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Mopria Alliance Mopria Сервис печати со смартфонов и планшетов под управлением Android



16.04.2025 Компания «Булат» заявила о расширении линейки своих лазерных печатающих устройств 1
02.02.2022 Xerox выпустила цветной принтер C310 для домашнего офиса 1
30.09.2021 Линейка принтеров Pantum 4S Efficiency: надежный выбор для дома, малого и среднего бизнеса, а также крупных организаций 1
08.09.2021 Xerox выпустила принтер C230 и МФУ C235 с поддержкой цветной печати 1
01.09.2021 Xerox выпустила черно-белый сетевой принтер Xerox B310 1
12.11.2020 Canon паредставила пять новинок в серии устройств со встроенной СНПЧ 1
18.08.2020 Pantum предлагает надежные решения для построения эффективного документооборота 1
12.08.2019 Xerox представила новые решения для офисного документооборота 1
11.03.2019 Новые струйные МФУ от Canon появятся уже летом 1
07.03.2019 Xerox представил два новых принтера формата А3 1
30.10.2018 МФУ Konica Minolta прошли тестирование на устойчивость к хакерским атакам 1
03.10.2018 Обзор МФУ Xerox В1025: компактное универсальное решение формата А3 1
26.09.2018 Обзор МФУ Xerox В1025: компактное универсальное решение формата А3 1
06.08.2018 Формат А3 для дома и семьи 1
03.07.2018 Xerox представил монохромные МФУ B1022 и B1025 формата A3 для бизнеса 1
17.05.2018 Konica Minolta запустила новую линейку монохромных устройств формата A4 1
25.04.2018 Когда пора менять старый офисный принтер 1
21.03.2018 HP представила серию сверхкомпактных МФУ 1
12.02.2018 Canon обновил линейку imageRUNNER ADVANCE 1
09.01.2018 Canon обновила линейку PIXMA G со встроенной системой СНПЧ 1
20.12.2017 Xerox начинает продажи принтеров и МФУ VersaLink B600/605/610/615 1
20.12.2017 На рынке печати идёт тихая революция 1
19.12.2017 Xerox расширяет линейку принтеров и МФУ корпоративного класса 1
25.09.2017 Обзор Xerox VersaLink B7030: надежное и масштабируемое МФУ 1
22.08.2017 Google рассекретила новый Android. Что в нем нового 1
01.08.2017 Максимально универсальное МФУ 1
28.07.2017 Новый принтер будет в цвет 1
25.07.2017 Xerox представила цветной принтер VersaLink C7000 формата A3 для средних и малых рабочих групп 1
20.07.2017 Canon представила новое устройство 3-в-1 Pixma TS3140 1
30.06.2017 Обзор принтера Xerox VersaLink C400 1
02.06.2017 Canon расширила портфолио офисных решений imageRUNNER 1
25.05.2017 Xerox обновляет монохромные МФУ 1
24.05.2017 Xerox представила в России МФУ Xerox VersaLink B7025, B7030 и B7035 1
26.04.2017 Xerox запустила печатные устройства VersaLink B400/B405 и C400/С405 1
31.03.2017 Принтеры и МФУ производства KYOCERA Document Solutions 1
23.03.2017 Принтеры и МФУ производства KYOCERA Document Solutions 1
10.03.2017 В приоритете скорость печати и габариты 1
09.03.2017 Canon представила скоростной монохромный компактный принтер в серии i-SENSYS 1
07.03.2017 Обзор МФУ Xerox WorkCentre 6515DNI 1
01.03.2017 Ricoh начинает российские продажи принтеров и МФУ SP 220/277 и SP 325/377 1

Публикаций - 48, упоминаний - 48

Mopria Alliance и организации, системы, технологии, персоны:

