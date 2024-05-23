Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Ланит Омни

Ланит Омни

Компания «ЛАНИТ Омни» (входит в группу компаний ЛАНИТ) специализируется на разработке и внедрении CRM- и BPM-решений для автоматизации продаж, маркетинга, программ лояльности, управления потребительским поведением, а также сервисов персональных рекомендаций, построенных с применением методов предиктивной аналитики.

Линейка продуктов RightWay, разработанная компанией ЛАНИТ Омни, включена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (запись в реестре №11036 от 12.07.2021), размещена в сертифицированном ФСТЭК и ФСБ ЦОДе на территории России.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 2 дела, на cумму 8 682 385 ₽*

Судебные дела (2) на сумму 8 682 385 ₽*
в качестве истца (1) на сумму 0 ₽*
в качестве ответчика (1) на сумму 8 682 385 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


23.05.2024 «Ланит Омни» и Mango Office стали технологическими партнерами

Компании «Ланит Омни», разработчик low-code-платформы для автоматизации бизнес-процессов BPMSoft, и Mango Office, представитель рынка онлайн-сервисов для бизнес-коммуникаций, объявили о старте технологич
19.04.2024 Платформа BPMSoft интегрирована в образовательные программы МИРЭА — Российского технологического университета

МИРЭА — Российский технологический университет (РТУ) и компания «Ланит Омни» (входит в группу «Ланит») начинают подготовку молодых специалистов с востребованными навыками low-code-разработки и автоматизации бизнес-процессов на современном отечественном ПО. С
05.04.2024 «Ланит Омни» и Б1 займутся цифровизацией продаж, маркетинга и сервиса

Разработчик отечественной low-code-платформы BPMSoft, компания «Ланит Омни» (входит в группу «Ланит»), и группа компаний Б1, представитель рынка аудиторских услуг и бизнес-консалтинга, объявили о старте сотрудничества. Оно позволит обеспечить клиентов надеж
01.04.2024 Генеральный директор «Ланит Омни» возглавил комитет по ИТ Ассоциации менеджеров

Юрий Востриков, генеральный директор компании «Ланит Омни» (входит в группу «Ланит»), вендора процессно-ориентированной low-code-платформы BPMSoft, впервые стал сопредседателем комитета по информационным технологиям Ассоциации менеджеров. К
27.03.2024 КГУ и «Ланит Омни» будут совместно готовить кадры для ИТ-отрасли

Курский государственный университет и компания «Ланит Омни» (входит в группу «Ланит»), вендор процессно-ориентированной low-code-платформы BPMSoft, подписали соглашение о сотрудничестве. Оно будет включать интеграцию в образовательную програ
22.03.2024 «DaтaРу Консалтинг» стала партнером по внедрению компании «Ланит Омни»

«Ланит Омни» (входит в группу «Ланит»), разработчик low-code платформы BPMSoft для управления бизнес-процессами, заключила партнерское соглашение с «DaтaРу Консалтинг», интегратором ИТ-решений к
20.03.2024 «ТехноИнтеллект» и «Ланит Омни» заключили партнерское соглашение

«Ланит Омни» (входит в группу «Ланит»), разработчик отечественной low-code-платформы BPMSoft для автоматизации и управления бизнес-процессами, и «ТехноИнтеллект», российский интегратор решений в
05.02.2024 ВятГУ интегрирует платформу BPMSoft в свою образовательную программу

Компания «Ланит Омни» (входит в группу «Ланит») и Вятский государственный университет подписали соглашение о сотрудничестве. Развитие навыков работы с отечественной low-code платформой для автоматизации

27.12.2023 НИТУ МИСИС интегрирует платформу BPMSoft в свою образовательную программу

Российская low-code платформа для автоматизации бизнес-процессов BPMSoft, разработанная отечественной ИТ-компанией «Ланит Омни» (входит в группу «Ланит»), будет включена в образовательную программу Университета науки и технологий МИСИС. Начиная с весеннего семестра 2024 г. развитие компетенций по работе с BP
04.12.2023 «BPMSoft образование»: инициатива для вузов от «Ланит омни»

