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Эвотор Evotor

Эвотор - Evotor

Эвоторроссийская ИТ-компания, специализирующаяся на разработке и производстве онлайн-касс, программного обеспечения и комплексных решений для автоматизации бизнеса, в первую очередь в сфере розничной торговли и общественного питания. Компания входит в экосистему Сбербанка, что подтверждается многочисленными совместными проектами, включая кассы самообслуживания, ИИ-решения и интеграции с сервисами Сбера.

Среди ключевых продуктов Эвоторасмарт-терминалы (например, Эвотор 5i, Эвотор 6, Power), облачные кассы (включая «Цифровую кассу»), а также программные решения: «Эвотор.касса», EvoSell (рекомендательная система на основе ИИ), Evo People Panel (платформа для анализа покупательского поведения), ЭДО (электронный документооборот), «Маркировка» (для работы с системами «Честный ЗНАК» и ЕГАИС), «Управление ассортиментом» и интеграции с . Компания также разрабатывает периферийное оборудование, включая умный пинпад EvoPoint с голосовым управлением.

Эвотор внедряет технологии искусственного интеллекта, в том числе на основе GigaChat от Сбербанка, и использует облачные технологии, мобильные приложения, биометрическую оплатуоплата улыбкой»), Систему быстрых платежей (СБП), QR-оплату, а также поддерживает машиночитаемые доверенности (МЧД). Компания производит собственные фискальные накопители нового поколения (ФН-М) и обеспечивает совместимость с оборудованием других производителей на базе Android.

Важным направлением деятельности является автоматизация сетевой и несетевой розницы, включая франчайзинговые сети (например, Home Fix, «Около» от X5). Компания предлагает «под ключ» решения, включающие оборудование, ПО, интеграцию с госсистемами, обучение и техподдержку. Услуги доступны как пользователям касс Эвотора, так и владельцам другого кассового оборудования.

По состоянию на декабрь 2023 года, число зарегистрированных смарт-терминалов Эвотора превысило 1 миллион, а выручка компании в 2024 году составила 16,9 млрд рублей. Компания сотрудничает с банками (Сбер, МТС Банк, Банк «Санкт-Петербург»), операторами связи (СберМобайл), разработчиками ПО (ТУ Софт, Клеверенс, Naumen) и платформами (ЮKassa, ).

 

Конкурирующие компании на рынке:

  1. АТОЛ
  2. Штрих-М
  3. Меркурий
  4. Платежные решения (Ingenico, ушедший с рынка, но ранее был конкурентом)
  5. Тензор (СБИС)
  6. iiko
  7. R-Keeper
  8. МойСклад
  9. RetailCRM

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в качестве ответчика (9) на сумму 39 378 689 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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03.07.2026 Вышла модель кассы самообслуживания, которую можно адаптировать под Windows, Linux и Android

к правило устройства работают на индивидуально разработанном ПО под Linux или Windows. ИТ-компания «Эвотор» в этом году представила свое решение с учетом требований российского рынка. «Эвото
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Компания «Эвотор» объявила о том, что первой на рынке запустила готовое решение для обмена с ТС ПИоТ дл
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«Сбер» и «Эвотор» представили кассу самообслуживания. Hовый флагманский продукт для розничного рынка — касса самообслуживания (КСО), созданная специально для торговых сетей. Решение разработано и произве
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ИТ-компания «Эвотор» запустила направление по комплексному внедрению и сопровождению программных продуктов
11.08.2025 «Эвотор» подключит «СберМобайл» на кассы

работы и обладают устойчивостью к пыли, вибрации и большим температурным колебаниям. Онлайн-кассы «Эвотор» по умолчанию предусматривают оснащение смарт-картой, чтобы при отсутствии Wi-Fi обесп
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Банк «Санкт-Петербург» стал партнером по эквайрингу платформы «Эвотор.Pay». Благодаря партнерству ИT-компании «Эвотор» и БСПБ, предприниматели могут

20.06.2025 «Эвотор» запустил рекомендательный сервис EvoSell

ек, а при отказе клиента просто пропустить этот шаг. Приложение подходит для всех смарт-терминалов «Эвотор», а его установка и настройка просты и не требуют участия ИТ-специалистов. Время выдач
09.06.2025 Сбербанк запустил сервис для автоматизации ресторанного бизнеса

и многих других направлений бизнеса. Александр Расторгуев, директор платежных решений ИТ-компании «Эвотор»: «"Эвотор" стал генеральным партнером по автоматизации Gastreet. Мы также впер
31.03.2025 Российская ИТ-компания заработала на онлайн-кассах почти 17 миллиардов

