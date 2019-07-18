Компактные лазерные принтеры: 8 лучших моделей serJet Pro M15w LaserJet Pro M15w – сравнительно новый принтер, заменивший популярную модель M12w 2016 года. Устройство считается самым компактным в своей категории, но обеспечивает практически ту же скорость печати, что и полноразмерная техника. Принтер подключается к компьютеру с помощью порта USB, но поддерживает и беспроводное подключение, Wi-Fi Direct, протоколы Google Cloud Print и Ap

Установка Xerox Color 560 помогла ОрГМА повысить скорость печати учебных материалов и сократить издержки ом EFI. По информации Xerox, лазерное МФУ Color 560 ориентировано на профессиональную полноцветную печать в ведомственных типографиях и компаниях сегмента оперативной полиграфии. Аппарат поддерживает скорость печати до 65 страниц A4 в минуту и широкий круг разных по плотности (64-300 г/м2) и формату (до SRA3) материалов. Эти опции позволяют производить учебные материалы для студентов и преп

Выбираем мини-принтер для отпуска открытки. Для переноски принтеров этой серии есть специальный футляр DCC-CP1. Отпечатки принтеров Canon SELPHY отличаются хорошей проработкой полутонов, правильной цветопередачей и хорошей четкостью. Скорость печати — 58 сек. Вес — 1 кг. SONY DPP-FP60 — сублимационный компактный фотопринтер с привлекательным дизайном и обтекаемыми формами, отличается высокой функциональностью и хорошим каче

Edgeline от HP: переворот в скоростной печати . Перед разработчиками стояла главная цель: создание механизма, использующего преимущества лазерной и струйной технологий HP. В результате созданная технология Edgeline позволила значительно повысить скорость печати и обеспечить ее исключительное качество. Это ноу-хау изменит представление о печати в бизнесе, предлагая высокую скорость, великолепное качество текста и графики, низкую стоимос

Lexmark: принтеры становятся сложнее и дешевле По мнению председателя совета директоров и исполнительного директора Lexmark International Пола Курландера (Paul J. Curlander), технологии совершенствуются стремительными темпами. За последние 13 лет скорость печати лазерных принтеров выросла в 2,25 раза – с 8 до 18 страниц в минуту, а качество печати стало лучше в 4 раза, повысившись с 300 до 1200 точек на дюйм. Струйные принтеры теперь пе