«Ланит омни» (входит в группу «Ланит») запустила долгосрочный проект «BPMSoft образование», направленный на развитие сотрудничества с вузами России и Белоруссии. Он позволит в сжатые сроки готов
29.08.2023 «Ланит омни» и «Быстрые отчеты» развивают технологическое партнерство

Low-code платформа BPMSoft от «Ланит омни» (входит в группу «Ланит») пополнилась инструментами и библиотеками генерации документов, созданными экспертами компании «Быстрые отчеты». Партнерство позволит расширить возможности

15.08.2023 «Ланит омни» представила новую версию платформы BPMSoft 1.2

«Ланит омни» (входит в группу «Ланит») выпустила для low-code платформы BPMSoft масштабный пакет обновлений. Он позволит российским компаниям быстрее внедрять инновации и новые бизнес-модели, по
11.07.2023 «Технологии доверия» и «Ланит омни» стали стратегическими партнерами

«Технологии доверия» (ранее PwC в России) и «Ланит омни» (входит в группу «Ланит») объявили о старте сотрудничества. Компании сфокусируются на совместной реализации проектов для продвижения low-code платформы BPMSoft и услуг консалтингово
05.07.2023 ICL Services перешла на отечественную CRM от «Ланит омни»

OmniLine и ICL Services завершили внедрение новой CRM-системы. Проект занял пять месяцев. В качестве технического решения была выбрана low-code-платформа BPMSoft, собственная разработка «Ланит омни» (входит в группу «Ланит»). CRM, которую ранее использовали в компании ICL Services, серьезно устарела, не соответствовала современным вызовам бизнеса и требованиям информационной бе
28.06.2023 «Ланит омни» выпустила интеллектуальные сервисы для платформы BPMSoft

«Ланит омни» (входит в группу «Ланит») расширяет функциональность платформы BPMSoft, внедряя сервисы омниканальных коммуникаций (OCC) и встроенные модели машинного обучения. Пользователи смогут

26.06.2023 AUXO и «Ланит омни» заключили партнерское соглашение

«Ланит омни» (входит в группу «Ланит»), разработчик low-code платформы BPMSoft, и AUXO, поставщик комплексных решений в области консалтинга, системной интеграции и управляемых сервисов, заключил
25.04.2023 «Ланит Омни» представила свою low-code платформу

объёма кодирования и больших ИТ-команд. Благодаря интеграции с другими системами и приложениями с ее помощью можно получать комплексные решения для автоматизации бизнес-процессов. Команда экспертов «Ланит Омни» продолжает активное обновление BPMSoft, добавляя новые функциональности и инструменты в соответствии с запросами рынка. Кроме этого, компания развивает вокруг платформы полноценную

04.04.2023 «Ланит омни» выпустила мобильное приложение для новой версии low-code-платформы BPMSoft

«Ланит омни» (входит в группу «Ланит») представила мобильное приложение на iOS и Android для новой версии low-code-платформы BPMSoft. В нем доступна необходимая функциональность для управления б
29.03.2023 «Ланит омни» выпустила новую версию low-code-платформы «BPMSoft конструктор»

«Ланит омни» (входит в группу «Ланит») представила новую версию low-code платформы, на базе которой можно создавать собственные решения для бизнес-процессов. «BPMSoft конструктор» поддерживает ц
23.03.2023 CleverData и «Ланит омни» интегрировали решения для работы с клиентскими данными

CleverData и «Ланит омни» (входят в группу «Ланит») провели интеграцию собственных продуктов — системы для управления клиентским опытом CleverData CDP и платформы для автоматизации маркетинга и управления пр
19.01.2023 «Ланит омни» передаст одному из ведущих вузов Поволжья демо-стенды нового BPM-решения

«Ланит омни» (входит в группу «Ланит») передаст пятнадцать демо-стендов собственной BPM-платформы для развития технологических и проектных навыков студентов и профессорско-преподавательского сос
31.05.2022 «Ланит Омни» вступила в АРПП «Отечественный софт»

