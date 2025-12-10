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Торговля RetailTech Управление ассортиментом и ценообразованием Товарная матрица Ассортиментная матрица OSA On-Shelf Availability наличие товара на полках сетевых магазинов

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


10.12.2025 «Первый Бит» внедрила динамическое ценообразование для управления прибылью в белорусской розничной сети «Три цены»

ИТ-интегратор «Первый Бит» объявил об успешном завершении проекта по внедрению динамического ценообразования для белорусского ритейлера «Три цены» на платформе Imprice. Пилотный проект реализован в сжатые сроки: он был запущен в феврале и завершился уже в сентябре 2025 г.
20.10.2025 «Атомстройкомплекс» приступает к внедрению пилотного проекта платформы для оптимального динамического ценообразования DPrice

Компания «Атомстройкомплекс», застройщик на Урале, объявляет о старте пилотного проекта с платформой DPrice — решением для оптимального динамического ценообразования для рынка жилой недвижимости. Планируется запуск системы на одном из строящихся жилых комплексов «Атомстройкомплекс», идут настройки платформы, в действующем конту
13.10.2025 Inventive Retail Group совместно с GlowByte разработал и внедрил систему динамического ценообразования на основе RL-модели

Inventive Retail Group, оператор розничных сетей и интернет-магазинов, совместно с ИТ-партнером GlowByte провел пилотный проект по внедрению системы динамического ценообразования в сети магазинов restore:. Система была разработана аналитиками GlowByte с использованием технологии Reinforcement learning («обучение с подкреплением»). Такой под
15.09.2025 Торговая сеть «Айгуль» внедрила систему динамического ценообразования Imprice

Торговая сеть «Айгуль»завершила пилотный проект по внедрению системы динамического ценообразования Imprice и перешла к масштабированию новой технологии расчета цен на все магазины сети. Об этом CNews сообщили представители Imprice. «Айгуль» – ритейлерская сеть н
01.11.2024 Фонд Iskra Ventures анонсирует запуск фонда для инвестиций в российские проекты на ранней стадии, инвестирует до $450 тыс. в AI-first маркетплейс аудиотуров WeGoTrip и продает долю в сервисе для динамического ценообразования в отелях Hotellab

ммуникации и заинтересованность в нас, в нашем продукте — всё повлияло на то, что сделка случилась». Hotellab: экзит для Iskra Ventures Iskra Ventures объявляет о продаже доли в Hotellab, сервисе для динамического ценообразования в отелях. Долю фонда в 2024 г. выкупил частный европейский инвестор, продажа состоялась по оценке более 10 годовых выручек. За последние годы команда Hotellab утве
22.07.2024 «Донстрой» увеличил доходность проектов с помощью динамического ценообразования Profitbase

Девелопер «Донстрой» автоматизировал работу с ценами и повысил доходность проектов на 3-5% с помощью «Динамического ценообразования Profitbase». Сервис помог ускорить обновление цен на всех проектах «Донстроя» до двух дней и увеличить выручку в бизнес- и комфорт-сегментах. До 2019 г. «Донстрой»
24.01.2012 Аптечная сеть «Ригла» автоматизировала управление ассортиментом на базе DocsVision

Аптечная сеть «Ригла» в партнерстве с компанией Digital Design автоматизировала управление ассортиментом на платформе корпоративной системы электронного документооборота DocsVision. Основными целями проекта являлись повышение оперативности принятия решений для удовлетворен

Публикаций - 328, упоминаний - 337

Торговля и организации, системы, технологии, персоны:

Acer Group - Acer Inc 2754 47
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Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1457 18
Samsung Electronics 10991 12
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AMD - Advanced Micro Devices 4622 10
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Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 6
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 961 5
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Huawei 4493 4
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IBM - International Business Machines Corp 9676 3
Softline - Софтлайн 3673 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1751 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2897 26
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1197 19
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1858 15
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1243 14
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1050 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8732 11
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2388 10
Связной ГК 1399 8
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 567 8
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 296 7
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 6
Евросеть 1421 6
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 351 6
Walmart - Wal-Mart Stores 402 5
Почта России ПАО 2338 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3129 5
GFG - Lamoda - Купишуз 215 5
X5 Group - Перекрёсток 635 5
Белый Ветер 365 5
Телефон.Ру 92 5
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 492 4
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 4
Nike 196 4
Цифроград 171 4
Adidas - Адидас 170 3
НСПК - Национальная система платежных карт 939 3
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1156 3
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 192 3
Auchan Holding - Ашан Ритейл 340 3
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 3
Лента - Утконос 179 3
Henkel AG - Schwarzkopf&Henkel - Henkel Laundry & Home Care - LAB Industries - Лаб Индастриз - Henkel Rus - Хенкель Рус - Хенкель-Пемос - Хенкель-ЭРА - Шварцкопфф и Хенкель 53 3
LEGO 257 3
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 231 3
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 200 3
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver Group - Люкс трейд - торговая сеть 72 3
Dixis - Диксис - Dиксис 371 3
Телефорум 93 3
Tesco 83 3
Вестер ГК - торговая сеть 13 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 962 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3818 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13626 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5593 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2323 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6500 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3274 3
Федеральное казначейство России 1939 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1694 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5393 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3408 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 2
Минфин РФ - Росалкогольтабакконтроль - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 99 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 295 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3653 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 573 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2861 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2054 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1182 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2122 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 780 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2831 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 123 1
Роскачество - Российская система качества 48 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 71 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Московский венчурный фонд - Moscow Seed Fund - Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы 42 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 168 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 401 1
Казанский кремль - музейный комплекс 11 1
Администрация Новосибирска - Мэрия Новосибирска - органы государственной власти 52 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 514 1
ОАТИ - Объединение административно-технических инспекций 19 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1084 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 411 26
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 148 2
ЦКР ERP/CRM - Центр компетенций по развитию российского ПО класса ERP/CRM 14 1
ГРАВТ НП - Гильдия по развитию аудио-видео торговли 13 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 359 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6504 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 32 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13483 109
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35709 105
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60978 65
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ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7732 40
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Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2853 32
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25153 30
Наушники - Headphones 4431 29
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12712 29
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MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8504 26
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IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3121 22
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MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2010 22
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Коммерсантъ - Издательский дом 2343 2
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NYT - The New York Times 1098 1
23ABC News 182 1
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Российская газета 287 1
Мобильные системы 118 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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