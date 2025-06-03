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Мальков Антон


УПОМИНАНИЯ


03.06.2025 Близкие к банку «Россия» структуры получили контроль над одним из крупнейших российских разработчиков ERP-систем 1
21.11.2024 GMCS и «Галактика» стали партнерами 1
24.09.2024 IBS и «Галактика» расширяют сотрудничество 1
03.06.2024 «Галактика ERP» работает на отечественной СУБД Tantor 1
23.05.2024 Эра SAP уходит. Российские промышленники смотрят в сторону «Галактики» 1
15.04.2024 Сбербанк разрабатывает ERP-систему на замену SAP 1
15.04.2024 «УльтимаТек» открывает центр внедрения решений «Галактики» в промышленности 1
05.12.2023 Корпорация «Галактика» и IBS объявили о сотрудничестве 1
22.11.2023 «Автотор» и корпорация «Галактика» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве 1
14.09.2023 Maintex и «Галактика» усилили совместную работу по реализации проектов по управлению техническим обслуживанием и надежностью производственных активов 1
19.05.2023 Пользователям ОС Astra Linux 1.7 доступна российская ERP-система от корпорации «Галактика» 1
18.05.2023 Промышленный интегратор «Ультиматек» начинает внедрять решения корпорации «Галактика» 2
16.05.2023 «Сбертех» и «Галактика» предлагают отечественные решения для работы с данными 1
02.05.2023 ОС семейства «Альт» совместимы с системами «Галактика ERP» 1
02.05.2023 «Галактика» и «Базальт СПО» обеспечили совместимость своих программных продуктов 1
20.06.2022 Компания Tegrus и корпорация «Галактика» заключили соглашение о сотрудничестве 1
16.05.2022 Корпорация «Галактика» и Ramax Group стали партнерами 1
11.05.2021 Финансовые результаты группы «Тинькофф» за первый квартал 2021 1
31.03.2021 «Галактика ERP» — это цифровая платформа управления ресурсами корпоративного уровня 1
31.12.2019 «Галактику» в 2018 г. внедрили на тысячах ПК в «Транснефти», «Энергомаше» и ЕЭС. Топ-10 проектов 1
07.11.2019 «Новатэк-Мурманск» автоматизирует управление производственными активами на базе системы «Галактика EAM» 1
11.07.2019 «Галактика» представила президенту РФ свою платформу цифровизации 1
09.07.2019 «Уралвагонзавод» и «Галактика» создадут совместное предприятие для цифровизации производства 1
25.03.2019 «Галактика» и «Цифра» обеспечат интеграцию своих продуктов для цифровизации промышленных предприятий 1
18.03.2019 «Галактика» создаст научно-технический центр в «Сколково» 1
12.03.2019 «Галактика» и «Ланит» создадут объединенный центр развития цифровых технологий 1
24.01.2019 «Галактика» выпустила новую версию интеграционной шины 1
26.11.2018 «Галактика» и «Код безопасности» протестируют совместимость своих продуктов 1
11.09.2018 «Галактика» впервые представила сервисы цифровой индустриальной платформы 1
13.07.2018 «Галактика» усилит защиту промышленных данных вместе с «Лабораторией Касперского» 1
10.07.2018 «Лаборатория Касперского» и «Галактика» заключили соглашение о технологическом сотрудничестве 2
06.07.2018 «Тактическое ракетное вооружение» и «Галактика» заключили генеральное соглашение о сотрудничестве 1
01.06.2018 «Хайтэк» создал вычислительный комплекс для НПО «Энергомаш» 1
15.05.2018 «Росатом» и «Галактика» подписали соглашение о сотрудничестве 1
25.01.2018 МТВ и «Галактика» займутся совместным продвижением отечественных решений 1
22.01.2018 «Галактика» и «Фронтстеп СНГ» вместе займутся автоматизацией промышленных предприятий 1
27.12.2017 «Галактика» и «Юнитера» предложат системы управления ремонтами и сервисными службами 1
11.12.2017 Антон Мальков -