х Как стало известно CNews, российский разработчик оборудования и ПО для торговых точек — компания «Эвотор» по итогам 2024 г. достигла выручки в размере 16,9 млрд руб. Этот показатель на 12,78%
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За счет сотрудничества ИТ-компания «Эвотор» расширяет собственную линейку решений по автоматизации бизнеса. На базе «1С» «Эвот
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«МТС Банк» и ИТ-компания «Эвотор» запустили комплексное предложение для торгово-сервисных предприятий, в рамках которог
06.12.2024 «Эвотор» ускорил обслуживание в магазинах одной цены Home Fix

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Теперь на «Эвотор» можно подключить чаевые при оплате по СБП. Клиент сможет выбрать размер чаевых прямо на своем телефоне во время оплаты основного счета. Об этом CNews сообщили представители «Эвотор

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ИТ-компания «Эвотор» обеспечила кассовым оборудованием и ПО магазины «Около» франшизы X5. Франшиза магазин
08.08.2024 Сбербанк обеспечит аналитикой предпринимателей «Эвотора»

ews сообщили представители Сбербанка. Новый сервис «Аналитика от Сбера» доступен в личном кабинете «Эвотора» всем предпринимателям, которые используют расчетный счет и эквайринг Сбербанк. Предп
28.06.2024 Вячеслав Предыбайло -

Вячеслав Предыбайло, «Эвотор»: При выборе решения нужно уточнять у поставщика все возможные расходы

сервисных компаний. В самых запущенных случаях ― это могут быть даже кнопочные кассы. У нас есть, кстати, классный пример кассового ресайклинга с рязанской сеткой «Добрый пекарь». Свою старую кассу «Эвотор 10» они настроили для внутреннего учета производства, когда перешли на новую POS-систему на базе Power. Сотрудник кухни отмечает готовность продукции в «Эвотор 10», а кассир в POS
20.03.2024 На кассах «Эвотора» можно оплачивать покупки улыбкой

«Эвотор» и Сбербанк обеспечили интеграцию новых платежных терминалов с кассами и POS-системами
14.02.2024 Power «Эвотора» ― в реестре российской продукции

ючения в реестр российской продукции Минпромторга. Об этом CNews сообщили представители «Эвотора». «Эвотор» подтвердил российское производство Power для включения в Реестр промышленной продукци
21.12.2023 Число используемых «Эвоторов» превысило миллион

В декабре 2023 г. был зарегистрирован миллион смарт-терминалов «Эвотор». Количество предприятий, использующих кассовую технику «Эвотор», превысило 690
06.12.2023 «Эвотор» разработал платформу для анализа покупательского поведения

ИТ-компания «Эвотор» запустила платформу на базе ИИ для анализа покупательского поведения в разрезе торгов
29.11.2023 «Эвотор» обеспечил доступность техподдержки, не отходя от кассы

ки уже встроена в кассу. Об этом CNews сообщили представители «Эвотора». На экране смарт-терминала «Эвотор» теперь есть кнопка «Поддержка», нажав на нее кассир может обратиться в службу техподд
21.11.2023 «Эвотор» обеспечил поддержку машиночитаемых доверенностей

ИТ-компания «Эвотор» запустила распознавание машиночитаемых доверенностей на кассах и в личном кабинете. С
03.11.2023 «Эвотор» интегрирует ПО для любых касс на Android

Кассовая программа «Эвотора» теперь доступна и на других кассах. Первые интеграции «Эвотор.касса» реализованы со смарт-терминалами PAX A930 (Inpas) и PAYMOB-F A90 («Мирбезнала»)
24.10.2023 Впервые в одном из российских регионов доля безналичных транзакций достигла рекордных 90%

доверенных агентов СБП. Методика Для анализа использовались данные более 980 тыс. смарт-терминалов «Эвотор», используемых в 29 тыс. населенных пунктах России. Доля безналичных транзакций рассчи
05.10.2023 «Эвотор» запустил новый функционал для скупщиков лома

С законодательным введением для скупщиков металлома обязательных безналичных расчетов с физлицами «Эвотор» запустил новый функционал - выплаты с расчетного счета предприятия на банковскую карт
04.09.2023 «Эвотор» представляет первый на российском рынке смарт-терминал 3-в-1, работающий при минусовой температуре

ИТ-компания «Эвотор» представила новый компактный многофункциональный смарт-терминал «Эвотор 6». В

