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Ланит Омни
Компания «ЛАНИТ Омни» (входит в группу компаний ЛАНИТ) специализируется на разработке и внедрении CRM- и BPM-решений для автоматизации продаж, маркетинга, программ лояльности, управления потребительским поведением, а также сервисов персональных рекомендаций, построенных с применением методов предиктивной аналитики.
Линейка продуктов RightWay, разработанная компанией ЛАНИТ Омни, включена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (запись в реестре №11036 от 12.07.2021), размещена в сертифицированном ФСТЭК и ФСБ ЦОДе на территории России.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
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СОБЫТИЯ
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|23.05.2024
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«Ланит Омни» и Mango Office стали технологическими партнерами
Компании «Ланит Омни», разработчик low-code-платформы для автоматизации бизнес-процессов BPMSoft, и Mango Office, представитель рынка онлайн-сервисов для бизнес-коммуникаций, объявили о старте технологич
|19.04.2024
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Платформа BPMSoft интегрирована в образовательные программы МИРЭА — Российского технологического университета
МИРЭА — Российский технологический университет (РТУ) и компания «Ланит Омни» (входит в группу «Ланит») начинают подготовку молодых специалистов с востребованными навыками low-code-разработки и автоматизации бизнес-процессов на современном отечественном ПО. С
|05.04.2024
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«Ланит Омни» и Б1 займутся цифровизацией продаж, маркетинга и сервиса
Разработчик отечественной low-code-платформы BPMSoft, компания «Ланит Омни» (входит в группу «Ланит»), и группа компаний Б1, представитель рынка аудиторских услуг и бизнес-консалтинга, объявили о старте сотрудничества. Оно позволит обеспечить клиентов надеж
|01.04.2024
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Генеральный директор «Ланит Омни» возглавил комитет по ИТ Ассоциации менеджеров
Юрий Востриков, генеральный директор компании «Ланит Омни» (входит в группу «Ланит»), вендора процессно-ориентированной low-code-платформы BPMSoft, впервые стал сопредседателем комитета по информационным технологиям Ассоциации менеджеров. К
|27.03.2024
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КГУ и «Ланит Омни» будут совместно готовить кадры для ИТ-отрасли
Курский государственный университет и компания «Ланит Омни» (входит в группу «Ланит»), вендор процессно-ориентированной low-code-платформы BPMSoft, подписали соглашение о сотрудничестве. Оно будет включать интеграцию в образовательную програ
|22.03.2024
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«DaтaРу Консалтинг» стала партнером по внедрению компании «Ланит Омни»
«Ланит Омни» (входит в группу «Ланит»), разработчик low-code платформы BPMSoft для управления бизнес-процессами, заключила партнерское соглашение с «DaтaРу Консалтинг», интегратором ИТ-решений к
|20.03.2024
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«ТехноИнтеллект» и «Ланит Омни» заключили партнерское соглашение
«Ланит Омни» (входит в группу «Ланит»), разработчик отечественной low-code-платформы BPMSoft для автоматизации и управления бизнес-процессами, и «ТехноИнтеллект», российский интегратор решений в
|05.02.2024
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ВятГУ интегрирует платформу BPMSoft в свою образовательную программу
Компания «Ланит Омни» (входит в группу «Ланит») и Вятский государственный университет подписали соглашение о сотрудничестве. Развитие навыков работы с отечественной low-code платформой для автоматизации
|27.12.2023
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НИТУ МИСИС интегрирует платформу BPMSoft в свою образовательную программу
Российская low-code платформа для автоматизации бизнес-процессов BPMSoft, разработанная отечественной ИТ-компанией «Ланит Омни» (входит в группу «Ланит»), будет включена в образовательную программу Университета науки и технологий МИСИС. Начиная с весеннего семестра 2024 г. развитие компетенций по работе с BP
|04.12.2023
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«BPMSoft образование»: инициатива для вузов от «Ланит омни»
«Ланит омни» (входит в группу «Ланит») запустила долгосрочный проект «BPMSoft образование», направленный на развитие сотрудничества с вузами России и Белоруссии. Он позволит в сжатые сроки готов
|29.08.2023
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«Ланит омни» и «Быстрые отчеты» развивают технологическое партнерство