Компания «Ланит Омни» (входит в группу «Ланит») присоединилась к Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт». Участие в крупнейшем отраслевом объединении позволит компании

14.10.2021 «Ланит омни» и «Киноплан» объявили о партнерстве в сфере внедрения CRM-платформы для кинотеатров

«Ланит омни» (компания «Норбит», группа «Ланит») и «Киноплан» объявили о начале сотрудничества. Новое партнерство позволит «Ланит омни» продвигать цифровое решение по оптимизации продаж и
03.06.2020 «Ланит омни» стала частью компании «Норбит»

«Норбит» завершила процесс объединения с «Ланит омни», разработчиком облачных сервисов RightWay для управления потребительским поведением (обе компании входят в группу «Ланит»). Благодаря слиянию, «Норбит» расширяет продуктовый портфел
18.02.2020 «Ланит омни» запустил платформу для работы с клиентскими данными Rightway DMP

«Ланит омни» (входит в группу «Ланит») объявил о выводе на рынок решения для управления данными клиентов Rightway Data Management Platform (DMP). Платформа позволяет собирать и анализировать дан
30.01.2020 «Ланит омни» внедрил программу лояльности и BI-решение в сети ресторанов «Токио-City»

«Ланит омни» (входит в группу «Ланит») внедрил программу лояльности Rightway и BI-решение Rightway Analytics в петербуржской сети городских ресторанов «Токио-City». Также специалисты компании по
14.11.2019 Генеральный директор «Ланит омни» рассказал об управлении поведением покупателей онлайн на CNews Forum 2019

Глава компании «Ланит омни» (входит в группу «Ланит») Максим Захир выступил на одном из ключевых мероприятий российской ИТ-индустрии «CNews Forum 2019: Информационные технологии завтра». Он рассказал, как с по
14.11.2018 «Ланит Омни» на CNews Forum 2018 представила решения для управления покупательским поведением

«Ланит Омни» (входит в группу Ланит) стала участником CNews Forum 2018, проходившего 8 ноября 2018 года в Москве. Эксперты компании знакомили посетителей форума со своими решениями на стенде и в
16.11.2017 Генеральный директор компании «Ланит Омни» выступил на CNews Forum 2017

Генеральный директор компании «Ланит Омни» (входит в группу «Ланит») Максим Захир выступил на одном из главных ИТ-мероприятий года «CNews Forum 2017: Информационные технологии завтра», который состоялся 9 ноября 2017 года. Э
02.03.2017 «Ланит Омни» внедрила в «Техносиле» платформу для управления взаимоотношениями с клиентами RightWay

Компания «Ланит Омни» (входит в группу компаний «Ланит») внедрила в компании «Техносила» инновационную платформу RightWay для управления взаимоотношениями с клиентами. Новая программа лояльности, запущен
18.10.2016 «Ланит Омни» и «Онланта» предлагают ритейлерам SaaS-сервис поддержки программы лояльности покупателей

Компании «Ланит Омни» и «Онланта» (входят в группу «Ланит») развернули в «облаке» OnCloud.ru и предоставляют ритейлерам комплексный SaaS-сервис поддержки программы лояльности для покупателей розничных и 
04.10.2016 «Ланит» создала компанию-интегратора решений для ритейла

«Ланит» объявила о создании компании «Ланит Омни», которая специализируется на внедрении программ, помогающих ритейлу управлять покупательским поведением: программах лояльности, предиктивной аналитике и цифровых коммуникациях. Флаг
03.10.2016 «Ланит» создал решение по предсказанию покупок

«Ланит» создал компанию «Ланит Омни» Группа компаний «Ланит» создала «дочернюю» компанию «Ланит Омни», которая


