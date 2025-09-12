Разделы

Конышков Алексей


УПОМИНАНИЯ


12.09.2025 Commonwealth Partnership с помощью Auxo перешла на российскую ITSM-систему SimpleOne за 2 месяца 1
05.12.2024 Auxo обеспечила аутсорсинг сервиса печати по всей России для страховой компании ВСК 1
26.11.2024 AUXO внедрил российскую систему SimpleOne ITSM для управления ИТ-сервисами 1
26.06.2023 AUXO и «Ланит омни» заключили партнерское соглашение 1
21.12.2022 «Аэродиск» и Auxo заключили партнерское соглашение 1
16.09.2022 Россияне купили бизнес французской ИТ-компании Atos 1
15.09.2022 Atos продолжает работу в России под брендом AUXO после локализации бизнеса в форме Management Buy-Out (MBO) 1
10.09.2021 SAP помог Банку Хоум Кредит ускорить оплату счетов контрагентов 1
28.04.2021 Atos в России увеличивает инвестиции в фокусные направления 1
08.12.2017 CNews Forum: Строим цифровое будущее вместе 1
28.05.2012 Партнерство в аутсорсинге важнее контрактов. Опыт "Атос" и "Мосэнерго" 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Конышков Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 234 10
SAP SE 5383 3
IBM - International Business Machines Corp 9508 2
АйТи 1419 2
8732 1
Информзащита 816 1
Directum - Директум 1154 1
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 213 1
Галактика - Корпорация 1494 1
Software AG 198 1
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 266 1
Infinidat 32 1
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 127 1
Крок - Croc 1791 1
SAP CIS - САП СНГ 859 1
HP Inc. 5728 1
Ланит - Онланта - Onlanta 112 1
Siemens AG - Siemens Group 2612 1
Schneider Electric 584 1
Accenture plc 689 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1194 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 686 1
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 178 1
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 419 1
KPMG 262 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 341 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2207 1
Ланит Омни 65 1
ServiceNow 92 1
ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 172 1
РЖД - Российские железные дороги 1968 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7893 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1101 1
Сургутнефтегаз - СНГ 277 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 1
Мосэнерго ПАО 129 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 597 1
Euronext NV Stock Exchange - панъевропейская фондовая биржа 53 1
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 84 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 212 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1675 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2788 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5147 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3196 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 501 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 368 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70644 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55194 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22388 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32986 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21964 4
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3384 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6508 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7142 2
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 666 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13105 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10877 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25496 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16698 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4083 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21565 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5356 2
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1067 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11081 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12128 2
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2200 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2029 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3888 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2079 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12793 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9886 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6034 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1142 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 921 1
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1367 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5614 1
DevOps - Development и Operations 1001 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7948 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1368 1
InfiniBand Trade Association - InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 245 1
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 403 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7086 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6792 1
ПНСТ Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 154 1
ITIL - IT Infrastructure Library - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 419 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 997 1
СФР - ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 82 1
СФР - ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 61 1
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 81 1
Broadcom - VMware - Spring Framework - Фреймворк микросервисной архитектуры 131 1
SAP Fiori 43 1
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 425 1
SAP BTP - SAP Business Technology Platform 6 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5658 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1173 1
Apple iPhone 6 4861 1
Stafory - робот Вера 347 1
Microsoft WSUS - Microsoft Windows Server Update Services - Microsoft SUS - Microsoft Software Update Services 31 1
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 159 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1457 1
ITG - ITglobal.com - SimpleOne ITSM - IT Service Management 52 1
Миронова Юлия 3 2
Лядов Михаил 11 2
Декало Алексей 7 2
Шадаев Максут 1102 1
Чаркин Евгений 304 1
Шипов Савва 102 1
Филатов Андрей 114 1
Нестеров Алексей 150 1
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 1
Мальков Антон 45 1
Рахтеенко Владимир 41 1
Гимранов Ринат 125 1
Размахаев Сергей 42 1
Фридман Илья 42 1
Паршин Константин 63 1
Петров Сергей 60 1
Волков Никита 80 1
Хрипунов Павел 20 1
Бабинцев Василий 24 1
Puzo Edgars - Пузо Эдгарс 30 1
Урьяс Вадим 98 1
Прозоровский Василий 40 1
Горяйнов Андрей 53 1
Усенко Евгений 7 1
Шабанова Яна 5 1
Носко Иван 2 1
Меркулов Максим 1 1
Зорина Екатерина 2 1
Шмыков Иван 3 1
Володкович Вячеслав 102 1
Бурдин Станислав 1 1
Лаптев Леонид 1 1
Савин Иван 4 1
Волченко Дмитрий 1 1
Кострюков Василий 1 1
Востриков Юрий 77 1
Подкорытова Алёна 2 1
Лобанов Михаил 14 1
Чуканов Сергей 103 1
Ли Георгий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 153017 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14363 5
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1595 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44983 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2128 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7927 1
Европа Восточная 3115 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1805 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13480 1
Германия - Федеративная Республика 12858 1
Австрия - Австрийская Республика 1326 1
Беларусь - Белоруссия 5945 1
Франция - Французская Республика 7942 1
Казахстан - Республика 5730 1
Европа 24510 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 831 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2871 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5715 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50277 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8106 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7190 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5171 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9384 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6130 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14648 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6524 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53905 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4167 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6090 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3305 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1486 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25391 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6180 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6702 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2331 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2411 1
Аренда 2541 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7711 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 843 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7788 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7220 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17063 1
Экономический эффект 1159 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8162 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 917 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6220 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4840 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1357 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2024 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6423 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9724 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2834 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3623 1
Gartner - Гартнер 3592 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 755 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3410 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1212 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 59 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1175 1
CNews Мисс ИТ России 12 1
Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383595, в очереди разбора - 733651.
Создано именных указателей - 182793.
