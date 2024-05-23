«Ланит Омни» и Mango Office стали технологическими партнерами Компании «Ланит Омни», разработчик low-code-платформы для автоматизации бизнес-процессов BPMSoft, и Mango Office, представитель рынка онлайн-сервисов для бизнес-коммуникаций, объявили о старте технологич

Платформа BPMSoft интегрирована в образовательные программы МИРЭА — Российского технологического университета МИРЭА — Российский технологический университет (РТУ) и компания «Ланит Омни» (входит в группу «Ланит») начинают подготовку молодых специалистов с востребованными навыками low-code-разработки и автоматизации бизнес-процессов на современном отечественном ПО. С

«Ланит Омни» и Б1 займутся цифровизацией продаж, маркетинга и сервиса Разработчик отечественной low-code-платформы BPMSoft, компания «Ланит Омни» (входит в группу «Ланит»), и группа компаний Б1, представитель рынка аудиторских услуг и бизнес-консалтинга, объявили о старте сотрудничества. Оно позволит обеспечить клиентов надеж

Генеральный директор «Ланит Омни» возглавил комитет по ИТ Ассоциации менеджеров Юрий Востриков, генеральный директор компании «Ланит Омни» (входит в группу «Ланит»), вендора процессно-ориентированной low-code-платформы BPMSoft, впервые стал сопредседателем комитета по информационным технологиям Ассоциации менеджеров. К

КГУ и «Ланит Омни» будут совместно готовить кадры для ИТ-отрасли Курский государственный университет и компания «Ланит Омни» (входит в группу «Ланит»), вендор процессно-ориентированной low-code-платформы BPMSoft, подписали соглашение о сотрудничестве. Оно будет включать интеграцию в образовательную програ

«DaтaРу Консалтинг» стала партнером по внедрению компании «Ланит Омни» «Ланит Омни» (входит в группу «Ланит»), разработчик low-code платформы BPMSoft для управления бизнес-процессами, заключила партнерское соглашение с «DaтaРу Консалтинг», интегратором ИТ-решений к

«ТехноИнтеллект» и «Ланит Омни» заключили партнерское соглашение «Ланит Омни» (входит в группу «Ланит»), разработчик отечественной low-code-платформы BPMSoft для автоматизации и управления бизнес-процессами, и «ТехноИнтеллект», российский интегратор решений в

ВятГУ интегрирует платформу BPMSoft в свою образовательную программу Компания «Ланит Омни» (входит в группу «Ланит») и Вятский государственный университет подписали соглашение о сотрудничестве. Развитие навыков работы с отечественной low-code платформой для автоматизации

НИТУ МИСИС интегрирует платформу BPMSoft в свою образовательную программу Российская low-code платформа для автоматизации бизнес-процессов BPMSoft, разработанная отечественной ИТ-компанией «Ланит Омни» (входит в группу «Ланит»), будет включена в образовательную программу Университета науки и технологий МИСИС. Начиная с весеннего семестра 2024 г. развитие компетенций по работе с BP

«BPMSoft образование»: инициатива для вузов от «Ланит омни» «Ланит омни» (входит в группу «Ланит») запустила долгосрочный проект «BPMSoft образование», направленный на развитие сотрудничества с вузами России и Белоруссии. Он позволит в сжатые сроки готов

«Ланит омни» и «Быстрые отчеты» развивают технологическое партнерство Low-code платформа BPMSoft от «Ланит омни» (входит в группу «Ланит») пополнилась инструментами и библиотеками генерации документов, созданными экспертами компании «Быстрые отчеты». Партнерство позволит расширить возможности

«Ланит омни» представила новую версию платформы BPMSoft 1.2 «Ланит омни» (входит в группу «Ланит») выпустила для low-code платформы BPMSoft масштабный пакет обновлений. Он позволит российским компаниям быстрее внедрять инновации и новые бизнес-модели, по

«Технологии доверия» и «Ланит омни» стали стратегическими партнерами «Технологии доверия» (ранее PwC в России) и «Ланит омни» (входит в группу «Ланит») объявили о старте сотрудничества. Компании сфокусируются на совместной реализации проектов для продвижения low-code платформы BPMSoft и услуг консалтингово

ICL Services перешла на отечественную CRM от «Ланит омни» OmniLine и ICL Services завершили внедрение новой CRM-системы. Проект занял пять месяцев. В качестве технического решения была выбрана low-code-платформа BPMSoft, собственная разработка «Ланит омни» (входит в группу «Ланит»). CRM, которую ранее использовали в компании ICL Services, серьезно устарела, не соответствовала современным вызовам бизнеса и требованиям информационной бе

«Ланит омни» выпустила интеллектуальные сервисы для платформы BPMSoft «Ланит омни» (входит в группу «Ланит») расширяет функциональность платформы BPMSoft, внедряя сервисы омниканальных коммуникаций (OCC) и встроенные модели машинного обучения. Пользователи смогут

