Эвотор - Evotor

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«Эвотор» внедрила проверку возраста покупателя через «Цифровой ID» в Max ста через «Цифровой ID» в Max ― новый стандарт розничной торговли с 1 сентября 2026 г. ИТ-компания «Эвотор» выпустила готовое решение, которое позволяет магазинам легко перейти на новый формат

«Эвотор» представляет новую кассу самообслуживания, созданную для российского ритейла ИТ-компания «Эвотор» выпустила собственную модель кассы самообслуживания (КСО), разработанную с нуля с уче

«WB Кошелек» стал доступен для оплаты покупок в офлайн-магазинах газинах. Теперь предприниматели могут легко подключить прием платежей через «WB Кошелек» на кассах «Эвотор». Это альтернатива карточным платежам, позволяющая бизнесу снизить затраты на эквайрин

«Цифровая касса» «Эвотора» запустила сертифицированное решение для обмена с ТС ПИоТ Компания «Эвотор» объявила о том, что первой на рынке запустила готовое решение для обмена с ТС ПИоТ дл

«Сбер» и «Эвотор» представили кассу самообслуживания «Сбер» и «Эвотор» представили кассу самообслуживания. Hовый флагманский продукт для розничного рынка — касса самообслуживания (КСО), созданная специально для торговых сетей. Решение разработано и произве

«Эвотор» развивает направление по работе с «1С» ИТ-компания «Эвотор» запустила направление по комплексному внедрению и сопровождению программных продуктов

«Эвотор» подключит «СберМобайл» на кассы работы и обладают устойчивостью к пыли, вибрации и большим температурным колебаниям. Онлайн-кассы «Эвотор» по умолчанию предусматривают оснащение смарт-картой, чтобы при отсутствии Wi-Fi обесп

Банк «Санкт-Петербург» стал партнером по эквайрингу платформы «Эвотор.Pay» Банк «Санкт-Петербург» стал партнером по эквайрингу платформы «Эвотор.Pay». Благодаря партнерству ИT-компании «Эвотор» и БСПБ, предприниматели могут

«Эвотор» запустил рекомендательный сервис EvoSell ек, а при отказе клиента просто пропустить этот шаг. Приложение подходит для всех смарт-терминалов «Эвотор», а его установка и настройка просты и не требуют участия ИТ-специалистов. Время выдач

Сбербанк запустил сервис для автоматизации ресторанного бизнеса и многих других направлений бизнеса. Александр Расторгуев, директор платежных решений ИТ-компании «Эвотор»: «"Эвотор" стал генеральным партнером по автоматизации Gastreet. Мы также впер

Российская ИТ-компания заработала на онлайн-кассах почти 17 миллиардов х Как стало известно CNews, российский разработчик оборудования и ПО для торговых точек — компания «Эвотор» по итогам 2024 г. достигла выручки в размере 16,9 млрд руб. Этот показатель на 12,78%

«Эвотор» стал официальным партнером «1С» За счет сотрудничества ИТ-компания «Эвотор» расширяет собственную линейку решений по автоматизации бизнеса. На базе «1С» «Эвот

«Эвотор» поддержал продажу ювелирных изделий по новым правилам ИТ-компания «Эвотор» представила сервис облачного транспортного модуля для ювелирных магазинов от разработчика «ТУ Софт». Об этом CNews сообщили представители «Эвотор». С 1 марта 2025 г. продажи ювел

«МТС Банк» и «Эвотор» запустили комплексный продукт для бизнеса «МТС Банк» и ИТ-компания «Эвотор» запустили комплексное предложение для торгово-сервисных предприятий, в рамках которог

«Эвотор» ускорил обслуживание в магазинах одной цены Home Fix товарами по одной, фиксированной цене. Создана в 2016 г. Раньше сеть работала на смарт-терминалах «Эвотор 7.2», но растущий поток покупателей потребовал ускорения обслуживания. Home Fix выбрал

«Эвотор» и «Клеверенс» заключили договор о стратегическом партнерстве ИТ-компании «Эвотор» и «Клеверенс» подписали договор о стратегическом партнерстве. В рамках сотрудничества

«Эвотор» подключил функционал безналичных чаевых через сервис NewPay Теперь на «Эвотор» можно подключить чаевые при оплате по СБП. Клиент сможет выбрать размер чаевых прямо на своем телефоне во время оплаты основного счета. Об этом CNews сообщили представители «Эвотор

«Эвотор» автоматизирует магазины «Около» ИТ-компания «Эвотор» обеспечила кассовым оборудованием и ПО магазины «Около» франшизы X5. Франшиза магазин

