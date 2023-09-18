ESB Enterprise Service Bus Сервисная шина предприятия Корпоративная шина данных Корпоративная интеграционная шина
|18.09.2023
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SOFROS создал единый интеграционный ландшафт для компании «ОТЭКО»
Для организации централизованного обмена данными SOFROS внедрил в компании «ОТЭКО» сервисную шину данных Datareon ESB. Настроенный благодаря шине интеграционный контур легко поддерживать и масштабировать. Об этом CNews сообщили представители SOFROS. Компания «ОТЭКО» — частный инвестор в портово-промышленну
|20.12.2022
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Cервисные шины могут сэкономить свыше 900 млн рублей: как выбрать отечественную ESB
вои плюсы и минусы. При выборе микросервисной архитектуры, например, плюсы — высокая производительность, широкие возможности кастомизации решений и высокая отказоустойчивость. В случае с классической ESB-шиной плюсом станут простота развертывания, поддержки и эксплуатации. Сегодня, по утверждениям специалистов, в сегменте импортозамещающих интеграционных платформ и шин наблюдаются три тенде
|07.07.2022
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Компания «Металл-профиль» своими силами внедрила Datareon ESB
Внедрение сервисной шины данных Datareon ESB осуществлялось собственными силами заказчика по итогам пройденного обучения и позволило объединить в единый контур обмена данными информационные системы, использующие разные механизмы интег
|22.04.2022
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Подтверждена совместимость Datareon ESB с ОС AlterOS
Datareon и ГК «Алми» подтвердили совместимость корпоративной сервисной шины данных Datareon ESB с операционной системой AlterOS. Сотрудничество компаний позволит расширить экосистему продуктов, производимых российскими разработчиками в рамках реализации программы импортозамещения. Dat
|18.04.2022
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Datareon и «АЛМИ» подтвердили совместимость Datareon ESB с ОС AlterOS
Компания Datareon и Группа компаний АЛМИ подтвердили совместимость корпоративной сервисной шины данных Datareon ESB с операционной системой AlterOS. Сотрудничество компаний позволит расширить экосистему продуктов, производимых российскими разработчиками в рамках реализации программы импортозамещения. Об
|21.02.2022
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Datareon автоматизировала управление нормативно-справочной информацией и внедрила шину данных Datareon ESB в Umatex
Datareon автоматизировала управление нормативно-справочной информацией и внедрила шину данных Datareon ESB в Umatex. Итогом проекта стало создание единого центра ввода данных по контрагентам и номенклатуре. Произведена валидация, актуализация и дедубликация данных, а также их синхронизация между
|24.01.2019
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«Галактика» выпустила новую версию интеграционной шины
«Галактика» выпустила новую версию интеграционной платформы «Галактика ESB» 2.1, которая является универсальным инструментом, обеспечивающим работу различных систем в едином информационном пространстве. В новой версии платформы расширены и усовершенствованы возмож
|18.07.2017
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Axelot представила новую версию ПО Axelot Datareon ESB
Axelot сообщила о выходе новой версии программного решения Axelot Datareon ESB. Корпоративная сервисная шина данных Axelot Datareon ESB представляет собой универсальную технологию интеграции и является эффективным средством обеспечения стабильности и полноты ин
|05.06.2017
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«Трансмашхолдинг» с помощью Axelot Datareon ESB объединит системы своих предприятий в единый контур
Компании «Трансмашхолдинг» и Axelot заключили договор о сотрудничестве. Его цель — внедрение сервисной шины данных Axelot Datareon ESB на предприятиях холдинга, рассказали CNews в Axelot. Корпоративная сервисная шина данных Axelot Datareon ESB — специализированный программный продукт российской разработки, рассчитан
|24.04.2017
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Axelot выпустила новую редакцию Datareon ESB
Компания Axelot продолжает развивать и оптимизировать свой программный продукт Axelot Datareon ESB. В новой редакции 2.0 пользователей ждут глобальные обновления и расширение функционала, сообщили CNews в Axelot. В первую очередь, в компании отметили создание сервиса хранения бинарных да
|29.08.2016
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Новый российский программный продукт Axelot Datareon ESB теперь доступен через партнерскую сеть
Axelot расширяет сеть своих партнёров по продаже российского программного продукта Axelot Datareon ESB. Решение относится к классу систем Enterprise Service Bus (сервисная шина предприятия) и
|09.03.2016
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«Axelot: ESB Сервисная шина данных» сертифицирована на совместимость с «1С:Предприятием»
Компания Axelot объявила о том, что программный продукт «Axelot: ESB Сервисная шина данных» получил сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие».
