Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 200131
ИКТ 15473
Организации 11803
Ведомства 1512
Ассоциации 1115
Технологии 3591
Системы 27070
Персоны 87374
География 3125
Статьи 1582
Пресса 1329
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2834
Мероприятия 895

Принтер скорость печати

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


18.07.2019 Компактные лазерные принтеры: 8 лучших моделей

serJet Pro M15w LaserJet Pro M15w – сравнительно новый принтер, заменивший популярную модель M12w 2016 года. Устройство считается самым компактным в своей категории, но обеспечивает практически ту же скорость печати, что и полноразмерная техника. Принтер подключается к компьютеру с помощью порта USB, но поддерживает и беспроводное подключение, Wi-Fi Direct, протоколы Google Cloud Print и Ap
24.07.2014 Установка Xerox Color 560 помогла ОрГМА повысить скорость печати учебных материалов и сократить издержки

ом EFI. По информации Xerox, лазерное МФУ Color 560 ориентировано на профессиональную полноцветную печать в ведомственных типографиях и компаниях сегмента оперативной полиграфии. Аппарат поддерживает скорость печати до 65 страниц A4 в минуту и широкий круг разных по плотности (64-300 г/м2) и формату (до SRA3) материалов. Эти опции позволяют производить учебные материалы для студентов и преп
05.06.2007 Выбираем мини-принтер для отпуска

открытки. Для переноски принтеров этой серии есть специальный футляр DCC-CP1. Отпечатки принтеров Canon SELPHY отличаются хорошей проработкой полутонов, правильной цветопередачей и хорошей четкостью. Скорость печати — 58 сек. Вес — 1 кг. SONY DPP-FP60 — сублимационный компактный фотопринтер с привлекательным дизайном и обтекаемыми формами, отличается высокой функциональностью и хорошим каче
24.04.2007 Edgeline от HP: переворот в скоростной печати

. Перед разработчиками стояла главная цель: создание механизма, использующего преимущества лазерной и струйной технологий HP. В результате созданная технология Edgeline позволила значительно повысить скорость печати и обеспечить ее исключительное качество. Это ноу-хау изменит представление о печати в бизнесе, предлагая высокую скорость, великолепное качество текста и графики, низкую стоимос
09.03.2004 Lexmark: принтеры становятся сложнее и дешевле

По мнению председателя совета директоров и исполнительного директора Lexmark International Пола Курландера (Paul J. Curlander), технологии совершенствуются стремительными темпами. За последние 13 лет скорость печати лазерных принтеров выросла в 2,25 раза – с 8 до 18 страниц в минуту, а качество печати стало лучше в 4 раза, повысившись с 300 до 1200 точек на дюйм. Струйные принтеры теперь пе
27.03.2003 НР ориентируется на Россию и Нигерию

ный принтер LJ 1005W предназначен только для Windows-сред, имея, однако, как USB, так и параллельный порт. О нем CNews.ru писал сразу после его премьеры. Он стал заметно быстрее модели LJ 1000W, имея скорость печати до 14 стр/мин. и выход первой страницы менее чем через 10 секунд, сохранив однако, совместимость со старыми картриджами. Принтер нацелен на небольшие компании, которым требуется

Публикаций - 591, упоминаний - 594

Принтер и организации, системы, технологии, персоны:

