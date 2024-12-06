«Эвотор» ускорил обслуживание в магазинах одной цены Home Fix

Франчайзинговая сеть магазинов одной цены Home Fix перешла на Power «Эвотора». Об этом CNews сообщили представители «Эвотора».

Home Fix - федеральная сеть магазинов с товарами по одной, фиксированной цене. Создана в 2016 г. Раньше сеть работала на смарт-терминалах «Эвотор 7.2», но растущий поток покупателей потребовал ускорения обслуживания. Home Fix выбрал апгрейд оборудования в «Эвоторе» на более мощную кассу Power. С конца 2023 г. магазины сети планомерно переходят на Power «Эвотора».

Скорость печати чека Power ― 300 мм/с, в три раза быстрее, чем у обычных смарт-терминалов. Современный процессор позволяет кассе быстрее проводить продажу и обслуживать покупателей.

«Магазины Home Fix могут занимать площадь от 65 до 500 кв м., а проходимость доходит до 400 человек за смену. Нужно было кассовое решение, которое бы справилось с такой нагрузкой и при этом было доступным по стоимости для наших франчайзи. Power один заменяет полноценную pos-систему. При этом за счет своей многофункциональности он стоит на 35% дешевле. Мы стремимся минимизировать инвестиции для быстрого старта новых магазинов по франшизе, поэтому доступность решения имеет значение. Еще одной причиной в пользу Эвотора было использование товароучетной программы «Управлении ассортиментом». По функционалу она такая же, как в больших и дорогих программах, но платим мы за нее в пять раз меньше» ― сказал Альберт Сидоров, владелец сети магазинов Home Fix.

Power ― кассовое устройство «3-в-1» с сенсорным экраном на платформе Android. Может выступать в качестве основы для POS-системы, работать как фискальный регистратор или смарт-терминал. Устройство включено в Реестр промышленной продукции, произведенной на территории России. Power используется в основе решения «Эвотора» для комплексной автоматизации для торговых сетей, так и для несетевых точек. Интеграции со специализированным ПО позволяют использовать его в разных отраслях: продуктовой и непродуктовой рознице, микро-маркетах, в сфере услуг, в HoReCa, доверительной торговле, в автоматизации франшиз и др.