|09.02.2016
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«Axelot: ESB Сервисная шина данных» помогла создать единое информационное пространство на складе «ЭлекКом Логистик»
Использование программного продукта «Axelot: ESB Сервисная шина данных» в рамках проекта автоматизации на складе компании «ЭлекКом Логистик» позволило создать единое информационное пространство, необходимое для управления рабочими процесс
|08.12.2015
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В «Тойота Мотор» внедрена корпоративная интеграционная шина на платформе Mule ESB
Компания Egar Technology завершила проект по внедрению единого интеграционного решения в компании «Тойота Мотор» на платформе Mule ESB для обеспечения онлайн-взаимодействия ERP- и других информационных систем компании с информационными системами дилерских центров. Об этом CNews сообщили в Egar Technology. Реализованное реш
|20.11.2012
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«Русский Стандарт Страхование» внедряет Mule ESB
Citeck, специализирующаяся на услугах по автоматизации бизнес-процессов и заказной разработке и интеграции ПО, приступила к работе над пилотным проектом по внедрению корпоративной сервисной шины Mule ESB в компании «Русский Стандарт Страхование». Как сообщили CNews в Citeck, проект был запущен в связи с выпуском компанией «Русский Стандарт Страхование» нового страхового продукта. Задача про
|26.06.2007
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«КМБ-банк» внедрил интеграционное решение на базе IBM WebSphere ESB
anpaolo), который стал частью программы банка по развитию розничного направления бизнеса. В результате внедрения интеграционного решения, созданного на платформе IBM WebSphere Enterprise Service Bus (ESB), было обеспечено взаимодействие внедряемой в банке системы обработки кредитных заявок Credit Flow (CRIF) с используемыми бэк-офисными системами RBS (ЦФТ) и 4x4 (Diasoft), CRM-системой MS D
|15.03.2006
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"Аэрофлот" выбился в СОА-пионеры
проекта специалисты IBM ввели в эксплуатацию корпоративную сервисную шину (Enterprise Service Bus, ESB). Она является центральным компонентом, обеспечивающим обмен данными между ключевыми прил
|07.06.2000
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Lotus выпустила новую версию Lotus ESB (Enterprise Solution Builder) 3.0.2
Компания Lotus объявила о выпуске новой версии Lotus ESB - Enterprise Solution Builder - версии 3.0.2. Продукт позволяет интегрировать данные корпоративных систем с Domino-приложениями с помощью LotusScript или Visual Basic. По словам компании, и
|19.01.2000
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British Telecom выкупит совместное с ESB предприятие Ocean за $212.9 млн
British Telecommunications Plc и ирландская Electricity Supply Board (ESB) заявили сегодня о достигнутом соглашении, по которому BT выкупит у ESB половину совместного предприятия Ocean за 130 млн. фунтов стерлингов ($212.9 млн) Предыстория сделки насчитыва
ESB и организации, системы, технологии, персоны:
|Коптелов Андрей 109 11
|Литвинов Павел 21 7
|Макаров Станислав 117 7
|Кузин Вадим 35 7
|Мальков Антон 40 6
|Трефилов Алексей 45 5
|Ткачёв Роман 27 5
|Будин Алексей 22 4
|Кулахметов Борис 10 4
|Герасимов Александр 43 4
|Волков Максим 33 4
|Белайчук Анатолий 31 4
|Латыпова Ольга 4 3
|Муньков Александр 5 3
|Драчев Никита 10 3
|Вагнер Юлия 10 3
|Смирнов Максим 33 3
|Рябов Сергей 10 3
|Аксенова Юлия 12 3
|Степанов Антон 62 3
|Рудаков Денис 31 3
|Андреев Владимир 93 2
|Федоров Игорь 12 2
|Ласкин Иван 12 2
|Соколов Алексей 133 2
|Нуралиев Борис 282 2
|Кирюшин Сергей 76 2
|Афанасьев Денис 65 2
|Машков Илья 6 2
|Безбородов Александр 6 2
|Серова Елена 319 2
|Бойко Юрий 10 2
|Алешин Владимир 19 2
|Кириллов Михаил 15 2
|Демин Василий 7 2
|Рабчук Михаил 3 2
|Гольцов Александр 74 2
|Борисов Алексей 25 2
|Погодаев Александр 7 2
|Липкин Валерий 8 2
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