Seiko Epson Corporation 909 128
HP Inc. 5902 120
Xerox - The Haloid Company 1168 119
Canon 1442 85
HP - Hewlett-Packard 3667 51
Samsung Electronics 11096 45
Xerox - Lexmark Int 303 45
Brother - Brother Industries - Бразер 216 43
Kyocera - Kyoto Ceramic Company 261 25
Техноэволаб - Technoevolab - Кселаб - Xerox Russia - Ксерокс Россия - Xerox CIS - Xerox СНГ - Xerox Eurasia - Ксерокс Евразия 198 25
Konica Minolta 423 19
OKI - ОКИ Системс Рус 175 19
Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 274 18
Apple Inc 13208 17
Sony 6747 14
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 14
Kyocera Document Solutions - Kyocera Mita 73 11
Microsoft Corporation 25812 10
Pantum - Пантум 78 10
Xerox Eurasia - Xerox Евразия 54 9
Eastman Kodak - Кодак 509 8
Dropbox 527 7
Dell EMC 5197 6
Intel Corporation 12847 6
Монолит-Инфо 138 6
Kyocera Document Solutions Russia - KDRU - Киосера Документ Солюшенз 17 6
Meta Platforms - Facebook 4625 5
Toshiba Corporation 2983 5
OKI Europe - ОКИ Юроп Лимитед 45 5
Fortive - Tektronix 50 5
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 423 5
Huawei 4687 4
9631 4
Canon Europe 41 4
EFI - Electronics for Imaging 46 4
Ricoh Nashuatec 17 3
IBM - International Business Machines Corp 9706 3
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 3
ICC AOKpass 46 3
Ricoh Europe 20 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 36
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2438 22
Россети Ленэнерго 1699 10
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1942 8
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
Русский Стиль 45 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8914 2
Почта России ПАО 2379 2
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 2
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 2
Danaflex - Данафлекс - Данафлекс-Нано 5 1
РосЕвроГрупп - 7 цветов 16 1
Наука НПО 25 1
Hyundai Motor Company - Hyundai Motor CIS - Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус - Хендэ Мотор СНГ - Glovis Rus - Гловис Рус 12 1
АХК - Алексинский химический комбинат 2 1
Marksman - Марксман РС 9 1
Булат ТД - Булат Торговый дом 2 1
Нацпроектстрой - 1520 ГК - Дивизион ЖАТ - Дальгипротранс 8 1
Chirana+ - Хирана+ 7 1
Artur Theis GmbH 1 1
Walgreens 16 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 552 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 137 1
НСПК - Национальная система платежных карт 954 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 185 1
Hyundai Motor Company 438 1
UPS 217 1
Visa International 1996 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 1
X5 Group - Перекрёсток 643 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 379 1
Фармстандарт АО 48 1
Boeing 1032 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1209 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1713 1
Airbus Group - Airbus Industries 249 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 226 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 531 1
Superjob - Суперджоб 876 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 634 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 789 2
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 479 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5706 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3958 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6573 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2079 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5445 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3208 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1514 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1541 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3445 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1603 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3444 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2875 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 162 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 71 1
Минэкономразвития РФ - РосОЭЗ - ФАУОЭЗ - Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами 62 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 1
ГУНБ Красноярского края - Государственная универсальная научная библиотека Красноярского края 2 1
Почта России УФПС - Управления федеральной почтовой связи 115 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5986 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1525 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6517 2
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
NRF - National Retail Federation - Национальная федерация розничной торговли - Национальная федерация ритейлеров США 23 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6229 508
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1383 304
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1425 270
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1252 236
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10625 216
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3691 170
Принтер лазерный - Лазерная печать - ISO 19752 - стандарт оценки ресурса монохромных лазерных картриджей 611 157
Принтер струйный - Inkjet printer 739 154
Оцифровка - Digitization 5208 153
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13530 126
Fax - facsimile - Факс - факсимильная связь - факсимильный аппарат - факсимильные сообщения 1013 110
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14813 108
Монохромное изображение - Monochrome image 643 106
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3781 104
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6624 92
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17030 90
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13296 90
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3906 87
Принтер фотографий - фотопринтер - печатать фотографии 300 84
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13105 83
Копир - копировальный аппарат - копировально-множительный аппарат - электрографический станок - ксерокопии 457 82
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10772 81
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6429 79
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22682 72
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26934 65
Принтер - MPS - Managed Print Services - Система управления печатью - Аутсорсинг печати - Офисная полиграфия 328 56
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36424 55
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28389 51
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14022 51
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3379 50
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1904 50
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10409 49
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4903 48
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7957 47
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13756 46
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6276 44
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16381 38
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11569 38
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15495 37
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26418 36
Seiko Epson Stylus 149 66
Microsoft Windows 16941 58
Xerox Phaser - Xerox Tektronix Phaser - серия принтеров 112 51
HP LaserJet - серия лазерных принтеров 178 49
CIPA - Pictbridge - индустриальный стандарт CIPA DC-001-2003 печати изображений с цифровой камеры, напрямую связанной с принтером по USB 255 49
Apple AirPrint 119 47
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2532 43
Google Android 15295 40
Adobe PostScript 117 40
Xerox WC - Xerox WorkCentre - серия МФУ 99 39
Canon PIXMA - серия принтеров и МФУ 74 34
Linux OS 11580 32
HP PhotoSmart 113 32
Apple Mac - Apple Macintosh 3117 28
Google Cloud Print - Виртуальный принтер 70 27
Microsoft Windows 2000 8678 27