Публикаций - 67, упоминаний - 69

Ланит Омни и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 60
Ланит - Норбит - Norbit 431 7
Directum - Директум 1268 5
Comindware - Колловэар 202 4
9594 4
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 367 4
Telegram Group 2940 4
Docsvision - ДоксВижн 1060 4
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 291 4
Inventive Retail Group - IRG - Инвентив Ритейл 101 4
OmniLine - ОмниЛайн - Альфа-Информ - Alpha-Inform 20 3
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 265 3
1С-Битрикс - Bitrix 675 3
Terrasoft - Террасофт 206 3
DTG - Digital Transformation Group 11 3
БИАТЕХ - BIA Technologies - БиАйЭй Технолоджиз 75 2
БизнесАвтоматика НПЦ - Научно-производственный центр 53 2
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 222 2
Первая Форма - 1Форма 60 2
3CX 13 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 2
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 171 2
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 2
Salesforce 498 2
ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 280 2
Digital Design - Диджитал Дизайн 563 2
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 340 1
Novardis - Новардис Консалтинг 68 1
Ланит Интеграция 219 1
Ланит - Онланта - Onlanta 135 1
Pega - Pegasystems - Пегасистемс Рус 45 1
НПО Аналитика 25 1
Доктор рядом - Doc+ 55 1
Schneider Electric - Aveva - Wonderware 38 1
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей Компьютер-Центр - Технопоинт 220 1
Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 73 1
Ланит - компания bpm - ранее Ланит БиПиЭм - Lanit BPM 39 1
Google LLC 12690 1
Broadcom - VMware - Greenplum - Greengage 160 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 5
Адамас ЮГ - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 70 4
LEGO 260 4
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 104 2
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг - Dodo Engineering - Додо Инжиниринг - Дринкит 73 2
Лудинг - Luding 11 2
Ингосстрах Инвестиции 22 2
InCity - Модный континент 14 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
МКБ - Московский кредитный банк 657 2
Ингосстрах СПАО 478 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 250 2
Mary Kay - Мэри Кэй 104 2
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 112 2
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 104 1
Airbnb 101 1
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 133 1
Токио-City - Сеть ресторанов 3 1
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 140 1
Кораблик - сеть магазинов детских товаров 49 1
Nike 195 1
Бристоль - сеть магазинов 32 1
Zasport 4 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 244 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 1
Мария РА ТС - торговая сеть 26 1
Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit - PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс 111 1
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 1
36,6 - аптечная сеть 96 1
Ward Howell 15 1
Красное&Белое - сеть алкомаркетов 17 1
MR Group - МР Групп - MR Office 42 1
Цифроград 171 1
Rendez-Vous - Рандеву 25 1
Лаборатория программного обеспечения - Helix - Хеликс - Лабораторная служба 37 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 1
Правительство Москвы - Москомархитектура - Мосгоргеотрест ГУП - МГГТ - Московский городской трест геолого-геодезических и картографических работ ГБУ 11 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 3
Ассоциация менеджеров 107 1
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1920 45
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 45
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 45
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 42
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 39
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 35
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4344 24
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 19
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2366 19
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 19
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 16
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 16
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 16
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 14
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 13
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 12
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1313 11
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 11
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 11
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 10
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 10
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 10
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 9
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 9
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7062 9
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 9
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 8
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 7
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3127 7
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1168 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 6
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 6
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 6
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2113 5
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1416 5
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2492 5
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 285 43
Ланит Омни - Rightway - CRM программа лояльности 28 17
Ланит - Онланта ClearFuture RightWay 6 6
Google Android 15244 4
БИАТЕХ - Sunrise BPMS 12 3