Low-code платформа BPMSoft от «Ланит омни» (входит в группу «Ланит») пополнилась инструментами и библиотеками генерации документов, созданными экспертами компании «Быстрые отчеты». Партнерство позволит расширить возможности
|15.08.2023
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«Ланит омни» представила новую версию платформы BPMSoft 1.2
«Ланит омни» (входит в группу «Ланит») выпустила для low-code платформы BPMSoft масштабный пакет обновлений. Он позволит российским компаниям быстрее внедрять инновации и новые бизнес-модели, по
|11.07.2023
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«Технологии доверия» и «Ланит омни» стали стратегическими партнерами
«Технологии доверия» (ранее PwC в России) и «Ланит омни» (входит в группу «Ланит») объявили о старте сотрудничества. Компании сфокусируются на совместной реализации проектов для продвижения low-code платформы BPMSoft и услуг консалтингово
|05.07.2023
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ICL Services перешла на отечественную CRM от «Ланит омни»
OmniLine и ICL Services завершили внедрение новой CRM-системы. Проект занял пять месяцев. В качестве технического решения была выбрана low-code-платформа BPMSoft, собственная разработка «Ланит омни» (входит в группу «Ланит»). CRM, которую ранее использовали в компании ICL Services, серьезно устарела, не соответствовала современным вызовам бизнеса и требованиям информационной бе
|28.06.2023
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«Ланит омни» выпустила интеллектуальные сервисы для платформы BPMSoft
«Ланит омни» (входит в группу «Ланит») расширяет функциональность платформы BPMSoft, внедряя сервисы омниканальных коммуникаций (OCC) и встроенные модели машинного обучения. Пользователи смогут
|26.06.2023
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AUXO и «Ланит омни» заключили партнерское соглашение
«Ланит омни» (входит в группу «Ланит»), разработчик low-code платформы BPMSoft, и AUXO, поставщик комплексных решений в области консалтинга, системной интеграции и управляемых сервисов, заключил
|25.04.2023
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«Ланит Омни» представила свою low-code платформу
объёма кодирования и больших ИТ-команд. Благодаря интеграции с другими системами и приложениями с ее помощью можно получать комплексные решения для автоматизации бизнес-процессов. Команда экспертов «Ланит Омни» продолжает активное обновление BPMSoft, добавляя новые функциональности и инструменты в соответствии с запросами рынка. Кроме этого, компания развивает вокруг платформы полноценную
|04.04.2023
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«Ланит омни» выпустила мобильное приложение для новой версии low-code-платформы BPMSoft
«Ланит омни» (входит в группу «Ланит») представила мобильное приложение на iOS и Android для новой версии low-code-платформы BPMSoft. В нем доступна необходимая функциональность для управления б
|29.03.2023
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«Ланит омни» выпустила новую версию low-code-платформы «BPMSoft конструктор»
«Ланит омни» (входит в группу «Ланит») представила новую версию low-code платформы, на базе которой можно создавать собственные решения для бизнес-процессов. «BPMSoft конструктор» поддерживает ц
|23.03.2023
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CleverData и «Ланит омни» интегрировали решения для работы с клиентскими данными
CleverData и «Ланит омни» (входят в группу «Ланит») провели интеграцию собственных продуктов — системы для управления клиентским опытом CleverData CDP и платформы для автоматизации маркетинга и управления пр
|19.01.2023
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«Ланит омни» передаст одному из ведущих вузов Поволжья демо-стенды нового BPM-решения
«Ланит омни» (входит в группу «Ланит») передаст пятнадцать демо-стендов собственной BPM-платформы для развития технологических и проектных навыков студентов и профессорско-преподавательского сос
|31.05.2022
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«Ланит Омни» вступила в АРПП «Отечественный софт»
Компания «Ланит Омни» (входит в группу «Ланит») присоединилась к Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт». Участие в крупнейшем отраслевом объединении позволит компании
|14.10.2021
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«Ланит омни» и «Киноплан» объявили о партнерстве в сфере внедрения CRM-платформы для кинотеатров
«Ланит омни» (компания «Норбит», группа «Ланит») и «Киноплан» объявили о начале сотрудничества. Новое партнерство позволит «Ланит омни» продвигать цифровое решение по оптимизации продаж и
