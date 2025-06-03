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Мальков Антон
УПОМИНАНИЯ
Мальков Антон и организации, системы, технологии, персоны:
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 695 1
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 358 1
|Путин Владимир 3246 2
|Мантуров Денис 113 2
|Духвалов Андрей 26 2
|Бургардт Александр 13 2
|Савенков Денис 6 2
|Чаркин Евгений 299 2
|Растопшин Павел 46 2
|Трандин Сергей 94 2
|Борисов Юрий 120 1
|Черных Дмитрий 16 1
|Сварник Павел 22 1
|Кравченко Константин 90 1
|Смоленский Александр 8 1
|Беляков Алексей 30 1
|Красилов Николай 19 1
|Мусин Владимир 6 1
|Рязанцев Олег 2 1
|Басалыга Валерий 5 1
|Козак Дмитрий 22 1
|Кравчук Олег 5 1
|Куйвашев Евгений 21 1
|Киреев Иван 37 1
|Обносов Борис 1 1
|Гацко Геннадий 16 1
|Комаров Кирилл 5 1
|Черных Сергей 15 1
|Бабинцев Василий 24 1
|Конышков Алексей 10 1
|Нестеров Алексей 145 1
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 1
|Шадаев Максут 1049 1
|Шипов Савва 101 1
|Филатов Андрей 114 1
|Кузнецов Сергей 156 1
|Рахтеенко Владимир 41 1
|Гимранов Ринат 122 1
|Размахаев Сергей 42 1
|Фридман Илья 42 1
|Паршин Константин 63 1
|Петров Сергей 60 1
|N+1 - Издание 172 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 408 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11309 1
|Ведомости 1078 1
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