AUXO и «Ланит омни» заключили партнерское соглашение «Ланит омни» (входит в группу «Ланит»), разработчик low-code платформы BPMSoft, и AUXO, поставщик комплексных решений в области консалтинга, системной интеграции и управляемых сервисов, заключил

«Ланит Омни» представила свою low-code платформу объёма кодирования и больших ИТ-команд. Благодаря интеграции с другими системами и приложениями с ее помощью можно получать комплексные решения для автоматизации бизнес-процессов. Команда экспертов «Ланит Омни» продолжает активное обновление BPMSoft, добавляя новые функциональности и инструменты в соответствии с запросами рынка. Кроме этого, компания развивает вокруг платформы полноценную

«Ланит омни» выпустила мобильное приложение для новой версии low-code-платформы BPMSoft «Ланит омни» (входит в группу «Ланит») представила мобильное приложение на iOS и Android для новой версии low-code-платформы BPMSoft. В нем доступна необходимая функциональность для управления б

«Ланит омни» выпустила новую версию low-code-платформы «BPMSoft конструктор» «Ланит омни» (входит в группу «Ланит») представила новую версию low-code платформы, на базе которой можно создавать собственные решения для бизнес-процессов. «BPMSoft конструктор» поддерживает ц

CleverData и «Ланит омни» интегрировали решения для работы с клиентскими данными CleverData и «Ланит омни» (входят в группу «Ланит») провели интеграцию собственных продуктов — системы для управления клиентским опытом CleverData CDP и платформы для автоматизации маркетинга и управления пр

«Ланит омни» передаст одному из ведущих вузов Поволжья демо-стенды нового BPM-решения «Ланит омни» (входит в группу «Ланит») передаст пятнадцать демо-стендов собственной BPM-платформы для развития технологических и проектных навыков студентов и профессорско-преподавательского сос

«Ланит Омни» вступила в АРПП «Отечественный софт» Компания «Ланит Омни» (входит в группу «Ланит») присоединилась к Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт». Участие в крупнейшем отраслевом объединении позволит компании

«Ланит омни» и «Киноплан» объявили о партнерстве в сфере внедрения CRM-платформы для кинотеатров «Ланит омни» (компания «Норбит», группа «Ланит») и «Киноплан» объявили о начале сотрудничества. Новое партнерство позволит «Ланит омни» продвигать цифровое решение по оптимизации продаж и

«Ланит омни» стала частью компании «Норбит» «Норбит» завершила процесс объединения с «Ланит омни», разработчиком облачных сервисов RightWay для управления потребительским поведением (обе компании входят в группу «Ланит»). Благодаря слиянию, «Норбит» расширяет продуктовый портфел

«Ланит омни» запустил платформу для работы с клиентскими данными Rightway DMP «Ланит омни» (входит в группу «Ланит») объявил о выводе на рынок решения для управления данными клиентов Rightway Data Management Platform (DMP). Платформа позволяет собирать и анализировать дан

«Ланит омни» внедрил программу лояльности и BI-решение в сети ресторанов «Токио-City» «Ланит омни» (входит в группу «Ланит») внедрил программу лояльности Rightway и BI-решение Rightway Analytics в петербуржской сети городских ресторанов «Токио-City». Также специалисты компании по

Генеральный директор «Ланит омни» рассказал об управлении поведением покупателей онлайн на CNews Forum 2019 Глава компании «Ланит омни» (входит в группу «Ланит») Максим Захир выступил на одном из ключевых мероприятий российской ИТ-индустрии «CNews Forum 2019: Информационные технологии завтра». Он рассказал, как с по

«Ланит Омни» на CNews Forum 2018 представила решения для управления покупательским поведением «Ланит Омни» (входит в группу Ланит) стала участником CNews Forum 2018, проходившего 8 ноября 2018 года в Москве. Эксперты компании знакомили посетителей форума со своими решениями на стенде и в

Генеральный директор компании «Ланит Омни» выступил на CNews Forum 2017 Генеральный директор компании «Ланит Омни» (входит в группу «Ланит») Максим Захир выступил на одном из главных ИТ-мероприятий года «CNews Forum 2017: Информационные технологии завтра», который состоялся 9 ноября 2017 года. Э

«Ланит Омни» внедрила в «Техносиле» платформу для управления взаимоотношениями с клиентами RightWay Компания «Ланит Омни» (входит в группу компаний «Ланит») внедрила в компании «Техносила» инновационную платформу RightWay для управления взаимоотношениями с клиентами. Новая программа лояльности, запущен

«Ланит Омни» и «Онланта» предлагают ритейлерам SaaS-сервис поддержки программы лояльности покупателей Компании «Ланит Омни» и «Онланта» (входят в группу «Ланит») развернули в «облаке» OnCloud.ru и предоставляют ритейлерам комплексный SaaS-сервис поддержки программы лояльности для покупателей розничных и

«Ланит» создала компанию-интегратора решений для ритейла «Ланит» объявила о создании компании «Ланит Омни», которая специализируется на внедрении программ, помогающих ритейлу управлять покупательским поведением: программах лояльности, предиктивной аналитике и цифровых коммуникациях. Флаг