|03.06.2020
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«Ланит омни» стала частью компании «Норбит»
«Норбит» завершила процесс объединения с «Ланит омни», разработчиком облачных сервисов RightWay для управления потребительским поведением (обе компании входят в группу «Ланит»). Благодаря слиянию, «Норбит» расширяет продуктовый портфел
|18.02.2020
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«Ланит омни» запустил платформу для работы с клиентскими данными Rightway DMP
«Ланит омни» (входит в группу «Ланит») объявил о выводе на рынок решения для управления данными клиентов Rightway Data Management Platform (DMP). Платформа позволяет собирать и анализировать дан
|30.01.2020
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«Ланит омни» внедрил программу лояльности и BI-решение в сети ресторанов «Токио-City»
«Ланит омни» (входит в группу «Ланит») внедрил программу лояльности Rightway и BI-решение Rightway Analytics в петербуржской сети городских ресторанов «Токио-City». Также специалисты компании по
|14.11.2019
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Генеральный директор «Ланит омни» рассказал об управлении поведением покупателей онлайн на CNews Forum 2019
Глава компании «Ланит омни» (входит в группу «Ланит») Максим Захир выступил на одном из ключевых мероприятий российской ИТ-индустрии «CNews Forum 2019: Информационные технологии завтра». Он рассказал, как с по
|14.11.2018
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«Ланит Омни» на CNews Forum 2018 представила решения для управления покупательским поведением
«Ланит Омни» (входит в группу Ланит) стала участником CNews Forum 2018, проходившего 8 ноября 2018 года в Москве. Эксперты компании знакомили посетителей форума со своими решениями на стенде и в
|16.11.2017
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Генеральный директор компании «Ланит Омни» выступил на CNews Forum 2017
Генеральный директор компании «Ланит Омни» (входит в группу «Ланит») Максим Захир выступил на одном из главных ИТ-мероприятий года «CNews Forum 2017: Информационные технологии завтра», который состоялся 9 ноября 2017 года. Э
|02.03.2017
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«Ланит Омни» внедрила в «Техносиле» платформу для управления взаимоотношениями с клиентами RightWay
Компания «Ланит Омни» (входит в группу компаний «Ланит») внедрила в компании «Техносила» инновационную платформу RightWay для управления взаимоотношениями с клиентами. Новая программа лояльности, запущен
|18.10.2016
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«Ланит Омни» и «Онланта» предлагают ритейлерам SaaS-сервис поддержки программы лояльности покупателей
Компании «Ланит Омни» и «Онланта» (входят в группу «Ланит») развернули в «облаке» OnCloud.ru и предоставляют ритейлерам комплексный SaaS-сервис поддержки программы лояльности для покупателей розничных и
|04.10.2016
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«Ланит» создала компанию-интегратора решений для ритейла
«Ланит» объявила о создании компании «Ланит Омни», которая специализируется на внедрении программ, помогающих ритейлу управлять покупательским поведением: программах лояльности, предиктивной аналитике и цифровых коммуникациях. Флаг
|03.10.2016
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«Ланит» создал решение по предсказанию покупок
«Ланит» создал компанию «Ланит Омни» Группа компаний «Ланит» создала «дочернюю» компанию «Ланит Омни», которая
Ланит Омни и организации, системы, технологии, персоны:
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 3
|Ассоциация менеджеров 107 1
|Востриков Юрий 86 36
|Захир Максим 22 16
|Чанышев Владимир 26 5
|Зеленко Дмитрий 3 3
|Реймер Денис 54 3
|Гегамов Николай 18 2
|Алтухов Сергей 14 2
|Низамов Максим 2 2
|Арефьев Дмитрий 9 2
|Конышков Алексей 13 2
|Руднев Александр 10 2
|Истомин Константин 58 2
|Савельев Николай 10 2
|Илюхин Максим 20 2
|Гребешков Павел 2 2
|Орловский Виктор 408 2
|Садовенко Илья 65 2
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 2
|Румянцев Антон 47 2
|Андреев Владимир 101 2
|Андрианов Павел 86 1
|Джамалов Евгений 17 1
|Марчева Ирина 4 1
|Аверин Максим 4 1
|Кукушкин Дмитрий 2 1
|Дзвинко Роман 18 1
|Бокучава Тариэл 21 1
|Кузьмич Всеволод 31 1
|Паныч Инга 7 1
|Батюшенков Дмитрий 19 1
|Мелингер Станислав 12 1
|Артамонова Мария 5 1
|Спевак Сергей 12 1
|Могилевский Михаил 33 1
|Таран Сергей 43 1
|Сидоров Александр 22 1
|Лядов Михаил 12 1
|Ульянов Николай 176 1
|Никеров Антон 2 1
|Шалин Дмитрий 1 1
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