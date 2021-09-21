Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Эвотор
Evotor
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 105, упоминаний - 230
Эвотор упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Романенко Андрей 76 13
|Предыбайло Вячеслав 11 9
|Макаров Алексей 49 7
|Оганесян Игорь 8 6
|Баров Алексей 25 3
|Бесолов Заур 10 3
|Малахов Михаил 10 3
|Андрияшкин Сергей 7 3
|Заглумин Павел 5 2
|Воловик Александр 3 2
|Смирнов Дмитрий 56 2
|Яковлев Павел 2 2
|Саневич Марк 3 2
|Жалнин Александр 2 2
|Ширяев Алексей 5 2
|Никеров Антон 2 2
|Попов Анатолий 98 2
|Сорокин Александр 4 2
|Маковский Максим 4 2
|Болтунов Дмитрий 1 1
|Литвиненко Дмитрий 1 1
|Безруков Дмитрий 1 1
|Хрупов Сергей 1 1
|Кораблев Олег 1 1
|Емельченков Сергей 83 1
|Порубов Виталий 5 1
|Иодковский Станислав 1 1
|Денисов Дмитрий 11 1
|Липатов Антон 2 1
|Царева Екатерина 8 1
|Казанцев Кирилл 1 1
|Медведев Максим 5 1
|Хомутов Никита 7 1
|Колбин Евгений 43 1
|Горник Александр 3 1
|Юдин Александр 6 1
|Исаев Дмитрий 11 1
|Мельников Андрей 3 1
|Шамалов Артур 1 1
|Краснопольский Алексей 12 1
|CNews Analytics 1990 9
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 383 3
|CNews Fast рейтинг 30 3
|IDC - International Data Corporation 2720 1
|Сбербанк СберДанные 4 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762006, в очереди разбора - 665695.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 762006, в очереди разбора - 665695.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru