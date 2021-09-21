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Эвотор
Evotor


21.09.2021 B2b-маркетплейс «на_полке» запустил автозаказ 1
21.09.2021 Власти уничтожили первую в России платежную систему 1
15.09.2021 Сервис «Всегда.Да» поможет клиентам «Эвотора» продавать товары в кредит 2
23.08.2021 B2b-маркетплейс «на_полке» запустил индекс качества поставщиков 1
30.07.2021 «Сбер» запустил сервис «Мобильный кассир» 2
19.07.2021 B2b-маркетплейс «на_полке» запустил автоподбор поставщиков 1
06.07.2021 Россияне создали «самый маленький кассовый аппарат в истории человечества» 2
29.06.2021 «Эвотор» интегрировал сервис «Плати QR» от «Сбера» в приложение «Мобильный кассир» для iOS 4
18.06.2021 Пользователи «Битрикс24» смогут принимать платежи в WhatsApp 1
04.06.2021 «Эвотор» и «Сбер» представили облачную кассу 5
28.05.2021 Выручка 100 крупнейших российских ИТ-компаний впервые преодолела порог в ₽2 трлн 1
27.05.2021 Mindbox вложит до 35 млн рублей в конструктор писем Letteros 1
25.05.2021 «Эвотор» интегрировал сервис ЭДО «СберКоруса» 2
11.05.2021 Эвотор при поддержке ЦРПТ разработал коробочное решение для малой розницы 2
19.04.2021 Электронная подпись с JaCarta доступна в «Маркировке» на кассах «Эвотор» 3
14.04.2021 Расходы ритейла на ИТ в пандемию выросли больше чем на 40% 4
13.04.2021 «Точка» представила новые продукты для бизнеса 1
15.02.2021 «Эвотор» запустила продуктовый индекс на данных онлайн-касс 4
09.02.2021 «Эвотор» поможет предпринимателям спрогнозировать продажи с помощью ИИ 1
28.01.2021 СБИС ЭДО стал базовым сервисом электронного документооборота для крупного вендора «Штрих-М» 1
27.01.2021 «Эвотор» интегрировал свои смарт-терминалы с сервисом r_keeper Lite 2
23.12.2020 Сбербанк купил контрольный пакет в крупнейшем поставщике платежных терминалов 5
01.12.2020 «Эвотор» предложила малому бизнесу такси для клиентов 3
25.11.2020 «Эвотор» и Admitad помогут малому бизнесу привлекать покупателей из онлайна в офлайн 2
03.11.2020 «Эвотор» предложил малому бизнесу рекламу на цифровых экранах 2
20.10.2020 «Эвотор» масштабирует сервисы для работы с маркировкой 4
17.08.2020 B2B-маркетплейс «на_полке» запустил сервис мониторинга цен 1
29.07.2020 «Эвотор 5i» – новая модель смарт-POS с эквайрингом от Сбербанка от 1000 руб. в месяц 1
16.07.2020 Платежный сервис Сбербанка «Плати QR» интегрирован в онлайн-кассу «Эвотор» 3
08.07.2020 Фирма «1С» и «1С-Рарус» выпустили новое отраслевое решение «1С:Управление предприятием общепита» 1
15.06.2020 «СБИС» и «Эвотор» запустили совместный проект по маркировке 2
26.05.2020 Сбербанк и «Эвотор» запустили маркетплейс по оптовой закупке продуктов для розничных покупателей 3
28.04.2020 Ритейлеры столкнулись с нехваткой технологических мощностей 1
21.04.2020 Продажи ИТ в ритейле растут намного быстрее самой розницы 3
24.03.2020 «Эвотор» и Datadarvin автоматизировали сервис гиперлокальной рекламы 3
25.02.2020 GPMD использует данные «Эвотора» в видеорекламе 6
03.02.2020 Visa и «Эвотор» подписали соглашение о стратегическом партнерстве 4
31.01.2020 Начался сбор данных для CNews100 — рейтинга крупнейших ИТ-компаний России 1
20.01.2020 ВТБ начал подключать торговые точки к эквайрингу без визита в банк 3
15.01.2020 «Эвотор» сделал «Рутокен» универсальным криптоключом для бизнес-приложений 3

Публикаций - 105, упоминаний - 230

Эвотор упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

АТОЛ ГК 168 11
3748 9
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 8
МойСклад - Логнекс 85 5
Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 77 5
Yandex - Яндекс 4101 5
Ланит ГК 1157 5
Softline - Софтлайн 1474 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 4
Merlion Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 76 4
Штрих-М 36 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4681 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 3
Инкотекс 8 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 3
Крок 1220 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 3
ХайТэк - Hi-Tech 65 2
Чек Онлайн 6 2
ДатаКрат - DataKrat 6 2
DataDarvin - ДатаДарвин 3 2
Google LLC 7154 2
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 2
Data Matrix 52 2
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 2
Талмер - Talmer 23 2
НКК - Национальная компьютерная корпорация 155 2
Инфосистемы Джет 675 2
Актив - Актив-софт - Рутокен - Rutoken 144 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 2
IBM 3544 2
iiko - айко 17 2
Дримкас - Dreamkas 14 2
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 143 2
