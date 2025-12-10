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Торговля RetailTech Управление ассортиментом и ценообразованием Товарная матрица Ассортиментная матрица OSA On-Shelf Availability наличие товара на полках сетевых магазинов
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|10.12.2025
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«Первый Бит» внедрила динамическое ценообразование для управления прибылью в белорусской розничной сети «Три цены»
ИТ-интегратор «Первый Бит» объявил об успешном завершении проекта по внедрению динамического ценообразования для белорусского ритейлера «Три цены» на платформе Imprice. Пилотный проект реализован в сжатые сроки: он был запущен в феврале и завершился уже в сентябре 2025 г.
|20.10.2025
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«Атомстройкомплекс» приступает к внедрению пилотного проекта платформы для оптимального динамического ценообразования DPrice
Компания «Атомстройкомплекс», застройщик на Урале, объявляет о старте пилотного проекта с платформой DPrice — решением для оптимального динамического ценообразования для рынка жилой недвижимости. Планируется запуск системы на одном из строящихся жилых комплексов «Атомстройкомплекс», идут настройки платформы, в действующем конту
|13.10.2025
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Inventive Retail Group совместно с GlowByte разработал и внедрил систему динамического ценообразования на основе RL-модели
Inventive Retail Group, оператор розничных сетей и интернет-магазинов, совместно с ИТ-партнером GlowByte провел пилотный проект по внедрению системы динамического ценообразования в сети магазинов restore:. Система была разработана аналитиками GlowByte с использованием технологии Reinforcement learning («обучение с подкреплением»). Такой под
|15.09.2025
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Торговая сеть «Айгуль» внедрила систему динамического ценообразования Imprice
Торговая сеть «Айгуль»завершила пилотный проект по внедрению системы динамического ценообразования Imprice и перешла к масштабированию новой технологии расчета цен на все магазины сети. Об этом CNews сообщили представители Imprice. «Айгуль» – ритейлерская сеть н
|01.11.2024
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Фонд Iskra Ventures анонсирует запуск фонда для инвестиций в российские проекты на ранней стадии, инвестирует до $450 тыс. в AI-first маркетплейс аудиотуров WeGoTrip и продает долю в сервисе для динамического ценообразования в отелях Hotellab
ммуникации и заинтересованность в нас, в нашем продукте — всё повлияло на то, что сделка случилась». Hotellab: экзит для Iskra Ventures Iskra Ventures объявляет о продаже доли в Hotellab, сервисе для динамического ценообразования в отелях. Долю фонда в 2024 г. выкупил частный европейский инвестор, продажа состоялась по оценке более 10 годовых выручек. За последние годы команда Hotellab утве
|22.07.2024
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«Донстрой» увеличил доходность проектов с помощью динамического ценообразования Profitbase
Девелопер «Донстрой» автоматизировал работу с ценами и повысил доходность проектов на 3-5% с помощью «Динамического ценообразования Profitbase». Сервис помог ускорить обновление цен на всех проектах «Донстроя» до двух дней и увеличить выручку в бизнес- и комфорт-сегментах. До 2019 г. «Донстрой»
|24.01.2012
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Аптечная сеть «Ригла» автоматизировала управление ассортиментом на базе DocsVision
Аптечная сеть «Ригла» в партнерстве с компанией Digital Design автоматизировала управление ассортиментом на платформе корпоративной системы электронного документооборота DocsVision. Основными целями проекта являлись повышение оперативности принятия решений для удовлетворен
Торговля и организации, системы, технологии, персоны:
|Сафронов Юрий 68 5
|Сергеев Сергей 178 4
|Гришаков Максим 32 4
|Предыбайло Вячеслав 26 4
|Баров Алексей 31 3
|Низник Александр 20 3
|Чирахов Владимир 9 3
|Тарантасов Геннадий 16 3
|Сенюк Надежда 33 3
|Алексеев Николай 4 2
|Байдакова Юлия 2 2
|Наумова Анастасия 2 2
|Малис Александр 158 2
|Гонтарев Павел 122 2
|Смирнов Дмитрий 107 2
|Кусков Денис 221 2
|Балахнин Александр 4 2
|Гребенников Николай 33 2
|Трофимов Дмитрий 43 2
|Штернлиб Теймур 27 2
|Webster Mike - Вебстер Майк 13 2
|Новинский Виктор 6 2
|Зайцев Николай 32 2
|Тоскин Алексей 29 2
|Савин Сергей 97 2
|Клягин Максим 29 2
|Алехин Игорь 8 2
|Будилов Михаил 4 2
|Шомрин Владимир 4 2
|Ваулин Денис 3 2
|Юров Игорь 1 1
|Чудинов Дмитрий 90 1
|Арешкина Анастасия 1 1
|Шумилин Егор 1 1
|Меняйлов Николай 1 1
|Помирчий Сергей 5 1
|Водолазский Николай 3 1
|Шахурин Илья 2 1
|Бабенко Илья 2 1
|Дашков Алексей 11 1
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