SOFROS создал единый интеграционный ландшафт для компании «ОТЭКО» Для организации централизованного обмена данными SOFROS внедрил в компании «ОТЭКО» сервисную шину данных Datareon ESB. Настроенный благодаря шине интеграционный контур легко поддерживать и масштабировать. Об этом CNews сообщили представители SOFROS. Компания «ОТЭКО» — частный инвестор в портово-промышленну

Cервисные шины могут сэкономить свыше 900 млн рублей: как выбрать отечественную ESB вои плюсы и минусы. При выборе микросервисной архитектуры, например, плюсы — высокая производительность, широкие возможности кастомизации решений и высокая отказоустойчивость. В случае с классической ESB-шиной плюсом станут простота развертывания, поддержки и эксплуатации. Сегодня, по утверждениям специалистов, в сегменте импортозамещающих интеграционных платформ и шин наблюдаются три тенде

Компания «Металл-профиль» своими силами внедрила Datareon ESB Внедрение сервисной шины данных Datareon ESB осуществлялось собственными силами заказчика по итогам пройденного обучения и позволило объединить в единый контур обмена данными информационные системы, использующие разные механизмы интег

Подтверждена совместимость Datareon ESB с ОС AlterOS Datareon и ГК «Алми» подтвердили совместимость корпоративной сервисной шины данных Datareon ESB с операционной системой AlterOS. Сотрудничество компаний позволит расширить экосистему продуктов, производимых российскими разработчиками в рамках реализации программы импортозамещения. Dat

Datareon и «АЛМИ» подтвердили совместимость Datareon ESB с ОС AlterOS Компания Datareon и Группа компаний АЛМИ подтвердили совместимость корпоративной сервисной шины данных Datareon ESB с операционной системой AlterOS. Сотрудничество компаний позволит расширить экосистему продуктов, производимых российскими разработчиками в рамках реализации программы импортозамещения. Об

Datareon автоматизировала управление нормативно-справочной информацией и внедрила шину данных Datareon ESB в Umatex Datareon автоматизировала управление нормативно-справочной информацией и внедрила шину данных Datareon ESB в Umatex. Итогом проекта стало создание единого центра ввода данных по контрагентам и номенклатуре. Произведена валидация, актуализация и дедубликация данных, а также их синхронизация между

«Галактика» выпустила новую версию интеграционной шины «Галактика» выпустила новую версию интеграционной платформы «Галактика ESB» 2.1, которая является универсальным инструментом, обеспечивающим работу различных систем в едином информационном пространстве. В новой версии платформы расширены и усовершенствованы возмож

Axelot представила новую версию ПО Axelot Datareon ESB Axelot сообщила о выходе новой версии программного решения Axelot Datareon ESB. Корпоративная сервисная шина данных Axelot Datareon ESB представляет собой универсальную технологию интеграции и является эффективным средством обеспечения стабильности и полноты ин

«Трансмашхолдинг» с помощью Axelot Datareon ESB объединит системы своих предприятий в единый контур Компании «Трансмашхолдинг» и Axelot заключили договор о сотрудничестве. Его цель — внедрение сервисной шины данных Axelot Datareon ESB на предприятиях холдинга, рассказали CNews в Axelot. Корпоративная сервисная шина данных Axelot Datareon ESB — специализированный программный продукт российской разработки, рассчитан

Axelot выпустила новую редакцию Datareon ESB Компания Axelot продолжает развивать и оптимизировать свой программный продукт Axelot Datareon ESB. В новой редакции 2.0 пользователей ждут глобальные обновления и расширение функционала, сообщили CNews в Axelot. В первую очередь, в компании отметили создание сервиса хранения бинарных да

Новый российский программный продукт Axelot Datareon ESB теперь доступен через партнерскую сеть Axelot расширяет сеть своих партнёров по продаже российского программного продукта Axelot Datareon ESB. Решение относится к классу систем Enterprise Service Bus (сервисная шина предприятия) и

«Axelot: ESB Сервисная шина данных» сертифицирована на совместимость с «1С:Предприятием» Компания Axelot объявила о том, что программный продукт «Axelot: ESB Сервисная шина данных» получил сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие».

«Axelot: ESB Сервисная шина данных» помогла создать единое информационное пространство на складе «ЭлекКом Логистик» Использование программного продукта «Axelot: ESB Сервисная шина данных» в рамках проекта автоматизации на складе компании «ЭлекКом Логистик» позволило создать единое информационное пространство, необходимое для управления рабочими процесс

В «Тойота Мотор» внедрена корпоративная интеграционная шина на платформе Mule ESB Компания Egar Technology завершила проект по внедрению единого интеграционного решения в компании «Тойота Мотор» на платформе Mule ESB для обеспечения онлайн-взаимодействия ERP- и других информационных систем компании с информационными системами дилерских центров. Об этом CNews сообщили в Egar Technology. Реализованное реш

«Русский Стандарт Страхование» внедряет Mule ESB Citeck, специализирующаяся на услугах по автоматизации бизнес-процессов и заказной разработке и интеграции ПО, приступила к работе над пилотным проектом по внедрению корпоративной сервисной шины Mule ESB в компании «Русский Стандарт Страхование». Как сообщили CNews в Citeck, проект был запущен в связи с выпуском компанией «Русский Стандарт Страхование» нового страхового продукта. Задача про

«КМБ-банк» внедрил интеграционное решение на базе IBM WebSphere ESB anpaolo), который стал частью программы банка по развитию розничного направления бизнеса. В результате внедрения интеграционного решения, созданного на платформе IBM WebSphere Enterprise Service Bus (ESB), было обеспечено взаимодействие внедряемой в банке системы обработки кредитных заявок Credit Flow (CRIF) с используемыми бэк-офисными системами RBS (ЦФТ) и 4x4 (Diasoft), CRM-системой MS D

"Аэрофлот" выбился в СОА-пионеры проекта специалисты IBM ввели в эксплуатацию корпоративную сервисную шину (Enterprise Service Bus, ESB). Она является центральным компонентом, обеспечивающим обмен данными между ключевыми прил

Lotus выпустила новую версию Lotus ESB (Enterprise Solution Builder) 3.0.2 Компания Lotus объявила о выпуске новой версии Lotus ESB - Enterprise Solution Builder - версии 3.0.2. Продукт позволяет интегрировать данные корпоративных систем с Domino-приложениями с помощью LotusScript или Visual Basic. По словам компании, и