СКБ Контур 416 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
Корус Консалтинг ГК 805 1
ОФД-Я - Оператор фискальных данных 9 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 841 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 39
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 5
X5 Group 599 5
X5 Group - Пятерочка 559 5
Visa International 1346 4
Русский стандарт Банк 302 4
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 4
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 3
Модульбанк - Modulbank 95 3
Auchan Holding - Ашан 148 3
МТС банк 254 3
Магнит - Сеть магазинов 269 3
X5 Group - Перекресток 203 3
Сбербанк - Цифровой корпоративный банк 47 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1279 3
Дикси - Сеть магазинов 79 2
Бинбанк 184 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 2
UCS - United Card Services - Процессинговая компания 72 2
BestDoctor - БестДоктор 7 2
Газпром ПАО 521 2
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 104 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 429 2
НГКМ - Нефтегазкомплектмонтаж 1 1
Согласие СК 44 1
IKEA - ИКЕА 81 1
ВТБ24 583 1
Восток-Запад - EWS Holding 22 1
Старрус - Starrys 7 1
Uniteller 51 1
Target Global 10 1
Starbucks - Старбакс 47 1
Л’Этуаль - Торговая сеть 49 1
Деловые Линии ГК 36 1
Газпром автоматизация - Газавтоматика 32 1
Бристоль - сеть магазинов 11 1
Шоколадница - сеть кофеен 34 1
Coca-Cola Company 112 1
Мария Ра - торговая сеть 19 1
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 12
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 510 2
Роскачество - Российская система качества 16 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1335 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 919 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 65 1
Правительство РФ 2205 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 19 1
Центросоюз РФ - Центральный союз потребительских обществ Российской Федерации 2 1
ECR Russia - ECR-Rus - Efficient Consumer Response - Электронные документы-эффективная экономика 4 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 22
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 8
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 6
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5351 6
Честный знак РФ - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 142 4
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1699 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4528 3
3G - Стандарт мобильной связи 3736 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1220 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 30 2
Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 51 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2894 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 2
MarTech Wi-Fi-маркетинг - WiFi-маркетинг 3 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 2
Pick-by-Voice - технология голосового управления 9 1
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 70 1
Умный магазин - Smartstore - автоматизация и информатизация розничных торговых сетей 11 1
Uber-модели - Uber-коммуникации - Uberisation - Уберизация - Юберизация - Замена посредников (людей или организаций) цифровыми платформами 16 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 56 1
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 17 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 68 1
Проверка контрагентов 53 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2448 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1452 1
ЭКЛЗ - Электронная контрольная лента защищённая 25 1
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
2D - 2-Dimensional 297 1
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 74 1
BIM - Building Information Model или Modeling - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 110 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1004 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 521 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись - ЭЦП 70 1
Эвотор - серия смарт-терминалов 13 9
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 145 7
Эвотор Маркет - Магазин приложений 15 6
Google Android 10751 6
Apple Pay 385 5
Эвотор Pay 5 5
Google Pay - Google Android Pay 297 5
Samsung Pay 238 5
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 4
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 68 4
Apple iOS 5742 3
Alibaba Group - AliPay 65 3
Сбербанк Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 170 2
АТОЛ Онлайн-кассы 54 2
Чек Онлайн Кассатка - онлайн-касса 6 2
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 86 2