31.08.2023 Исследование «Эвотора»: в регионах растет спрос на прием платежей смартфоном

По данным ИТ-компании «Эвотор», растет использование смартфона для приема и фискализации платежей. Предприниматели и
15.08.2023 В «Эвоторе» теперь доступно подключение РКО в 11 банках

ку банковских сервисов для бизнеса и предложить предпринимателям все возможные финансовые услуги». «Эвотор» развивает процессинговую платформу «Эвотор.PAY» с 2019 г. В личном кабинете «Э
05.06.2023 «Эвотор» добавил возможность приема платежей через СБП всем клиентам

ИТ-компания «Эвотор» интегрировала на смарт-терминалы оплату по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБ
02.06.2023 «Эвотор» запустил проверку сроков годности маркированной молочной продукции на кассе

«Эвотор» добавил проверку сроков годности для маркированной молочной продукции на смарт-термин
25.04.2023 «Эвотор» запустила новое направление по автоматизации сетевой торговли

ИТ-компания «Эвотор» объявила о выходе в новый сегмент бизнеса по автоматизации сетевой торговли. Решение

22.12.2022 «Эвотор» упростила доступ к корпоративной информации благодаря Naumen KMS

ИТ-компания «Эвотор» внедрила систему управления знаниями Naumen Knowledge Management System (Naumen KMS).
17.11.2022 «Эвотор» запустила сервис ЭДО

ИТ-компания «Эвотор» запустила сервис ЭДО для работы с электронными документами прямо на кассе. Он поможет
14.09.2022 «Эвотор» наладил производство фискальных накопителей нового поколения

ИТ-компания «Эвотор» запустила производство собственных фискальных накопителей нового поколения (ФН-М). Фи
26.04.2022 «Эвотор» запустил программу для ИТ-разработчиков для малого бизнеса

В ИТ-компании «Эвотор» стартовала программа «Эвоспринт», в рамках которой эксперты «Эвотора» помогут ИТ-разр

Публикаций - 231, упоминаний - 418

Эвотор и организации, системы, технологии, персоны:

АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 321 51
9594 49
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 367 32
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 149 23
Softline - Софтлайн 3743 22
Штрих-М НТЦ 65 17
Тензор 173 14
Ростелеком 10948 13
iiko - айко 62 12
МегаФон 10742 12
Такском - Taxcom 256 9
МойСклад - Логнекс 124 9
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 9
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 9
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 8
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 8
Крок - Croc 1964 8
ВТБ - Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных - Энергетические системы и коммуникации - ЭСК 124 7
1С-Рарус 982 7
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 262 7
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 222 7
Yandex - Яндекс 9216 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 7
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 260 7
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 489 7
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 137 6
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 6
ФОРС - Центр разработки 703 5
Дримкас - Dreamkas 19 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 5
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 5
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 5
1С-Битрикс - Bitrix 675 4
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 971 4
Сбер - СберМобайл - Сбербанк-Телеком - MVNO-оператор сотовой связи 164 4
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 4
Инкотекс 12 4
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 156 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 85
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 19
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 15
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 13
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 13
на_полке 12 10
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 9
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 8
ПСБ - Промсвязьбанк 963 7
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 7
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 7
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 193 7
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 7
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 6
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 6
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 6
Альфа-Банк 1979 6
NanduQ - Qiwi 1013 6
Visa International 1993 6
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 5
Русский стандарт Банк 509 5
Почта России ПАО 2370 5
Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 106 5
Роснефть НК - нефтяная компания 562 4
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 206 4
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 111 4
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 203 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 4
ГПБ - Газпромбанк 1273 4
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Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 89 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 55 1
СФР - ПФР Региональные отделения - ОПФР - УПФР - Управления Пенсионного фонда - ИД ПФР - Исполнительные дирекции и территориальных органах ПФР 128 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 1
Союзное государство России и Белоруссии 56 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 3
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 3
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 2
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 33 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
Центросоюз РФ - Центральный союз потребительских обществ Российской Федерации 3 1
ECR Russia - ECR-Rus - Efficient Consumer Response - Электронные документы-эффективная экономика 8 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2526 107
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 95
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 68
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 61
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 55
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1657 54
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 52
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 47
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 44
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 41
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 40
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Microsoft Office 4170 4
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Анкудинов Алексей 25 4
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Колчина Оксана 11 3
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Тарантасов Геннадий 16 3
Малахов Михаил 10 3
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Папин Дмитрий 3 3
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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