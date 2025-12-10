«Первый Бит» внедрила динамическое ценообразование для управления прибылью в белорусской розничной сети «Три цены» ИТ-интегратор «Первый Бит» объявил об успешном завершении проекта по внедрению динамического ценообразования для белорусского ритейлера «Три цены» на платформе Imprice. Пилотный проект реализован в сжатые сроки: он был запущен в феврале и завершился уже в сентябре 2025 г.

«Атомстройкомплекс» приступает к внедрению пилотного проекта платформы для оптимального динамического ценообразования DPrice Компания «Атомстройкомплекс», застройщик на Урале, объявляет о старте пилотного проекта с платформой DPrice — решением для оптимального динамического ценообразования для рынка жилой недвижимости. Планируется запуск системы на одном из строящихся жилых комплексов «Атомстройкомплекс», идут настройки платформы, в действующем конту

Inventive Retail Group совместно с GlowByte разработал и внедрил систему динамического ценообразования на основе RL-модели Inventive Retail Group, оператор розничных сетей и интернет-магазинов, совместно с ИТ-партнером GlowByte провел пилотный проект по внедрению системы динамического ценообразования в сети магазинов restore:. Система была разработана аналитиками GlowByte с использованием технологии Reinforcement learning («обучение с подкреплением»). Такой под

Торговая сеть «Айгуль» внедрила систему динамического ценообразования Imprice Торговая сеть «Айгуль»завершила пилотный проект по внедрению системы динамического ценообразования Imprice и перешла к масштабированию новой технологии расчета цен на все магазины сети. Об этом CNews сообщили представители Imprice. «Айгуль» – ритейлерская сеть н

Фонд Iskra Ventures анонсирует запуск фонда для инвестиций в российские проекты на ранней стадии, инвестирует до $450 тыс. в AI-first маркетплейс аудиотуров WeGoTrip и продает долю в сервисе для динамического ценообразования в отелях Hotellab ммуникации и заинтересованность в нас, в нашем продукте — всё повлияло на то, что сделка случилась». Hotellab: экзит для Iskra Ventures Iskra Ventures объявляет о продаже доли в Hotellab, сервисе для динамического ценообразования в отелях. Долю фонда в 2024 г. выкупил частный европейский инвестор, продажа состоялась по оценке более 10 годовых выручек. За последние годы команда Hotellab утве

«Донстрой» увеличил доходность проектов с помощью динамического ценообразования Profitbase Девелопер «Донстрой» автоматизировал работу с ценами и повысил доходность проектов на 3-5% с помощью «Динамического ценообразования Profitbase». Сервис помог ускорить обновление цен на всех проектах «Донстроя» до двух дней и увеличить выручку в бизнес- и комфорт-сегментах. До 2019 г. «Донстрой»