Как российский вендор ERP развивает партнерскую сеть

 1
08.12.2017 CNews Forum: Строим цифровое будущее вместе 1
10.11.2017 «Юнидата» подписала договор о стратегическом сотрудничестве с «Галактикой» 1

Публикаций - 45, упоминаний - 48

Мальков Антон и организации, системы, технологии, персоны:

Галактика - Корпорация 1479 41
SAP SE 5334 6
Oracle Corporation 6761 6
IBM - International Business Machines Corp 9473 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1651 4
8492 3
Цифра ГК 2477 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2075 3
УльтимаТек - UltimaTec. 24 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2191 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5038 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1180 2
ХайТэк - Hi-Tech 204 2
Галактика НТЦ - Научно-технический центр 2 2
Информзащита 791 2
Юнидата - Юнидата технолоджи - Unidata 51 2
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 514 2
Microsoft Corporation 24862 2
Базальт СПО - BaseALT 700 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 246 2
Солвер ИКФ - Solver - Инженерно-консалтинговая компания 8 2
Broadcom - VMware 2408 1
Dell EMC 5053 1
Код Безопасности 651 1
Ростех - КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 92 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 123 1
Frontstep - Фронтстеп 38 1
Ланит Интеграция 195 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 231 1
Directum - Директум 1126 1
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 212 1
Software AG 198 1
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 266 1
Infinidat 32 1
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 126 1
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 17 1
ДИАТЕХ - Диагностические технологии 6 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 217 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 365 1
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 181 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 112 6
Роскосмос - Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 52 5
Роснефть НК - нефтяная компания 519 4
Транснефть 311 4
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 123 4
РЖД - Российские железные дороги 1942 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7610 3
Газпром ПАО 1368 2
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 113 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1076 2
Уралхим - ТОАЗ - Тольяттиазот - Трансаммиак 11 2
Ростех - Высокоточные комплексы НПО - КБП - Конструкторское бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова 23 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 610 2
Новатэк Новафининвест 56 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 84 1
ЦСКМС - Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений 2 1
Уралтрансмаш - Уральский завод транспортного машиностроения 6 1
Росимущество - КТРВ - Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение 38 1
Ростех - Техмаш НПК - Научно-производственный концерн - Технологии машиностроения 29 1
Сколково - Skolkovo Cluster Space Technologies and Telecommunications - Кластер космических технологий и телекоммуникаций - Кластер производственных технологий, ядерных и космических технологий 9 1
Сургутнефтегаз - СНГ 271 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1239 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 102 1
Алтайвагон - Алтайский вагоностроительный завод 2 1
Роснефть - РН-Комсомольский НПЗ -Комсомольский нефтеперерабатывающий завод 2 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1692 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Транс инжиниринг 1 1
БашХим Торговый дом - БСК - Башкирская содовая компания 2 1
Автотор - Калининградский автомобилестроительный завод 32 1
Росатом - Атомэкспо 12 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2886 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2521 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 816 1
Альфа-Банк 1799 1
Росхим - Русский водород 3 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3087 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5067 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3129 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12061 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6082 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1867 2
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 171 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4630 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1988 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4409 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1668 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2754 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3034 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1420 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4973 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5572 1
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 124 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 695 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 358 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52969 33
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20772 27
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6878 20
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68236 19
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31929 18
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 819 14
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10681 13
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2259 10
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 790 10
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11750 8
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных - Корпоративная интеграционная шина 310 8
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1098 8
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11894 8
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 392 7
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6510 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26035 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10595 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16235 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13808 4
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1772 4
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 784 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11419 3
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1309 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5882 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6892 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7676 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15020 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12328 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3841 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7076 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21851 3
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3725 3
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2227 3
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 682 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1294 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5344 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14104 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 598 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11564 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1406 2
