180 66
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6205 55
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 16224 45
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 45491 42
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 570 41
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 24339 32
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OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 6769 27
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Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11130 22
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8822 20
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 1967 20
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 19660 20
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет 2155 17
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 9212 17
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11010 15
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3534 15
iPaaS - Integration Platform as a Service - Интеграционные платформы как сервис 232 14
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10416 14
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1216 14
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление 2261 14
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3156 14
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 3704 13
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10046 12
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 6542 12
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 11718 12
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Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа 5591 12
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EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 683 11
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 683 11
HCL WebSphere - IBM WebSphere 536 23
Axelot - Datareon ESB Platform - корпоративная сервисная шина данных 46 23
Software AG - webMethods HIP - webMethods Hybrid Integration Platform 104 13
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2196 12
Software AG - ARIS Platform 176 12
Oracle Java - язык программирования 2916 9
Microsoft SQL Server 1535 7
Галактика ERP - Галактика Enterprise Resource Planning 120 7
1С:WMS Логистика. Управление складом 67 7
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1042 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4699 6
Microsoft Office 3582 6
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 997 6
IBM BPM - IBM Business Process Manager 40 6
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 897 6
1С:ERP Управление предприятием 460 6
Axelot WMS 14 5
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 508 5
Microsoft Office Excel 1146 5
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 842 5
Oracle ESB - Oracle Enterprise Service Bus 23 5
SAP PI - SAP Process Integration - SAP NetWeaver PI - SAP NetWeaver Process Integration 26 4
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 223 4
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 504 4
Linux OS 9232 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 942 3
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 301 3
Microsoft Windows 2000 8661 3
Microsoft SharePoint Products and Technologies 791 3
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 561 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1209 3
Oracle СУБД 616 3
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 554 3
Галактика AMM - Галактика Advanced Manufacturing Management 18 3
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 120 3
Google Android 13491 3
Галактика EAM - Галактика Enterprise Asset Management 31 3
Oracle Fusion Middleware - Oracle FMW - Oracle Analytics for Fusion Applications - Oracle Fusion Succession Planning - Oracle Fusion Tap 232 3
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 110 3
1С:MDM Управление нормативно-справочной информацией 20 3
Коптелов Андрей 109 11
Литвинов Павел 21 7
Макаров Станислав 117 7
Кузин Вадим 35 7
Мальков Антон 40 6
Трефилов Алексей 45 5
Ткачёв Роман 27 5
Будин Алексей 22 4
Кулахметов Борис 10 4
Герасимов Александр 43 4
Волков Максим 33 4
Белайчук Анатолий 31 4
Латыпова Ольга 4 3
Муньков Александр 5 3
Драчев Никита 10 3
Вагнер Юлия 10 3
Смирнов Максим 33 3
Рябов Сергей 10 3
Аксенова Юлия 12 3
Степанов Антон 62 3
Рудаков Денис 31 3
Андреев Владимир 93 2
Федоров Игорь 12 2
Ласкин Иван 12 2
Соколов Алексей 133 2
Нуралиев Борис 282 2
Кирюшин Сергей 76 2
Афанасьев Денис 65 2
Машков Илья 6 2
Безбородов Александр 6 2
Серова Елена 319 2
Бойко Юрий 10 2
Алешин Владимир 19 2
Кириллов Михаил 15 2
Демин Василий 7 2
Рабчук Михаил 3 2
Гольцов Александр 74 2
Борисов Алексей 25 2
Погодаев Александр 7 2
Липкин Валерий 8 2
Россия - РФ - Российская федерация 134989 160
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 41188 22
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16456 21
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13833 19
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51124 18
Европа 21449 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13953 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13142 5
Япония 13140 4
Ирландия - Республика 995 4
Азия - Азиатский регион 5317 4
Украина 7459 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 6961 3
Земля - планета Солнечной системы 10180 3
Россия - УФО - Екатеринбург 3671 3
Беларусь - Белоруссия 5318 3
Казахстан - Республика 5323 3
Казахстан - Алматы 582 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2773 2
Россия - ЦФО - Воронежская область 729 2
Беларусь - Минск 603 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1249 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1359 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2967 2
Россия - ПФО - Самарская область 1224 2
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1192 2
США - Нью-Йорк 3074 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 743 2
Европа Восточная 3042 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2686 2
Германия - Федеративная Республика 12430 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16204 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3483 2
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 688 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 607 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1107 1
Россия - ЦФО - Московская область - Ногинск 98 1
Ближний Восток 2859 1
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 45666 62
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The Information 56 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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