Сбербанк обеспечит аналитикой предпринимателей «Эвотора» ews сообщили представители Сбербанка. Новый сервис «Аналитика от Сбера» доступен в личном кабинете «Эвотора» всем предпринимателям, которые используют расчетный счет и эквайринг Сбербанк. Предп

Вячеслав Предыбайло - Вячеслав Предыбайло, «Эвотор»: При выборе решения нужно уточнять у поставщика все возможные расходы сервисных компаний. В самых запущенных случаях ― это могут быть даже кнопочные кассы. У нас есть, кстати, классный пример кассового ресайклинга с рязанской сеткой «Добрый пекарь». Свою старую кассу «Эвотор 10» они настроили для внутреннего учета производства, когда перешли на новую POS-систему на базе Power. Сотрудник кухни отмечает готовность продукции в «Эвотор 10», а кассир в POS

На кассах «Эвотора» можно оплачивать покупки улыбкой «Эвотор» и Сбербанк обеспечили интеграцию новых платежных терминалов с кассами и POS-системами

Power «Эвотора» ― в реестре российской продукции ючения в реестр российской продукции Минпромторга. Об этом CNews сообщили представители «Эвотора». «Эвотор» подтвердил российское производство Power для включения в Реестр промышленной продукци

Число используемых «Эвоторов» превысило миллион В декабре 2023 г. был зарегистрирован миллион смарт-терминалов «Эвотор». Количество предприятий, использующих кассовую технику «Эвотор», превысило 690

«Эвотор» разработал платформу для анализа покупательского поведения ИТ-компания «Эвотор» запустила платформу на базе ИИ для анализа покупательского поведения в разрезе торгов

«Эвотор» обеспечил доступность техподдержки, не отходя от кассы ки уже встроена в кассу. Об этом CNews сообщили представители «Эвотора». На экране смарт-терминала «Эвотор» теперь есть кнопка «Поддержка», нажав на нее кассир может обратиться в службу техподд

«Эвотор» обеспечил поддержку машиночитаемых доверенностей ИТ-компания «Эвотор» запустила распознавание машиночитаемых доверенностей на кассах и в личном кабинете. С

«Эвотор» интегрирует ПО для любых касс на Android Кассовая программа «Эвотора» теперь доступна и на других кассах. Первые интеграции «Эвотор.касса» реализованы со смарт-терминалами PAX A930 (Inpas) и PAYMOB-F A90 («Мирбезнала»)

Впервые в одном из российских регионов доля безналичных транзакций достигла рекордных 90% доверенных агентов СБП. Методика Для анализа использовались данные более 980 тыс. смарт-терминалов «Эвотор», используемых в 29 тыс. населенных пунктах России. Доля безналичных транзакций рассчи

«Эвотор» запустил новый функционал для скупщиков лома С законодательным введением для скупщиков металлома обязательных безналичных расчетов с физлицами «Эвотор» запустил новый функционал - выплаты с расчетного счета предприятия на банковскую карт

«Эвотор» представляет первый на российском рынке смарт-терминал 3-в-1, работающий при минусовой температуре ИТ-компания «Эвотор» представила новый компактный многофункциональный смарт-терминал «Эвотор 6». В

Исследование «Эвотора»: в регионах растет спрос на прием платежей смартфоном По данным ИТ-компании «Эвотор», растет использование смартфона для приема и фискализации платежей. Предприниматели и

В «Эвоторе» теперь доступно подключение РКО в 11 банках ку банковских сервисов для бизнеса и предложить предпринимателям все возможные финансовые услуги». «Эвотор» развивает процессинговую платформу «Эвотор.PAY» с 2019 г. В личном кабинете «Э

«Эвотор» добавил возможность приема платежей через СБП всем клиентам ИТ-компания «Эвотор» интегрировала на смарт-терминалы оплату по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБ

«Эвотор» запустил проверку сроков годности маркированной молочной продукции на кассе «Эвотор» добавил проверку сроков годности для маркированной молочной продукции на смарт-термин

«Эвотор» запустила новое направление по автоматизации сетевой торговли ИТ-компания «Эвотор» объявила о выходе в новый сегмент бизнеса по автоматизации сетевой торговли. Решение

«Эвотор» упростила доступ к корпоративной информации благодаря Naumen KMS ИТ-компания «Эвотор» внедрила систему управления знаниями Naumen Knowledge Management System (Naumen KMS).

«Эвотор» запустила сервис ЭДО ИТ-компания «Эвотор» запустила сервис ЭДО для работы с электронными документами прямо на кассе. Он поможет

«Эвотор» наладил производство фискальных накопителей нового поколения ИТ-компания «Эвотор» запустила производство собственных фискальных накопителей нового поколения (ФН-М). Фи