Галактика ERP - Галактика Enterprise Resource Planning 131 15
Галактика EAM - Галактика Enterprise Asset Management 33 13
Галактика AMM - Галактика Advanced Manufacturing Management 21 10
Галактика MES 8 4
Галактика ESB - Галактика Enterprise Service Bus 9 3
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 753 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1681 2
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 534 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 440 2
Галактика Управление вузом 8 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 294 2
Microsoft Windows 15912 2
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 131 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1335 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 207 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 197 2
Veeam Backup&Replication - Veeam B&R 110 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1378 1
Kaspersky Whitelist 2 1
Галактика Казначейство 2 1
СФР - ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 60 1
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 78 1
СФР - ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 79 1
Галактика MCM 2 1
Юнитера Лабс Оптимайзер - Optimizer 9 1
РЖД Цифровая железная дорога 10 1
Т-Бизнес - Тинькофф Бизнес - Tinkoff Merchants Solutions - Тинькофф E-commerce - Т-Касса, Тинькофф Касса - Тинькофф Таргет, Тинькофф Таргет - Tinkoff Target - Тинькофф Долями 70 1
Т-Банк - Т-Инвестиции - Тинькофф БПИФ - Тинькофф Индекс - Tinkoff Invest 46 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-160 - сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец 41 1
Галактика ECM - Галактика СЭД 7 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5457 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4714 1
Apple iPhone 6 4863 1
Stafory - робот Вера 340 1
Крок - Цифровой рабочий 64 1
Тинькофф Оплата - Тинькофф Эквайринг - эквайринговый сервис 14 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Tinkoff Pro - Tinkoff Premium - Tinkoff Platinum - Tinkoff Black 25 1
Галактика HRM/HCM - Галактика Управление персоналом - Галактика Human Capital Management 7 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 562 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 361 1
Путин Владимир 3246 2
Мантуров Денис 113 2
Духвалов Андрей 26 2
Бургардт Александр 13 2
Савенков Денис 6 2
Чаркин Евгений 299 2
Растопшин Павел 46 2
Трандин Сергей 94 2
Борисов Юрий 120 1
Черных Дмитрий 16 1
Сварник Павел 22 1
Кравченко Константин 90 1
Смоленский Александр 8 1
Беляков Алексей 30 1
Красилов Николай 19 1
Мусин Владимир 6 1
Рязанцев Олег 2 1
Басалыга Валерий 5 1
Козак Дмитрий 22 1
Кравчук Олег 5 1
Куйвашев Евгений 21 1
Киреев Иван 37 1
Обносов Борис 1 1
Гацко Геннадий 16 1
Комаров Кирилл 5 1
Черных Сергей 15 1
Бабинцев Василий 24 1
Конышков Алексей 10 1
Нестеров Алексей 145 1
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 1
Шадаев Максут 1049 1
Шипов Савва 101 1
Филатов Андрей 114 1
Кузнецов Сергей 156 1
Рахтеенко Владимир 41 1
Гимранов Ринат 122 1
Размахаев Сергей 42 1
Фридман Илья 42 1
Паршин Константин 63 1
Петров Сергей 60 1
Россия - РФ - Российская федерация 149251 36
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14256 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44254 2
Казахстан - Республика 5652 2
Беларусь - Белоруссия 5845 2
Германия - Федеративная Республика 12787 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2918 1
Россия - УФО - Свердловская область 1590 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Геленджик 139 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7740 1
Европа Восточная 3109 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1786 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1620 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1509 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4072 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17868 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 608 1
Беларусь - Минск 651 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1342 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4006 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2506 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3217 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52666 20
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9123 14
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49284 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4047 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8755 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7378 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7998 4
Список системообразующих предприятий РФ 294 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5598 3
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 656 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6006 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16734 3
Энергетика - Energy - Energetically 5238 3
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 647 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14148 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4780 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24818 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5764 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2553 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19258 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30207 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5017 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7039 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2206 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2507 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3516 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2074 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3240 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5938 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3005 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 625 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 270 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5249 1
Кибернетика - Cybernetics 245 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4137 1
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия - надводная морская и речная техника 162 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6441 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2393 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4247 1
Аренда 2498 1
N+1 - Издание 172 1
TAdviser - Центр выбора технологий 408 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11309 1
Ведомости 1078 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8218 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3303 1
Gartner - Гартнер 3574 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 724 1
ТГУ - Тольяттинский государственный университет 13 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1158 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 393 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 93 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1143 2
CNews Мисс ИТ России 12 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2067 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 141 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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