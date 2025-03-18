Получите все материалы CNews по ключевому слову
Батюшенков Дмитрий
Батюшенков Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2920 3
|Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 844 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6285 1
|Паныч Инга 7 4
|Беренов Александр 4 3
|Дубровская Ольга 4 3
|Баров Алексей 30 2
|Румянцев Антон 47 2
|Чикунов Андрей 17 2
|Родионов Дмитрий 26 2
|Марчева Ирина 4 2
|Кастильо Игорь 24 2
|Мелингер Станислав 12 2
|Трифонов Евгений 4 2
|Усик Сергей 10 2
|Кукаркин Кирилл 6 2
|Широян Карина 2 2
|Горбунов Вадим 12 2
|Заборов Михаил 4 2
|Рыжонков Дмитрий 3 2
|Кукушкин Дмитрий 2 1
|Максимча Евгений 1 1
|Спевак Сергей 12 1
|Никеров Антон 2 1
|Порубов Виталий 6 1
|Ягнятинский Евгений 32 1
|Сергеенко Егор 11 1
|Беляев Владислав 85 1
|Пермяков Артем 17 1
|Кошелькова Анна 1 1
|Свиридов Владимир 28 1
|Реймер Денис 54 1
|Захир Максим 22 1
|Зеленко Дмитрий 3 1
|Бокучава Тариэл 21 1
|Худолей Александр 6 1
|Алтухов Сергей 14 1
|Распутин Павел 3 1
|Жигулев Андрей 2 1
|Черезов Константин 2 1
|Лащев Сергей 3 1
|Бахин Евгений 22 1
|МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 613 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1346883, в очереди разбора - 763764.
Создано именных указателей - 170928.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.