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 27
Apple iOS 8605 26
Brother DCP - Brother DCP Inkbenefit - серия МФУ 60 25
Canon i-SENSYS - МФУ 42 24
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 23
HP DeskJet 67 21
Seiko Epson DURABrite 36 21
HP OfficeJet МФУ 65 20
Mopria Alliance - Mopria - Сервис печати со смартфонов и планшетов под управлением Android 52 19
Seiko Epson Micro Piezo 45 19
Apple iPhone 6 4861 18
Samsung ML - монохромный лазерный принтер 33 17
Olympus xD-Picture Card 122 17
Brother MFC - Brother MF - МФУ 39 15
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1446 15
Xerox FreeFlow Suite - Xerox FreeFlow Print Server - Xerox FreeFlow DocuSP - Xerox FreeFlow Makeready - Xerox FreeFlow SIQA - Xerox FreeFlow Simple Image Quality Adjustment 73 15
Toshiba SmartMEDIA Media Card Drive 159 15
Xerox - Lexmark CX, CS, MX - серия МФУ - Lexmark C - Lexmark E - Lexmark T - Lexmark W - Lexmark J - Lexmark X - серия принтеров 35 15
Xerox Color - Xerox Colour - ЦПМ - цифровая печатная машина 51 14
HP PageWide 36 14
HP PhotoREt 27 13
Apple macOS 2434 13
Xerox DocuCentre - Xerox Document Centre - серия МФУ 51 13
Xerox Print Service - Xerox Print Back - Xerox Print Portal - Xerox Print Around 30 13
Буров Олег 25 14
Лаптева Марина 114 13
Адров Дмитрий 34 11
Макаренков Константин 42 5
Ратникова Оксана 6 5
Принцевская Людмила 34 5
Агарков Алексей 11 4
Темиров Дени 6 4
Елисеев Александр 7 4
Lores Enrique - Лорес Энрике 23 3
Masakazu Uchikura - Масаказу Учикура 6 3
Орлов Сергей 29 3
Alhourani Tariq - Алхурани Тарик 23 3
Хохлов Илья 8 3
Вдовыко Михаил 5 3
Шиянова Елена 3 2
Теплушкина Елена 2 2
Williams Peter - Уильямс Питер 6 2
Келенин Александр 3 2
Пасюков Игорь 2 2
Inamori Kazuo - Инамори Кадзуо - Инамори Казуо 6 2
Ильичев Андрей 38 2
Дегтев Геннадий 271 2
Попов Константин 21 2
Антонов Андрей 21 2
Комиссарова Валерия 9 2
Купцов Дмитрий 15 2
Школьный Андрей 3 2
Попова Надежда 2 2
Perez Laurent - Перез Лоран 2 1
Ермолаев Евгений 3 1
Иоанесян Марина 1 1
Наумов Игорь 2 1
Минанов Юрий 1 1
Чиков Руслан 1 1
Галифанов Руслан 1 1
Дементьев Владимир 3 1
Плотников Алексей 4 1
Козаченко Игорь 2 1
Поликаркин Владимир 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 167032 233
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47756 52
Европа 24995 38
Япония 13820 32
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54866 30
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14826 27
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19232 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19604 8
Африка - Африканский регион 3646 8
Южная Корея - Республика 7069 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8607 7
Ближний Восток 3159 7
Азия - Азиатский регион 5935 5
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 5
Европа Западная 1496 5
Земля - планета Солнечной системы 10884 4
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4501 4
Израиль 2859 4
Германия - Федеративная Республика 13250 4
Россия - СФО - Новосибирск 4895 4
Куба - Республика 420 4
Солнце - звезда Солнечной системы 5501 4
США - Лексингтон 31 3
Франция - Французская Республика 8186 3
Америка Северная - Североамериканский регион 3416 3
Беларусь - Минск 707 3
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 634 3
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент - Ташкентская агломерация 291 3
Украина - Киев 1152 3
США - Кентукки 83 3
Израиль - Самария 5 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13835 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3146 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1887 2
Швеция - Королевство 3788 2
Европа Восточная 3140 2
Америка - Американский регион 2206 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3351 2
Канада 5085 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1930 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12356 75
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5618 53
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27439 47
Ergonomics - Эргономика 1758 27
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4580 25
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7868 22
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57963 21
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11716 20
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53707 20
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33937 20
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2497 16
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6208 16
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1511 15
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1016 13
Типография - полиграфическое производственное предприятие 175 13
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16165 13
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7468 13
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5534 13
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3800 10
Английский язык 7043 10
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3320 10
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1132 9
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9077 9
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4689 9
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11389 9
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1827 9
Фотокамеры - эффект красных глаз 113 9
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10423 8
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6609 7
Паспорт - Паспортные данные 2864 7
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2113 7
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1376 7
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3115 7
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7602 6
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8867 6
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1688 6
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1523 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5757 5
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5809 5
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3141 5
CNews - ZOOM.CNews 1866 35
Ведомости 1492 2
CNews RND - R&D.CNews 2274 2
USRSupport 18 1
Nikkei BP - Nikkei Asia Biztech - Nikkei BizTech News 233 1
iXBT.com 26 1
Reddit 403 1
Мобильные системы 118 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8641 22
IDC - International Data Corporation 4995 16
IDC Russia - IDC Россия 183 4
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 3
ITResearch 126 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4012 2
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 2
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
Gartner - Гартнер 3662 1
Fortune Global 500 295 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 365 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 303 2
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 115 2
Минтранс РФ - Росжелдор - ИрГУПС - Иркутский государственный университет путей сообщения 9 1
ОрГМУ - Оренбургский государственный медицинский университет 3 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1502 1
UC Irvine, UCI - University of California, Irvine - Калифорнийский университет в Ирвайне 37 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 13
CeBIT 614 2
День знаний - 1 сентября 46 2
Масленица - Масленая неделя 26 1
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 228 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 340 1
Red Dot Design Award 57 1
Samsung Forum 14 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468414, в очереди разбора - 725413.
Создано именных указателей - 200131.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Самые полезные гаджеты в помощь школьнику: выбор ZOOM

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с Mini LED в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO POVA 8 5G: инженерная урбанистика

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще