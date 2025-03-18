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Батюшенков Дмитрий


18.03.2025 CNews Analytics: Рейтинг операторов фискальных данных 2025 1
22.10.2024 «Чек Импульс» автоматизирует программы мотивации производителей в торговых точках 1
21.10.2024 «Платформа ОФД» представила новый сервис коммуникации брендов с покупателями 1
18.10.2024 «Платформа ОФД» открыла единый личный кабинет для бизнеса 1
17.09.2024 И.о. гендиректора «Платформы ОФД» стал Дмитрий Батюшенков 1
21.10.2019 «Платформа ОФД» и Segmento выпустили новый инструмент таргетированной рекламы на базе фискальных данных 1
27.09.2019 Tele2 создаст martech-платформу с крупнейшими операторами фискальных данных 1
25.04.2019 Ритейлеры продолжают борьбу за покупателей 1
10.04.2019 Конференция CNews «ИТ в ритейле 2019» состоится 16 апреля 1
27.03.2019 Конференция CNews «ИТ в ритейле 2019» состоится 16 апреля 1
29.11.2018 Блокчейн и нейросети помогают увеличивать продажи в ритейле 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Батюшенков Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 326 10
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 118 8
Selectel - Селектел 396 3
Inspector Cloud - Инспектор Клауд 5 3
МегаФон 9033 2
Yandex - Яндекс 7487 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1638 2
8319 2
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 2
Trialink - Триалинк ГК 8 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2928 1
Amazon Inc - Amazon.com 3024 1
Alibaba Group 428 1
IBM - International Business Machines Corp 9451 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2171 1
Эвотор - Evotor 185 1
Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных 116 1
Inventive Retail Group 76 1
МегаФон - oneFactor - Уанфактор - ЕдиныйФактор 41 1
DTG - Digital Transformation Group 11 1
Ланит Омни 65 1
МТС Стрим - Segmento - Сегменто 15 1
Google LLC 11862 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 947 1
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 185 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 219 1
AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 61 4
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 221 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2418 2
Спортмастер - Sportmaster 177 2
ЦУМ ТД - Центральный универсальный магазин Торговый дом 71 2
Адамас - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 67 2
Протек - Ригла - аптечная сеть 55 2
Абрау-Дюрсо 19 2
Yum! Brands - Ям Брэндс - YUM Restaurants - ЯмРесторан Раша - Интернэшнл Ресторант Брэндс 14 2
Paulig Group - Паулиг РУС 24 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7428 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1041 1
Unilever - Юнилевер Русь 156 1
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 105 1
Henkel AG - Schwarzkopf&Henkel - Henkel Laundry & Home Care - LAB Industries - Лаб Индастриз - Henkel Rus - Хенкель Рус - Хенкель-Пемос - Хенкель-ЭРА - Шварцкопфф и Хенкель 52 1
Otto Group - Отто Групп Раша - Директ Каталог Сервис 29 1
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 218 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 209 1
Splat Global - Сплат-Косметика - BioMio 19 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 204 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2920 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 844 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6285 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51436 7
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6683 6
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2364 5
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4442 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14009 5
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5133 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12658 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7184 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67259 4
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4796 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31154 4
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1509 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4323 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2546 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11285 3
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3332 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5828 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11204 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3211 3
ОФД услуги - оператор фискальных данных - Фискализация 171 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15889 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6886 2
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1040 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19861 2
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1538 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21415 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24379 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5137 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7756 2
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1068 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10370 2
Chipping - Чипирование - технология по электронной идентификации 28 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24393 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12611 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 588 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3154 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3137 1
Торговля - RetailTech - Умный магазин - SmartStore - автоматизация и информатизация розничных торговых сетей 27 1
O2O - Online-to-Offline - "из онлайна в офлайн" - digital-маркетинг привода клиентов из интернета в реальные точки продаж 25 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 786 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 396 2
Яндекс.Маршрутизация 35 2
Rakuten Viber 628 1
Microsoft Office 3767 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 269 1
Apple iPod 1537 1
OFD.RU Ferma 9 1
Ланит Омни - Rightway - CRM программа лояльности 23 1
DTG Tracelabel - Блокчейн-платформа 7 1
OFD.RU Venda 5 1
OFD.RU Renta - аналитика продаж для торговых центров, франчайзи и производителей товаров 5 1
Яндекс.Маркет 970 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 655 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 918 1
OFD.RU - ЭДО.Поток 7 1
Apple - App Store 2909 1
Google Play - Google Store - Android Market 3316 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 973 1
Паныч Инга 7 4
Беренов Александр 4 3
Дубровская Ольга 4 3
Баров Алексей 30 2
Румянцев Антон 47 2
Чикунов Андрей 17 2
Родионов Дмитрий 26 2
Марчева Ирина 4 2
Кастильо Игорь 24 2
Мелингер Станислав 12 2
Трифонов Евгений 4 2
Усик Сергей 10 2
Кукаркин Кирилл 6 2
Широян Карина 2 2
Горбунов Вадим 12 2
Заборов Михаил 4 2
Рыжонков Дмитрий 3 2
Кукушкин Дмитрий 2 1
Максимча Евгений 1 1
Спевак Сергей 12 1
Никеров Антон 2 1
Порубов Виталий 6 1
Ягнятинский Евгений 32 1
Сергеенко Егор 11 1
Беляев Владислав 85 1
Пермяков Артем 17 1
Кошелькова Анна 1 1
Свиридов Владимир 28 1
Реймер Денис 54 1
Захир Максим 22 1
Зеленко Дмитрий 3 1
Бокучава Тариэл 21 1
Худолей Александр 6 1
Алтухов Сергей 14 1
Распутин Павел 3 1
Жигулев Андрей 2 1
Черезов Константин 2 1
Лащев Сергей 3 1
Бахин Евгений 22 1
Россия - РФ - Российская федерация 146208 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43565 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52318 1
Европа 21839 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7550 1
Европа Восточная 3102 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 483 1
Россия - ЦФО - Московская область - Каширский район - Кашира 35 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17214 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24364 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5822 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11054 4
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2287 4
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 279 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4933 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48522 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51684 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2337 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2957 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13754 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6023 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1335 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6023 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4408 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 427 1
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 303 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2144 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4709 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2876 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29491 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9956 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1752 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 808 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7086 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5468 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1675 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 384 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6775 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2180 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1387 1
Черкизон - Черкизовский рынок 157 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8841 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2757 1
Пищевая промышленность - Шоколад - Chocolate 186 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1601 1
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 517 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5063 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18805 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5141 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8166 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 613 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2037 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1120 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1346883, в очереди разбора - 763764.
Создано именных указателей - 170928.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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