Xerox 1143 22
Dropbox 501 15
Canon 1403 12
Техноэволаб - Technoevolab - Xerox Russia - Ксерокс Россия - Xerox CIS - Xerox СНГ - Xerox Eurasia - Ксерокс Евразия 192 6
Xerox Eurasia - Xerox Евразия 53 5
Meta Platforms - Facebook 4456 3
Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 245 3
Konica Minolta 406 2
Pantum - Пантум 58 2
Canon Россия - Канон Ру 8 2
Kyocera 241 2
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 460 2
Canon Europe 41 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4996 1
HP Inc. 5708 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1994 1
NTT Data Services 1 1
NTT Security - NTT Cyber Solutions 7 1
Xerox Workplace Solutions 5 1
Google LLC 11904 1
Merlion - Мерлион 829 1
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 193 1
Brother - Brother Industries - Бразер 200 1
Box inc - box.com - box.net 362 1
NTT Data - Itelligence AG 41 1
Adobe Systems 1559 1
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1139 1
Ресурс-Медиа 6 1
Kyocera Document Solutions - Kyocera Mita 71 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
Россети Ленэнерго 1700 2
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 125 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 202 1
Лента - Сеть розничной торговли 2123 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5945 46
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1193 33
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12653 31
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24523 26
Оцифровка - Digitization 4637 25
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24569 23
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1338 21
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13964 21
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2992 20
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6103 20
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12329 19
Принтер - скорость печати 585 17
Wi-Fi Direct 171 16
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1335 16
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3669 15
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10080 14
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16019 14
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21614 14
Монохромное изображение - Monochrome image 625 14
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1763 13
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10221 13
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12746 12
Fax - facsimile - Факс - факсимильная связь - факсимильный аппарат - факсимильные сообщения 1010 12
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14048 9
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7245 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25805 9
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 725 9
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14554 8
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3467 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10492 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13555 6
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16295 6
Копир - копировальный аппарат - копировально-множительный аппарат - электрографический станок 431 6
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6441 5
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 861 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12921 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68002 5
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9470 5
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12600 5
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12887 5
Apple AirPrint 114 45
Google Cloud Print - Виртуальный принтер 69 29
Google Android 14184 24
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 332 14
Xerox Print Service - Xerox Print Back - Xerox Print Portal 26 14
Xerox VersaLink 24 12
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 474 12
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2084 10
Xerox ConnectKey 41 10
Xerox DocuCentre - Xerox Document Centre - серия МФУ 51 10
Xerox WC - Xerox WorkCentre - серия МФУ 99 9
Xerox App Gallery - Xerox App Studio 20 9
Apple iOS 7921 8
Canon Print Business 21 8
Xerox Phaser - Xerox Tektronix Phaser - серия принтеров 112 6
Adobe PostScript 111 6
Canon PIXMA - серия принтеров и МФУ 74 5
Canon i-SENSYS - МФУ 42 5
Xerox B - монохромные МФУ 9 5
Canon uniFLOW - сервис контроль за печатью 14 5
Bending Spoons - Evernote 196 4
Xerox Mobile Solutions - Xerox Mobile Print - Xerox Mobile Link App 13 4
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 782 3
Ricoh Aficio - Ricoh SP - Ricoh MP - серия МФУ 40 3
Canon imageRUNNER - серия МФУ 11 3
Microsoft Office 3790 2
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 766 2
Konica Minolta bizhub - серия МФУ 48 2
Canon FINE 6 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7149 2
Google Play - Google Store - Android Market 3327 2
Kyocera TASKalfa МФУ 29 2
Microsoft Windows 10 Mobile - Microsoft Windows Mobile 10 92 2
Google Chromebook - Google Хромбук 234 2
Kyocera ECOSYS 33 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1821 2
Xerox Web Services - Xerox Embedded Web Server 3 2
Kyocera Mobile Print 7 2
Xerox Print & Scan Experience 2 2
Xerox Smart Start 2 2
Соколов Иван 4 3
Арзуманян Екатерина 5 2
Inamori Kazuo - Инамори Кадзуо - Инамори Казуо 6 2
Усков Роман 3 2
Antinora Terri - Антинора Терри 3 1
Родюков Алексей 6 1
Hiroo Tanahashi - Хироо Танахаши 1 1
Топтун Виктория 4 1
Сапожников Никита 5 1
Теплушкина Елена 2 1
Jagpal Anil - Джагпал Анил 2 1
Андреева Мария 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 147414 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52437 2
Япония 13343 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17321 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13387 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1015 1
Европа 21871 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11133 18
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13906 5
Ergonomics - Эргономика 1614 3
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Гибкий офис - Flex office - Flexible office space - Multispace office - Коворкинг - Coworking - офис с сервисом и более комфортными условиями аренды - концепция технологичных гибких офисов 183 2
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Философия - Philosophy 454 1
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Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7849 1
Пищевая промышленность - Шоколад - Chocolate 187 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1973 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1621 1
Евросоюз - RoHS - Restriction of Hazardous Substances Directive - директива Совета Европы по экологической безопасности, ограничивающая содержание вредных веществ 76 1
CNews - ZOOM.CNews 1850 3
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 176 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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