Эвотор Онлайн-касса 7 2
WeChat Pay 15 2
Microsoft Office 1942 2
Сбербанк Плати QR 3 2
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 2
Apple Mac 1458 2
Mindbox Mailfit 1 1
Paylate Доверительная оплата 3 1
КМТ - Национальный каталог маркированных товаров, работ, услуг - КТРУ 14 1
1С-Рарус РестАрт 14 1
Модульбанк - Модулькасса 12 1
1С:УНФ - 1С:Управление нашей фирмой 9 1
Сбербанк Моя торговля 9 1
Visa payWave 55 1
Сбербанк Моя команда 8 1
Сбербанк Бизнес Аналитика 7 1
Актион-МЦФЭР Бизнес.ру - онлайн-сервис торгового и складского учета 3 1
Эвотор ОФД 10 1
АТОЛ Frontol 23 1
Mindbox Mailganer - email marketing automation platform - сервис емейл-рассылок 1 1
Эвотор GROTEM 5 1
Эвотор Power - фискальный регистратор 1 1
Эвотор DMP - Evotor Data Management Platform 1 1
Сбербанк Моя бухгалтерия онлайн 5 1
Романенко Андрей 76 13
Предыбайло Вячеслав 11 9
Макаров Алексей 49 7
Оганесян Игорь 8 6
Баров Алексей 25 3
Бесолов Заур 10 3
Малахов Михаил 10 3
Андрияшкин Сергей 7 3
Заглумин Павел 5 2
Воловик Александр 3 2
Смирнов Дмитрий 56 2
Яковлев Павел 2 2
Саневич Марк 3 2
Жалнин Александр 2 2
Ширяев Алексей 5 2
Никеров Антон 2 2
Попов Анатолий 98 2
Сорокин Александр 4 2
Маковский Максим 4 2
Болтунов Дмитрий 1 1
Литвиненко Дмитрий 1 1
Безруков Дмитрий 1 1
Хрупов Сергей 1 1
Кораблев Олег 1 1
Емельченков Сергей 83 1
Порубов Виталий 5 1
Иодковский Станислав 1 1
Денисов Дмитрий 11 1
Липатов Антон 2 1
Царева Екатерина 8 1
Казанцев Кирилл 1 1
Медведев Максим 5 1
Хомутов Никита 7 1
Колбин Евгений 43 1
Горник Александр 3 1
Юдин Александр 6 1
Исаев Дмитрий 11 1
Мельников Андрей 3 1
Шамалов Артур 1 1
Краснопольский Алексей 12 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 52
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 20
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 9
Россия - УФО - Екатеринбург 2062 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2465 8
Россия - СФО - Новосибирск 1969 7
Россия - ПФО - Казань 1518 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 4
Россия - Краснодар 1040 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 2
Восточная Европа 1679 2
Россия - Черноземье - Центрально-Чернозёмный экономический район 114 2
Россия - Ростовская область 863 2
Казахстан - Республика 2632 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 2
Румыния 344 1
Россия - ЧАО - Чукотский автономный округ - Чукотка 209 1
Австрия - Австрийская Республика 528 1
Россия - Белгородская область 367 1
Россия - Долгопрудный 39 1
Россия - Сыктывкар 128 1
Россия - Астрахань 240 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 518 1
Россия - Чувашская Республика - Чувашия 343 1
Россия - Курск 231 1
Хорватия - Республика 118 1
Россия - Республика Хакасия 249 1
Россия - Петрозаводск 150 1
Словакия - Словацкая Республика 213 1
Россия - Кашира 9 1
Россия - Химки 88 1
Россия - Махачкала 115 1
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 255 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 1
Южная Корея - Республика 1461 1
Швеция - Королевство 754 1
Германия - Федеративная Республика 3643 1
Африка 1489 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 13
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 8
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 6
ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 65 4
НДС - Налог на добавленную стоимость 536 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 2
ДМС - Добровольное медицинское страхование 58 2
ФФД - формат фискальных документов 6 2
ПСН - Патентная система налогообложения 15 2
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 55 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 203 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 123 1
Страхование - Страховое дело 43 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2852 1
SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 54 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
Cashback - Кэшбэк 37 1
Indoor реклама - Внутренняя реклама - Вид рекламы размещаемой на стационарной основе внутри помещений общественного назначения 14 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1427 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2153 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
CNews Analytics 1990 9
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 383 3
CNews Fast рейтинг 30 3
IDC - International Data Corporation 2720 1
Сбербанк СберДанные 4 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 2
CNews AWARDS 291 2
Metro Expo 7 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762006, в очереди разбора - 665695.
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