ELMA 365 Low-code BPM 184 3
Apple iOS 8583 3
Google AngularJS - JavaScript-фреймворк с открытым исходным кодом 82 2
Ростех - Швабе - InCity Навигационный комплекс 24 2
Ланит Омни - Rightway Analytics 2 2
Ланит Омни - Rightway DMP - Rightway Data Management Platform 2 2
Orion soft - Proxima DB 55 2
1С Первый Бит - БИТ.BPM 1 2
BOAS - ICAMES Monitoring 5 2
Linux OS 11533 2
Rakuten Viber 665 2
Huawei Harmony OS - HMOS - Harmonica 252 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 2
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 2
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 2
Terrasoft Creatio 109 2
Ростех - МИКС - Многофункциональный интегрированный комплекс связи 146 1
Ланит - Онланта OnCloud.ru 57 1
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 211 1
UCS R-Keeper 73 1
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 382 1
DTG Tracelabel - Блокчейн-платформа 7 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 156 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 362 1
Ланит - Норбит - Norbit Business Trade - NBT no-code платформа 40 1
OFD.RU Renta - аналитика продаж для торговых центров, франчайзи и производителей товаров 5 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 240 1
Ланит - Lansoft - Goodt Time - ранее ZoZo RCAM - Revenue&Costs Assurance Management 62 1
ELMA BPM 36 1
FlexSoft - FXL Платформа 67 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 1
БизнесАвтоматика НПЦ - Visary - Визари АИС 40 1
DTG Granum 2 1
Востриков Юрий 86 36
Захир Максим 22 16
Чанышев Владимир 26 5
Зеленко Дмитрий 3 3
Реймер Денис 54 3
Гегамов Николай 18 2
Алтухов Сергей 14 2
Низамов Максим 2 2
Арефьев Дмитрий 9 2
Конышков Алексей 13 2
Руднев Александр 10 2
Истомин Константин 58 2
Савельев Николай 10 2
Илюхин Максим 20 2
Гребешков Павел 2 2
Орловский Виктор 408 2
Садовенко Илья 65 2
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 2
Румянцев Антон 47 2
Андреев Владимир 101 2
Андрианов Павел 86 1
Джамалов Евгений 17 1
Марчева Ирина 4 1
Аверин Максим 4 1
Кукушкин Дмитрий 2 1
Дзвинко Роман 18 1
Бокучава Тариэл 21 1
Кузьмич Всеволод 31 1
Паныч Инга 7 1
Батюшенков Дмитрий 19 1
Мелингер Станислав 12 1
Артамонова Мария 5 1
Спевак Сергей 12 1
Могилевский Михаил 33 1
Таран Сергей 43 1
Сидоров Александр 22 1
Лядов Михаил 12 1
Ульянов Николай 176 1
Никеров Антон 2 1
Шалин Дмитрий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 45
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 12
Беларусь - Белоруссия 6289 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 6
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 4
Россия - СФО - Новосибирск 4876 3
Казахстан - Республика 6048 2
Европа 24964 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 765 2
Россия - ЦФО - Московская область - Каширский район - Кашира 42 1
Россия - ЦФО - Московская область - Чеховский район - Чехов 95 1
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 291 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика - Владикавказ 221 1
Россия - Кольский полуостров - Кольский залив - Кольское Заполярье 59 1
Россия - УФО - Свердловская область - Новоуральский городской округ - Новоуральск 30 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 793 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 1
Россия - УФО - Тюменская область - Ишим 80 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
Европа Восточная 3138 1
Америка - Американский регион 2206 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Африка - Африканский регион 3641 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 534 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 20
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 17
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 17
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 16
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 12
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 11
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 8
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 7
Энергетика - Energy - Energetically 5855 7
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 7
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 703 6
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 5
Образование в России 2893 5
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 4
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 4
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 388 4
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 292 4
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 225 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 3
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 3
Информатика - computer science - informatique 1195 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 3
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 2
Физика - Physics - область естествознания 2940 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 7
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 4
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 2
Technavio 29 1
VMR - Verified Market Research 7 1
Анкетолог ИОМ - Anketolog - Институт общественного мнения 15 1
RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
Gartner - Гартнер 3658 1
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 56 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 1
ВятГУ - Вятский государственный университет - Политехнический институт - Кировский политехнический институт - ВятГГУ, ВГГУ, Вятский государственный гуманитарный университет - 37 1
КГУ - Курский государственный университет 9 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 9
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
CNews AWARDS - награда 571 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще