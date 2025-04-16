Получите все материалы CNews по ключевому слову
Mopria Alliance Mopria Сервис печати со смартфонов и планшетов под управлением Android
Mopria Alliance и организации, системы, технологии, персоны:
|VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
|Россети Ленэнерго 1700 2
|BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 125 1
|X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 202 1
|Лента - Сеть розничной торговли 2123 1
|CNews - ZOOM.CNews 1850 3
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1353669, в очереди разбора - 759181.
Создано именных указателей - 173095.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.